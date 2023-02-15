5 быстрых мыслей о «ПСЖ» – «Бавария»: как Де Лигт съел Месси, зачем Париж копировал «Лилль»

Экспресс-разбор Артема Денисова.

«Бавария» в гостях победила «ПСЖ» 1:0, а мы подготовили экспресс-колонку с тактическими наблюдениями. Не беспокойтесь: утренние подробные разборы никуда не денутся. Здесь оперативно фиксируем оригинальные ходы.

«ПСЖ» без мяча скопировал чемпионский «Лилль» Гальтье

В первом тайме «ПСЖ» компактно защищался в узких 4-4-2 – с этой схемой Кристоф Гальтье выиграл Лигу 1 с «Лиллем» в сезоне-2020/21.

Уж очень много пересечений: минимум свободного пространства между линиями (даже мастера открываний Мусиала и Сане испытывали большие проблемы), дают навешивать, но эти кроссы снимают центральные защитники.

«ПСЖ» почти не играл так в этом сезоне. Против «Баварии» Гальтье выбрал знакомую для себя структуру и адаптировал под нее команду. Сознательная игра вторым номером со стабильной позиционной обороной.

Вингеры в такой схеме – это скорее еще два центральных полузащитника, которые просто играют чуть шире. Здесь условными вингерами были 16-летний Уоррен Заир-Эмери (справа) и Карлос Солер (слева). Они спускались в линию обороны, страхуя зону крайних защитников, пока те выдвигались к боковой на Канселу и Комана, чтобы подавать было не слишком просто. «Бавария» в первые 45 минут территориально доминировала, но не создавала опасных моментов.

Еще бы Бурака Йылмаза и Джонатана Дэвида из того «Лилля» вместо Месси и Неймара – было бы больше, чем 0 ударов с игры за тайм.

Де Лигт – мастер агрессивных выпадов

Очень смелый матч от Маттейса де Лигта. Он играл слева в тройке центральных защитников и постоянно выбрасывался за Месси, когда тот спускался, чтобы помочь «ПСЖ» выйти из-под прессинга. Даже если приходилось следовать глубоко на чужую половину.

Да, в конце первого тайма переборщил с агрессией и сфолил на Месси рядом со штрафной, но баланс действий по сумме всего матча точно положительный. Агрессия окупилась регулярными возвратами.

Бенжамен Павар (правый ЦЗ в тройке) в том же стиле действовал против Неймара, но однажды не успел выдвинуться за бразильцем и поймал желтую, а на 92-й минуте получил вторую за фол на Месси после ужасного продвигающего паса в центр, который легко перехватил Марко Верратти и запустил опасную атаку.

Оригинальные задачи Горетцки

Горетцка вообще не был обычным центральным полузащитником.

В позиционных атаках он регулярно забегал в штрафную в зону между Маркиньосом (правый ЦЗ) и Хакими (правый защитник). Если бы не спуски Заира-Эмери, «Бавария» могла выжать больше из этой идеи. Но Горетцка все равно напрягал защиту, пару раз оказавшись ситуативным форвардом под подачи, пока Шупо-Мотинг уходил в подыгрыш.

Без мяча Горетцка помогал слева в защите. «Бавария» стартовала с мегаатакующим латералем Кингсли Команом. Именно Леон иногда оказывался левым защитником и классно нейтрализовывал угрозу.

Две стороны Нуну Мендеша

20-летний левый защитник «ПСЖ» в одном матче показал и самую сильную, и самую слабую стороны.

Слабая – защита дальней штанги и пространства за спиной при навесах с чужого фланга. Мендеш потерял Комана при пропущенном, слишком сместился к центру штрафной. Это регулярная проблема, которая была и в прошлом сезоне. Пока ничего не меняется.

Сильная – реактивные ускорения. Как он выиграл целый корпус у Упамекано в моменте с прострелом на гол Мбаппе из офсайда! Или отыграл несколько корпусов у Павара в начале второго тайма. Пару раз его спринты помогали выйти из обороны. В связке с атлетизмом его скорость выглядит просто монструозно.

«Бавария» с пожаром защищает счет

Формально матч легко делится на две части: до гола Комана («ПСЖ» компактно защищается в 4-4-2, очень закрытая игра) и после («ПСЖ» открывается, выходит Мбаппе, схема меняется на 4-3-1-2 с Неймаром под Мбаппе и Месси, контратак в 10 раз больше).

В сценарии с открытой игрой могли преуспеть обе команды, но у «ПСЖ» Мбаппе на фоне травмы действовал спорно, Месси и Неймар тоже грустили, а у «Баварии» обычно сверкающие в контратаках Сане и Мусиала не могли зажечь. Особенно пропадал Сане.

После 75-й минуты «Бавария» уже не так резко выбегала и оглядывалась на счет. Это была очень странная игра: «Бавария» вдруг перешла на длинные забросы от ворот, при этом заменив Шупо-Мотинга на Мюллера. Начала неловко ошибаться под не самым организованным прессингом «ПСЖ». Все-таки разок упустила Мбаппе за спины. Несколько раз упустила Мендеша. Дала воздух Месси. Примерно в таком стиле «Бавария» не удержала 2:0 против «Дортмунда» осенью. Здесь повезло больше.

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Sarah Meyssonnier; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Sven Hoppe/dpa