Главный вопрос человечества: Холанд, Холанн или Халанд? Отвечаем вместе с филологом-лингвистом

Эрлинг Холанд завоевывает мир, а мир (по крайней мере, русскоязычный) даже не знает, как правильно писать и произносить его фамилию. Вариантов много: Холанд, Холанн, Халанд, Холланд – да, кто-то даже использует двойную «л», которой нет в оригинальном правописании.

Чтобы разобраться, Артем Денисов связался с Мариной Михайловной Мельниковой – старшим преподавателем кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Разговор – не только о Холанде. Сейчас узнаете несколько новых букв и погрузитесь в уникальную историю норвежского языка.

Å, ø, æ – необычные буквы норвежского алфавита. Разбираем на примере Холанда, Серлота из «Сосьедада» и Матса Дэли из «Нюрнберга»

– Начнем с главного: Erling Braut Håland. Как произносят норвежцы, как следует писать на русском?

– Можно писать либо Холанд, либо Холанн. При передаче фамилии на русский язык есть расхождения. Можно либо использовать транслитерацию, переводя по буквам: Håland – Холанд, либо закрепить на письме произношение и написать «Холанн». «Д» не произносится.

«А с точкой» в фамилии произносится как «о».

В свою очередь буква «о» в норвежском в большинстве случаев произносится как «у». А буква «у» – нечто среднее между «у» и «ю». Можно сравнить с немецким, там есть «у» с умлаутом, записывается как «ü».

В Braut гласные по-норвежски должны читаться как дифтонг «эу» (дифтонги – это звуки, артикуляция которых подразумевает быстрый переход от одного гласного звука к другому – Sports.ru).

– Холанд в «Зальцбурге» поменял написание своей фамилии – раньше было Håland, теперь Haaland. Посчитал, что так будет проще для восприятия. Это не влияет на произношение?

– Разницы нет.

В начале XX века провели орфографическую реформу: двойное «а» заменили буквой «å». Двойное «а» в современном норвежском языке не записывается, можно увидеть только в названиях географических объектов и именах собственных.

– Пройдемся по другим спорным пунктам на примере норвежских футболистов. Alexander Sørloth – что за первая гласная в фамилии?

– «Ø» – огубленный звук, нечто среднее между «о» и «ё» c вытянутыми губами. Как немецкое «о» с умлаутом.

– Mats Møller Dæhli. Что за буква во второй части фамилии?

– Открытый звук «а», нечто среднее между «а» и «э».

– Два следующих – уже на согласные. Fredrik Aursnes и Kjetil Haug – тут ведь не все так просто?

– Сочетание «rs» в норвежском обычно читается как «ш», поэтому в первом случае возможен вариант Эушнес.

Вообще в норвежском многие сочетания букв дают звук «ш». «Sk» перед некоторыми гласными, например. Или «s» перед «l» – по-норвежски Осло будет произноситься как «Ушлу».

«Kj» произносится как щелевой звук «щ», либо более мягкий «хь». Хьетиль. А в фамилии тот же дифтонг, что и у Холанда во втором имени.

– Кстати, а почему у одних норвежцев одно имя, а у Холанда, например, сразу два?

– Зависит от родителей, они могут дать и одно, и два, и три, и четыре имени. Не как у нас: имя, фамилия и отчество.

– Финальное: Ole Gunnar Solskjær – как в Норвегии произносят фамилию? В России вечные споры.

– Сульшар. Гласная – между «а» и «э». «Солскьяер» – попытка произнести по буквам. Это вечная проблема, нет единой нормы: кто-то считает правильным передавать произношение, кто-то – писать по буквам.

Короткая лекция Мельниковой про историю норвежского – до сих пор есть две версии письменного языка

– В начале XIV века Норвегия в результате династических браков вошла сначала в унию со Швецией, затем в унию с Данией. В 1389 году датская королева Маргрете I решила объединить три скандинавских государства в единую унию, названную Кальмарской.

Она существовала по 1523 год. Дания занимала лидирующее положение, Швеция тоже была сильна, Норвегия оказалась в слабейшей позиции. В середине XIV века пришла чума, которую завезли на корабле в город Берген из Великобритании. Норвегия сильно пострадала от черной смерти: две трети населения вымерли, особенно сильный удар пришелся по монастырям, в которых ухаживали за больными, а монастыри тогда были очагами письменности.

Письменный норвежский практически исчез. Власть была в Копенгагене, оттуда в Норвегию назначались датские чиновники, начальники крепостей, священнослужители. Естественно, они говорили на датском, и датский быстро стал ведущим письменным языком Норвегии. При этом местные устные говоры не исчезли – из-за этого между письменной и устной речью появился разрыв.

В 1536 году прошла Реформация: датский стал языком Церкви, церковных школ и полностью вытеснял норвежский из всех сфер.

В 1814-м уния между Данией и Норвегией разорвалась, это произошло по ходу Наполеоновских войн. Дания выступала на стороне Наполеона и потерпела поражение, Швеция – на стороне России. В качестве военной контрибуции Швеция попросила у Дании Норвегию и получила ее по Кильскому договору.

Норвежцы этого не хотели, но в 1814-м отделились от Дании и вошли в состав Швеции. Там не было рабского подчинения времен унии с Данией, поэтому возникла независимость: именно тогда Норвегия занялась восстановлением языка и литературы и поняла, что стране нужен свой письменный язык.

Вопрос: как его создать? Два варианта.

Первый: взять письменный датский и приводить его в соответствие с норвежскими нормами произношения: упрощать структуру, поправить орфографию, ввести норвежские слова. То есть провести норвегизацию датского языка.

Второй: разработать новый письменный язык на основе сохранившихся норвежских диалектов. Был ученый-самоучка Ивар Осен, путешествующий по всей Норвегии и проделавший гигантскую работу по сбору диалектов – а их очень много, более 70. Проанализировав их, Осен отыскал наиболее типичные черты, повторяющиеся в большинстве диалектов. На их основе создал грамматику, словарь, разработал образцы текстов. Понятно, что это синтетическая, аналитическая работа. Не то, что было, а то, что Осен придумал на базе исследований.

В спорных вопросах Осен часто обращался к древнеисландскому языку. Это связано с христианизацией Норвегии, многие короли (например, Олаф II Святой, правивший в 1015-1028 годах) силой насаждали христианство и выжигали язычество. Те, кто не хотел отказываться от языческой веры, уплывали с юго-запада Норвегии в Исландию, где христианство вводилось мирным путем. Именно поэтому почти вся дошедшая до нас древнескандинавская литература – это древнеисландская литература.

Фактически древнеисландский и древненорвежский – это один язык, он назывался нуррёнт (norrønt). Из-за того, что Исландия – островное государство почти без контактов с другими языками, древнеисландский не сильно менялся, и современный исландец понимает (может, не совсем легко) тексты древнеисландской литературы. Осен в спорных вопросах придерживался такой позиции: что ближе к древнеисландскому и древненорвежскому, то и правильно.

Многие подхватили идею Осена, увидев в этом символ новой свободной Норвегии, и создавали самобытную литературу на новом языке.

Так образовались две формы языка. Риксмол – в переводе «государственный язык» – норвежский язык на основе датского. И лансмол – «язык сельской местности» – норвежский, созданный Осеном. В XX веке названия поменялись: риксмол стал букмолом («книжная речь»), а лансмол – нюношком («новый норвежский»). Букмол гораздо популярнее нюношка (используется в 92% печатных изданий – Sports.ru). Нюношк востребован на западе страны, где жил сам Осен. Для местных это что-то вроде родного диалекта.

В 1950-х и 1960-х была еще попытка создания самношка – языка, соединяющего в себе букмол и нюношк, но ничего не получилось. До сих пор существуют две версии письменного языка. Именно письменного – говорят норвежцы все равно на диалектах. В столице даже есть игра – угадать по диалекту, откуда приехал человек. На телевидении и радио нет единой нормы, там тоже сохраняется разнообразие диалектов. С пониманием серьезных проблем нет.

Бонус: два самых сложных нюанса в изучении норвежского языка

1. Норвежский выделяется артиклями и тоническим ударением.

Неопределенный артикль ставится перед словом: en gutt – мальчик. Определенный артикль уходит в конец слова, он называется суффигированным: gutten. Если появляется прилагательное, у существительного будет два артикля: сначала определенный свободно стоящий den, потом идет прилагательное и существительное с суффигированным определенным артиклем: den pene gutten – красивый мальчик.

Норвежцы даже говорят: «Русских легко узнать. Они прекрасно говорят, большой запас лексики, прекрасная грамматика, но употребление артиклей – слабое место». Иногда можно норвежцев спросить: «Почему здесь такой артикль?» Ответ: «А мы не знаем, так есть – и все». Они это всасывают с молоком матери.

2. Другая особенность – музыкальное ударение. Есть в шведском, но нет в датском. В одном слове есть и понижение, и повышение тона. В слове «Норвегия» (норв. Norge) сначала идет понижение, потом резкое повышение тона. Это называется тоническим ударением.

Очень сложная вещь, к тому же в разных диалектах свои ударения. Для полного понимания, наверное, необходимо постоянно жить в самой Норвегии.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Maja Hitij/Bongarts, Clive Mason, Srdjan Stevanovic