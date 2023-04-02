63 комментария

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«Ланс» прорвался в Лигу чемпионов. Вот почему это очень-очень круто

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Колонка Артема Денисова.

Аж за 3 тура до конца чемпионата Франции «Ланс» гарантировал место в топ-3. То есть в Лиге чемпионов. Осталось победить «Марсель» в гонке за 2-ю позицию, чтобы попасть в групповой этап, а не в квалификацию. 

Мы уже детально разбирали игру «Ланса», и этот текст спустя несколько месяцев остается актуальным. А сейчас – концентрированное и чуть более эмоциональное объяснение крутости команды.

***

Если кратко: своим футболом «Ланс» заслуживает любых комплиментов даже без контекста сказочной истории о том, как середняк Лиги 1 (а еще недавно команда Лиги 2) внезапно прорывается в Лигу чемпионов. Можно провести мысленный эксперимент: представьте, что матчи «Ланса» – это матчи, например, «Монако» или «Лиона». И тогда эта команда все равно срывала бы аплодисменты – за атакующий футбол, за индивидуально ярких игроков, вписанных в цельную структуру, за постоянство в качестве игры и результатах. Футбол «Ланса» самодостаточен в красоте и мощи. Статус формального середняка (10-й бюджет в Лиге 1) лишь дополняет сюжет, но это не единственное, чем «Ланс» цепляет.

Ожидаемые очки, реальные и ожидаемые голы, реальные и ожидаемые пропущенные – «Ланс» везде либо входит в тройку лучших, либо совсем рядом. 

И это не внезапный успех. После подъема в Лигу 1 в 2020-м «Ланс» дважды финишировал на 7-м месте – в шаге от еврокубков. В этом сезоне команда заметно продвинулась во владении мячом (было 50,7% и 51,1%, стало 55,2%), увереннее играя первым номером против автобусов из второй половины таблицы. Схема не меняется – та же 3-4-2-1. С ней «Ланс» готов и жалить контратаками, и подолгу атаковать позиционно. Позиционная защита и переходные фазы настроены замечательно. Франка Эса хвалят все: собственные игроки, тренеры соперников, эксперты.

Как и почти любой другой французский клуб, «Ланс» продает сверкнувших игроков, но делает это очень выгодно. И еще важнее, что затем находит альтернативы, которые оказываются не удобной копией, а улучшенной версией.

Два примера.

После сезона-2020/21 «Ланс» установил трансферный рекорд, продав центрального защитника Лоика Баде за 17 млн евро в «Ренн». Его сразу заменили Кевином Дансо из «Аугсбурга» за 5,5 млн. Дансо доминирует в воздухе еще ощутимее, чем Баде.

После сезона-2021/22 «Ланс» перебил трансферный рекорд, продав опорника Шейка Дукуре за 22,6 млн евро в «Кристал Пэлас». Сразу заменили Салисом Абдул Самедом из «Клермона» за 5 млн. Самед выгрызает мячи еще активнее, чем Дукуре.

После сезона-2022/23 тоже кого-то заберут. Неминуемо. Факундо Медина – готовый центральный защитник для сильных клубов, играющих с тройкой ЦЗ. На элитном уровне продвигает мяч. Поставьте Секо Фофана в структуру, где центральный полузащитник сможет оттягиваться на фланг, чтобы смещаться оттуда и бить издали, – получите горстку бонусных голов. Не хочется перехвалить Лои Опенду, но он может стать одним из самых опасных форвардов в мире на пространстве. 

Да почти вся основа «Ланса» с наставничеством Эса сильно спрогрессировала на индивидуальном уровне. Теперь это футболисты, способные играть в проактивной манере, способные атаковать и прессинговать, убегать в быстрые атаки, обрубать чужие, разыгрывать мяч накоротке и выигрывать его в единоборствах. 

Это еще и психологически очень сильная команда. С ментально крепкими футболистами, многие из которых пробивались в профессиональный футбол со дна, получив первые контракты после 20 лет. Например, Флориан Сотока и Жонатан Гради, которые символизируют семейность клуба, – даже в отпуск летают семьями.

С огненным «Болларт-Делелис» дома «Ланс» набрал 49 очков из 54 возможных – лучший результат в топ-лигах с «Ман Сити». 

А еще «Ланс» сознательно отмежевывается от образа маленькой команды. Эс после победы над «ПСЖ» в январе 2023-го пел с фанатами «Мы грохнули их» и не боялся говорить, что «Ланс» поборется за чемпионство. Фофана хвастался, что его качество футбола соответствует уровню Лиги чемпионов. Смело, но посмотрите, какой гол он забил «Реймсу» – готов пробовать и в ЛЧ. 

Матч с «Реймсом» вообще хорошо подсвечивает дух «Ланса». При 0:1 вдесятером команда допускала быстрые выпады, где сзади оставались только четыре защитника. «Ланс» не вжимался в штрафную с надеждой на гол в одной атаке за 20-30-60 минут. «Ланс» уже достаточно силен, чтобы даже в меньшинстве огрызаться против другой крепкой команды. В итоге сели в бронебойный автобус только после того, как превратили 0:1 в 2:1.

Два очевидных опасения. Во-первых, массовый исход летом может сильно ударить по клубу. Одно дело восполнять одну-две важных потери, другое – полсостава. Во-вторых, «Ланс» при Эсе еще никогда не переживал серьезный кризис. За 3 сезона в Лиге 1 лишь однажды проиграли 3 матча подряд. В этом сезоне не проигрывали даже два кряду. Лига чемпионов – квест не только в вакууме, но и в контексте перераспределения ресурсов. Нужно держать уровень и в Лиге 1. 

Большое и очень увлекательное испытание для Эса, «Ланса» и десятка симпатичных игроков (всех физически продать не смогут!). 

Давайте следить – «Ланс» этого заслуживает.

Телеграм-канал автора

Фото: globallookpress.com/Panoramic

63 комментария

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romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
+307
-3
+304
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Кирилл Голивец
Клуб вообще контрастный на фоне Лиги 1 в целом. Маленький шахтерский город, где у жителей нет особо других увлечений кроме работы. Поэтому поддержка на Рур (Дортмунд, Шальке) похожа, чем на французскую больше.
+93
-1
+92
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Газонокосильщик Хави
Ответ romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
Для меня как-то вообще Ньюкасл с конкуренцией в апл неожиданность, даже если взять во внимание кризисы в мю, ливере и ттх
+72
-6
+66
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Phoebe
Мне было 18 лет и я не за кого не болел в чемпионате Франции на тот момент, хотя уже были (и есть до сих пор, причём те же) любимые команды из европейских топ-чемпионатов. После просмотра ЧМЯКа 2002 и феерии Сенегала там - начал болеть за Ланс, т.к. многие эти африканские сборники играли за Ланс: покойный Папа Буба Диоп, Фердинан Коли, Тони Сильва, Эль Хадж Диуф... приятно, что команда возвращается. Прямо как будто из детства флэшбэк. Удачи им в борьбе за 2 место!
+61
0
+61
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Тюменский медвежонок
Ответ Газонокосильщик Хави
Для меня как-то вообще Ньюкасл с конкуренцией в апл неожиданность, даже если взять во внимание кризисы в мю, ливере и ттх
у Ньюкасла очень крутой тренер, возможно они показывают не супер современный футбол, но очень стабильный + точечные трансферы без провалов
+55
-2
+53
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Creativo
Всегда приятно наблюдать за командами которые прогрессируют без космических бюджетов, жаль что системности им не хватает и потом часто сдуваются. Ну и охота за лидерами, может ослабить команду
+46
-2
+44
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Артем Денисов
Автор
Ответ Кирилл Голивец
Клуб вообще контрастный на фоне Лиги 1 в целом. Маленький шахтерский город, где у жителей нет особо других увлечений кроме работы. Поэтому поддержка на Рур (Дортмунд, Шальке) похожа, чем на французскую больше.
И необычно, что самые активные фанаты – на центральной трибуне. Для ТВ-картинки красиво)

А вот в плане агрессивности точно больше похожи на других французских фанатов
+25
0
+25
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Superkenguroo
Ответ Phoebe
Мне было 18 лет и я не за кого не болел в чемпионате Франции на тот момент, хотя уже были (и есть до сих пор, причём те же) любимые команды из европейских топ-чемпионатов. После просмотра ЧМЯКа 2002 и феерии Сенегала там - начал болеть за Ланс, т.к. многие эти африканские сборники играли за Ланс: покойный Папа Буба Диоп, Фердинан Коли, Тони Сильва, Эль Хадж Диуф... приятно, что команда возвращается. Прямо как будто из детства флэшбэк. Удачи им в борьбе за 2 место!
А мне у них цвет формы всегда нравился. Как Алания, но красивее.
+25
-2
+23
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Alex Alex
хотелось бы чтобы удержали 2-е место.
Я из тех динозавров, кто помнит их участия в ЛЧ в 1998 и в 2002 (очень интересные турниры вышли в целом)
+20
0
+20
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шампион
Тот момент, когда команда ноунеймов, собранных по дешевке, на 6 очков отстаёт от клуба "лучшего игрока в истории футбола".
+23
-6
+17
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Emkafa
Ответ romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
Разница в том, что Ньюкасл, для лиги чемпионов, закупится игроками. Ланс - напротив, устроит распродажу и займёт последнее место в группе!
+13
-1
+12
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UncleMaks
Ответ romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
неудивительно, Нюкасл чемпик
+10
-1
+9
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Ruud Van-Witte
помнится как-то один раз был на их открытой тренеровке, прадва тогда они в лиге 2 были, в 2013 или 2012 году. все доступны, даже с тренером поговорить можно было - тогда их тренеровал Эрик Сикора, легенда местная. а потом меня какой-то местный фанат выцепил, а клубу тогда пришло предложение о покупке от азербайджанцев, так он меня за них принял и рассказал вообще все про клуб, с самого основания) и кто такой феликс болар, и почему на эмблеме фонарь, и ваще как люди в городе любят клуб, и что стад больше, чем население города, потому что весь регион, кто не болеет за Лилль, те болеют за Ланс) крч, очень самобытный и приятный клуб.

но все равно allez le Losc! :)
+9
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Станислав Яцко
Ответ Alex Alex
хотелось бы чтобы удержали 2-е место. Я из тех динозавров, кто помнит их участия в ЛЧ в 1998 и в 2002 (очень интересные турниры вышли в целом)
Тони Верель, Гийом Вармюз...
+8
0
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Alex Alex
Ответ Станислав Яцко
Тони Верель, Гийом Вармюз...
я из 2002 только помню Антуана Сибиерского и Яцека Бонка. И то как они едва мегакамбек в группе смерти с Миланом, Депортиво и Баварией не сделали
+7
0
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Great ManUtd
Чемпион сезона 97/98 и серебряный призёр сезона 01/02.
+7
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tverd1
Ответ romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
К чертветьфиналу все равно все равно останутся только клубы (суперлиги).
+6
-1
+5
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Alex Alex
Ответ ArtemEgs
И Реал Сосьедад
ну эти раз в 10 лет играют:
в 2003, в 2013, в 2023 должны
+5
0
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Василий Жирков
Буквально вчера пересматривал обзоры матчей ЛЧ сезона 1998-99... И, вот, 25 лет спустя "Ланс" вновь попадает в главный клубный турнир! Круто! 1998-99
+4
0
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Михаил Лубянский
Ланс в ЛЧ это интересно
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ArtemEgs
Ответ romanisti89
ещё Унион Берлин и Ньюкасл могут влететь в ЛЧ, это куда интереснее чем каждый год одни и те же клубы
И Реал Сосьедад
+4
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Гоп-стоп
Факундо Медина - это потенциально основной и ведущий защитник топ-клуба. Просто зверь.
+3
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Nik Yeremich
такая самобытная команда, которая снова говорит что бабки ПСЖ не выглядят слишком великими
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zozzow_fra
Так рассказал, что мчусь брать билеты в Ланс!
+3
0
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romanisti89
Ответ Сергей Топильский
унион точно не нужен оч посредственный клуб
согласен, только посредственный клуб может за 5 лет пребывания в Бундеслиге каждый год прогрессировать, сначала попав в Лигу Конференций, на следующий год в Лигу Европы и потом сразу в ЛЧ. Понятно, любителям тики-так и писи-как не заходит, но клуб выжимает максимум из среднего состава, с ЛЧ будут финансы и соответственно игроки качественнее
+3
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