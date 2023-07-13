Артем Денисов – о новичке Лиги 1.

Далер Кузяев – футболист «Гавра». Вот что нужно знать о команде, которая вернулась в Лигу 1 спустя 14 сезонов в Лиге 2.

«Гавр» считает себя старейшим футбольным клубом Франции, но это не так. Зато однажды выиграл чемпионат, не сыграв ни одного матча

По мнению «Гавра», «Гавр» – старейший футбольный клуб Франции. Не зря на логотипе есть «1872» – якобы дата основания команды.

Единственный аргумент – статьи в издании Journal de Havre от 16 и 17 февраля 1973 года. Там говорится о том, что в сентябре 1872-го команда, взявшая название Football Club havrais, сыграла против сборных британских кораблей. Французские историки футбола нашли серьезное опровержение: в английском издании The Hampshire Advertiser County Newspaper есть рассказ о тех играх, и из него предельно ясно, что это было своеобразное регби в формате 12-на-12. А футболом тогда могли назвать почти любую игру с мячом, что и сделал Journal de Havre.

Football Club havrais существовал с 1872-го по 1882-й, а в 1884-м возник Havre Athletic Club. Похоже, все это время в Гавре играли в своеобразный симбиоз регби и футбола с большим упором в регби. Сохранилось даже голосование 1884 года, где члены клуба выбрали комбинацию регби и футбола как игровой вид спорта. И только в 1894-м появились первые реальные доказательства, что «Гавр» играет именно в футбол. Тогда же клуб получил юридический статус. А первым футбольным французским клубом, по мнению историков, был Paris Association Football Club – он основан в 1890-м.

Про «Гавр» есть еще одна легенда. В 1948 году президент Андре Вассене опубликовал книгу «25 лет на службе «Гавра», где рассказал, что цвета клуба – небесно-голубой и темно-синий – выбраны в 1891 году как реверанс британским ученым из Оксфорда (темно-синий – цвет университета) и Кембриджа (небесно-голубой), которые основали «Гавр». Никаких документов, подтверждающих правдивость истории, больше нет. В 1880-х и 1890-х были английские клубы, играющие в этих цветах («Манчестер Сити», «Фулхэм», «Уиком»), при этом они никак не связаны с Оксфордом или Кембриджем. Клуб с такими цветами был и во Франции в 1990-х – United Sports Club.

Так что история красивая, но совсем не факт, что реальная. «Гавр» уже больше ста лет не отказывается от этих цветов, которые впервые запечатлены на фотографиях 1899 года.

Пусть «Гавр» на самом деле и не старейший клуб Франции, пусть его не основали британские ученые, но у него есть абсолютно великое достижение. «Гавр» стал чемпионом Франции, не сыграв ни одного матча! Суровый 1899-й: впервые к розыгрышу допустили две команды не из Парижа («Гавр» и клуб из Лилля), они должны играть друг с другом в полуфинале, но из-за вспышки гриппа у соперников «Гавр» признали победителем. Парижский клуб, вышедший в финал, отказался играть с «Гавром», пока тот не добьется финала на поле. Но USFSA (Союз французских спортивных обществ) не прогнулся и присудил «Гавру» еще одну техническую победу, объявив нормандский клуб чемпионом.

В 1900-м и 1919-м «Гавр» выиграл чемпионат Франции уже с матчами, но в эпоху профессионального футбола брал только Кубок Франции-1959 (и тогда же – Суперкубок). Зато шесть раз был чемпионом Второго дивизиона. И вообще «Гавр» – рекордсмен по сезонам во Второй лиге.

Теперь вместе с Кузяевым выйдет из зоны комфорта.

«Гавр» вернулся в Лигу 1 с удивительным сезоном. Повторил два мощных рекорда

«Гавр» – чемпион Лиги 2-2022/23. Получилось эпично: команда официально вышла в Лигу 1 лишь в последнем, 38-м туре, хотя по ходу сезона повторила рекорд самой длительной беспроигрышной серии в истории Франции.

Как это было: «Гавр» проиграл 0:1 «Валансьену» во 2-м туре (начало августа 2022-го), а следующее поражение прилетело только в 35-м туре – 0:1 против «Анси» (середина мая 2023-го). 32 игры – столько же не проигрывали «Седан» во Втором дивизионе-1954/55 и «Нант» в Первом дивизионе-1994/95. При этом «Гавр» обогнал «Метц» лишь на три очка, тогда как «Седан» и «Нант» добивались титула спокойнее.

Почему так? Из 32 беспроигрышных матчей «Гавр» победил только в 18, аж 14 раз сыграв вничью. И финиш получился крайне тусклым: два поражения, одна ничья и одна победа.

«Гавр» повторил еще один рекорд – пропустил меньше всех мячей в истории Лиги 2 при 20 участниках. Всего лишь 19! То есть 0,5 пропущенных в среднем за матч. Столько же год назад пропустил «Аяччо», установивший рекорд. В Лиге 1 «Аяччо» был не так надежен – 74 пропущенных (18-е место). Теперь проверим «Гавр».

В атаке все скромнее: 46 голов и 9-е место. «Гавр» скопил 10 побед со счетом 1:0 и 6 ничьих с 0:0. В сумме это почти половина матчей. Хотя разок было и 6:0! Вынесли «Сент-Этьен» – в одном матче набили 13% всех голов за сезон.

Во Франции «Гавр» считали самой дисциплинированной командой. Тренер «Амьена» Филипп Хиншбергер хорошо формулировал магию: «Это удивительно сплоченный клуб – цельный психологически и компактный тактически. Некоторые говорят, что «Гавру» везет. Нельзя не проигрывать 32 матча подряд только за счет удачи. «Гавр» почти ничего не допускает у своих ворот. Мне кажется, они могли бы защищаться и с закрытыми глазами».

«Гавр» перезагрузился прошлым летом: новый спортдир (легенда Лиги 1), новый тренер, аналитик – обычный журналист

«Гавр» относительно внезапно ворвался в Лигу 1. Летом 2022-го клуб пережил мощную менеджерскую перезагрузку: новым президентом стал Жан-Мишель Руссье, спортивным директором – Матье Бодмер, новым тренером – Лука Элснер.

Бодмер – без преувеличений легенда французского футбола: он играл за «Кан», «Лилль», «Лион», «ПСЖ», «Ниццу» и накопил 418 матчей в Лиге 1 (71-е место в истории чемпионатов Франции). Закончил карьеру в сезоне-2019/20 в 37 лет в «Амьене», который тренировал 37-летний словенец Лука Элснер. «Амьен» тогда со скандалом вылетел: Лигу 1 признали завершенной из-за пандемии коронавируса, клуб шел 19-м по итогам 28 туров, отставая от 18-й позиции на четыре очка. Бодмер, получив первую работу спортдиром, сразу позвал Элснера тренировать.

«Гавр» – тренерская команда. Футболисты рассказывают, что Элснер и много времени уделяет тактическому анализу, и жестко нагружает в плане физики, и любит психологию. Словенец удвоил тренировочные часы (и это только занятия на поле без учета тренажерного зала и тактических видеосессий) и попросил, чтобы команда завтракала и обедала вместе. «Новое руководство требует многого, но игроки нуждались в таком подходе», – уверял капитан «Гавра» Виктор Лехаль.

Бодмер пригласил не только тренера. Например, в штаб Элснера вошел обычный журналист без профессионального футбольного бэкграунда! Его зовут Жюльен Момон, он был коллегой Бодмера на канале Telefoot, где Матье выступал экспертом. Их коллеги рассказывали, что Бодмер восхищался знаниями Момона. Тот однажды подготовил тактический разбор матча 1953 года между Венгрией и Англией на 20 тысяч знаков, а еще стабильно кидал в рабочий чат впечатления от игр низших дивизионов, которые он смотрел в четыре тура.

Отец Далера Кузяева в монологе для Sports.ru рассказал, что «Гавр» подготовил серьезную презентацию с иллюстрацией принципов и стиля команды, а еще показал нарезку действий Далера, которые им наиболее понравились. И на видеоконференции присутствовал аналитик – может, тот самый Момон.

Бодмер качественно сработал и как классический спортдир. Год назад он бесплатно или дешево забрал крепких игроков Лиги 2/подвала Лиги 1, договорился о паре нормальных аренд и слегка усилил клуб зимой свободными агентами, когда читалось, что предстоит борьба за подъем в Лигу 1.

Теперь вот Кузяев как свободный агент! Для «Гавра» это очевидно сильный игрок. Естественно, он будет основным. «Гавр» предпочитает схему 4-3-3, двое из тройки центральных полузащитников покинули клуб: Лехаль уехал в Катар, Амир Ричардсон вернулся в «Реймс» после аренды. Кузяев усилит важную и недоукомплектованную зону.

До управленческой перезагрузки «Гавр» буксовал. 13 сезонов в Лиге 2 подряд. В 2012-м открылся новый стадион на 25 тысяч, но первый солд-аут случился только в сезоне-2022/23. Шутили, что стадион для Лиги 1 бесславно устаревает в болотах Лиги 2.

В 2014-м про «Гавр» шутили еще чаще. Дело в том, что полгода клубом управлял фэйковый владелец. Бизнесмен и экс-игрок в регби Кристоф Майоль шесть месяцев фактически руководил всеми процессами – и все шесть месяцев обещал выплатить Жан-Пьеру Лувелю деньги за покупку клуба. Не поверите, но Майоль анонсировал трансфер Адриано! Того самого из «Интера». Бразилец даже в соцсетях поздравил болельщиков «Гавра» с Рождеством. Вот только французский финансовый регулятор не утвердил переход. А Майоля выгнали.

Теперь клуб явно здоровее, хотя выжить в Лиге 1 все равно будет очень сложно.

«Гавр» Кузяева против «Монако» Головина. Когда?

12 ноября, 12-й тур: «Гавр» – «Монако».

4 февраля, 20-й тур: «Монако» – «Гавр».

«Гавр» начнет сезон в Лиге 1-2023/24 против «Монпелье» – на выезде 12 или 13 августа. Во второй половине июля будет много товарищеских матчей – 21-го «Гавр» сыграет с «ПСЖ».

Будем следить.

Фото: Panoramic/Global Look Press; wikipedia.org