11 комментариев

Объясняет Артем Денисов.

Марко Верратти среди главных символов эпохи шейхов: приехал в Париж в 2012 году 19-летним ноунеймом из «Пескары» и стал одним из лучших полузащитников мира.

Он рекордсмен «ПСЖ» по трофеям (30) и второй по матчам в клубной истории.

И вот всего лишь в 30 лет Марко уезжает в Катар – «ПСЖ» он больше не нужен.

Нет официальной причины, почему «ПСЖ» избавился от Верратти

Первые серьезные слухи о трансфере Верратти полетели в начале июня. Все лето назывались разные клубы, но чаще других – «Атлетико» и саудовский «Аль-Хилаль». Верратти никак не комментировал возможный отъезд из Парижа, а «ПСЖ» выбрал своеобразную стратегию. Вот что талдычил Луис Энрике на пресс-конференциях: «Я обещал не раскрывать детали личного общения. Я дал ему конкретный совет, но этот совет останется только между нами».

Или: «Получаю удовольствие от работы с Марко, его поведение превосходно. Что касается его будущего, то вы все поймете по моим решениям. Действия ценнее слов».

Да, действия правда важнее слов. Верратти не попал в заявку ни на один матч нового сезона, хотя по ходу прошлого продлил контракт до 2026-го. И менее чем через год оказался не нужен. Классические перестроечные импульсы «ПСЖ».

С «Атлетико» и Саудовской Аравией не договорились, так что Верратти уехал в катарский «Аль-Араби», который далек от французской гегемонии «ПСЖ»: 2-е место в прошлом сезоне, ни одного триумфа в чемпионате Катара в XXI веке.

Вроде бы сделка между Qatar Sports Investments (владелец «ПСЖ») и катарским клубом априори должна пройти легко, но все было не так: «ПСЖ» завышал цену, «Аль-Араби» сбивал, Верратти спорил насчет зарплаты. Модератором перехода стал Антеро Энрике, одновременно работающий и на футбольную ассоциацию Катара, и на «ПСЖ». Итоговая сумма – 45 млн евро.

Тактика молчаливого изгнания смотрится странновато, но, вероятно, публичные недовольства были бы еще хуже.

К Верратти всегда были претензии. Травмы, ночные клубы, ругань с судьями

Список вероятных претензий «ПСЖ» к Верратти очевиден.

Итальянец был недоступен из-за травм 746 дней – более двух лет из общих 11. Впервые Верратти надолго выбыл по ходу сезона-2015/16, пришлось провести операцию из-за пубалгии, хронического повреждения паха. Тогда Марко пропустил полгода, включая Евро-2016.

Дальше Верратти лишь раз выбывал более чем на два месяца (в 2018-м из-за разрыва отводящей мышцы пропустил пять месяцев), но пугало, что он постоянно сбивал хорошую форму микроповреждениями. Из 11 сезонов в «ПСЖ» он лишь раз отыграл в Лиге 1 более 30 матчей, после операции из-за пубалгии только трижды в восьми сезонах преодолел отметку в 25 игр.

Экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан винил в травмах игрока: «Я всегда был честен с Марко. Да, у него уникальное качество владения мячом, но ему нужно усиленно тренироваться, чтобы держать хорошую физическую форму. Иначе он не сможет выделяться на поле. Марко не делал того, что необходимо».

Обычно травматичность Верратти связывают с другой претензией – к образу жизни. Марко любит табак и ночной отдых в клубах. Сотрудники тренировочного центра «ПСЖ» сливали истории в L’Equipe: «Проблема Марко в том, что он живет не как топ-спортсмен. Сигареты, любовь к ночным клубам, недостаток сна – ему тяжело восстанавливаться».

Томас Тухель, который вылавливал игроков в ночных заведениях, однажды поймал и Верратти: «Это несерьезно, Марко. Через четыре дня будет «Ливерпуль» в Лиге чемпионов». Марко отшутился: «Так вы тоже тут, тренер. Подаете плохой пример. А я скоро собираюсь уйти».

Окружение Верратти настаивало: да, любит выпить в хорошем месте, но живет как обычный парижанин-семьянин. Марко всегда напрягала репутация тусовщика: «Большинство новостей – неправда. Меня выдавали за человека, который каждую ночь проводит за барной стойкой. Вижу новость: «Верратти вчера был в таком-то клубе», хотя этот клуб вчера не работал! Или: «Верратти тусил с Рианной», хотя я даже с ней не знаком. Сейчас я просто люблю поужинать с друзьями-одноклубниками, не более».

Сам Верратти объясняет травмы жесткими нагрузками в первые годы в «ПСЖ»: в молодости чувствовал себя железным, не боялся играть через боль, хотел таким образом поразить всех в клубе и застолбить место на долгие годы. На большой дистанции тело не справилось.

Травмы и ночные клубы – не все. Каждый тренер «ПСЖ» заставлял Марко не ругаться с судьями. Бесполезно.

Вот пример от Блана в 2015-м: «Я не хочу шутить на этот счет, этот мальчик сам себя наказывает желтыми и красными карточками. Я здесь уже два года, и все два года прошу его прекратить спорить с судьями. Каждый раз одно и то же. Я люблю его, но если он так ничего и не поймет, то у него будут проблемы. Большие проблемы».

В шести сезонах из 11 Верратти только в Лиге 1 получал минимум 10 желтых. В прошлом сезоне были 10 желтых и одна красная.

Но и это еще не все.

Игровой стиль Верратти тоже создавал проблемы. Но без этого стиля Марко не был бы уникальным футболистом

Стиль Верратти укладывается в один факт: в сезоне-2022/23 Марко набивал 114,1 действия с мячом в пересчете на 90 минут – лидер во всей Европе.

Верратти играет в футбол с мячом. Он гарантирует стабильное владение через короткие передачи и диктует аккуратный выжидательный ритм, при желании ускоряет игру. Неймар называл Верратти гением футбола накоротке, проводя параллели с Хави и Андресом Иньестой. Пеп Гвардиола отказывался от сравнений, утверждая, что мастерство короткого паса Верратти уникально, он исключительный парень.

Почему же фанат владения Луис Энрике не вцепился в Верратти и не бился с руководством, чтобы оставить Марко в «ПСЖ»?

Кажется, ответ достаточно очевиден.

Вот показательная история от Верратти про времена Карло Анчелотти в «ПСЖ»: «Анчелотти однажды пригласил меня на тактическую беседу и дал совет: «Марко, пожалуйста, когда ты в следующий раз попадешь под прессинг, закрой глаза и ударь по мячу как можно дальше». Я попытался объяснить, что это противоречит моему стилю игры, и мы остались на своем. Через пару недель Анчелотти сказал мне: «Хорошо, Марко, играй как хочешь. Либо я оставлю тебя на скамейке запасных, либо включу в состав таким, какой ты есть, потому что ты никогда не изменишься».

Главная уникальная фишка Верратти – устойчивость под прессингом. Марко выманивает на себя соперника, а затем пасом или обводкой отрезает его и запускает атаку.

Итальянец подробно объяснял: «Я никогда не бью по мячу только для того, чтобы выбить его подальше. Я всегда знаю, куда должен пойти мяч. Если на меня выдвигаются два-три соперника, это значит, что я таким образом освобождаю одного-двух товарищей по команде. Да, это опасно, но мне нравится такой футбол, потому что он приносит пользу, когда я все делаю правильно».

И еще: «Нужно брать ответственность. Если я играю на топ-уровне, то только потому, что у меня есть талант и качества, которых нет у других. Я не изменю свой стиль, даже если мы пропустим после моей потери мяча».

В большинстве случаев уникальный стиль Верратти приносил пользу. 165-сантиметровый полузащитник выдерживал давление опорников Лиги 1 под два метра, за счет работы ног и тайминга находил лучшие моменты для паса или обводки, за счет координации легко сбивал преследователей с хвоста. Верратти, возможно, единственный футболист, который способен обыграть соперника лежа на газоне. Он признавался, что даже тренировался владеть мячом лежа.

Но ошибок тоже хватает. Последний большой матч Верратти за «ПСЖ» – ответная игра 1/8 финала ЛЧ против «Баварии». Прессинг «Баварии» снес Марко, и «ПСЖ» пропустил.

Есть ощущение, что Верратти чересчур заигрывался. Он проделывал фирменную фишку с выходом из-под прессинга уже в собственной штрафной, а не ближе к центру поля. Любая потеря – железный голевой момент. Потенциальная польза – всего лишь удачный выход из-под давления. Нет баланса между рисками и пользой.

Энрике вряд ли бы оценил рискованный стиль Верратти. Да, он идеально вписался бы в размеренное владение, но тренер точно не смирился бы с привозами. А меняться Верратти не будет – проверено Анчелотти.

Фото: East News/Bertrand GUAY / AFP, ABACAPRESS.COM, Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport; twitter.com/alarabi_club; instagram.com/marco_verratti92