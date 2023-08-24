«Ман Сити» купил уникального дриблера. Кто такой Жереми Доку?

Знакомит Артем Денисов.

«Манчестер Сити» за 60 млн евро купил неосновного игрока «Ренна».

Что можно ждать от Жереми Доку?

Обводок.

Теперь подробнее.

Доку – один из лучших дриблеров современности

Пока главный матч в карьере Доку – Бельгия против Италии в четвертьфинале Евро-2020. Бельгия тогда проиграла 1:2, но 19-летний дриблер поразил всех, собрав 8 успешных обводок при 13 попытках. Это шикарнейший результат. Всего на том турнире Доку отыграл два полных матча, но лишь пятеро футболистов накопили больше успешных обводок, чем Жереми.

Матч с Италией содержательно похож на любую игру Доку. Тем, кто не смотрит матчи «Ренна», физически сложно представить, как много Доку идет в дриблинг.

Лидер топ-5 лиг в сезоне-2022/23 по абсолютному числу успешных обводок – Винисиус (112). За ним идет Лео Месси (102). Тройку замыкает Жереми Доку (96).

У Винисиуса 2823 минуты за «Реал» в Ла Лиге-2022/23. У Месси 2837 в «ПСЖ» в Лиге 1. У Доку в «Ренне» – 1291 минута.

В пересчете на 90 минут Доку делает 6,71 успешных обводки. Из тех, кто сыграл хотя бы 900 минут в топ-лиге, следующим идет Аллан Сен-Максимен из «Ньюкасла» (теперь «Аль-Ахли») – 4,6 успешных обводки. Просто гигантская разница.

Вот удобный график, чтобы наглядно запечатлеть уникальность дриблинга Доку.

60,4% успешных обводок – мощнейший показатель. У Винисиуса 36,6%, у Мбаппе 36,8%, у Месси 55,4%, у Беллингема 57%.

Но Доку важно проверять на эффект запасного. При пересчете на 90 минут лидерами зачастую оказываются игроки, которые выходят на поле с замены. Сопротивление ниже из-за усталости соперника. Дриблинг – один из тех показателей, которые особенно зависят от этого эффекта.

Доку провел за «Ренн» три сезона. В первой кампании-2020/21 почти всегда выходил в основе: 26 матчей Лиги 1 из 30. Дальше хуже: 4 из 14 стартов в сезоне-2021/22 и 13 из 29 в сезоне-2022/23. Все из-за травматичности и проблем с набором формы, о которых поговорим чуть позже.

А сейчас проверим эффект запасного Доку на двух последних сезонах, пересчитав на 90 минут его статистику по обводкам в матчах, где он выходил в основе и где выскакивал на замену.

Вывод: Доку идет в дриблинг постоянно – неважно, вышел ли на уставших соперников или на 60-70-90 минут. Чуть больше идет все-таки с замены, но в старте обводки значительно успешнее. Возможное объяснение: суетливость в конце матчей, когда Доку под давлением надвигающегося свистка хуже оценивает ситуации. Но все-таки: Доку может показывать экстремальную статистику по дриблингу, не только выходя на пять минут на финише против уставших соперников.

«Дриблинг – конечно, мой сильнейший навык», – говорил Доку. Ну да.

Уникальный дриблер, но со спорным принятием решений

Рецепт дриблинга Доку: невероятная взрывная скорость + низкий центр тяжести, за счет которого он легко меняет вектор движения + правда хорошее владение мячом в дриблинге + крепкий корпус, с которым не теряет координацию при физическом контакте.

Не сказать, что Жереми – мастер нестандартных финтов, но он все равно способен с места пройти троих соперников. На стартовом рывке уйдет от одного за два шага, второго обманет сменой движения, третьего снова обыграет рывком.

Почти все обводки Доку – с места. Он предпочитает получать мяч в ноги, а не открываться за спины защитникам. В пересчете на 90 минут Жереми продвигает мяч на 365 метров – высочайший показатель в топ-лигах.

«Я вряд ли видел дриблера, который так легко уходит от соперника за первые несколько метров при ускорении. Он удивительно легко меняет направление, всегда сохраняя контроль над телом и мячом», – говорил бывший тренер «Андерлехта» Хейн Ванхазебрук.

Защитник «Сент-Этьена» Деннис Аппиа, заставший старт взрослой карьеры Доку в «Андерлехте», рассказывал о первой тренировке Жереми с основой: «Уже через 15 минут нам приходилось втроем встречать Доку, потому что иначе шансов остановить его в дриблинге просто не было».

Переходим к банальной, но максимально справедливой критике: Доку много теряет мяч. Это дисбалансный игрок, который и в одиночку создает моменты, и стабильно привозит атаки на свои ворота после неудачного дриблинга. И привычная ситуация: Жереми вместо логичного паса под удар обводит третьего соперника уже после двух успешных обводок.

«Порой кажется, что Жереми слишком любит дриблинг, – рассуждал директор академии «Андерлехта» Жан Киндерманс. – Он трижды готов обыгрывать одного и того же игрока, чтобы шокировать публику». Аппиа подтверждает: «Он больше думал о том, как устроить шоу, а не об эффективности».

При этом Доку сложно назвать законченным эгоистом. В «Ренне» была худшая версия Доку – Камалдин Сулемана. Тоже мегадриблер, который еще меньше играл: много обводок при низком КПД.

Доку очень много травмируется. Из-за этого есть проблемы с психологией

За два последних сезона в «Ренне» Доку получил восемь травм. Ни разу не выпадал больше, чем на два месяца, но каждое новое повреждение выбивало его из игрового ритма, рушило даже надежду на стабильность.

Трижды Доку надорвал заднюю поверхность бедра. Пока не может совладать с уникальными возможностями тела – его бешеные ускорения с места и внезапные смены движения выкручивают позвонки соперникам и стирают мышцы самого бельгийца.

Есть другой неприятный аспект – психологический. Тренер «Ренна» Брюно Женезьо признавался, что Доку очень тяжело переживает травмы: «Ментально ему трудно. Он чувствует себя в порочном круге: травма, возвращение, немного игрового времени, новая травма – и все сначала. Ему не нравится постоянный процесс лечения и восстановления».

Доку подтверждал: «Я не был готов лечиться так часто. Особенно тяжело смотреть матчи «Ренна», понимая, что я никак не могу в них участвовать. И получать травму сразу после восстановления от прошлой – ужасное чувство. Но я стараюсь психологически держаться».

Жереми осознает проблему травматичности: говорил, что после перехода в «Ренн» кардинально изменил режим сна и поправил диету, а еще нанял личного тренера, который консультирует в тренажерном зале и дает советы по восстановлению. Со временем стало получше. В промежуток с августа 2021-го по октябрь 2022-го – семь травм, после октября 2022-го – одно повреждение.

Союз Доку и Гвардиолы – это точно надо увидеть

В сезоне-2022/23 «Ман Сити» занял 10-е место в АПЛ по попыткам дриблинга (702), 46-е место среди 96 команд топ-5 лиг. Хотя команда Пепа Гвардиолы владела мячом больше всех – в среднем 64,7%.

В предыдущих пяти сезонах АПЛ «Ман Сити» всегда был в топ-4 по попыткам дриблинга, четырежды – в топ-3. Именно в прошлом сезоне Гвардиола требовал больше аккуратности, пусть и раньше креативные игроки «Ман Сити» явно не получали установок обыгрывать и только обыгрывать. Рияд Марез, например, ни в одном из пяти сезонов за «Ман Сити» не шел в дриблинг так много, как хотя бы в последний сезон в «Лестере». Стоит упомянуть и уход Рахима Стерлинга – он становился самым активным дриблером «Сити» в трех из семи сезонов за клуб. Ушел как раз перед сезоном-2022/23.

Дриблинг – точно не первая ассоциация с современным «Ман Сити».

При этом два года назад Гвардиола говорил, что дриблинг – первое, на что он смотрит при анализе потенциальных атакующих новичков «Сити»: «Я хочу футболистов, которые способны обыгрывать. Можно научить контролю мяча и хорошему пасу. Дриблингу сложнее». Или: «В современный футбол невозможно играть без дриблеров. Без них нельзя стабильно взламывать автобусы». Гвардиола говорил не только про сам факт обводок – дриблеры отвлекают внимание и рывками создают свободные пространства.

Теперь Пеп получает дриблинг-машину.

Обычно средние команды адаптируют игру под отдельных игроков, если у этих игроков есть исключительный навык, как дриблинг Доку. Но «Ренн» не был такой командой. «Ренн» не действовал вторым номером, чтобы прогнуться под Доку и искать под него контригру. Это клуб с великолепной для своего уровня позиционной атакой, где ценят комбинационный футбол накоротке. Во Франции тренера Женезьо даже называют Пепом Женезьо.

Доку был инструментом Женезьо, а не выпяченным лидером. Структурный «Ренн» с игрой на третьего, треугольниками и ромбами для игры в одно-два касания, постоянными короткими передачами использовал Доку как бонусного игрока, который разнообразит атаки взрывным дриблингом. Жереми не встроился в комбинационный футбол, хотя редкие попытки бывали. Он выглядел отдельным элементом, которому порой катили мяч, чтобы бельгиец прошел двух-трех соперников, прорвался в штрафную и как-нибудь ткнул мяч поперек или назад под набегающего партнера, либо просто ударил со смещением. Обычно работало так себе, но в 2023-м, когда Доку перестал постоянно травмироваться, вспышек явно стало больше.

В «Ренне» Доку не выделялся результативностью даже на уровне Лиги 1. 2+3 в сезоне-2020/21, 1+2 в сезоне-2021/22, 6+2 в сезоне-2022/23 и один гол в новом сезоне-2023/24.

Очевидно, Доку едет в «Ман Сити» не в старт. Это замена уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Мареза. Как и Марез, Доку может сыграть слева.

60 млн евро за игрока не в основу – конечно, новая деталь эпохи богатых и системных клубов. Доку мог бы дополнить редкий типаж контратакующего «Ман Сити» с вертикальными пасами Кевина де Брюйне и забеганиями Эрлинга Холанда за спину защитникам. Концепт прорезался в отдельных матчах прошлого сезона – например, против «Баварии» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ. А в повседневности Доку предстоит делать то же самое, что делал в «Ренне» – пробовать дриблинг-рейды в паузах между 100 передачами партнеров.

Смущает, что Доку, у которого много матчей с выходами на замену (30 только за три сезона в Лиге 1 за «Ренн»), очень мало забивает и ассистирует в такой роли. Чуть выше упоминалась и так скромная статистика голов и ассистов – в играх с выходом на замену у Доку лишь 1+1. Это слабенько.

Экс-тренер «Андерлехта» Хейн Ванхазебрук говорил, что при правильном развитии Доку может стать новым Азаром. Вряд ли. У Доку нет такого качества смещения под удар, нет удара Азара, да и последний пас у Эдена был лучше.

Наверное, лучший вариант для «Сити» из реалистичных: Доку обводками создаст управляемый хаос в атаке «Сити» и неуправляемый хаос в защите соперников. Что он и делал в «Ренне» в лучшей форме, которую, правда, видели редко из-за травм и, как следствие, игровой нестабильности.

Фото: Moritz Mueller/Global Look Press