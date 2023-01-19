30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1. Откуда он взялся?

Не похож на Нагельсманна.

«То, что ты делаешь, невероятно», – сказал судья матча «Реймс» – «Ренн» (3:1) Ахмед Бен Эль-Хадж тренеру «Реймса» Виллу Стиллу, когда тот после игры шел пожать ему руку.

Матч против «Ренна» стал 7-м для Стилла в серии без поражений после того, как в октябре 2022-го «Реймс», идущий на 17-м месте (зона вылета) после 9 туров, убрал Оскара Гарсию и назначил главным его помощника, 30-летнего Стилла. Так Вилл стал самым молодым тренером Лиги 1 с 2004-го и самым молодым действующим тренером в топ-5 лигах.

Успешная серия не закончилась на «Ренне». Дальше «Реймс» еще раз победил в Лиге 1, дважды сыграл вничью, разбил любителей в Кубке Франции. Уже 11 матчей без поражений.

«Реймс» поднялся на 11-ю позицию, оторвавшись от зоны вылета на 10 очков.

Вот что бывает, когда фанату Football Manager дают потренировать реальный клуб.

Стилл правда обожает Football Manager. Чаще всего играл за любимый «Вест Хэм»

Главный факт о Стилле: он нереальный фанат Football Manager (серия компьютерных игр, симулятор футбольного менеджера). В интервью The Coaches Voice рассказывал о первой любви:

«Бывало, садился вечером, время приближалось к 22:00, и я думал: «Ну ладно, последний матч – и ложусь в кровать». А потом смотришь и видишь на часах 4:00: «Можно еще одну игру».

FM – мое главное подростковое воспоминание. У нас с братом не было PlayStation, мы бесконечно рубились на общем компьютере. Выбор команды, прокачка состава, организация тренировок, долгосрочные стратегии – я любил каждую деталь. Когда начинал работать в «Сент-Труйдене», параллельно взял команду и в FM, даже пробовал искать игроков для настоящего клуба в игре.

Чем больше работал в реальной жизни, тем меньше уделял времени FM. В «Реймсе» уже не получается играть.

Я долгое время не считал, что Football Manager влияет на меня как на тренера в реальной жизни, но сейчас понимаю, что влияние все-таки было. И теперь могу с уверенностью сказать: игра на самом деле очень реалистичная!»

Стилл признавался, что чаще всего играл за «Вест Хэм»: брал команду в каждой новой части и выигрывал все возможные трофеи. Любовь передалась по наследству, отец Стилла тоже фанат «Вест Хэма». Вилл говорил, что не ставит конкретных больших целей в тренерской карьере, но поработать в настоящем «Вест Хэме» – мечта.

Биография Стилла – пример настоящей карьерной лестницы. Медленно от тотального ноунейма до одного из самых молодых тренеров в истории Бельгии

Стилл – этнический англичанин, выросший в Бельгии, куда родители переехали еще до его рождения. Пробовал пробиться в большой футбол в амплуа грубого опорника: «На поле я был самым грязным ублюдком на свете: наступал на ноги, провоцировал ударами в спину. Моя мама стеснялась приходить на матчи». Вилл говорил, что не поднялся на профессиональный уровень из-за нулевой скорости: «Пробегал 100 метров примерно за 10 дней».

О тренерской карьере Вилл всерьез задумался во время учебы в колледже, когда отправился на год по обмену в английский Престон. Там Стилл стажировался в академии «Престона» сразу после спуска клуба из Чемпионшипа в Лигу 1. Разумеется, он был бесконечно далек от основной команды, тренировал детей. Влюбился в тренировочный процесс и возвращался в Бельгию с желанием быстрее начать работать.

«Привет, я молодой парень, есть небольшой опыт работы в «Престоне» и диплом колледжа. Могу я быть хоть как-то полезен?» – такой запрос Стилл отправлял во все профессиональные клубы Бельгии.

Ответил «Сент-Труйден», клуб второй лиги Бельгии. Именно в его молодежке Стилл наступал на ноги и бил в спину. Тренер Янник Феррера, который работал со Стиллом в академии, все-таки откликнулся: попросил съездить на матч ближайшего соперника, записать игру, нарезать видео, написать отчет.

Стилл даже не может вспомнить, сколько раз пересмотрел тот матч. Повторял раз за разом, чтобы зафиксировать каждую мелочь. Феррера восхитился объемом и качеством материала. Вилл на безвозмездной основе оказался видеоаналитиком «Сент-Труйдена». Постепенно Феррера вовлекал Стилла: приглашал на тренировочные сессии, просил составить плейбук для стандартов, разрешал руководить некоторыми занятиями вроде рондо и отработки пасов.

Ферреру пригласили в «Стандард», и тренер взял с собой Стилла, для которого это стало первой относительно серьезной работой в футболе. Когда Ферреру уволили, союз распался, и Стилл уже с приемлемым резюме устроился в «Льерс». Там совмещал видеоаналитику со скаутингом, был повышен до помощника тренера и в октябре 2017-го ему внезапно предложили возглавить команду. Генеральный директор Роэл Раймен признался, что ему нравятся идеи Стилла. Вилл отвечал, что еще не готов, и вежливо соскакивал. Гендир убедил.

В 24 года он стал самым молодым тренером в истории второго дивизиона Бельгии.

Статистика: 7 побед и 2 ничьих. После 56 дней снова спустился до помощника, поскольку без лицензии категории A от УЕФА нельзя руководить профессиональной командой дольше 60 суток.

По итогам сезона-2017/18 «Льерс» объявил о банкротстве, и Стилл переехал в «Берсхот», тоже из второй лиги. Там он проработал ассистентом 2,5 года, в этом амплуа вместе с клубом впервые в его истории поднялся в элитный дивизион. В середине сезона-2020/21 главный тренер Эрнан Лосада уехал в МЛС, и «Берсхот», неожиданно идущий аж на 6-м месте, назначил тренером 28-летнего Стилла.

Моложе в чемпионате Бельгии были лишь два тренера в истории.

«Берсхот» в итоге финишировал 9-м и по итогам сезона предложил Стиллу вернуться на пост ассистента. Вилл посчитал это шагом назад. «Берсхот» в следующем сезоне вылетел, заняв последнюю позицию.

А Стилла забрал «Реймс». Вилл офигел от звонка генерального директора Матье Лакура, который заверил, что «Реймс» давно следит за Виллом, представители клуба даже посещали матчи «Берсхота», и им понравилось, как Стилл действует на бровке. Они объяснили, что в клубе есть хорошие специалисты по тактике и видеоанализу, но им нужен человек вроде Вилла, который сможет эмоционально подхлестывать игроков.

Конечно, Стилл согласился. Он отработал в клубе три месяца, затем уехал в Бельгию, чтобы получить лицензию A, поработал помощником в «Стандарде» до конца сезона-2021/22 и вернулся в «Реймс». В октябре 2022-го «Реймс» уволил Оскара Гарсию и предложил Стиллу занять вакантное место. Хотя бы на шесть матчей до паузы на ЧМ.

Стилл согласился.

Стилл не тактический гик и не лэптоп-тренер, как Нагельсманн и Тедеско

Соблазнительно зачислить 30-летнего Стилла в один класс к Юлиану Нагельсманну (в 28 стал самым молодым тренером Бундеслиги) и Доменико Тедеско (возглавил «Шальке» в 31). Немцы – представители поколения лэптоп-коучей, которые с бледным, иногда нулевым игровым бэкграундом шли учиться, получали элитные лицензии с лучшими оценками и предлагали новаторские тактические идеи.

Стилл, конечно, не Мостовой, но и лицензии Pro у него до сих пор нет (получит только летом 2023-го), и поэтому «Реймс» за каждый матч Лиги 1 платит 25 тысяч евро. В Бельгии, например, можно учиться на Pro и спокойно тренировать. Во Франции без диплома полагается штраф. «Реймс» утверждает, что готов инвестировать в таланта.

Стилл вряд ли предложит тактическую революцию. Его ориентир – сэр Алекс Фергюсон. Главной силой Вилл считает организацию команды как цельного коллектива, где нет противоречий между общим весельем и дикой конкуренцией за место в основе.

Вилл пояснял, что он фанат соревновательных тренировок, на любом занятии за успехи даются очки, и проигравшие обязательно должны чем-то жертвовать – например, в конце месяца устроить ужин за свой счет. Тренер считает, что молодое поколение любит чувство постоянной гонки, соперничество не ломает их, а подстегивает. Защитник «Реймса» Тома Фоке подтверждал: «Почти на каждой позиции у нас есть конкуренция, при этом нет никаких интриг и обид. Запасные вовлечены и сосредоточены».

Стилл говорил, что его юный для тренерства возраст при таком подходе оказался преимуществом: «Я с удовольствием слушаю вместе с игроками музыку в раздевалке, у нас схожие интересы. На этом фоне легко выстраивать благоприятные отношения».

Важная деталь тренерского портрета Стилла – знание языков. Президент «Реймса» Жан-Пьер Кюйо в интервью вместо имени или фамилии просто называет Вилла полиглотом. Будто прозвище.

Родители-англичане обучили английскому. В Бельгии он рос в провинции Валлонский Брабант, где преимущественно говорят на французском. Но регион граничит с частью Бельгии, где лидирует нидерландский, так что Стилл освоил оба языка.

Он и тут идеально подходит «Реймсу»: с французами и африканцами говорит на французском, с бельгийцем Максимом Буси тоже предпочитает французский, с бельгийцем Тибо Де Сметом – нидерландский, бельгиец Фоке родился в Брюсселе, который символизирует франко-нидерландскую билингвальность Бельгии. На нидерландском Стилл еще говорит с голландцами Митчеллом ван Бергеном, Азором Матусивой и Каем Сирхейсом, а главная звезда «Реймса»-2022/23 – англичанин Фоларин Балогун, взятый в аренду из «Арсенала», – легко общается со Стиллом на английском.

Так Стилл не допускает, чтобы кто-то обособлялся от коллектива. Рассказывал, что вместе с другими игроками учит Балогуна французскому, и тот очень старается, но пока получается ужасно.

Уютная атмосфера. Правда, у сплоченного «Реймса» есть другая сторона. «Давите их, провоцируйте, хватайте за шею. Не позволяйте разыгрывать быстрые комбинации. Не давайте Мбаппе пространства. Как только нарушаете правила, сразу бегите к судье, чтобы сбить темп», – вот главные советы Стилла перед игрой против «ПСЖ», которая стала дебютной для Вилла в роли главного тренера «Реймса». Сыграли 0:0, а Серхио Рамос на 41-й удалился из-за споров.

Вряд ли таким стилем игры можно гордиться, но речь идет о команде, которая на тот момент еще была в зоне вылета Лиги 1. Это не то место, где при подготовке к «ПСЖ» думают об инвертированных фулбэках или вдохновляются контратакующим планом Тен Хага против «Ман Сити». Иногда единство работает не для созидания, а для разрушения. Стилл это использует.

Как «Реймс» играет? Стилл оказался отличным кризис-менеджером

Статистически аномально. «Реймс» Стилла – издевательство над xG-моделями. У команды после тренерской перестановки худшая разница между реальными (9) и ожидаемыми (16,3) голами – -7,3. И в то же время лучшая разница между реальными (4) и ожидаемыми (12,5) пропущенными – +8,5. Это значит, что «Реймсу» Стилла сильно не везет в завершении, зато очень везет с плохим завершением соперников.

Вроде бы баланс справедлив, но подобный разброс в обе стороны бывает очень редко. Даже на короткой дистанции в 10 туров.

Стилл так объяснял суть предлагаемого футбола: «Мы должны быть инициативными, завышать темп игры, сохранять интенсивность». С новой схемой 4-2-3-1 (Гарсия предпочитал играть с тремя ЦЗ) «Реймс» активно прессингует и ускоряет игру быстрыми атаками. При этом со Стиллом команда постепенно улучшает территориальный контроль – до увольнения Гарсии «Реймс» владел мячом меньше всех во Франции (38,5%), Стилл просит больше (47,6%).

У «Реймса» есть два игрока, которые сильно выделяются. Очевидный герой – 21-летний нападающий Балогун, наколотивший уже 10 голов. Это 48% всех мячей «Реймса», в Лиге 1 нет игрока с большей долей. Легкий, быстрый форвард-наконечник, много ныряющий за спины защитникам. При этом Балогун солидную часть голов забил после фланговых передач в наполненную штрафную: то хладнокровно среагирует на ошибку соперника при выносе, то отскочит в недодачу под навес, то ускорится на ближнюю и замкнет прострел. С быстрой работой ног еще и зарабатывает пенальти. Но явно может прокачивать игру без мяча и подыгрыш.

Менее популярный персонаж – японский правый вингер Дзюня Ито, рекордная покупка в истории клуба (из «Генка» за 10 млн евро летом 2022-го). Мультизадачный талант: ускоряется, навешивает и простреливает, обыгрывает и на скорости, и на дриблинге, бьет со смещением или включается под навес с другого фланга, может разыграть комбинацию низом на фланге. Нет навыков на элитном уровне, но благодаря широкому набору скиллов угрожает почти в каждом матче. Второй бомбардир «Реймса» с 4 мячами.

Оба выделялись и при Гарсии. Стилл разве что подкрутил детали – например, «Реймс» часто перегружает левый фланг, чтобы потом перевести мяч на Ито в более свободную зону.

Стилла скорее стоит хвалить за улучшение командной структуры. Без мяча заметен прессинг с очень агрессивными центральными полузащитниками Азором Матусивой и Маршаллом Мунеци и хороший переход из давления в крепкий средний блок 4-4-2 или 4-2-3-1.

С мячом Стилл отдал главную роль опорнику Матусиве (24 года, выпускник академии «Аякса»), который до увольнения Гарсии в этом сезоне почти не играл из-за травмы. Матусива почти в каждом матче лидирует в «Реймсе» по числу передач. Он обычно остается низко, иногда садится между двумя центральными защитниками, диагоналями выбирает фланг атаки, центральные защитники могут занимать более широкие позиции с лучшим ракурсом под продвигающий пас, а крайние защитники поднимаются выше.

После паузы на ЧМ новая роль Матусивы стала только заметнее.

На короткой дистанции Стилл показал себя отличным кризис-менеджером: сохранил форму лидеров и подкрутил фазы с мячом и без мяча так, что «Реймс» и по качеству игры, и по результатам преобразился в середняка на уровне 7-10 мест Лиги 1.

Теперь нужно спокойно провести вторую половину чемпионата вдали от зоны вылета. А мы будем рассматривать потенциал Стилла в долгосрочной перспективе.

Фото: Stade de Reims; globallookpress.com/Kristof Van Accom/ZUMAPRESS.com