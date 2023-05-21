26 комментариев

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«Бавария» проиграла важнейший матч сезона. Что это было?

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Осмысление Артема Денисова.

В Германии переполох: «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 1:3. Это значит, что «Мюнхен» по потерянным очкам теперь уступает «Боруссии» – если «Дортмунд» завтра победит «Аугсбург» и в 34-м туре обыграет «Майнц», он станет чемпионом. «Лейпциг» не просто сделал «Дортмунду» лучший подарок, но и гарантировал себе место в Лиге чемпионов. 

Как так получилось – вопрос сложный. Это был очень странный матч. 

«Лейпциг» нанес первый удар аж на 29-й минуте – заблокированный и с очень большой дистанции. Сразу после того, как «Бавария» открыла счет уже шестым ударом. 1:0 к 30-й минуте – справедливая промежуточная точка. «Бавария» активно и высоко прессинговала, давя на центральных и крайних защитников. «Лейпциг» буквально пару раз проходил прессинг, но сам же спотыкался и едва преодолевал центр поля. Вся атака «РБ» выглядела отрезанной и потерянной, пока Мюллер дирижировал давлением, Канселу стенками и дриблингом проходил двоих-троих, а Киммих спокойно управлял позиционными атаками.

Затем «Бавария» остановилась. Не поплыла, не самоуничтожилась – это будет, но позже. В отрезке с 29-й (1:0) по 37-ю минуты «Лейпциг» нанес три безответных удара (и все нормальные, не случайные) с владением 73,5%. Да, речь всего о 8-минутном отрезке, но такая резкая смена рисунка сразу после гола правда удивляет. «Бавария» успокоилась, отказавшись от высокого давления. Будто бы надеялась, что уничтожит «Лейпциг» так, как после 1:0 уничтожила «Дортмунд» в дебютном матче Тухеля. Нет, «РБ» не позволил. И «Бавария» снова забрала мяч, снова поддавливала (но не без радикализма), Канселу снова издевался над правым защитником «РБ» Симаканом, которого убрали в перерыве, и Собослаи, который помогал ему на фланге. На этом первый тайм закончился. 

Пока еще не так странно, да? «Бавария» отчетливо контролировала игру с нюансом в виде эпизодического перехвата инициативы. 

Но затем начался второй тайм – шоу неуклюжих, неловких, нелепых действий. Нкунку и Ольмо не могли решить, кто овладеет мячом уже в чужой штрафной. Мюллер остановил опасный прорыв Мусиалы по центру. Андре Силва деревянее, чем в первом тайме. Команды доходили до чужой трети, но затем обязательно следовала какая-то неудачная попытка обострить игру. 

Симптоматично, что до 1:1 на 65-й минуте команды за 20 минут второго тайма нанесли 1 (1!) удар по воротам. Это Дани Ольмо из-за штрафной пробил так, что мяч даже не долетел до ворот. Еще была попытка от Киммиха – тоже из-за штрафной и тоже мимо, но статистические порталы даже не посчитали ее за удар. 

Обе команды играли небрежно, суетливо, топорно у чужой штрафной. У «Баварии» разве что наметилась системная проблема – она стабильно давала «Лейпцигу» выходить из обороны с явными дырами в прессинг-плане. 

Но какой там прессинг-план, зональная опека, перемещения Гнабри от крайнего защитника к опорнику, когда «Бавария» после собственного углового привозит выпад 4-в-1? 

Источник картинки – телеграм-канал «Финикланд»

Происходящее дальше сильно напомнило «Баварию» против «Майнца». Тоже итоговые 1:3. Тоже уверенный первый тайм «Баварии» – пусть и без гигантского числа моментов, но надежно и с 1:0 на табло к перерыву. Тоже совершенно невразумительное начало второго тайма, где «Бавария» вроде бы и сопернику мало что позволяет, но и сама явно далека от второго гола. Тоже удивительное помутнение, 1:1 и 0 ответной реакции. 

«Майнц» превращает 0:1 в 2:1 за 8 минут – 0 ударов «Баварии». Тогда 0 ударов было и до 3:1.

«Лейпциг» превращает 0:1 в 2:1 за 11 минут – 0 ударов «Баварии». Тут хоть пару раз пробили перед тем, как «Лейпциг» сделал 3:1. 

Отличие в том, что «Майнц» хотя бы задавил «Баварию» агрессивным высоким прессингом. «РБ» забил после обреза «Баварии» на угловом и с двух пенальти. «РБ» не был значительно лучше «Баварии», просто нейтрализовал скудные потуги соперника и наказал за ошибки.

Итого: максимально невнятный старт второго тайма (и со стороны «Лейпцига» тоже), привозы и 1:1, 1:2, 1:3 с опущенными глазами и принятием тщетности бытия. 

Этот матч явно мог закончиться иначе. Едва ли кто-то на 65-й минуте удивлялся, как «Лейпциг» до сих пор не ведет в счете. Но то, как «Бавария» допускала первый, второй, третий пропущенные, как она реагировала (точнее не реагировала) на происходящее, очень сильно пугает. 

Печальное зрелище.

🔥 «Бавария» влетела «Лейпцигу»! Теперь две победы сделают «Боруссию» чемпионом

Бавария – РБ Лейпциг 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Гнабри, 1:1 – 64 Лаймер, 1:2 – 76, пенальти Нкунку, 1:3 – 86, пенальти Собослаи.
БаварияЗоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, 86), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.
Предупреждения:
Гвардиол (68), Павар (72).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel, IMAGO/Revierfoto, imago-images.de

26 комментариев

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Руслан Лысенко
Кайф...Но, Дортмунд в лучших традициях сольёт свой матч или следующий и не возьмёт чемпионство)
+64
-3
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Sema Adinsson
Томас Тухель привёл Борусию Дортмунд к титулу чемпиона 🏆 Германии. Вот правильный и позитивный заголовок)
+44
-1
+43
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brig_Mercury
Тухель: РБ был у нас на крючке.
+19
-1
+18
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Тюменский медвежонок
как что это было? это типичный Тухель, после 1-го тайма Бавария ведет 1-0 и тренер решил что это классный счет и что теперь можно поиграть в удержание... просто занавес, я понимаю когда он подобную фигню из раза в раз в Челси делал, но тут Бавария, сильнейшая команда Бундеслиги, команда на 2 головы сильнее остальных, такая команда просто не имеет право сушить игры при счете 1-0. С Тухелем нужно прощаться, это вообще не их тренер и не стиль Баварии играть в "это".
+12
0
+12
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SWAGG
классический тухель времен челси. забить и выставить бус играя вторым номером. и по классике атака с ним деградирует с каждым матчем
+12
-2
+10
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Анвар Масимов
барса специально стала чемпионом , чтобы с Баварией в группе не играть. Бавария берет второе место и со второй корзины опять с Барсой
+8
0
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
Кан и Браццо: "всё норм, до на не дое*аццо!!!")
+4
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Заур Туйчиев
Нагельсманн передает привет
+4
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kutavlik
Классная тренерская рокировочка в Баварии!!!! Привет Кану и Ко!!! Тухлый слил все, что можно!!!!
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qwaza
Это было прекрасно!
+3
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LaffyTaffy
Ответ Тюменский медвежонок
как что это было? это типичный Тухель, после 1-го тайма Бавария ведет 1-0 и тренер решил что это классный счет и что теперь можно поиграть в удержание... просто занавес, я понимаю когда он подобную фигню из раза в раз в Челси делал, но тут Бавария, сильнейшая команда Бундеслиги, команда на 2 головы сильнее остальных, такая команда просто не имеет право сушить игры при счете 1-0. С Тухелем нужно прощаться, это вообще не их тренер и не стиль Баварии играть в "это".
а как с ним теперь попрощаешься? там неустойка лямов 20+ наверное
+3
0
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Stas Nadtochy
Это была карма и донный менеджмент
+2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кан и Браццо: "всё норм, до на не дое*аццо!!!")
Прикольно звучит вместе с твоим ником ) Баллак сидит с ними и грустно восклицает, мол, вот бы первым сделать Байер 🤔
+2
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Balt
Это было 1-3 в важнейшем матче сезона. )
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Harryck
Будучи болельщиком "Баварии" хочу увидеть Ройса с салтницей в руках, ну и с последующим увольнением всего руководства.
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Ответ kvn9
Ну послушайте, я был бы рад, если бы проблема была только в Тухеле. Всё это началось именно при Нагельсманне, там больше десятка таких матчей, когда как по щелчку тумблера команда вставала, точнее переходила в какой-то странно-уникальный режим зависания, это слишком много, чтобы считать случайностью. Я до сих пор не понимаю, что это за проблема, ну не может это объясняться одной физикой (хотя и она на протяжении всего сезона худшая за последние десять лет на дистанции), тут явно психологическая основа. Причём этого, в принципе, как проблемы не было при Флике, там команда вообще независимо от счёта продолжала супервысоко прессинговать и неслась вперёд забивать ещё (что тоже, само по себе таило проблемы, но другого рода - часто пропускали контратаки при накопившейся усталости).
Мне кажется, что там внутряковые управленческие проблемы. Бавария неожиданно за сезон породила столько новостей, сколько за 10-12 предыдущих лет. И большинство про срачи. Это ты ещё не упомянул про тренера вратарей, с которым работал Нойер.

Парни из ФК Голливуд воскресили Голливуд и удивляются что не так. А действительно.
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kvn9
Ответ Sema Adinsson
Томас Тухель привёл Борусию Дортмунд к титулу чемпиона 🏆 Германии. Вот правильный и позитивный заголовок)
Ну послушайте, я был бы рад, если бы проблема была только в Тухеле. Всё это началось именно при Нагельсманне, там больше десятка таких матчей, когда как по щелчку тумблера команда вставала, точнее переходила в какой-то странно-уникальный режим зависания, это слишком много, чтобы считать случайностью. Я до сих пор не понимаю, что это за проблема, ну не может это объясняться одной физикой (хотя и она на протяжении всего сезона худшая за последние десять лет на дистанции), тут явно психологическая основа. Причём этого, в принципе, как проблемы не было при Флике, там команда вообще независимо от счёта продолжала супервысоко прессинговать и неслась вперёд забивать ещё (что тоже, само по себе таило проблемы, но другого рода - часто пропускали контратаки при накопившейся усталости).
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Ответ Руслан Лысенко
Кайф...Но, Дортмунд в лучших традициях сольёт свой матч или следующий и не возьмёт чемпионство)
При Клоппе оформляли чемпионство в играх с Шальке и с самими мюнхенцами.
+3
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Blue Monster
Ответ Тюменский медвежонок
как что это было? это типичный Тухель, после 1-го тайма Бавария ведет 1-0 и тренер решил что это классный счет и что теперь можно поиграть в удержание... просто занавес, я понимаю когда он подобную фигню из раза в раз в Челси делал, но тут Бавария, сильнейшая команда Бундеслиги, команда на 2 головы сильнее остальных, такая команда просто не имеет право сушить игры при счете 1-0. С Тухелем нужно прощаться, это вообще не их тренер и не стиль Баварии играть в "это".
Попрощаться с ним для них теперь это даже не выстрел в ногу, а в голову сразу. Точно все руководство в отставку попросят
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Ответ Анатолий Дмитриевич
это было больше 20 лет назад
Это было 11 лет назад. Блин, Дмитриевич, ну ты чего?(
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Dmitriy Korchagin
Какой же Тухель тухлый! )
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sheva1976
ноунейм киммих все сделал как надо.
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Ibra Meji
Ну Дортмунд, Ройса!
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Ibra Meji
Это было по делу
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