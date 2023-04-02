63 комментария

Колонка Артема Денисова.

Аж за 3 тура до конца чемпионата Франции «Ланс» гарантировал место в топ-3. То есть в Лиге чемпионов. Осталось победить «Марсель» в гонке за 2-ю позицию, чтобы попасть в групповой этап, а не в квалификацию.

Мы уже детально разбирали игру «Ланса», и этот текст спустя несколько месяцев остается актуальным. А сейчас – концентрированное и чуть более эмоциональное объяснение крутости команды.

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Если кратко: своим футболом «Ланс» заслуживает любых комплиментов даже без контекста сказочной истории о том, как середняк Лиги 1 (а еще недавно команда Лиги 2) внезапно прорывается в Лигу чемпионов . Можно провести мысленный эксперимент: представьте, что матчи «Ланса» – это матчи, например, «Монако» или «Лиона». И тогда эта команда все равно срывала бы аплодисменты – за атакующий футбол, за индивидуально ярких игроков, вписанных в цельную структуру, за постоянство в качестве игры и результатах. Футбол «Ланса» самодостаточен в красоте и мощи. Статус формального середняка (10-й бюджет в Лиге 1) лишь дополняет сюжет, но это не единственное, чем «Ланс» цепляет.

Ожидаемые очки, реальные и ожидаемые голы, реальные и ожидаемые пропущенные – «Ланс» везде либо входит в тройку лучших, либо совсем рядом.

И это не внезапный успех. После подъема в Лигу 1 в 2020-м «Ланс» дважды финишировал на 7-м месте – в шаге от еврокубков. В этом сезоне команда заметно продвинулась во владении мячом (было 50,7% и 51,1%, стало 55,2%), увереннее играя первым номером против автобусов из второй половины таблицы. Схема не меняется – та же 3-4-2-1. С ней «Ланс» готов и жалить контратаками, и подолгу атаковать позиционно. Позиционная защита и переходные фазы настроены замечательно. Франка Эса хвалят все: собственные игроки, тренеры соперников, эксперты.

Как и почти любой другой французский клуб, «Ланс» продает сверкнувших игроков, но делает это очень выгодно. И еще важнее, что затем находит альтернативы, которые оказываются не удобной копией, а улучшенной версией.

Два примера.

После сезона-2020/21 «Ланс» установил трансферный рекорд, продав центрального защитника Лоика Баде за 17 млн евро в «Ренн». Его сразу заменили Кевином Дансо из «Аугсбурга» за 5,5 млн. Дансо доминирует в воздухе еще ощутимее, чем Баде.

После сезона-2021/22 «Ланс» перебил трансферный рекорд, продав опорника Шейка Дукуре за 22,6 млн евро в «Кристал Пэлас». Сразу заменили Салисом Абдул Самедом из «Клермона» за 5 млн. Самед выгрызает мячи еще активнее, чем Дукуре.

После сезона-2022/23 тоже кого-то заберут. Неминуемо. Факундо Медина – готовый центральный защитник для сильных клубов, играющих с тройкой ЦЗ. На элитном уровне продвигает мяч. Поставьте Секо Фофана в структуру, где центральный полузащитник сможет оттягиваться на фланг, чтобы смещаться оттуда и бить издали, – получите горстку бонусных голов. Не хочется перехвалить Лои Опенду, но он может стать одним из самых опасных форвардов в мире на пространстве.

Да почти вся основа «Ланса» с наставничеством Эса сильно спрогрессировала на индивидуальном уровне. Теперь это футболисты, способные играть в проактивной манере, способные атаковать и прессинговать, убегать в быстрые атаки, обрубать чужие, разыгрывать мяч накоротке и выигрывать его в единоборствах.

Это еще и психологически очень сильная команда. С ментально крепкими футболистами, многие из которых пробивались в профессиональный футбол со дна, получив первые контракты после 20 лет. Например, Флориан Сотока и Жонатан Гради, которые символизируют семейность клуба, – даже в отпуск летают семьями.

С огненным «Болларт-Делелис» дома «Ланс» набрал 49 очков из 54 возможных – лучший результат в топ-лигах с «Ман Сити».

А еще «Ланс» сознательно отмежевывается от образа маленькой команды. Эс после победы над «ПСЖ» в январе 2023-го пел с фанатами «Мы грохнули их» и не боялся говорить, что «Ланс» поборется за чемпионство. Фофана хвастался, что его качество футбола соответствует уровню Лиги чемпионов. Смело, но посмотрите, какой гол он забил «Реймсу» – готов пробовать и в ЛЧ.

Матч с «Реймсом» вообще хорошо подсвечивает дух «Ланса». При 0:1 вдесятером команда допускала быстрые выпады, где сзади оставались только четыре защитника. «Ланс» не вжимался в штрафную с надеждой на гол в одной атаке за 20-30-60 минут. «Ланс» уже достаточно силен, чтобы даже в меньшинстве огрызаться против другой крепкой команды. В итоге сели в бронебойный автобус только после того, как превратили 0:1 в 2:1.

Два очевидных опасения. Во-первых, массовый исход летом может сильно ударить по клубу. Одно дело восполнять одну-две важных потери, другое – полсостава. Во-вторых, «Ланс» при Эсе еще никогда не переживал серьезный кризис. За 3 сезона в Лиге 1 лишь однажды проиграли 3 матча подряд. В этом сезоне не проигрывали даже два кряду. Лига чемпионов – квест не только в вакууме, но и в контексте перераспределения ресурсов. Нужно держать уровень и в Лиге 1.

Большое и очень увлекательное испытание для Эса, «Ланса» и десятка симпатичных игроков (всех физически продать не смогут!).

Давайте следить – «Ланс» этого заслуживает.

Фото: globallookpress.com/Panoramic