Сборная года в Бундеслиге: без Холанда, но с вратарем «Бохума» и трио из «Байера»

От «Баварии» столько же.

Не лучший год для клубного футбола Германии. «Бавария» рано вылетела из Лиги чемпионов, «Дортмунд» и «Лейпциг» сильно барахлили, великое переселение тренеров закончилось лавиной увольнений. Из приятного: успешный поход «Айнтрахта» в ЛЕ и колючие сюрпризы (стабильно бронебойные «Унион» с «Фрайбургом» и способный запрессинговать кого и что угодно «Кельн»).

Хорошо, что не стало меньше индивидуально ярких выступлений.

Вратарь: Мануэль Риманн, «Бохум»

Сразу шок, да?

Во-первых, Риманн – лучший вратарь сезона на линии. С ним «Бохум» пропустил на 10,7 голов меньше ожидаемого – ни у кого в топ-лигах нет такой фантастической разницы. Даже в прошлых двух сезонах Риманн остался бы непревзойденным.

Во-вторых, Риманн – вратарь-гоняла. Он лидирует по общему числу передач (45,3 в пересчете на 90 минут) и по пасам на 35+ метров (18,5). При внушительной доле длинных забросов у него с отрывом лучшая точность (69,9% против 56,9% у второго места). Есть даже один ассист!

В-третьих, Риманн – чистильщик. Никто из голкиперов не совершает больше оборонительных действий за пределами штрафной.

Ему уже 33 года, почти всю карьеру отыграл во второй Бундеслиге (иногда спускаясь в третий дивизион и в регионалки), так что тут выдал сезон жизни. Главная награда – «Бохум» спокойно финишировал на 13-м месте без борьбы за выживание.

Центральный защитник: Нико Шлоттербек, «Фрайбург»

Лучший ЦЗ сезона с гигантским запасом. Доминирует в воздухе, классно читает игру перехватами, забирает мячи в стыках, устойчив под прессингом, достойно продвигает мяч и очень любит диагонали на фланги.

Есть нюанс – система, в которой раскрылся Шлоттербек. «Фрайбург» чаще играет вторым номером и добывает результат резкими переходами в атаку. В схожем стиле действует и «Унион», в котором Шлоттербек был хорош в прошлом сезоне.

22-летний немец уже перешел в «Дортмунд», где надо привыкать к совсем другому футболу. Если адаптируется, Германия получит мощнейшего топа на долгие годы.

Центральный защитник: Йошко Гвардиол, «РБ Лейпциг»

По качеству игры на дистанции можно говорить о формуле «Шлоттербек и все остальные».

Гвардиол, Орбан и Симакан – трио ЦЗ «Лейпцига» – были синхронны в неровности. Достаточно ошибок при Джесси Марше и надежность с приходом Доменико Тедеско. Гвардиол ответственен за таранные проходы от своей штрафной до чужой, Орбан страхует, Симакан снимает весь верх. Хорват ярко выделяется из-за стиля – даже при Марше его полезные забеги затуманивали проблемы сзади.

Но еще раз закрепим: и партнеры по «Лейпцигу», и защитники «Баварии» (Эрнандес, Упамекано и Зюле), и Ндика из «Айнтрахта», и Та из «Байера» если и уступили Гвардиолу, то самую малость.

Левый защитник: Давид Раум, «Хоффенхайм»

3+11 – латераль «Хоффенхайма» занял второе место по гол+пас в команде, почти догнал Крамарича с 9+6. Очень сильный сезон от Раума в атаке.

И совсем не стечение обстоятельств. По ожидаемым ассистам Раум уступил только Мюллеру (10,1 против 11,3). Давид очень опасен прострелами и навесами. Особенно выделяются фирменные резкие передачи на ближнюю – так 24-летний немец ловит моменты открываний партнеров. И подачи со стандартов, конечно.

Рауму хватает смелости и мастерства резать углы, что добавляет вариативности.

Правый защитник: Джереми Фримпонг, «Байер»

Тот самый парень, что пробегает все поле с мячом в ногах. 6,4 продвигающих прохода в среднем за матч – у второго места (Костич из «Айнтрахта») всего 5,5. Эти забеги Фримпонга и самые длинные – средняя дистанция одного такого составляет 13,7 метра, тоже лучший результат в Бундеслиге.

Нереальная физика и техника (только Дэвис обводит больше Фримпонга среди крайков) делают Джереми очень опасным в контратаках, которые «Байер» просто обожает. А еще Фримпонг подтянул оборонительные навыки – спасибо новому тренеру Джерардо Сеоане.

Опорный полузащитник: Йозуа Киммих, «Бавария»

Тут без удивлений, абсолютный мировой класс.

Важно, что Киммих увеличивает влияние. В сравнении с прошлыми сезонами он больше пасует вообще, отдает больше передач под удар, чаще продвигает мяч любимыми забросами, улучшает процент успешных попыток прессинга.

Немецкие медиа весь сезон инсайдят, что Нагельсманн котирует лидерские качества Киммиха выше всех остальных футболистов «Баварии» – да, даже Мюллера и Нойера. Достаточно просто посмотреть на игру команды и зафиксировать значимость Йозуа. Тут без надуманного пафоса: Киммих быстро приближается к статусу клубной легенды.

Левый полузащитник: Кристофер Нкунку, «РБ Лейпциг»

Лучший футболист сезона: 20 голов, 13 ассистов и бесконечная ценность в успехах «Лейпцига». Важно закрепить уровень, но конкретно в этом году француз безапелляционно ворвался в пул сильнейших игроков мира.

Может возникнуть вопрос по позиции – Нкунку редко рисовали слева в схеме, но по факту именно левая сторона поля остается его любимой. Часто стартовал из центра и смещался к флангу, где врубал креатив: обводки, слаломные проходы с игрой в стенку или на третьего, хитрые забросы и прострелы. Еще и ловко зарабатывал пенальти. И самое ценное: Кристо блистал как завершитель.

Стал игроком, который может вообще все.

Правый полузащитник: Мусса Диаби, «Байер»

Как вы понимаете, правый фланг «Байера» – один из самых опасных феноменов сезона.

Фримпонг тащит мяч от своей штрафной до чужой, а Диаби в эту самую штрафную залетает с блестящим дриблингом. Он занимает третье место в лиге по входам в штрафную и шестое – по обводкам. Дальше обычно следует или любимый крученый в дальний угол, или уместная передача на Шика в убойной позиции. 13+12 по гол+пас – две десятки кроме Диаби пробил только Нкунку.

Полезен и в быстрых выпадах, и против автобусов, потому что способен ловко обыгрываться с партнерами на ограниченных пространствах.

Странная слабость – желтые, аж 10 штук, еще и одна красная. Причем хватает на ровном месте, без лишней жесткости.

Центральный атакующий полузащитник: Томас Мюллер, «Бавария»

Третий сезон подряд становится лучшим ассистентом топ-5 лиг. Вау.

Обойдемся без попсовых комплиментов и обратим внимание на конкретный аспект: во многом благодаря Мюллеру Лерой Сане наконец заиграл в «Баварии». Сначала Нагельсманн пробовал отрезками загонять Мюллера к флангу, отдавая опорную Сане – работало не очень. Потом появилась идея с двумя полноправными десятками – тогда-то Лерой и проснулся. Итог: симбиоз двух созидающих футболистов, которые и сами могут решить момент, поэтому спокойно играют друг на друга.

«Командный игрок» – зачастую слишком абстрактная похвала. Эта история – как раз реальное доказательство командности Мюллера. Мало кто может так органично прокачивать партнеров.

Центральный нападающий: Роберт Левандовски, «Бавария»

35 голов в 34 матчах.

И пусть Левандовски реализует моменты хуже, чем в прошлых двух сезонах (кстати, забивает все равно больше ожидаемого), пусть касается мяча и отдает передач меньше, чем при Флике (это реально удивительно, учитывая любовь Нагельсманна к максимальной вовлеченности форвардов), пусть ругается с боссами – это все равно один из лучших форвардов в мире.

Вероятно, даже лучший, если говорим про результативный потенциал на дистанции длиной в сезон.

Центральный нападающий: Патрик Шик, «Байер»

Да, без Холанда. Но давайте объективно. Шик забил больше Эрлинга – 24 против 22. В пересчете на 90 минут абсолютное равенство – по 1,04. 6:1 по мячам с пенальти в пользу норвежца. Доля мячей от общего числа команды тоже за Патрика: 30% на 26%. Чех выдал фантастическую серию, положив в декабре 8 мячей «Байера» подряд. Длиннее Бундеслига видела только в сезоне-1986/87 (10 голов).

Это не означает, что Шик сильнее Холанда. Просто он был реально лучше в конкретном сезоне. Очень мощно реализовывал шансы (забил на 6,2 гола больше ожидаемого – самая большая разница в Бундеслиге) и зашел идеальным наконечником в контратакующую модель «Байера».

Тренер: Кристиан Штрайх, «Фрайбург»

Мог быть самый успешный год в истории клуба – ЛЧ и Кубок Германии – но в обоих случаях «Фрайбург» остановился в шаге от успеха.

Это не омрачает заслуги Штрайха. Он продолжает доверять проверенным игрокам (Грифо, Гюнтер, Хелер), развивает таланты (Шлоттербек, Чжон) и пробует новое – превратил запасного кипера Марка Флеккена в уже привычного для Бундеслиги вратаря-плеймейкера.

«Фрайбург» ловко подстраивается под соперников и беспощаден на стандартах (больше всех голов – и фактических, и ожидаемых).

Отдельно выделим Урса Фишера («Унион»), Штеффена Баумгарта («Кельн»), Томаса Райса («Бохум») и, конечно, Доменико Тедеско («РБ Лейпциг»).

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Bernd Thissen, Malte Ossowski/Sven Simon, Thomas Voelker, Ralf Ibing, Sebastian El-Saqqa, Frank Hoermann / SVEN SIMON, Swen Pförtner, Jvurgen Fromme, Sven Sonntag, Sebastian Rappold/Matthias Koch