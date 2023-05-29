16 лет назад тренер устроился в «Хайденхайм» из четвертого дивизиона. Теперь они в Бундеслиге

Красивая история.

«Хайденхайм» – чемпион второй Бундеслиги! Хотя на 90-й минуте последнего тура еще был на 3-м месте и попадал лишь в стыки. Но забил два гола (на 90+3 и 90+9) и превратил 1:2 в 3:2. Хотя к 58-й минуте горел 0:2.

За этими минутами чуда – уникальный 16-летний тренерский путь.

«Хайденхайм» был максимально близок к Бундеслиге еще в сезоне-2019/20, попал в стыки, но уступил «Вердеру» только из-за правила гостевого гола (0:0, 2:2).

История Франка Шмидта и «Хайденхайма» стоит того, чтобы вы о ней узнали.

Самый популярный запрос о Шмидте в гугле – не про 16 лет в одном клубе, а про его голову

Дело в том, что голова Шмидта всегда наклонена вбок.

Диагноз – окостенение задней продольной связки. В районе шейных позвонков.

Шмидт не любит говорить об этом, потому что не видит смысла обсуждать со спортивными журналистами собственную внешность. Но эта информация пригодится вам, если включите матч Бундеслиги с участием «Хайденхайма» и удивитесь физиологической особенности.

Формально Шмидт руководит «Хайденхаймом» почти с момента основания. И не удивляйтесь, что клуб называется «Хайденхайм-1846»

Разумеется, «Хайденхайм» создан не в 1846 году. Тогда бы он был самым старым футбольным клубом в мире. В 1846-м учредили гимнастическое сообщество «Хайденхайм». Используя 1846 в названии, клуб указывает на преемственность.

«Хайденхайм», которым руководит Шмидт, организован в 2007 году. Тогда же Шмидт стал тренером.

«Хайденхайм» как футбольная организация постоянно перерождалась. Футбол в Хайденхайме-городе появился в 1911 году – в гимнастическом сообществе запустили футбольное отделение. Оно то выходило из клуба, то возвращалось. 2007-й – год последнего разделения, футбольный клуб юридически откололся от Heidenheimer SB, чтобы точно пройти лицензирование для потенциального участия в Региональной лиге. В Heidenheimer SB осталось гигантское количество подразделений: от бейсбола и фехтования до велоспорта и бадминтона.

Шмидт – уроженец Хайденхайма. Максимум его игровой карьеры – выступления во второй Бундеслиге. Ах да, в Кубке Германии-1994/95 он вместе с «Фестенбергсгройтом» из Региональной лиги победил «Баварию» 1:0.

Франку было 29, когда он фактически оставил профессиональный футбол и спустился в подземелье, чтобы поиграть за команду из родного города. В «Хайденхайме» (тогда еще назывался Heidenheimer SB) отыграл с 2003 года по 2007-й, за это время подняв клуб с пятого уровня немецкой футбольной системы на четвертый (Оберлига Баден-Вюртемберг), где закрепил его как одного из фаворитов.

Шмидт должен был тренировать «Хайденхайм» две недели. Остался подольше после победы 9:1

В сентябре 2007-го, то есть почти сразу после начала сезона-2007/08, «Хайденхайм» уволил Дитера Меркле. К Шмидту пришел Хольгер Санвальд, еще одна легенда клуба. Санвальд – управляющий директор «Хайденхайма» с 1994 года, в 2016-м стал председателем правления. Он приглашал Шмидта-игрока в 2003-м, а в 2007-м, помня о лидерских качествах Франка, предложил временно поработать тренером, пока клуб изучит других кандидатов.

Тогда стадион клуба представлял из себя одну трибуну на несколько сотен зрителей с видом на луг, где прогуливались два осла.

Шмидт собирался абстрагироваться от футбола. Он закончил образование в банковском секторе и по рекомендации друга вот-вот должен был приступить к работе в страховой компании. Впоследствии Шмидт еще с улыбкой рассказывал байку, что обещал жене по субботам косить газон вместо выездов на матчи.

Франк согласился после колебаний. Начал с 2:1 против «Норманнии», которую тренировал Александр Цорнигер – он потом попадет в «Лейпциг», поднимет «РБ» из четвертого дивизиона во вторую Бундеслигу. А дальше… 9:1 против «Кирххайм/Текка». Это до сих пор самая разгромная победа в истории «Хайденхайма».

После успешных результатов Шмидта не отпустили. Франк скорее обрадовался и даже сказал Санвальду, что был бы рад стать «Фольгер Финке фон Хайденхаймом». Тем, кем стал Фольгер Финке для «Фрайбурга». Финке работал во «Фрайбурге» с 1991 года по 2007-й.

В 2023-м Шмидт догнал Финке по последовательным сезонам в одном клубе.

А в Оберлиге-2007/08 на 18 команд «Хайденхайм» финишировал четвертым – последняя позиция на повышение.

Ну как повышение: тогда в Германии официально выделили единую Третью лигу, поэтому Региональные лиги по географическим зонам стали не третьей, а четвертой ступеней в иерархии. Поэтому формально «Хайденхайм» остался на четвертой, просто без «повышения» он очутился бы на пятом уровне.

Шмидт не смутился – в Региональной лиге «Юг»-2008/09 «Хайденхайм» занял первое место из 18. И вот теперь точно перешел с четвертого уровня на третий.

Шмидт не верит в футбольную романтику, его идея – постоянный прогресс. Если «Хайденхайм» перестанет развиваться, он уйдет

Как Шмидт тренирует? Умеренно. Не тактический гик и не орущий мотиватор. У него есть одна (относительно абстрактная) идея о постоянном развитии.

В случае клуба он имеет в виду регулярные подъемы из одного дивизиона в другой. Разумеется, никакого радикализма с целью подниматься каждый сезон. Есть промежуточные задачи. «Хайденхайм» вышел в третий дивизион? Нужно сначала избавиться от статуса борца за выживание, потом стать теневой угрозой в борьбе за повышение, потом дорасти до фаворита.

Гендир Санвальд рассказывал, что клуб готов предоставить Шмидту бессрочный контракт (либо контракт, куда сам Шмидт впишет срок действия), но Франк строго отказывается. Не видит в управлении «Хайденхаймом» конечной цели. Цель – делать «Хайденхайм» лучше. Санвальд говорил: «Шмидт хочет быть с «Хайденхаймом», только если клуб добивается успехов. Он хочет, чтобы его оценивали исключительно по результатам. Ненавидит разговоры про футбольную романтику».

Когда в один из первых сезонов во второй Бундеслиге «Хайденхайм» погряз внизу таблицы, Шмидт любопытно рефлексировал – он с клубом никогда не переживал настоящий кризис, слишком болезненно воспринимал первые серии поражений. Ведь в немецком подземелье «Хайденхайм» всегда идентифицировал себя как доминанту. Все закончилось хорошо: первый кризис успешно пережили, Шмидт научился управлять командой, которая теперь побеждает не всегда. Это важная ментальность, которая наверняка пригодится и в первой Бундеслиге.

Шмидт явно не претендует на роль тактического революционера, но готов к новому. В 2011-м получил лицензию UEFA Pro, без которой в Германии нельзя тренировать клубы первых двух дивизионов (во вторую Бундеслигу «Хайденхайм» поднялся в 2015-м). Был одним из лучших на курсе с другим Шмидтом – Рогером, который в этом сезоне стрельнул с «Бенфикой» в ЛЧ.

Франка вполне можно считать приверженцем немецкой школы, его пресс-конференции редко обходятся без терминов «прессинг» и «контрпрессинг», а от игроков требуется интенсивность. Шмидт признает важность видеоанализа соперников и интересуется продвинутой статистикой. Главной силой называет развитие молодых футболистов.

Его лаконичная характеристика от игроков «Хайденхайма» – «отличный мужик». Вряд ли без нее можно проработать в одном клубе столько лет. Говорят, что Шмидт требователен, но бескомпромиссно честен, по-хорошему прост, приземлен и всегда готов помочь – от специфических советов по игре до разговора по душам. Флориан Нидерлехнер, после «Хайденхайма» заигравший на уровне Бундеслиги, называл Шмидта невероятным человеком, с которым просто очень приятно общаться.

То же говорил и Марк Шнаттерер, игравший за клуб с 2008 года по 2021-й. Застал и четвертый дивизион, и стыковые матчи за подъем в первую Бундеслигу. Абсолютная легенда. Шнаттерер называл Шмидта другом, а Шмидт признавался, что «не хочет целовать Шнаттерера в зад, но он правда бесценен для команды».

В «Хайденхайме» всегда хватало игроков, которые забежали в клуб не на один-два сезона. Даже сейчас: вратарь Кевин Мюллер выступает с 2015-го, центральный защитник и капитан Патрик Майнка проводит пятый сезон, сейчас в основе лишь двое футболистов, для которых кампания-2022/23 – первая в «Хайденхайме». Клуб, который вполне можно назвать семейным.

«Хайденхайм» вырос вместе со Шмидтом. Клуб гордится идентичностью промышленного города

Регион Баден-Вюртемберг – одна из самых экономически развитых земель Германии. Здесь низкий уровень безработицы и много больших компаний, которые дают стабильные рабочие места: Audi Sport, Bosch, Carl Zeiss, IBM, Mercedes-Benz, SAP. 50-тысячный Хайденхайм-ан-дер-Бренц хорошо символизирует рабочую мощь региона – это дом для немецкого машиностроительного концерна Voith. В Хайденхайме функционируют, например, Voith Paper (целлюлозно-бумажное производство) и Voith Turbo (производство турборедукторов).

«Хайденхайму»-клубу нравится прочная ассоциация с городом. Шмидт объяснял: «Весь Хайденхайм – это прочный средний класс. Люди привыкли упорно трудиться на общее благо. Наш клуб разделяет ценности трудолюбия и единства. Мы никогда не останавливаемся, выкладываемся на максимум, как и люди, которые приходят болеть за нас».

Город обожает «Хайденхайм» – и не только благодаря сказочному подъему. Фанатам безумно приятно, что Шмидт свой крепкий парень, родился в двух сотнях метров от стадиона, крепко ассоциирует себя и клуб с жителями Хайденхайма. Он знает многих обычных жителей по имени, легко может обсудить игру. Правда, сам Шмидт говорил, что со временем становится труднее – в эпоху Оберлиги уделял внимание каждому желающему, теперь иногда приходится отказываться от общения.

Санвальд мило отвечал на вопрос о памятнике Шмидту перед стадионом: «Зачем? Хайденхайму и одного Шмидта достаточно».

Кстати! О стадионе. Лучший материальный знак преображения «Хайденхайма». Помните ведь, что там была одна трибуна с видом на ослов? В 2009-м осликов прогнали, чтобы построить новую трибуну, а по бокам от нее еще две. Итого – 8 тысяч человек. Да только «Хайденхайм» слишком быстро прорвался в Третью лигу с минимальным порогом в 10 тысяч. Довели до 10 тысяч. Потом до 13. Потом до 15 – это уже минимальный порог для второй Бундеслиги. И обязательно нужна собственная академия, для которой пришлось обустроить несколько дополнительных полей. На все ушло порядка 25 миллионов евро, из которых «Хайденхайм» заплатил только 3,6. Все остальное – траты из городской казны. Стадион по бумагам принадлежал городу.

Так было до 2019-го, когда «Хайденхайм» выкупил стадион за 2 миллиона евро. Небольшая сумма, до этого была чисто символическая аренда. Все на благо команды, ведь это главная городская любовь.

Стадион с 2010 года называется «Фойт-Арена» – городской промышленный гигант поддерживает «Хайденхайм». Права действуют аж до 2034-го.

При выходе в первую Бундеслигу «Хайденхайм» готовился увеличить стадион до 25-30 тысяч человек. Вместе с этим собирались улучшить транспортную инфраструктуру.

У «Хайденхайма» все еще есть визуальная связь с временами, когда на него ходили по 500 человек. Это старый киоск для покупки билетов, который во время бесконечных реконструкций интегрировали в стадион. «Чтобы в будущем люди никогда не забывали, что из себя когда-то представлял «Хайденхайм». Это не повредит», – объяснял Шмидт.

***

В 2017-м, когда Шмидт праздновал юбилейные 10 лет в клубе, он дал интервью авторитетному немецкому изданию Der Spiegel. Финальный вопрос беседы: «Кого мы увидим в Бундеслиге раньше: вас или «Хайденхайм»?»

Тогда Шмидту уже делали предложения более богатые клубы второй Бундеслиги (в следующие сезоны с «Хайденхаймом» пытались контактировать и команды первой Бундеслиги).

«Мы с клубом преследуем одну и ту же цель, – отвечал Шмидт, снова без напускного драматизма. – Оптимально было бы добиться ее вместе».

Добились!

Фото: Gettyimages.ru/Thomas Niedermueller/Bongarts, Roland Wittek/Pool; globallookpress.com/Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto, Tom Weller/dpa; commons.wikimedia.org/Thilo Parg, Eigenes Werk