Салиба – новый лидер обороны «Арсенала». Он стал топ-игроком за одну аренду в «Марсель» Сампаоли

У «Эмирейтс» новый любимчик – едва ли в новом сезоне есть игрок, чьи действия (даже обычный перепас с партнером) встречают с таким теплом, как это происходит с Вильямом Салиба.

Французскому центральному защитнику всего 21 год, но «Арсеналу» он принадлежит с лета 2019-го, причем трансфер из «Сент-Этьена» обошелся аж в 30 млн евро. С тех пор до августа 2022-го – 0 матчей за основную команду. Даже год назад фанаты с трудом могли представить, что в АПЛ-2022/23 Вильям все-таки ворвется в состав.

Но он ворвался – и теперь срывает заслуженные аплодисменты.

«Арсенал» покупал Салиба как одного из лучших молодых защитников мира. Его первым тренером был отец Мбаппе

Салиба родился и вырос в Бонди – коммуне северо-восточного пригорода Парижа, которую от столицы отделяет всего 11 км. Соседствовал с Килианом Мбаппе – Вильям моложе на два года. Не просто два мегаталанта в одном районе: отец Килиана Уилфрид был первым футбольным тренером Салиба.

«Уилфрид научил меня футбольным основам, – говорил Вильям в интервью Le Populaire. – Считаю, что мой путь начался только благодаря ему. Конечно, часто играл и с Килианом. Меня восхищает, чего он достиг. Трудно это осознать, учитывая, что я помню его на поле еще в 9 лет».

Вместе ходили в начальную школу, вместе учились в академии «Бонди». Мбаппе переехал в «Монако» в 2014-м, Салиба – в «Сент-Этьен» в 2016-м.

«Вильям казался невероятно атлетичным, – вспоминал тренер «Бонди»-U13 Тонио Риккарди. – В 12 лет он уже дорос до 180 см и играл против 15-летних. Тогда он выглядел неуклюжим из-за техники, но компенсировал недостаток физической мощью».

И все-таки Салиба не был очередным акселератом, который уничтожит всех на юношеском уровне и стухнет при переходе во взрослый футбол. Это подмечал президент «Бонди» Ахмед Хадеф: «Из-за его невероятных размеров издалека было трудно понять, кто тренер. Но он быстро вышел из амплуа обычного гиганта. Ловко выискивал моменты для возвратов мяча, отлично читал игру. Еще и отличался правильным менталитетом: никаких проблем с дисциплиной, добрый к партнерам по команде, всегда уважительный к персоналу».

Вильяма образцово подводили к главной команде «Сент-Этьена». Он прокачал лидерские качества, капитанствуя в молодежке клуба, но первые игры в основе ему давали только на выездах. Тренер Жан-Луи Гассе считал, что огненная атмосфера стадиона «Жоффруа Гишар» спалит Салиба в случае слабой игры. Уж слишком высокими были ожидания.

Салиба не спалился. Он отыграл за «Сент-Этьен» 19 матчей в сезоне-2018/19 – по данным Sky Sports, к концу июня 2019-го французский клуб общался по трансферу с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ман Юнайтед». 30 млн евро от «Арсенала» стали икс-фактором.

Салиба и сейчас занимает высокое 10-е место в списке самых дорогих 18-летних в истории. На момент сделки больше платили только за семь тинейджеров. Уникальная компания: Винисиус тут соседствует с Люком Шоу и Уэйном Руни, а чуть выше Салиба – Антонио Кассано, перешедший из «Бари» в «Рому» за 31 млн.

Вильям стал самой большой продажей «Сент-Этьена», обогнав Курта Зума (14 млн), Пьера-Эмерика Обамеянга (13), Бафетимби Гомиса (13) более чем в два раза. Правда, его рекорд пал через год, когда летом 2020-го «Лестер» за 35 млн купил 19-летнего центрального защитника Уэсли Фофана.

«Артета принял решение по 2,5 матчам и сказал, что я не готов». Салиба шатался по арендам и аккуратно ругал «Арсенал»

«Арсенал» вроде бы все сделал грамотно: выиграл борьбу за одного из самых талантливых ЦЗ в мире и сразу отдал 18-летнего Салиба обратно в «Сент-Этьен» в годичную аренду. Знакомая среда и безусловное место в старте – идеальный расклад для прогресса.

Но были проблемы. Во-первых, Салиба сломал плюсневую кость, из-за чего пропустил аж 15 игр в сезоне-2019/20. Во-вторых, сам «Сент-Этьен» поплыл, упав с 4-го места в Лиге 1-2018/19 на 17-е в 2019/20 (на этой позиции чемпионат заморозился из-за пандемии). В-третьих, из-за ковида Салиба пролетел мимо финала Кубка Франции. Матч против «ПСЖ» состоялся только 14 июля 2019-го, а аренда Вильяма закончилась в конце июня.

Салиба очень хотел сыграть, и «Арсенал» мог пойти навстречу, если бы не нюанс – разрешение стоило бы клубу 2,5 млн евро. По условиям аренды «Сент-Этьен» должен был получить такой бонус за 17 матчей Вильяма в старте во всех турнирах (материальная награда за доверие, чтобы француз набирался опыта). До финала накопилось 16. Клубы так и не договорились, «Сент-Этьен» без Салиба проиграл 0:1 «ПСЖ».

Летом 2020-го француз вернулся в команду уже другого тренера: «Арсенал» покупал его при Унаи Эмери, а теперь всем управлял Микель Артета. Вильям осторожно указывал на это – едва ли случайно: «Унаи Эмери общался со мной еще до трансфера, а оказался я в итоге у Артеты. Я был почти 5-6 месяцев без тренировок, пока «Арсенал» доигрывал чемпионат (речь еще о сезоне-2019/20: Лига 1 так и не возобновилась, а вот АПЛ закончила сезон турами в июне и июле – Sports.ru).

После окончания сезона «Арсенал» дал мне шанс в 2-3 товарищеских матчах, но я еще не набрал форму. Я бы обязательно ее набрал, но тренер принял решение по 2,5 матчам. Артета сказал, что я не готов. Хотелось бы, чтобы он дал мне шанс».

Салиба начал сезон-2020/21 в «Арсенале»-U23. Разумеется, явно превосходил соперников, но бывали странные привозы. Все хорошо, хорошо, нелепая ошибка – и пропущенный.

Вторую половину сезона Салиба провел в «Ницце». Артета даже жалел, что отпустил защитника. Но не из-за его уровня игры: «У нас серьезный дефицит защитников. Я надеялся, что Пабло Мари восстановится за две недели, но у него случился рецидив. Команда осталась и без Мари, и без Салиба, который мог бы играть».

Комментарии Салиба отдавали обидой: он упоминал недостаток доверия и грустил из-за нереализованного шанса в финале Кубка Франции. В интервью Top of the Foot Вильям вдруг припомнил «Арсеналу» мгновенную аренду в «Сент-Этьен» после трансфера – он хотел быстрее привыкнуть к английскому футболу. Другая деталь – коммент в инстаграм-аккаунте Гендузи: «Хаха, желаю удачи брату, которого заперли, как и меня». Маттео тогда пылил в аренде в «Герте».

Без очевидных конфликтов, но Салиба явно не устраивал статус в «Арсенале». К лету 2021-го он все еще не дебютировал за клуб в официальном матче.

Все изменила аренда в «Марсель». Салиба справился с очень сложной ролью

Летом 2021-го Салиба тоже не приблизился к дебюту. Артета в интервью Дэвиду Орнштейну из The Atheltic сурово указал, что в сезоне-2021/22 места для Вильяма нет (зато Холдинг был первым в ротации, шансы получали даже Колашинац с Мари). Другие инсайды дополняли картину: Артета не общался с французом после возвращения из «Ниццы».

Ждала новая аренда. Едва ли Салиба мог представить, как сезон в «Марселе» все изменит.

«Марсель» закупался под Хорхе Сампаоли. Тренер выпросил несколько бразильцев из местной Серии А, вдобавок к ним приехал арендный бонус из «Ромы» (Ундер и Пау Лопес) и «Арсенала» (Салиба и Гендузи). Получился великолепный сезон: «Марсель» вернулся в группу ЛЧ, финишировав вторым, и играл в уникальный футбол с постоянной взаимозаменяемостью игроков.

Салиба был одной из главных фигур в системе Сампаоли. Он лидировал в «Марселе» по минутам в Лиге 1 (3240, 36 полных матчей), попал в символическую сборную года, выиграл приз лучшему молодому игроку Лиги 1.

За сезон-2021/22 Вильям отдал 3058 передач, больше в топ-5 лигах только у Жоау Канселу (3282). В пересчете на 90 минут есть те, кто обгоняет Салиба, но тут важен именно общий объем. В Европе был лишь один игрок, который контролировал мяч чаще. Салиба буквально жил с мячом в ногах.

Пожалуй, главное впечатление по игре Салиба в «Марселе» – его уникальная роль в гибридной структуре Сампаоли. Почти всегда «Марсель» играл без очевидного правого защитника: без мяча эту позицию держал Валантен Ронжье (центральный полузащитник), при владении он выдвигался в центр поля, а на его место спускался Маттео Гендузи (тоже центральный полузащитник), который лучше запускает атаки через пасы и рывки.

В переходных фазах, когда «Марсель» терял мяч, Салиба фактически держал и свою позицию в центре, и прикрывал зону правого защитника, если Ронжье еще не сел обратно, а Гендузи с мячом полез слишком далеко.

Но и это не все! На отрезки без мяча Сампаоли смещал опорного полузащитника Бубакара Камара на место центрального защитника в тройке. При четком взаимодействии Салиба было чуть проще сдвигаться к флангу, зная, что Камара подстрахует его в центре. В худших сценариях Салиба оставался один: Ронжье и Гендузи впереди, Камара еще не спустился. Но даже так Вильям обычно справлялся, классно комбинируя эпизоды с рискованными выбросами на соперника и аккуратным отступлением.

Сампаоли постоянно хвалил Салиба: «Нам повезло забрать Вильяма в аренду. Он уже топ-игрок. Хорошо опекает соперников, легко адаптируется к разным схемам, двигает мяч и подходит команде, которая любит атаковать с контроля на первой стадии.

В будущем он станет великим французском футболистом».

Капитан «Марселя» Димитри Пайет тоже в восторге: «С большим числом новичков команда сильно изменилась. Я стал ближе к молодым игрокам. Из них меня больше всего впечатляет Вилли. Увидев его уровень уже в первых турах, я не понимал, почему он до сих пор не заиграл в «Арсенале».

«Марсель» стал идеальной витриной для Салиба – он каждую неделю показывал набор качеств, который был бы актуален почти для любого топ-клуба. Физически мощный, мобильный, смелый защитник, четко сочетающий контроль мяча с продвижением, комбинирующий агрессивные выпады с безопасным отходом, адаптированный к игре с высокой линией защиты, понимающий сложные гибридные схемы, умеющий жестко опекать персонально и умно защищать гигантское пространство за спиной.

Два повода для сомнений:

1. Одноногость – 78 из 81 пасов в среднем за 90 минут делает правой;

2. Верховые единоборства. В «Марселе» было 61,6% побед в воздухе, в «Ницце» 61,4%, хотя в «Сент-Этьене» держалось в районе 69-71%. И это с ростом 192 см. Напоминаем: Вильям вымахал до 180 еще в 12 лет, так что давно адаптирован к габаритам, но прогресса нет. Есть проблемы с таймингом прыжков и выбором позиции перед борьбой.

Салиба подходит под высокую линию защиты и контроль мяча Артеты. Возможно, станет смелее при владении

«Марсель» еще весной пробовал договориться с «Арсеналом» по трансферу Салиба, Сампаоли настаивал на сделке. Французские медиа писали о 30-40 млн евро – слишком много для «Марселя». Да, в итоге за лето клуб потратил 75 млн, но половина суммы ушла на обязательные выкупы арендованных игроков.

Ближе к концу сезона-2021/22, когда переговоры зашли в тупик, Салиба анонсировал ожидаемое: «Я вернусь в «Арсенал». Хочу показать болельщикам этого великого клуба, на что способен». Еще зимой говорил, что готов к конкуренции: «Конечно, я хочу играть в основе. Не смирюсь с местом на скамейке. Ротация – это нормально. Главное, чтобы я был в ротации. Это точно лучше, чем команда-U23».

Лето прошло отлично: Вильям вернулся в «Арсенал», уверенно показал себя в предсезонке и начал сезон-2022/23 в основе: 5 побед и максимальные 450 минут. А еще гол, автогол, ассист и желтая карточка.

Артету постоянно спрашивают о Салиба, и тот делится дежурными, но очень нужными комплиментами: «Вильям совершенствуется каждый день, мне нравится его жажда прогресса. Взаимодействие с партнерами улучшается. Радует, что интеграция выглядит естественной».

Чтобы впустить француза в основу, тренер разбил знакомую пару ЦЗ Габриэла Магальяэса и Бена Уайта, переместив Уайта на правый фланг защиты. «Арсенал» использует гибридную модель – четыре защитника без мяча сокращаются до трех при владении: левый защитник Зинченко/Тирни идет выше по флангу или в ложным фулбэком в опорную зону, Уайт остается сзади.

После аренды в «Марселе» Салиба идеально чувствует себя с высокой линией защиты – по данным markstats, у «Арсенала» вторая средняя высота оборонительных действий в АПЛ (53,67 метра), впереди только «Ман Сити».

Пока очень радует взаимопонимание между Салиба и Уайтом.

Уайт редко включается до чужой лицевой, поэтому ближайший к Салиба фланг почти всегда прикрыт партнером. Бен еще и помогает Вильяму в коридоре француза – например, в матче против «Лестера» Варди пробовал утаскивать Салиба, чтобы расширять пространство между ним и Уайтом. Но Бен очень хорошо смещался для страховки, так что Салиба мог спокойно идти за Варди, зная, что его зону прикрывает партнер.

Есть связка и с Габриэлем. Бразилец идет в верховые чаще и успешнее француза: 25 воздушных дуэлей против 14, 72% побед против 50%. Габриэл уже сдружился с Салиба: «Я говорю по-французски, это многое упрощает. Надеюсь, мой опыт пригодится ему. А он поможет мне своим качеством игры и физической мощью. Думаю, мы дополняем друг друга».

В редких моментах, когда нужно страховать фланг, Салиба умно использует марсельский опыт. Вот мелкий, но очень показательный момент.

«Фулхэм» выходит из обороны, и Салиба выдвигается к бровке для опеки соперника. Делает он это, развернувшись вполоборота к своим воротам. Он освобождает свою зону в центре поля, видя, что ни один игрок «Фулхэма» не может ее наполнить. У игрока «Фулхэма» (Том Кэрни) с мячом дилемма: либо пробовать на рывке уйти в освободившуюся зону Салиба (сложно: рядом два игрока, и Вильям тоже может переориентироваться), либо давать пас на фланг (Салиба сразу влетит в агрессивный отбор), либо остановиться и фактически убить потенциал быстрого выпада, но сохранить мяч.

Кэрни пробует рывок, Салиба смещается к центру, и футболист «Фулхэма» останавливается. Атака захлебнулась. Если бы не смелый выпад Салиба, выйти по флангу было бы гораздо проще.

Любопытен выбор позиции Салиба при фланговых атаках на ворота «Арсенала». Он часто оказывается в створе – так, чтобы заблокировать потенциальный удар (в «Марселе»-2021/22 был лучшим по остановленным ударам – 17). Особенно заметно на контрасте с тем, что другие игроки «Арсенала» следят за соперниками персонально.

При владении Салиба пока отвечает за контроль и сохранение с редкими попытками продвигать мяч через пасы и рывки. Правда, уже есть исключение: в матче с «Фулхэмом» он сделал 7 пасов в финальную треть и 6 продвигающих рывков (в других матчах максимум по 1). Именно Салиба запустил первую голевую атаку, найдя между линиями Букайо Сака.

Возможно, Артета специально пока не требует от Салиба регулярных смелых решений – на старте важнее вписаться в розыгрыши накоротке и стабильно держать мяч в первой линии. С «Фулхэмом» увидели, что Вильям умеет играть смелее. Явно пригодится.

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Прогресс Салиба сложно объяснить тонким планированием «Арсенала» вдолгую. Хотя выбор аренд всегда был разумен: «Сент-Этьен» – зона комфорта, подходящая для второго шага во взрослом футболе; «Ницца» – хорошая проверка в кризисном клубе, где были готовы доверять; «Марсель» – Сампаоли строил доминирующий футбол, так что Артета бы наверняка оценил.

Есть за что хвалить и клуб, и Салиба. Вильям явно обижался на «Арсенал», но не допускал очевидно токсичных выпадов. Артета никогда не обещал, что Салиба обязательно появится в основе, но справедливо указывал, что это большой талант, которому нужно развиваться, чтобы потянуть топ-уровень АПЛ.

Теперь Салиба может реально усилить «Арсенал».

Фото: REUTERS/David Klein, Dylan Martinez; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Stephane Pillaud via imago-images.de; Gettyimages.ru/James Chance