От Артема Денисова.

«Бавария» победила «Дортмунд» 4:2 в очень важном для чемпионской гонки матче Бундеслиги. Подсвечиваем главные детали.

Тухель слегка подкрутил «Баварию»

Томас Тухель обещал, что оттолкнется от настроек Юлиана Нагельсманна, но сразу отказался от тройки ЦЗ, которую прежний тренер особенно ценил после Нового года – новый выбрал прозрачную схему 4-2-3-1.

Главное впечатление без мяча – готовность «Баварии» отходить назад. Даже до первого гола на 13-й минуте команда держала мяч лишь 43% времени. Никакого радикально высокого и агрессивного прессинга. Возможно, так только против «Дортмунда» – уж слишком важный матч, Тухель мог перестраховаться и сыграть аккуратнее.

Главное впечатление с мячом – фантастически опасные быстрые выпады. Конечно, «Бавария» всегда царит на пространстве, но в этот раз команда набила бесконечное число контратак. Особенно сиял Кингсли Коман, который, правда, и при Нагельсманне в 2023-м был великолепен, но не настолько часто смещался в центр.

Очень любопытный кадр с 33-й минуты: в трансляцию попал Тухель, который призывал сбить темп при 3:0. Уж слишком «Бавария» взрывалась – Томас, вероятно, опасался, что «Дортмунд» в открытом рисунке способен ужалить в ответ.

У «Дортмунда» был очень странный стартовый прессинг-план

И довольно смелый, кстати – при привычной схеме 4-1-4-1 Джуд Беллингем поднимался к форварду Себастьяну Аллеру, схема моментами напоминала 4-4-2.

Проблема в том, что Беллингем часто застревал в полупозиции между полузащитой и поддержкой Аллера, в центре возникало 3-в-2 (Киммих, Горетцка и Мюллер против Джана и Геррейру). Чересчур много свободы конкретно у Киммиха.

После 0:1, 0:2, 0:3 о прессинг-плане благополучно забыли, уж слишком много хаоса. Идея Терзича все равно непонятна: смелым этот прессинг-план сложно назвать (нужно было тогда поддавливать не только Беллингему, но и остальным), аккуратным – ни в коем случае (хотя это было бы ожидаемо, Терзич умеет играть от обороны против сильных команд).

Короткое отступление по Беллингему – его выключения из игры совсем пугающие. Однажды просто убежал за боковую на эмоциях, затем остался бить чужую штангу после неточного прострела. Так нельзя.

Пополнение в коллекции великих матчей Мюллера

Возможно, мы посмотрели матч, который стоит вспоминать через 20-30 лет на вопрос потомков: «А как играл Томас Мюллер?»

Два фирменных гола – есть. Один после качественного открывания у штанги под скидку, другой – просто четкое добивание из убойной позиции. Пожалуй, для идеального хет-трика имени Томаса Мюллера не хватило только гола головой.

Идеальный ноу-тач пас – есть. Конкретно тут восхищает именно оценка происходящего : сначала предложил себя под пас, но (дальше только предположение автора!) по скорости движения мяча понял, что передача не ему, а кому-то дальше за спины.

Четыре паса под удар (лучший в матче), два отбора, ноль потерь. Когда надо – десятка. Когда надо – второй форвард. Когда надо – смещения к флангу или в глубину .

Горетцкой стоит восхищаться

У Леона уникальная способность оказываться свободным в, кажется, очевидных пространствах. Но раз за разом там только Горетцка, больше никого.

Он как Мюллер, только не в плане поиска свободы в штрафной, а на всей остальной территории поля.

Против «Дортмунда» Горетцка и регулярно начинал быстрые выпады, и стабильно закрывал опорную, и традиционно доминировал в дуэлях вообще в любой точке поля.

Один из лучших игроков «Баварии». И в матче, и в сезоне.

Лучи поддержки Кобелю

Чудовищная ошибка в очень важном матче.

Но в противовес надо помнить, что на дистанции он один из сильнейших игроков «Дортмунда», один из главных героев «Боруссии» в 10-матчевой победной серии во всех турнирах после Нового года. Кобель пропустил на 3,3 гола меньше ожидаемого, это четвертый результат в Бундеслиге.

Главное теперь не сломаться психологически.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron