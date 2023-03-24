36 комментариев

Осмысление Артема Денисова.

Даже те, кто следит за «Баварией» только в ЛЧ, удивлены увольнением Юлиана Нагельсманна. А те, кто знает устройство команды, просто шокированы.

В таких переменах действительно сложно найти логику. И вот почему.

Это очень странное решение, потому что Нагельсманн – отличный тренер

Что Нагельсманн успел менее чем за два года в «Баварии»?

На уровне игроков:

• Теперь Киммих – главный футболист «Баварии». Нагельсманн, разумеется, не раскопал талант, но закрепил Йозуа в роли бескомпромиссно элитного игрока, лучшего опорника на мяче в мире, самого влиятельного игрока «Баварии» на поле (по инсайдам, и за пределами тоже).

• Горетцка, физически раскачавшийся до предела при Флике, при Нагельсманне напампился еще и умственно. Когда надо – прикрывает позицию крайнего защитника, потом бежит ситуативным форвардом в штрафную, в другой атаке помогает у боковой при продвижении и никогда не забывает убивать всех корпусом в центре поля. Просто посмотрите на его игру против «ПСЖ» в обоих матчах, это торжество атлетизма и интеллекта.

• Альфонсо Дэвис – возможно, бегунок новой эпохи. При Нагельсманне он ускорялся не только по флангу. Пеп Гвардиола через Жоау Канселу продвинул идею ложного фулбэка, то есть крайнего защитника, превращающегося в опорника при владении. Дэвис тоже рвется к центральной оси, но не через владение накоротке, а через взрывные рывки и скоростной дриблинг.

• Стагнирующий Лерой Сане пробудился. Его не растормошил даже Ханси Флик, который уже после ухода из клуба публично хвалил Нагельсманна за прогресс Сане. Лерой задышал как своеобразная десятка, ищущая пространство между линиями. Иногда, правда, кислород снова заканчивается – такой уж игрок.

• Прорыв Мусиалы, внезапная гениальность Шупо-Мотинга, самый стабильный сезон Комана в «Баварии» (2021/22), уместный Станишич – упакуем в один пункт, в теории могло быть и без Нагельсманна, но произошло именно с ним.

На уровне команды:

• Защита стала лучше. Можно ухмыляться после эпизодических привозов Упамекано и Де Лигта – они будут, это бытие по-настоящему смелой и агрессивной команды. Но баланс положительного и отрицательного явно радует. Дайо и Маттейсу бесконечно удобна идея доминирующей структуры, предложенной Нагельсманном. Упамекано продвигает мяч, Де Лигт перекусывает забросы.

• Нагельсманн наладил rest-defence – структуру в позиционной атаке, подходящую и для контрпрессинга (быстрого возврата мяча), и для удобного отступления в оборону. Даже у Флика с этим бывали проблемы: Киммих и Горетцка оголтело летели в прессинг, сзади оставались лишь два центральных защитника. Теперь часто есть третий страхующий. Киммих и Горетцка лучше читают эпизоды.

• С атакой тоже все хорошо. Да просто факты: «Бавария» забивает больше всех в топ-5 лигах (ни у кого нет больше 72 голов, хотя в Бундеслиге матчей банально меньше) и лидирует по ожидаемым голам (2,13 в среднем за матч).

В чем Нагельсманн был плох? Объективная и честная претензия – команда плохо садилась в автобус. Именно низкая позиционная защита выглядела неубедительно. Случаев правда много: недавние 2:1 со «Штутгартом» и первая игра с «ПСЖ», из результативно важного – упущенная победа над «Дортмундом» осенью, когда 2:0 превратились в 2:2.

Итого: по качеству игры «Бавария» при Нагельсманне оставалась одной из лучших команд Европы. Быстро научилась забивать без Левандовского и наращивала надежность в обороне.

Это очень странное решение, потому что Нагельсманн – один из главных стратегов «Баварии»

«Бавария» купила Упамекано и Забитцера из «Лейпцига», откуда Нагельсманн и переехал в Мюнхен. Нагельсманн вместе со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем ездил на переговоры по Мане и Де Лигту. Немецкие медиа единогласно писали, что Нагельсманн очень хотел Канселу, извещал об этом руководство прошлой зимой. Ложный фулбэк Мазрауи – типаж, который Нагельсманн просто обожает. Почти решенным казался переход свободного агента Лаймера – у австрийского опорника, который тоже знаком с Нагельсманном по «РБ», летом истекает контракт.

Нагельсманн выглядел не просто тренером, с которым согласуются трансферы. Он выглядел тренером, под которого покупают игроков .

И на трансферах его влияние не заканчивалось.

В феврале 2023-го «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича, близкого друга Нойера, и наняла Михаэля Рехнера, с которым Нагельсманн работал в «Хоффенхайме». Очевиднейший рост акций Юлиана на фоне скандала с Нойером, недовольного переменами.

Несмотря на это, вообще не было ощущения, что «Бавария» слепо обслуживает Нагельсманна. Салихамиджич обходился без искусственных восхвалений, мог публично и критиковать команду после невзрачных игр (например, после 1:2 от «Байера» или 1:1 с «Лейпцигом» в январе).

Главное, что топ-менеджмент «Баварии» стратегически полностью поддерживал Нагельсманна. Тренер казался фундаментальной фигурой. Это логичный подход: у команды есть ресурсы, чтобы здесь и сейчас покупать игроков в топе списка приоритетов, есть опция долгосрочного планирования. И есть топовый 35-летний тренер с контрактом до 2026-го, за которого «Лейпцигу» платили рекордные 25 миллионов евро.

«Я думаю, что Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер, превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне. Мы хотим построить что-то значимое с ним, поэтому и подписали контракт на пять лет», – говорил президент «Баварии» Герберт Хайнер… 21 марта, три дня назад.

Как увольнение вообще можно оправдать?

Предположение после первых слухов: Нагельсманн на важном собрании не рассчитал силы и внезапно для самого себя дал Спартака Гогниева. То есть выражал мысли так, что яркий монолог превратился в неоправданное сумасшествие.

Уже недавно Нагельсманн срывался: в феврале после 2:3 от «Гладбаха» материл судью Тобиаса Вельца так, что потом сильно извинялся, а Вельц на вопрос о деталях общения ответил, что не сможет воспроизвести такой монолог в телеэфире.

Вот только даже инсайдов о внезапном жутком скандале с руководством нет. Нагельсманн после тура уехал кататься на лыжах и узнал об увольнении от журналистов Bild. Хорошо хоть не повторил заезд Нойера.

Версии о причинах увольнения две.

1. Плохие результаты. В ЛЧ все замечательно, в Кубке Германии скоро 1/4 финала, но регулярные потери очков в Бундеслиге и подъем «Дортмунда» на первое место Нагельсманну не простили.

2. Желание пригласить Томаса Тухеля. Топ-инсайдер Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что Тухель живет в Мюнхене уже несколько недель, боссы «Баварии» остались очень довольны от встреч с Томасом.

Хлипко.

«Бавария» по качеству игры все равно остается безальтернативно лучшей командой Германии, отставание от «Боруссии» – 1 очко с надвигающимся классикером на «Альянц Арене». И от ЛЧ невозможно абстрагироваться: вряд ли путь через «Барсу» и «Интер» в группе и «ПСЖ» в 1/8 финала можно было пройти достойнее, чем это сделала «Бавария» Нагельсманна.

Тухель – один из главных тактических гиков современности со сложным характером. Хм, никого не напоминает? Тренерская преемственность в «Баварии» еще никогда не была настолько абсурдной.

***

Грустно осознавать, что именно так заканчивается путь лучшего немецкого тренера поколения в сильнейшей немецкой команде. Вот наткнулся бы Нагельсманн на «Вильярреал» во второй раз подряд, было бы не так обидно.

Хуже финала просто не придумаешь.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, Anke Waelischmiller/Sven Simon; REUTERS/Thilo Schmuelgen, Kai Pfaffenbach, Angelika Warmuth; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein