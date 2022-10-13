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Устали от слухов и инсайдов про Мбаппе? Давайте разберем его игру

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

На старте сезона-2022/23 Килиан Мбаппе столкнулся с самой массивной критикой его игры. Например, не очень понятно, почему Мбаппе вообще не делает голевых передач на Неймара и Месси, когда те постоянно ассистируют в ответ. На контрасте со звездными партнерами, сверкающими не только в завершении, но и в продвижении и созидании, Мбаппе выглядит не так ярко.

Наверняка отзывы о Килиане отчасти объясняются неигровыми причинами. После решения остаться в «ПСЖ» выросло количество хейтеров, и их число после инсайдов о желании уйти из «ПСЖ» – как ни парадоксально – станет еще больше.

Давайте поговорим о футболе и спокойно проанализируем старт сезона. Как теперь играет Мбаппе? Просело ли качество? Он правда стал эгоистичнее?

Мбаппе позиционно играет как никогда прежде – вдали от боковой линии. Это показывают даже тепловые карты 

Ниже – тепловые карты всех сезонов Мбаппе в «ПСЖ». Сезон-2022/23 – нечто принципиально новое. Никакой насыщенности у боковой линии. Максимально закрашен только левый полуфланг: 

Изменения особенно заметны в последние три сезона: полностью алая левая сторона поля в сезоне-2020/21; мало действий у лицевой линии ближе к углу поля в сезоне-2021/22; отсутствие красного вдоль поля в сезоне-2022/23.

В большом тексте про невероятную форму «ПСЖ» в первых играх с Гальтье мы упоминали четкое разделение ролей внутри атакующего трио. Месси – мастер продвижения, он регулярно спускается к центру поля и обычно двигает мяч вперед пасом между линиями. У Лео 107 продвигающих передач в Лиге 1, у второго места – 64, просто невероятный отрыв. 

Неймар отвечает за последний пас. У него 30 передач под удар в Лиге 1, занимает второе место в Лиге 1 (У Бранко ван ден Бомена из «Тулузы» 31) и первое в «ПСЖ». 

Мбаппе – завершитель. В пересчете на 90 минут он наносит 5 ударов, больше за все сезоны в «ПСЖ» было только в кампании-2019/20 (5,24). 

Килиан еще в начале сентября подтверждал, что у него новая роль: «Тренер хочет, чтобы я выдвигался выше остальных, но иногда все-таки углублялся и взаимодействовал с Месси и Неймаром. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее».

Гальтье пояснял: «С четкими ролями мы пытаемся найти наилучший баланс. В прошлом сезоне Лео, Килиан и Ней играли вместе, но совсем в другой структуре – с четырьмя защитниками. Я вижу их желание действовать вместе, нужно лишь правильно организовать игру в атаке».

Разумеется, система допускает взаимозаменяемость. Неймар любит спускаться вниз, сам способен найти Месси продвигающим пасом. Лео не прячется в центре поля – после передач вперед он регулярно набегает под удар в опорную зону. Бьет 4,89 раза за игру, в абсолютном значении даже обгоняет Мбаппе в Лиге 1 (43 против 39). 

Выглядит гораздо приятнее, чем в прошлом сезоне при Почеттино, где вместо четкой структуры большую часть матчей царила анархия. Долгие позиционки «ПСЖ» часто заканчивались импровизацией Мбаппе, Месси и Неймара. В этом нет ничего плохого, если вдобавок есть хорошие атакующие паттерны. Тогда их не хватало, а сейчас они появились – например, постоянно работающие передачи между линиями.

У Мбаппе почти не было рамок для перемещений. Как и Неймар с Месси, он улетал вглубь, смещался на любимый левый фланг, оттуда шел в дриблинг или проходил защиту через стенки, пока зона центрального нападающего просто пустовала. Иногда место на острие занимал Мауро Икарди, благодаря чему Килиан даже схематически располагался слева в атаке. 

Мбаппе провел грандиозный сезон, играл ультраподвижного форварда, много ассистировал (17 голевых в Лиге 1-2021/22 – лучший результат во Франции, персональный рекорд за карьеру).

Но клуб страдал. Лишь 17,3% атак с 10+ пасами заканчивались ударом или хотя бы касанием в чужой штрафной – наименьший результат среди топ-клубов Европы. Теперь этот показатель вырос до 28,1%.

Мбаппе говорит, что в «ПСЖ» на новой позиции меньше свободы, чем в сборной Франции

В конце сентября после победы Франции над Австрией (2:0) в Лиге наций Мбаппе выступил в медиа: «В сборной я играю иначе – здесь гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра». 

В том же флэш-интервью Мбаппе уточнил, что никакого недовольства нет, он наслаждается игрой везде. В монологе лишь объяснил разницу между задачами в «ПСЖ» и Франции.

Кристоф Гальтье дипломатично прокомментировал слова Килиана: «Не думаю, что у него меньше свободы. Он достаточно умен, чтобы разыгрывать комбинации с Месси и особенно с Неймаром, который прекрасно доставляет мяч в любимые зоны Мбаппе». 

При этом Гальтье подсветил проблему – у «ПСЖ» нет девятки: «Мы очень хотели четвертого игрока в линию атаки с другим профилем. В сборной Франции у Мбаппе есть Жиру, у нас нет никого подобного». 

Да, «ПСЖ» приобрел Юго Экитика из «Реймса» ростом 189 см, но это совсем не классический столб для замыканий навесов, а техничный длинноногий форвард, который любит играть в оттяжке. 

Был Мауро Икарди, который пусть и слаб в подыгрыше, но вписывается в амплуа чистой девятки. Еще на старте прошлого сезона он приносил пользу и пару раз вырывал для «ПСЖ» победы в Лиге 1 на последних минутах, но постепенно сдвинулся в глубокий резерв, бездарно использовав редкие шансы. Новое руководство мгновенно его забраковало. 

Поиски точно велись – были слухи о Роберте Левандовском, много предметных инсайдов о форварде «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, который в итоге уехал в «Вест Хэм». Но большой форвард, ориентированный конкретно на игру в штрафной, в «ПСЖ» так и не появился.

Вроде бы ситуация была под контролем, Мбаппе постепенно адаптировался к новой роли, но 8 октября после матча с «Реймсом» (0:0) все резко испортилось.

Мбаппе впервые в сезоне играл с первых минут и без Неймара (отдых, вышел во втором тайме), и без Месси (травма). Гальтье неоднозначно оценил качество игры Килиана: «Как я и подозревал, Мбаппе казался сиротой без Лео и Нея. Когда Неймар вышел на поле, игра в атаке сразу улучшилась, хотя мы играли вдесятером (Рамос получил красную на 42-й минуте – Sports.ru)».

Килиан ответил сторис в инстаграме с хэштегом #pivotgang. Обычно пивот – это опорник, связывающий защиту и полузащиту. Мбаппе использовал это слово в буквальном значении (стержень): ранее Килиан уже назвал пивотом именно Жиру, то есть центрального нападающего.

Gang – банда, шайка. На фото в соцсети Мбаппе один. Французские медиа логично прочитали в этом недовольство Килиана, которому не нравится позиция выдвинутого форварда. Тем более, что он играет именно наконечника, а не в паре с большим нападающим. Потом полетели инсайды, среди них – разочарование игрой на острие и недовольство схемой 3-4-3.

Гальтье и тут среагировал – назвал Мбаппе умным игроком, способным адаптироваться. И попробовал защитить, сказав, что он вообще не должен был играть против «Реймса» из-за недомогания, но согласился из-за отсутствия Месси и Неймара – уж слишком беззубой тогда была бы атака.

Эгоизм Мбаппе переоценен. В новой роли есть более серьезное опасение – эффективность дриблинга

Важно: говорим только о феномене игрового эгоизма Мбаппе. Без слухов о личной жизни и качествах Килиана вне поля. 

Закрыть вопрос можно одним статистическим фактом – списком игроков в топ-5 лигах сезона-2022/23 с наибольшей отрицательной разницей между реальными и ожидаемыми ассистами. Ожидаемые ассисты – это вес удара в xG, который начисляется игроку, отдавшему пас под удар. 

Мбаппе – на первом месте. У Месси и Неймара перекос в другую сторону: по 7 фактических ассистов при 3,5 и 5,1 xA. Да, Мбаппе и в ожидаемых значениях отдает меньше Лео и Нея, но это нормально, учитывая, что они главным образом отвечают за продвижение и созидание, а Мбаппе – за завершение. 

При этом в двух кампаниях из пяти предыдущих за «ПСЖ» показатель xA в пересчете на 90 минут у Килиана был ниже, чем в этом сезоне. А еще Мбаппе отдает 1,92 паса в штрафную – лучший результат за все сезоны в «ПСЖ».

Так что тезис о том, что Мбаппе резко стал игнорировать партнеров, из-за чего до сих пор не сделал ни одной голевой, несостоятелен. По крайней мере его игровой эгоизм не выходит за пределы типичного Килиана. 

Тот самый эпизод из матча с «Юве» (таймкод – 3:39), когда Мбаппе не выкатил Неймару на пустые ворота, – это норма и Мбаппе-2022, и Мбаппе-2018. 

У него всегда хватало единоличных поступков в завершающей стадии, и опрометчивое принятие решений он регулярно восполнял объемом угрозы. За счет уникальной скорости и качества открываний получит 5 серьезных моментов, в двух сыграет непонятно, но три других завершатся опасным моментом благодаря либо качественному удару, либо своевременному пасу. Так это работает. 

Есть куда более серьезное опасение – дриблинг Мбаппе. По успешным обводкам и общей доли успешного дриблинга от всех попыток Килиан пока проводит худший сезон в «ПСЖ».

Разумеется, проблемы с дриблингом напрямую связаны с новым ареалом Мбаппе. У него теперь почти нет изоляций на фланге, где Килиан спокойно находил дуэли 1-на-1 и убегал от соперника, пока нет страховки (а если есть, обычно все равно убегал, только уже от двух соперников).

Худший матч в этом отношении – с «Монпелье» (5:2). Дебютная игра сезона для Мбаппе, в ней он лишь дважды из 10 раз успешно пошел в дриблинг. «Монпелье» в первом тайме поставил бронебойный автобус, который Мбаппе не мог вскрыть обводками из центральной оси, где против него часто оказывались минимум три игрока.

Но он явно может стать лучше. Даже в таких условиях Мбаппе занимает четвертое место в Лиге 1 по успешным обводкам. Давно понятно, что дриблинг Килиана – это не только проброс на скорости (хоть и коронная фишка), но и техничная и ловкая работа ногами на ограниченных пространствах.

«ПСЖ» тоже подстраивается под Мбаппе. Из-за этого в центре нападения бывает даже Рамос

Возможный вопрос по проблеме дриблинга – почему бы Мбаппе просто не дать больше свободы, чтобы он в излюбленной манере уходил на фланг и всех бы разрывал? 

Возможный ответ – потому что «ПСЖ» нужен завершитель в центральной оси и игрок, постоянно открывающийся за спины. Мбаппе за счет выбора позиции, тайминга рывка и ускорения – эталонный игрок для забеганий. Просто один коронный прием (скоростный дриблинг) затуманивается, а другой (открывания за спины) сверкает сильнее прежнего. 

Оба навыка высоко оценивал Лео Месси: «Килиан – зверь, если речь идет о дуэлях 1-на-1 и открываниях. Благодаря этому он наверняка будет одним из лучших футболистов мира в ближайшие годы».

Гальтье идет на компромиссы, чтобы Мбаппе в необычной роли все равно чувствовал себя комфортно. Главный из них – «ПСЖ» гораздо больше атакует слева, а не справа. Лишь 27% атак идут через правый фланг, это с отрывом наименьшая доля среди всех команд Лиги 1, у «Труа» на 19-м месте 34%. 

«ПСЖ» обычно сосредотачивается на левом полуфланге. Именно в этой зоне чаще всего встречаются Мбаппе, Неймар и Месси. Ширину на левом фланге дает левый латераль Нуну Мендеш – в этом сезоне ему удобнее подключаться высоко, поскольку схема 3-Х-Х вместо 4-Х-Х дает Мендешу больше гарантий страховки. 

Четыре главных паттерна Мбаппе: забегание за спины защитникам, спуск ниже для приема между линиями, спуск для приема в недодачу с попыткой пойти в дриблинг, спуск в недодачу для комбинирования с Месси и Неймаром. 

Открывания за спину – блеск. 

Открывания между линиями – тоже хорошо. Мбаппе никогда не принимал так много продвигающих передач, как в этом сезоне (14,5 в пересчете на 90 минут). 

Дриблинг уже обсуждали – есть проблемы. 

Комбинации с Месси и Неймаром работают, но иногда Килиану недостает качества короткого паса на ограниченных пространствах. Зачастую все хорошо, но после эпизодического брака и последующего розыгрыша мяча исключительно между Месси и Неймаром создается впечатление, что в созидании этой паре не очень-то нужен третий. Нужен он именно в открывании, чтобы в красивой комбинации нашлось уместное завершение.

Другая важная подстройка – действия игроков правого фланга. Когда Мбаппе уходит из штрафной в подыгрыш, а мяч двигается по левой стороне поля, в штрафную подкрадываются Ашраф Хакими (правый латераль) и даже Серхио Рамос (правый в тройке ЦЗ). Оба могут оказаться ситуативными нападающими под прострел или навес. 

Наверняка поможет и новичок «ПСЖ» Норди Мукиеле, купленный из «Лейпцига» для ротации с Хакими и Рамосом. В «РБ» он регулярно шел в штрафную под подачи с левого фланга на дальнюю штангу – позволяли атлетизм (рост 187 см) и мощь в воздухе. Вполне возможно, что в «ПСЖ» учитывали это при трансфере. 

Кстати, уже пробовали на практике – против «Тулузы» Мбаппе однажды навесил на набегающего Мукиеле, но тот пробил мимо. 

***

В игре Мбаппе на старте сезона-2022/23 есть турбулентность, но это ни в коем случае не провал. Он выбивает больше гола за игру в Лиге (1,03 в пересчете на 90 минут), забил четыре мяча в ЛЧ (в том числе дубль против «Юве» с ценными голами именно в позиционных атаках, где Мбаппе отлично открылся сначала за спины, затем в недодачу).

Есть мини-кризис по ожидаемой угрозе: в каждом из первых шести матчей сезона выбивал в диапазоне от 0,8 до 1,7 xG, в каждом из следующих шести – от 0,1 до 0,5 (в матче с «Ниццей» было 0,3, но тогда вышел только на замену и отыграл 32 минуты). 

Но ничего страшного пока не произошло. Вероятно, Мбаппе не так ярок, как в прошлом сезоне, зато изменение его игрового стиля потенциально может серьезно прокачать «ПСЖ» как команду.

Правда, для этого приоритеты команды должны быть выше личных желаний. 

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Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

Фото: East News/IMAGO/Andy Rowland, François NASCIMBENI / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Federico Pestellini, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/JB Autissier

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