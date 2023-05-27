12 комментариев

Чувства Артема Денисова.

Это был очень сложный сезон для Марко Ройса.

Худший по голам в Бундеслиге – всего 6. Случались сезоны с 7 мячами (2014/15, 2016/17, 2017/18), но тогда из-за травм Ройс играл очень мало. В сезоне-2017/18 так вообще появился лишь в 11 играх – и все равно был результативнее.

На старте этого сезона атака «Боруссии» почти полностью существовала за счет Ройса и Беллингема. Скорость принятия решений и техника владения мячом стабильно восхищали. У Марко уже нет взрывного ускорения, но выбор позиции и тайминг действий (отдать пас, открыться, ударить) с годами стали только лучше. Вдобавок Ройс пахал без мяча и командовал прессингом. Лидировал в «Боруссии» по пробегу, и Эдин Терзич хвалил его физформу. Еще Марко был лучшим по ударам, предударным пасам, принятым продвигающим передачам, действиям в чужой штрафной, рывкам в финальную треть.

А потом до очередного крупного турнира сборных, ЧМ-2022, осталось всего два месяца – и тело Ройса по биологически-футбольным часам решило: пора ломаться. До этого Марко не получал хоть сколько-нибудь серьезных травм на протяжении двух сезонов. 19 сентября 2022-го его на носилках унесли с Рурского дерби из-за травмы лодыжки. «Дортмунд» обещал, что Ройс вернется к ЧМ. Марко дважды возвращался, снова чувствовал боль, снова оказывался в списке травмированных. Пролетел мимо ЧМ, пропустил десяток матчей «Дортмунда», растерял отличную форму.

Настолько, что заканчивал сезон запасным. Присел на лавку после провальных важнейших матчей сезона против «Челси» в Лиге чемпионов, против «Баварии» в Бундеслиге, против «Лейпцига» в Кубке. Не только Ройс провалил матчи – вся команда. Но Ройс особенно. Его самым опасным ударом в этих играх стал бросок бутылки после замены при 0:4 в Мюнхене.

Правда, до спуска в запас Ройс в очередной раз подсветил удивительную черту – даже в серии объективно невзрачных матчей он хотя бы раз как-нибудь забьет. Да и обычно больше раза. Вот и весной тоже: дубль против «Кельна», шикарный штрафной против «Герты», победный гол с «Бохумом» в Кубке Германии.

Но качество футбола на дистанции и слабость в решающих матчах все-таки весомее. Вот поэтому 8 (8!) матчей подряд Ройс только выходил на замену. «Дортмунд» за это время ни разу не проиграл и нашел прочнейшие варианты: Аллер на острие, взрывные Адейеми и Мален на флангах, в центре полузащиты самая атакующая роль у Брандта, его может подменить Рафа Геррейру. И все в замечательной форме. До главного матча сезона.

Против «Майнца» Ройс выскочил со скамейки уже на 40-й минуте из-за травмы Адейеми. Бился-боролся, кое-как бил, но не забил. «Боруссия» спустилась на второе место. Ройс остался без выигранной Бундеслиги.

Мне жаль Ройса. Наверняка многим из вас тоже его жаль. Уверен, прямо сейчас он переживает личную и командную трагедию.

Но он сам выбрал судьбу, где «Боруссия» превыше трофеев и денег. Это не значит, что ради «Боруссии» он отказывается от трофеев и денег. Просто если выигрывать – то только с «Боруссией».

«Каждый сам отвечает за свою карьеру. У нас было много игроков, с которыми мы могли бы создать фантастическую команду, но, к сожалению, они сделали другой выбор, пошли другим путем. Они не видели, что сделают следующий большой шаг, оставшись. Это следует уважать.

Но у меня никогда не было ощущения, что я должен идти по этому пути только потому, что так сделали другие. Я хотел остаться здесь. Это трудно объяснить людям, которые не погружены в жизнь клуба. Я хочу быть здесь даже в плохие времена. Я знаю, что люди примут меня с объятиями, я ценю это и не хочу расставаться с этими людьми.

Это мой дом, моя жизнь».

Cлова Ройса после того, как несколько недель назад «Боруссия» объявила о продлении контракта до 2024 года. Зарплата Ройса снизилась с 12 млн евро до 6.

Он сделал это ради себя, потому что у каждого человека в какой-то момент встает выбор: двигаться в новое место или остаться. Иногда лучше выбрать дом, потому что это дом. И большего не хочется. Ради дочки, которая утром по дороге в детский сад напевает Heja BVB. Ради минуты спокойствия на разминке перед матчем, когда слышишь, как поет «Вестфаленштадион».

И это не я как автор набрасываю образы ради красивой картинки. Это все слова Ройса. Про человеческий выбор, про неразрывную связь со стадионом, про дочь. Вся прямая речь – здесь.

Ройс с его историей травм не мог претендовать на «Золотой мяч», даже если бы в его эпохе не было Месси и Роналду. При этом Марко все равно мог быть в обойме топ-клуба, в ближайшей ротации – 100%. Но мы так и не увидели его ни в АПЛ, ни в «Реале», ни в «Баварии».

Сейчас Ройсу могли предложить хороший контракт, например, на Ближнем Востоке – осенью как раз много писали об интересе в Саудовской Аравии. Вообще был бы хороший посыл футболистам в Европе: смотрите, к нам даже Ройс приехал. Реклама для тех, кто, видя мешки с деньгами, еще вдруг сомневается, стоит ли их брать в обмен на формальное завершение карьеры в топ-лигах.

– О чем подумал бы девятилетний Ройс, если бы он узнал, что так долго будет в клубе? – спрашивали Марко.

– Он думал бы, что все сделал правильно, оставшись верным клубу. Это стоило того, чтобы пойти на все жертвы. Выстоять, упорствовать, никогда не сдаваться и сохранять позитив. Было бы замечательно увенчать путь чемпионским титулом.

Чемпионского титула до сих пор нет. Но если Ройс искренне гордится выбором, судьбой, преданностью «Боруссии» (у вас есть сомнения?), то сейчас, вот прямо сейчас, все равно будет больно.

Но жизнь останется счастливой.

Фото: globallookpress.com/Tom Weller; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Christian Kaspar-Bartke, Dean Mouhtaropoulos