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Что стало с немецкими центрфорвардами? В заявку на ЧМ попали лишь двое – с 0 матчей за сборную

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Томас Мюллер Томас Мюллер
Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
Тимо Вернер Тимо Вернер
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Карим Адейеми Карим Адейеми
Мирослав Клозе Мирослав Клозе
Марио Гомес Марио Гомес
Серж Гнабри Серж Гнабри
Кай Хавертц Кай Хавертц
Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
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В заявке Германии на ЧМ-2022 только два профильных центфорварда: Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко. У обоих 0 матчей за сборную.

Один этот факт подсвечивает нехватку сильных игроков на важную позицию – после ухода Мирослава Клозе только Марио Гомес получал стабильные шансы. Отсутствие нападающих – точно проблема? Почему такое случилось с топ-сборной? Германия пытается выправить ситуацию?  

Главный форвард сборной перед ЧМ – Тимо Вернер. Он пропустит турнир из-за травмы

Вернер получил травму голеностопа в матче ЛЧ против «Шахтера» (4:0) 2 ноября. Уже на следующий день выяснилось, что он пролетает мимо ЧМ.

После назначения Ханси Флика в августе 2021 года Тимо чаще других выходил на острие, стал единолично лучшим бомбардиром сборной в отборе на ЧМ (5 голов), с учетом всех игр с Фликом лидировал по гол+пас (6+2).

Но нужен контекст. Германия уничтожила всех в квалификации на ЧМ, став первой командой, прошедшей отбор. При Флике – 7 побед в 7 матчах и 31:2 по разнице мячей. Вернер забивал Лихтенштейну, Армении, Исландии и Северной Македонии (дважды), затем положил Израилю в товарищеском матче, а вот в Лиге наций при четырех матчах в старте (дважды против Италии и Венгрии) остался без голов. 

Против более сложных соперников результативность исчезала, хотя ход игр не менялся – с Вернером в официальных матчах владение Германии не падало ниже 64% (да, даже против Италии), худший результат – 59% против Нидерландов в товарняке. Тимо искал шансы в доминирующей структуре, любимых быстрых атак на пространстве было мало. Флик все равно доверял.

Любовь тренера к Вернеру – давняя история. Считается, что отказ спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича купить Вернера из «Лейпцига» был одной из главных причин сложных отношений Флика с Браццо. Флик мечтал собрать в атаке Вернера, Лероя Сане и Кая Хавертца, но клуб купил лишь Сане. Ханси подтверждал: «Хотел бы видеть всех троих, но в условиях кризиса пришлось выбирать. Мы с Хасаном выбрали Лероя». Салихамиджич позднее объяснял жестче: Вернер просто не вписался бы в игру «Баварии».

Уже в сборной Флик отчасти стал трансферным советником Вернера, когда при проблемах с игровым временем в «Челси» давал сигналы: «Неудовлетворительная ситуация у Вернера и Дракслера, нужно играть чаще», а потом радовался возвращению Тимо в «Лейпциг»: «Я рад за Вернера и за Бундеслигу – такой игрок обогатит любой чемпионат».

Он же защищал Вернера и после слабых матчей за сборную. Против Венгрии, например: «Нельзя во всем обвинять Тимо. У нас есть проблемы с центральными нападающими. Вернер обладает подходящими качествами». Ранее даже пояснял, за что так любит игрока: «Он способен рывками создавать пространство себе и партнерам, очень хорошо ловит подборы». При этом иногда ругал его выбор позиции.

Нет гарантий, что Вернер разносил бы и забивал на ЧМ, но он был главным нападающим Германии при Флике. Это серьезная потеря.

Кто заменит Вернера? Флик давал шансы Хавертцу, но есть много других вариантов

У Флика длиннющий список опций. 

• Вторым после Вернера по частоте выходов в нападении был Кай Хавертц. Игрок с гигантским количеством качеств, который на позиции форварда может и замыкать навесы, и уходить в подыгрыш. Флик точно котирует его высоко, раз хотел забрать Хавертца в «Баварию». Сейчас смущает нестабильность в «Челси» (3 гола за 13 матчей в АПЛ).

• Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко – те самые настоящие форварды, но пока они выглядят максимум джокерами. 

Фюллькруг хорош именно как наконечник, много забивает после верховых дуэлей с подач в штрафную. Он наколотил 10 голов за 15 туров Бундеслиги (2-й бомбардир после Кристо Нкунку), хотя в прошлом сезоне играл с «Вердером» еще во втором дивизионе. Немцы очень хотели, чтобы 29-летний нападающий без вызовов в сборную получил уникальный шанс. Не самый техничный игрок, но лучший выбор для финального штурма.

Мукоко – тоже форвард, но совсем другой. Легкий, юркий, быстроногий. Самый молодой игрок в истории Бундеслиги, в ноябре 2020-го дебютировавший за «Дортмунд» в 16 лет и 1 день. Ему исполнится 18 в первый день чемпионата мира. 

Юссуфа сложно привыкал к профессиональному уровню: 3 гола в 14 матчах сезона-2020/21, 2 в 16 сезона-2021/22 и наконец 6+3 по гол+пас за 14 игр Бундеслиги-2022/23. Самым странным казалось его слабое качество ударов – он находил убойные точки, но мяч регулярно сваливался с ноги. Он и сейчас не выглядит звездой даже по меркам Бундеслиги, но прогресс очевиден. По необходимости может сыграть на фланге.

• Томас Мюллер, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – хоть кто-нибудь из «Баварии». У Мюллера бывали целые отрезки карьеры на позиции подвижного форварда, курсирующего к правому флангу (так было и в сборной), Гнабри часто оказывался на острие в «Хоффенхайме», и в «Баварии» порой тоже отыгрывает нападающего (в интервью говорил, что нравится даже больше роли вингера). Мусиала – неожиданный вариант, если не знать бэкграунд молодежной карьеры: в «Челси» он регулярно был девяткой. Теперь признается, что не очень хочет играть нападающим, но готов, если решит тренер.

Только так можно уместить всю «Баварию» на поле. Допустим, Киммих и Горетцка в центре поля, Сане и Гнабри по флангам, Мусиала – десятка, Мюллер в нападении. Забавно, что в клубе они так еще не играли: там постоянно выходит Мане (сначала девяткой, затем левым вингером), теперь сверкает Шупо-Мотинг, иногда протискивается Коман. Возможно, Флик присмотрится к варианту «Баварии» в самом начале этого сезона, когда атакующая четверка Мусиала-Мане-Мюллер-Гнабри постоянно взаимозаменялась. Было что-то вроде 4-2-2-2. В сборной может быть четверка Сане-Мусиала-Мюллер-Гнабри.

• Карим Адейеми – точно приглашение-сюрприз. 0+0 по гол+пас за «Дортмунд» в Бундеслиге, сложная адаптация после трансфера из «Зальцбурга», смена позиции (играл вторым форвардом, теперь вингером), травма, пропуск последнего сбора Германии – почти все было против Адейеми.

Вероятно, Флик видит в нем зажигалку на последних минутах. Не привычного для навала столба, а спринтера и мастера скоростного дриблинга, который умеет ловко зарабатывать пенальти.

Заметное разнообразие: кто-то проверен лично Фликом (Хавертц), другие – прошлыми турнирами сборной (Мюллер, Гнабри), третьи могут удивить здесь и сейчас (Фюллькруг, Мукоко). 

Осталось самое сложное – выбрать правильный вариант.

Принято считать, что у Германии кризис нападающих после ухода Клозе. Это так?

Обычно последним большим форвардом Германии называют Мирослава Клозе. Он ездил на четыре ЧМ (с 2002-го по 2014-й) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира – 16 голов. Вероятно, сохранит первое место и после ЧМ-2022 – из действующих игроков ближе всех Томас Мюллер, но ему нужно минимум 6 мячей только для равенства с Клозе. 

Формально на Клозе история понятных девяток в сборной не закончилась. Марио Гомес выезжал на Евро-2016 (кстати, догнал Юргена Клинсманна и стал лучшим бомбардиром Германии в истории чемпионатов Европы с 5 голами) и на ЧМ-2018. 

Только на Евро-2020 больших форвардов не было. Можно с натяжкой упомянуть Кевина Фолланда, но он отыграл 16 минут, да и его подвижный стиль отличается от Клозе и Гомеса. На ЧМ-2022, как уже узнаем, традиции Клозе и Гомеса будет защищать Никлас Фюллькруг.

Скудное наследие? Это больше похоже на сознательный выбор символа эпохи Йоахима Лева, тренировавшего сборную с 2006 года по 2021-й.

Лев отказывался от таргетменов. Главный пример – международная карьера Штефана Кисслинга, легенды Бундеслиги, пару раз выбившего 20+ голов за сезон. Не мегазвезда, но потенциально крепкий игрок для заявок на большие турниры. Он провел за Германию лишь 6 матчей, не играл с 2010-го, обвинил Лева в неуважении и обиделся так, что отказался от вызова, когда были травмированы и Клозе, и Гомес. 

Сборная методично шла к концепту, что чистая девятка – это не план А. Даже на победном ЧМ-2014 Клозе впервые появился в основе лишь в четвертьфинале, до этого форвардом на схеме рисовали Мюллера. Да, Миро отыграл все главные матчи в старте, но Лев позднее признавался, что перед финалом больше всего сомневался именно в кандидатуре форварда и думал с первых минут выпустить Гетце, а не Клозе. Гомес на следующих турнирах – план Б.

Разумеется, при плохих результатах модель Лева встречала критику. Технический директор сборной Оливер Бирхофф ругался после 0:2 от Англии в 1/8-й Евро-2020: «Инстинкт убийцы пропал. Иногда у нас просто не было игрока в штрафной – это неприемлемо». Почти то же самое было после 0:2 от Франции в полуфинале Евро-2016 – цитата Матса Хуммельса: «Мы просто забывали бить по воротам».

После двух больших провалов подряд (ЧМ-2018 и Евро-2020) критика логично усилилась. Арсен Венгер, например, видел проблему не в самом подходе игры без нападающих: «В прошлом Германия славилась форвардами: Герд Мюллер, Хорст Хрубеш, Клаус Фишер, Юрген Клинсманн, Оливер Бирхофф. Теперь все иначе. В больших немецких клубах забивают Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски. С немецкой системой подготовки явно что-то не так, если раньше было много сильных форвардов, а теперь их нет».

Германия признает проблему. Уже запущен проект, благодаря которому хотят вырастить новых топ-форвардов

Ругать немецкую систему подготовки сложно. Выигрыш ЧМ-2014, а до этого несколько других мощных результатов – следствие монументальных национальных реформ после ужасного Евро-2000. Тогда появились обязательные академии у всех команд первой и второй Бундеслиг, обязательные сертификации академий, единые методические стандарты подготовки молодежи, элитные футбольные школы. Германия улучшила футбольную инфраструктуру. При этом подростки в юношеских командах уделяли академическому образованию 35 часов в неделю – система не хотела покалечить целое поколение, среди которых только избранные попадут в профессиональный футбол. 

Немецкий футбольный союз уже нащупывает новые глобальные реформы – например, команды-U11 теперь играют 2-на-2, 3-на-3, 5-на-5, 7-на-7. Сделано для того, чтобы дети больше работали с мячом и не нагружались тактикой в раннем возрасте – только голы и веселье. Даже судей нет, дети должны совместно принимать решения. Как во дворе. Это похоже на искусственное воссоздание уличного футбола.

Другое важное изменение – запуск проектов, ориентированных на игроков конкретных линий: нападение, полузащита, защита. Первым запустился именно проект для форвардов – Sturmer*innen-Programm, за разработку которого отвечали экс-тренер сборной Германии-U21 Штефан Кунтц и его ассистент Антонио ди Сальво. 

Два главных компонента: дата-анализ всех голов в Бундеслиге с 2014-го и комплекс тренировок, актуальный именно для классических форвардов. При сборе информации выяснилось, что свыше 85% голевых ударов и ударов, учитывающихся как голевой момент, пробивались из прямоугольной зоны от линии ворот до линии штрафной. Ожидаемо, но тут важнее конкретный процент – он очень высок. Это рациональная мотивировка, почему в успешной команде должен быть форвард, царствующий в штрафной.

Цель – развить нападающих, которые способны принять передачу в большом скоплении защитников и минимальным числом касаний успешно пробить по воротам.

Для этого юноши должны улучшать тактическую подготовку (выбирать тайминг открываний, следить за движением партнеров-ассистентов), физформу (справляться с давлением соперника, поддерживать интенсивность через постоянные изменения темпа и векторов движений) и психологию (развивать интуицию, проявлять здоровый эгоизм). В свободном доступе DFB приводит примеры-ориентиры: Бас Дост для тактики (умный поиск пространства), Левандовски для физики (контакты с соперниками и правильный темп передвижений), Холанд для психологии (целеустремленность и инстинкт бомбардира).

Указываются и главные тренировки, направленные на техническую (от ударов подъемом до внутренней стороны стопы) и стилистическую вариативность ударов (от ударов одним касанием до ударов, где сначала требуется дриблинг).

Проект представили лишь в декабре 2020-го – о результатах пока говорить рано. Есть пример выигранного Евро-U21 летом 2021-го, где единственный гол в финале против Нидерландов забил Лукас Нмеча (сейчас в «Вольфсбурге»), а тренировал команду именно Штефан Кунтц, но Нмеча – продукт английской системы, он не играл за юношеские и молодежные сборные Германии до U21. Мог, кстати, поехать и на ЧМ, но пролетел из-за травмы.

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Вряд ли в случае быстрой неудачи сборной Германии на ЧМ кто-то сильно расстроится именно из-за неправильного выбора форварда, но если команда пойдет далеко (не забываем про костяк «Баварии» – это недооцененное преимущество без нормальных сборов у участников ЧМ), именно подходящий нападающий может стать икс-фактором. Почти наверняка Флик на старте доверится либо Хавертцу, либо Мюллеру. 

Ханси не фанат резких экспериментов, так что мы можем не дождаться Фюллькруга или Мукоко. Но сам факт их включения в заявку говорит о том, что Флик способен удивить, если в этом будет необходимость.

«Дерьмовый турнир». Гетце уничтожал себя за ЧМ-2014 – до победного гола в финале

Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL; Gettyimages.ru/Thomas Lohnes; globallookpress.com/Carmen Jaspersen, Salvio Calabrese, Swen Pförtner

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