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5 быстрых мыслей о «ПСЖ» – «Бавария»: как Де Лигт съел Месси, зачем Париж копировал «Лилль»

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Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Леон Горетцка Леон Горетцка
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Футбол Футбол

Экспресс-разбор Артема Денисова.

«Бавария» в гостях победила «ПСЖ» 1:0, а мы подготовили экспресс-колонку с тактическими наблюдениями. Не беспокойтесь: утренние подробные разборы никуда не денутся. Здесь оперативно фиксируем оригинальные ходы.

«ПСЖ» без мяча скопировал чемпионский «Лилль» Гальтье

В первом тайме «ПСЖ» компактно защищался в узких 4-4-2 – с этой схемой Кристоф Гальтье выиграл Лигу 1 с «Лиллем» в сезоне-2020/21.

Уж очень много пересечений: минимум свободного пространства между линиями (даже мастера открываний Мусиала и Сане испытывали большие проблемы), дают навешивать, но эти кроссы снимают центральные защитники. 

«ПСЖ» почти не играл так в этом сезоне. Против «Баварии» Гальтье выбрал знакомую для себя структуру и адаптировал под нее команду. Сознательная игра вторым номером со стабильной позиционной обороной.

Вингеры в такой схеме – это скорее еще два центральных полузащитника, которые просто играют чуть шире. Здесь условными вингерами были 16-летний Уоррен Заир-Эмери (справа) и Карлос Солер (слева). Они спускались в линию обороны, страхуя зону крайних защитников, пока те выдвигались к боковой на Канселу и Комана, чтобы подавать было не слишком просто. «Бавария» в первые 45 минут территориально доминировала, но не создавала опасных моментов.

Еще бы Бурака Йылмаза и Джонатана Дэвида из того «Лилля» вместо Месси и Неймара – было бы больше, чем 0 ударов с игры за тайм. 

Де Лигт – мастер агрессивных выпадов

Очень смелый матч от Маттейса де Лигта. Он играл слева в тройке центральных защитников и постоянно выбрасывался за Месси, когда тот спускался, чтобы помочь «ПСЖ» выйти из-под прессинга. Даже если приходилось следовать глубоко на чужую половину. 

Да, в конце первого тайма переборщил с агрессией и сфолил на Месси рядом со штрафной, но баланс действий по сумме всего матча точно положительный. Агрессия окупилась регулярными возвратами. 

Бенжамен Павар (правый ЦЗ в тройке) в том же стиле действовал против Неймара, но однажды не успел выдвинуться за бразильцем и поймал желтую, а на 92-й минуте получил вторую за фол на Месси после ужасного продвигающего паса в центр, который легко перехватил Марко Верратти и запустил опасную атаку.

Оригинальные задачи Горетцки

Горетцка вообще не был обычным центральным полузащитником.

В позиционных атаках он регулярно забегал в штрафную в зону между Маркиньосом (правый ЦЗ) и Хакими (правый защитник). Если бы не спуски Заира-Эмери, «Бавария» могла выжать больше из этой идеи. Но Горетцка все равно напрягал защиту, пару раз оказавшись ситуативным форвардом под подачи, пока Шупо-Мотинг уходил в подыгрыш.

Без мяча Горетцка помогал слева в защите. «Бавария» стартовала с мегаатакующим латералем Кингсли Команом. Именно Леон иногда оказывался левым защитником и классно нейтрализовывал угрозу. 

Две стороны Нуну Мендеша

20-летний левый защитник «ПСЖ» в одном матче показал и самую сильную, и самую слабую стороны.

Слабая – защита дальней штанги и пространства за спиной при навесах с чужого фланга. Мендеш потерял Комана при пропущенном, слишком сместился к центру штрафной. Это регулярная проблема, которая была и в прошлом сезоне. Пока ничего не меняется. 

Сильная – реактивные ускорения. Как он выиграл целый корпус у Упамекано в моменте с прострелом на гол Мбаппе из офсайда! Или отыграл несколько корпусов у Павара в начале второго тайма. Пару раз его спринты помогали выйти из обороны. В связке с атлетизмом его скорость выглядит просто монструозно.

«Бавария» с пожаром защищает счет

Формально матч легко делится на две части: до гола Комана («ПСЖ» компактно защищается в 4-4-2, очень закрытая игра) и после («ПСЖ» открывается, выходит Мбаппе, схема меняется на 4-3-1-2 с Неймаром под Мбаппе и Месси, контратак в 10 раз больше). 

В сценарии с открытой игрой могли преуспеть обе команды, но у «ПСЖ» Мбаппе на фоне травмы действовал спорно, Месси и Неймар тоже грустили, а у «Баварии» обычно сверкающие в контратаках Сане и Мусиала не могли зажечь. Особенно пропадал Сане.

После 75-й минуты «Бавария» уже не так резко выбегала и оглядывалась на счет. Это была очень странная игра: «Бавария» вдруг перешла на длинные забросы от ворот, при этом заменив Шупо-Мотинга на Мюллера. Начала неловко ошибаться под не самым организованным прессингом «ПСЖ». Все-таки разок упустила Мбаппе за спины. Несколько раз упустила Мендеша. Дала воздух Месси. Примерно в таком стиле «Бавария» не удержала 2:0 против «Дортмунда» осенью. Здесь повезло больше.

***

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«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

ПСЖ Франция – Бавария Германия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 53 Коман.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Солер (Мбаппе, 57), Данилу Перейра (Витинья, 75), Верратти, Месси, Неймар.
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 46), Упамекано, Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 75).
Предупреждения:
Павар (26), Кимпембе (70), Неймар (86).
Удаление:
Павар (90).

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Sarah Meyssonnier; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Sven Hoppe/dpa

19 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Sarumian
Дыркорума второй год подряд выкидывает ПСЖ из ЛЧ. Если будет играть в ответном матче - шансов мало. До сих пор не понимаю зачем его купили. Средний вратарь. Думаю Навас смог бы сыграть увереннее. Если вратарь привозит. Защитники начинают перестраховываться и косячат чаще.
Проиграл ПСЖ все виноваты кроме Месси даже киперу достается
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хавбек+
баварцы сейчас не лучшим образом играют в бундеслиге, Нагель либо на схемы налегает и особо не занимается физухой либо решил приберечь тузы по этой части
+1
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Гио Васадзе
Ответ Sarumian
Дыркорума второй год подряд выкидывает ПСЖ из ЛЧ. Если будет играть в ответном матче - шансов мало. До сих пор не понимаю зачем его купили. Средний вратарь. Думаю Навас смог бы сыграть увереннее. Если вратарь привозит. Защитники начинают перестраховываться и косячат чаще.
Навас ушел в январе в Ноттингем. Донна будет играть
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Антон
Ответ Iamliam
Псж без Мбаппе это другая команда. Не знаю насчет "Де Лигт съел Месси", с ним в целом играли очень внимательно, не давали пространства, а самый опасный штрафной в ворота Баварии заработал именно ДеЛигт фолом на Месси) Передвижения без мяча у крайних полузащитников ПСЖ и у Горецки(автор отметил) это такие инверсии в духе Гвардиолы, очень интересно. В итоге у парижан есть конечно шансы, но не высокие, Бавария дома не сыграет хуже, Псж нужно очень постараться.
Псж без Мбаппе при игре вторым номером, где единственная возможность забить у них заключалась в том, чтобы выбежать в контратаку, вообще непонятно на что надеялся.
Это буквально идеальный рисунок для Мбаппе, который создан, чтобы получать забросы из глубины и в контратаках убегать в свободные зоны.
А весь первый тайм Париж вместо быстрых выпадов захлебывался в центре, Месси не на кого выбор забрасывать, периодически на острие пытался играть Неймар, но это совсем не его задача.
Играй Париж первым номером, то может быть, и не ощущалась бы потеря Мбаппе так остро, но такой команде как Бавария ПСЖ владение точно навязать не сможет
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Имя Фамилия
0:1 в такой игре это победа для ПСЖ. У баварии был шанс сделать отрыв пока Париж весь на травмах и в плохой форме, в итоге смогли выжать только один шальной мячик. Точно так же в прошлом году Париж должен был делать разницу в первой игре с реалом, но спасибо меси не реализовали своё преимущество и это стоило им вылета из турнира, так что по такой ситуации 0:1 это идеальный результат для ПСЖ, на выезде они всегда играют лучше, а на радужном баварском стадике машинально грузят как минимум трёшку. Уже сегодня они могли побеждать, а в ответке 100% будут сильнее.
+1
-2
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Iamliam
Псж без Мбаппе это другая команда. Не знаю насчет "Де Лигт съел Месси", с ним в целом играли очень внимательно, не давали пространства, а самый опасный штрафной в ворота Баварии заработал именно ДеЛигт фолом на Месси)
Передвижения без мяча у крайних полузащитников ПСЖ и у Горецки(автор отметил) это такие инверсии в духе Гвардиолы, очень интересно.
В итоге у парижан есть конечно шансы, но не высокие, Бавария дома не сыграет хуже, Псж нужно очень постараться.
+2
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+2
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Артем Денисов
Автор
Ответ Григорий Ефимов
Спасибо за интересный комментарий, со многим согласен. Не согласен, что Мендеш упустил Комана. Он не мог его упустить, потому что не играл по нему, а не играл - потому что у Баварии в штрафной было 3 в 2. Это проблема тактики в целом, а не конкретного игрока.
Да, понимаю эту точку зрения. По плану первого тайма на месте Мендеша должен был быть Солер, а Мендеш шире с Команом. Еще и другие игроки «ПСЖ» прям свалились к флангу Дэвиса, хотя на подающего вообще нет давления
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Ibragim Mejidow
норм
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MSM
Ответ people people
С 2015 года Месси регулярно пропадает против топ клубов в ЛЧ
с 2015 Месси толком и не играет, не то чтобы пропадать, просто возвели культ его прошлой игре и фантазируют будто он и сейчас так играет
0
-1
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Антон
Ответ Sarumian
Дыркорума второй год подряд выкидывает ПСЖ из ЛЧ. Если будет играть в ответном матче - шансов мало. До сих пор не понимаю зачем его купили. Средний вратарь. Думаю Навас смог бы сыграть увереннее. Если вратарь привозит. Защитники начинают перестраховываться и косячат чаще.
Спорно. Да, забитый гол скорее на его совести, но Бавария могла ещё сегодня забивать, и там он уже выручал: удар головой, удар ножницами, удар издали, летевший в угол.
В целом, сегодня скорее спас команду и отставил хорошие шансы на ответку
+1
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AERN
ПСЖ просто не хватило тренера. Если бы Бавария приехала играть на разгром они бы разгромили. Они, наверное, не ожидали что они зонально будут обороняться.
+1
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Антон
Ответ Сергей Штырков
Прессинг давал возможности, то что реализация была плохой это одно, но благодаря такому прессингу у псж было владение 37% и 1 удар по воротам ( 0 в створ) после первого тайма. Гол назревал еще в первом
Там нечего было реализовывать, моментов практически не было (только удар издали можно выделить), а в целом, стерильное владение.
Да, заперли Париж, но отбивался ПСЖ надежно первый тайм, а в атаке при такой модели не хватило нападающего, который мог бы убегать за спины и цепляться за забросы от Месси и Неймара. В первой тайме эту функцию пытался выполнять Неймар, но обычно он не играет на острие, это не его задача.
Моменты Бавария начала создать во 2 тайме, после забитого гола, когда Париж открылся, вот там уже подкачала реализация, я согласен
0
0
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Sarumian
Дыркорума второй год подряд выкидывает ПСЖ из ЛЧ.
Если будет играть в ответном матче - шансов мало.
До сих пор не понимаю зачем его купили.
Средний вратарь.
Думаю Навас смог бы сыграть увереннее.

Если вратарь привозит. Защитники начинают перестраховываться и косячат чаще.
+2
-1
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people people
С 2015 года Месси регулярно пропадает против топ клубов в ЛЧ
+1
-3
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Сергей Штырков
Ответ Антон
Я бы не сказал, что в первом тайме этот прессинг дал какие-то плоды в атаке. 0 опасных моментов, при том что доминировали и владели мячом. Моменты у Баварии пошли уже после гола, Париж вынужден был открываться. Там должны были забивать 2 и 3
Прессинг давал возможности, то что реализация была плохой это одно, но благодаря такому прессингу у псж было владение 37% и 1 удар по воротам ( 0 в створ) после первого тайма. Гол назревал еще в первом
+2
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Антон
Ответ Сергей Штырков
Бавария круто прессинговала, но поднаелась. нагельсману надо быстрее реагировать на ситуацию на поле
Я бы не сказал, что в первом тайме этот прессинг дал какие-то плоды в атаке. 0 опасных моментов, при том что доминировали и владели мячом.
Моменты у Баварии пошли уже после гола, Париж вынужден был открываться. Там должны были забивать 2 и 3
+1
-2
-1
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Григорий Ефимов
Спасибо за интересный комментарий, со многим согласен. Не согласен, что Мендеш упустил Комана. Он не мог его упустить, потому что не играл по нему, а не играл - потому что у Баварии в штрафной было 3 в 2. Это проблема тактики в целом, а не конкретного игрока.
+7
0
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Сергей Штырков
Бавария круто прессинговала, но поднаелась. нагельсману надо быстрее реагировать на ситуацию на поле
+6
-1
+5
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Роман
Разве нужен вообще разбор?
Месси пешеходил весь матч, сделал 2 неточных удара и один раз в стенку попал.
+2
-4
-2
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