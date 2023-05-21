26 комментариев

Осмысление Артема Денисова.

В Германии переполох: «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 1:3. Это значит, что «Мюнхен» по потерянным очкам теперь уступает «Боруссии» – если «Дортмунд» завтра победит «Аугсбург» и в 34-м туре обыграет «Майнц», он станет чемпионом. «Лейпциг» не просто сделал «Дортмунду» лучший подарок, но и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

Как так получилось – вопрос сложный. Это был очень странный матч.

«Лейпциг» нанес первый удар аж на 29-й минуте – заблокированный и с очень большой дистанции. Сразу после того, как «Бавария» открыла счет уже шестым ударом. 1:0 к 30-й минуте – справедливая промежуточная точка. «Бавария» активно и высоко прессинговала, давя на центральных и крайних защитников. «Лейпциг» буквально пару раз проходил прессинг, но сам же спотыкался и едва преодолевал центр поля. Вся атака «РБ» выглядела отрезанной и потерянной, пока Мюллер дирижировал давлением, Канселу стенками и дриблингом проходил двоих-троих, а Киммих спокойно управлял позиционными атаками.

Затем «Бавария» остановилась. Не поплыла, не самоуничтожилась – это будет, но позже. В отрезке с 29-й (1:0) по 37-ю минуты «Лейпциг» нанес три безответных удара (и все нормальные, не случайные) с владением 73,5%. Да, речь всего о 8-минутном отрезке, но такая резкая смена рисунка сразу после гола правда удивляет. «Бавария» успокоилась, отказавшись от высокого давления. Будто бы надеялась, что уничтожит «Лейпциг» так, как после 1:0 уничтожила «Дортмунд» в дебютном матче Тухеля. Нет, «РБ» не позволил. И «Бавария» снова забрала мяч, снова поддавливала (но не без радикализма), Канселу снова издевался над правым защитником «РБ» Симаканом, которого убрали в перерыве, и Собослаи, который помогал ему на фланге. На этом первый тайм закончился.

Пока еще не так странно, да? «Бавария» отчетливо контролировала игру с нюансом в виде эпизодического перехвата инициативы.

Но затем начался второй тайм – шоу неуклюжих, неловких, нелепых действий. Нкунку и Ольмо не могли решить, кто овладеет мячом уже в чужой штрафной. Мюллер остановил опасный прорыв Мусиалы по центру. Андре Силва деревянее, чем в первом тайме. Команды доходили до чужой трети, но затем обязательно следовала какая-то неудачная попытка обострить игру.

Симптоматично, что до 1:1 на 65-й минуте команды за 20 минут второго тайма нанесли 1 (1!) удар по воротам. Это Дани Ольмо из-за штрафной пробил так, что мяч даже не долетел до ворот. Еще была попытка от Киммиха – тоже из-за штрафной и тоже мимо, но статистические порталы даже не посчитали ее за удар.

Обе команды играли небрежно, суетливо, топорно у чужой штрафной. У «Баварии» разве что наметилась системная проблема – она стабильно давала «Лейпцигу» выходить из обороны с явными дырами в прессинг-плане.

Но какой там прессинг-план, зональная опека, перемещения Гнабри от крайнего защитника к опорнику, когда «Бавария» после собственного углового привозит выпад 4-в-1?

Источник картинки – телеграм-канал «Финикланд»

Происходящее дальше сильно напомнило «Баварию» против «Майнца». Тоже итоговые 1:3. Тоже уверенный первый тайм «Баварии» – пусть и без гигантского числа моментов, но надежно и с 1:0 на табло к перерыву. Тоже совершенно невразумительное начало второго тайма, где «Бавария» вроде бы и сопернику мало что позволяет, но и сама явно далека от второго гола. Тоже удивительное помутнение, 1:1 и 0 ответной реакции.

«Майнц» превращает 0:1 в 2:1 за 8 минут – 0 ударов «Баварии». Тогда 0 ударов было и до 3:1.

«Лейпциг» превращает 0:1 в 2:1 за 11 минут – 0 ударов «Баварии». Тут хоть пару раз пробили перед тем, как «Лейпциг» сделал 3:1.

Отличие в том, что «Майнц» хотя бы задавил «Баварию» агрессивным высоким прессингом. «РБ» забил после обреза «Баварии» на угловом и с двух пенальти. «РБ» не был значительно лучше «Баварии», просто нейтрализовал скудные потуги соперника и наказал за ошибки.

Итого: максимально невнятный старт второго тайма (и со стороны «Лейпцига» тоже), привозы и 1:1, 1:2, 1:3 с опущенными глазами и принятием тщетности бытия.

Этот матч явно мог закончиться иначе. Едва ли кто-то на 65-й минуте удивлялся, как «Лейпциг» до сих пор не ведет в счете. Но то, как «Бавария» допускала первый, второй, третий пропущенные, как она реагировала (точнее не реагировала) на происходящее, очень сильно пугает.

Печальное зрелище.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel, IMAGO/Revierfoto, imago-images.de