Что стало с немецкими центрфорвардами? В заявку на ЧМ попали лишь двое – с 0 матчей за сборную

В заявке Германии на ЧМ-2022 только два профильных центфорварда: Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко. У обоих 0 матчей за сборную.

Один этот факт подсвечивает нехватку сильных игроков на важную позицию – после ухода Мирослава Клозе только Марио Гомес получал стабильные шансы. Отсутствие нападающих – точно проблема? Почему такое случилось с топ-сборной? Германия пытается выправить ситуацию?

Главный форвард сборной перед ЧМ – Тимо Вернер. Он пропустит турнир из-за травмы

Вернер получил травму голеностопа в матче ЛЧ против «Шахтера» (4:0) 2 ноября. Уже на следующий день выяснилось, что он пролетает мимо ЧМ.

После назначения Ханси Флика в августе 2021 года Тимо чаще других выходил на острие, стал единолично лучшим бомбардиром сборной в отборе на ЧМ (5 голов), с учетом всех игр с Фликом лидировал по гол+пас (6+2).

Но нужен контекст. Германия уничтожила всех в квалификации на ЧМ, став первой командой, прошедшей отбор. При Флике – 7 побед в 7 матчах и 31:2 по разнице мячей. Вернер забивал Лихтенштейну, Армении, Исландии и Северной Македонии (дважды), затем положил Израилю в товарищеском матче, а вот в Лиге наций при четырех матчах в старте (дважды против Италии и Венгрии) остался без голов.

Против более сложных соперников результативность исчезала, хотя ход игр не менялся – с Вернером в официальных матчах владение Германии не падало ниже 64% (да, даже против Италии), худший результат – 59% против Нидерландов в товарняке. Тимо искал шансы в доминирующей структуре, любимых быстрых атак на пространстве было мало. Флик все равно доверял.

Любовь тренера к Вернеру – давняя история. Считается, что отказ спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича купить Вернера из «Лейпцига» был одной из главных причин сложных отношений Флика с Браццо. Флик мечтал собрать в атаке Вернера, Лероя Сане и Кая Хавертца, но клуб купил лишь Сане. Ханси подтверждал: «Хотел бы видеть всех троих, но в условиях кризиса пришлось выбирать. Мы с Хасаном выбрали Лероя». Салихамиджич позднее объяснял жестче: Вернер просто не вписался бы в игру «Баварии».

Уже в сборной Флик отчасти стал трансферным советником Вернера, когда при проблемах с игровым временем в «Челси» давал сигналы: «Неудовлетворительная ситуация у Вернера и Дракслера, нужно играть чаще», а потом радовался возвращению Тимо в «Лейпциг»: «Я рад за Вернера и за Бундеслигу – такой игрок обогатит любой чемпионат».

Он же защищал Вернера и после слабых матчей за сборную. Против Венгрии, например: «Нельзя во всем обвинять Тимо. У нас есть проблемы с центральными нападающими. Вернер обладает подходящими качествами». Ранее даже пояснял, за что так любит игрока: «Он способен рывками создавать пространство себе и партнерам, очень хорошо ловит подборы». При этом иногда ругал его выбор позиции.

Нет гарантий, что Вернер разносил бы и забивал на ЧМ, но он был главным нападающим Германии при Флике. Это серьезная потеря.

Кто заменит Вернера? Флик давал шансы Хавертцу, но есть много других вариантов

У Флика длиннющий список опций.

• Вторым после Вернера по частоте выходов в нападении был Кай Хавертц. Игрок с гигантским количеством качеств, который на позиции форварда может и замыкать навесы, и уходить в подыгрыш. Флик точно котирует его высоко, раз хотел забрать Хавертца в «Баварию». Сейчас смущает нестабильность в «Челси» (3 гола за 13 матчей в АПЛ).

• Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко – те самые настоящие форварды, но пока они выглядят максимум джокерами.

Фюллькруг хорош именно как наконечник, много забивает после верховых дуэлей с подач в штрафную. Он наколотил 10 голов за 15 туров Бундеслиги (2-й бомбардир после Кристо Нкунку), хотя в прошлом сезоне играл с «Вердером» еще во втором дивизионе. Немцы очень хотели, чтобы 29-летний нападающий без вызовов в сборную получил уникальный шанс. Не самый техничный игрок, но лучший выбор для финального штурма.

Мукоко – тоже форвард, но совсем другой. Легкий, юркий, быстроногий. Самый молодой игрок в истории Бундеслиги, в ноябре 2020-го дебютировавший за «Дортмунд» в 16 лет и 1 день. Ему исполнится 18 в первый день чемпионата мира.

Юссуфа сложно привыкал к профессиональному уровню: 3 гола в 14 матчах сезона-2020/21, 2 в 16 сезона-2021/22 и наконец 6+3 по гол+пас за 14 игр Бундеслиги-2022/23. Самым странным казалось его слабое качество ударов – он находил убойные точки, но мяч регулярно сваливался с ноги. Он и сейчас не выглядит звездой даже по меркам Бундеслиги, но прогресс очевиден. По необходимости может сыграть на фланге.

• Томас Мюллер, Серж Гнабри, Джамал Мусиала – хоть кто-нибудь из «Баварии». У Мюллера бывали целые отрезки карьеры на позиции подвижного форварда, курсирующего к правому флангу (так было и в сборной), Гнабри часто оказывался на острие в «Хоффенхайме», и в «Баварии» порой тоже отыгрывает нападающего (в интервью говорил, что нравится даже больше роли вингера). Мусиала – неожиданный вариант, если не знать бэкграунд молодежной карьеры: в «Челси» он регулярно был девяткой. Теперь признается, что не очень хочет играть нападающим, но готов, если решит тренер.

Только так можно уместить всю «Баварию» на поле. Допустим, Киммих и Горетцка в центре поля, Сане и Гнабри по флангам, Мусиала – десятка, Мюллер в нападении. Забавно, что в клубе они так еще не играли: там постоянно выходит Мане (сначала девяткой, затем левым вингером), теперь сверкает Шупо-Мотинг, иногда протискивается Коман. Возможно, Флик присмотрится к варианту «Баварии» в самом начале этого сезона, когда атакующая четверка Мусиала-Мане-Мюллер-Гнабри постоянно взаимозаменялась. Было что-то вроде 4-2-2-2. В сборной может быть четверка Сане-Мусиала-Мюллер-Гнабри.

• Карим Адейеми – точно приглашение-сюрприз. 0+0 по гол+пас за «Дортмунд» в Бундеслиге, сложная адаптация после трансфера из «Зальцбурга», смена позиции (играл вторым форвардом, теперь вингером), травма, пропуск последнего сбора Германии – почти все было против Адейеми.

Вероятно, Флик видит в нем зажигалку на последних минутах. Не привычного для навала столба, а спринтера и мастера скоростного дриблинга, который умеет ловко зарабатывать пенальти.

Заметное разнообразие: кто-то проверен лично Фликом (Хавертц), другие – прошлыми турнирами сборной (Мюллер, Гнабри), третьи могут удивить здесь и сейчас (Фюллькруг, Мукоко).

Осталось самое сложное – выбрать правильный вариант.

Принято считать, что у Германии кризис нападающих после ухода Клозе. Это так?

Обычно последним большим форвардом Германии называют Мирослава Клозе. Он ездил на четыре ЧМ (с 2002-го по 2014-й) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира – 16 голов. Вероятно, сохранит первое место и после ЧМ-2022 – из действующих игроков ближе всех Томас Мюллер, но ему нужно минимум 6 мячей только для равенства с Клозе.

Формально на Клозе история понятных девяток в сборной не закончилась. Марио Гомес выезжал на Евро-2016 (кстати, догнал Юргена Клинсманна и стал лучшим бомбардиром Германии в истории чемпионатов Европы с 5 голами) и на ЧМ-2018.

Только на Евро-2020 больших форвардов не было. Можно с натяжкой упомянуть Кевина Фолланда, но он отыграл 16 минут, да и его подвижный стиль отличается от Клозе и Гомеса. На ЧМ-2022, как уже узнаем, традиции Клозе и Гомеса будет защищать Никлас Фюллькруг.

Скудное наследие? Это больше похоже на сознательный выбор символа эпохи Йоахима Лева, тренировавшего сборную с 2006 года по 2021-й.

Лев отказывался от таргетменов. Главный пример – международная карьера Штефана Кисслинга, легенды Бундеслиги, пару раз выбившего 20+ голов за сезон. Не мегазвезда, но потенциально крепкий игрок для заявок на большие турниры. Он провел за Германию лишь 6 матчей, не играл с 2010-го, обвинил Лева в неуважении и обиделся так, что отказался от вызова, когда были травмированы и Клозе, и Гомес.

Сборная методично шла к концепту, что чистая девятка – это не план А. Даже на победном ЧМ-2014 Клозе впервые появился в основе лишь в четвертьфинале, до этого форвардом на схеме рисовали Мюллера. Да, Миро отыграл все главные матчи в старте, но Лев позднее признавался, что перед финалом больше всего сомневался именно в кандидатуре форварда и думал с первых минут выпустить Гетце, а не Клозе. Гомес на следующих турнирах – план Б.

Разумеется, при плохих результатах модель Лева встречала критику. Технический директор сборной Оливер Бирхофф ругался после 0:2 от Англии в 1/8-й Евро-2020: «Инстинкт убийцы пропал. Иногда у нас просто не было игрока в штрафной – это неприемлемо». Почти то же самое было после 0:2 от Франции в полуфинале Евро-2016 – цитата Матса Хуммельса: «Мы просто забывали бить по воротам».

После двух больших провалов подряд (ЧМ-2018 и Евро-2020) критика логично усилилась. Арсен Венгер, например, видел проблему не в самом подходе игры без нападающих: «В прошлом Германия славилась форвардами: Герд Мюллер, Хорст Хрубеш, Клаус Фишер, Юрген Клинсманн, Оливер Бирхофф. Теперь все иначе. В больших немецких клубах забивают Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски. С немецкой системой подготовки явно что-то не так, если раньше было много сильных форвардов, а теперь их нет».

Германия признает проблему. Уже запущен проект, благодаря которому хотят вырастить новых топ-форвардов

Ругать немецкую систему подготовки сложно. Выигрыш ЧМ-2014, а до этого несколько других мощных результатов – следствие монументальных национальных реформ после ужасного Евро-2000. Тогда появились обязательные академии у всех команд первой и второй Бундеслиг, обязательные сертификации академий, единые методические стандарты подготовки молодежи, элитные футбольные школы. Германия улучшила футбольную инфраструктуру. При этом подростки в юношеских командах уделяли академическому образованию 35 часов в неделю – система не хотела покалечить целое поколение, среди которых только избранные попадут в профессиональный футбол.

Немецкий футбольный союз уже нащупывает новые глобальные реформы – например, команды-U11 теперь играют 2-на-2, 3-на-3, 5-на-5, 7-на-7. Сделано для того, чтобы дети больше работали с мячом и не нагружались тактикой в раннем возрасте – только голы и веселье. Даже судей нет, дети должны совместно принимать решения. Как во дворе. Это похоже на искусственное воссоздание уличного футбола.

Другое важное изменение – запуск проектов, ориентированных на игроков конкретных линий: нападение, полузащита, защита. Первым запустился именно проект для форвардов – Sturmer*innen-Programm, за разработку которого отвечали экс-тренер сборной Германии-U21 Штефан Кунтц и его ассистент Антонио ди Сальво.

Два главных компонента: дата-анализ всех голов в Бундеслиге с 2014-го и комплекс тренировок, актуальный именно для классических форвардов. При сборе информации выяснилось, что свыше 85% голевых ударов и ударов, учитывающихся как голевой момент, пробивались из прямоугольной зоны от линии ворот до линии штрафной. Ожидаемо, но тут важнее конкретный процент – он очень высок. Это рациональная мотивировка, почему в успешной команде должен быть форвард, царствующий в штрафной.

Цель – развить нападающих, которые способны принять передачу в большом скоплении защитников и минимальным числом касаний успешно пробить по воротам.

Для этого юноши должны улучшать тактическую подготовку (выбирать тайминг открываний, следить за движением партнеров-ассистентов), физформу (справляться с давлением соперника, поддерживать интенсивность через постоянные изменения темпа и векторов движений) и психологию (развивать интуицию, проявлять здоровый эгоизм). В свободном доступе DFB приводит примеры-ориентиры: Бас Дост для тактики (умный поиск пространства), Левандовски для физики (контакты с соперниками и правильный темп передвижений), Холанд для психологии (целеустремленность и инстинкт бомбардира).

Указываются и главные тренировки, направленные на техническую (от ударов подъемом до внутренней стороны стопы) и стилистическую вариативность ударов (от ударов одним касанием до ударов, где сначала требуется дриблинг).

Проект представили лишь в декабре 2020-го – о результатах пока говорить рано. Есть пример выигранного Евро-U21 летом 2021-го, где единственный гол в финале против Нидерландов забил Лукас Нмеча (сейчас в «Вольфсбурге»), а тренировал команду именно Штефан Кунтц, но Нмеча – продукт английской системы, он не играл за юношеские и молодежные сборные Германии до U21. Мог, кстати, поехать и на ЧМ, но пролетел из-за травмы.

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Вряд ли в случае быстрой неудачи сборной Германии на ЧМ кто-то сильно расстроится именно из-за неправильного выбора форварда, но если команда пойдет далеко (не забываем про костяк «Баварии» – это недооцененное преимущество без нормальных сборов у участников ЧМ), именно подходящий нападающий может стать икс-фактором. Почти наверняка Флик на старте доверится либо Хавертцу, либо Мюллеру.

Ханси не фанат резких экспериментов, так что мы можем не дождаться Фюллькруга или Мукоко. Но сам факт их включения в заявку говорит о том, что Флик способен удивить, если в этом будет необходимость.

Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL; Gettyimages.ru/Thomas Lohnes; globallookpress.com/Carmen Jaspersen, Salvio Calabrese, Swen Pförtner