Аргонавтика
Блог

Предударные действия Месси – уже мем. Он точно лучший по этому показателю?

ПСЖ ПСЖ
Флориан Виртц Флориан Виртц
Марвин Платтенхардт Марвин Платтенхардт
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Димитри Пайет Димитри Пайет
лига 1 Франция лига 1 Франция
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Артем Денисов выяснил – нет.

В субботу появилась новость о том, что Лионель Месси реализует лишь 8,3% голевых моментов (данные WhoScored). Это худший результат среди 165 игроков топ-5 лиг, имеющих хотя бы 10 голевых моментов за сезон. 

Три самых заплюсованных (и саркастичных) комментария: «Он предреализует», «Зато у Месси лучшая предреализация», «Предзолотой» (в ответ на комментарий «Золотой мяч в студию»). 

А что у Месси по предударным действиям на самом деле? 

Это легко проверить благодаря открытому статистическому порталу FBref. Здесь все: предголевые действия; предударные действия; пасы с игры, приведшие к удару; пасы со стандартов, приведшие к удару; обводки, приведшие к удару; удары, приведшие к добиванию; фолы, приведшие к удару; оборонительные действия, приведшие к удару. 

Давайте посмотрим на лучших в топ-5 лигах. Фильтр – минимум 50% сыгранного времени. Результаты берем в пересчете на 90 минут. 

Пасы с игры, приведшие к удару

• Спойлер: единственный показатель в статистике предударных действий, в котором Лионель Месси занимает первое место. 

• Только в одном из последних четырех сезонов Месси в «Барселоне» (по ним есть открытая продвинутая статистика) было лучше – 4,29 паса, приведших к удару, в Ла Лиге-2018/19. Худший результат – 3,91 в сезоне-2018/19. Забавно, учитывая, что тогда Месси оформил 21 ассист в чемпионате Испании, это его рекорд. 

• За Месси следуют Томас Мюллер и Димитри Пайет. В абсолютных значениях у них больше всех передач, приведших к удару, – 113 и 112. У Месси – 89 и девятое место. 

• Сразу две команды с двумя представителями в топ-10: «Бавария» с Мюллером и Гнабри и «Манчестер Сити» с Грилишем и де Брюйне. Хотя Грилиш с трудом прошел фильтр, у него чуть больше 18 полных матчей за клуб в АПЛ.

• Бонус: у Эдена Азара 4,55 паса с игры, приведших к удару, но лишь 7,7 игр за «Реал» в Ла Лиге. 

Пасы со стандартных положений, приведшие к удару

• Месси лишь на 155-м месте. Не сильно удивляет: по угловым он только на третьей позиции в «ПСЖ», впереди Неймар и Ди Мария. Из атакующих игроков Лео больше всех исполняет штрафные, но важна специфика: Месси чаще бьет прямыми ударами, а не подает. С неочевидных позиций «ПСЖ» обычно коротко разыгрывает, а не грузит в штрафную. 

• В последних трех сезонах в «Барсе» было лучше: 2,03 в 2018/19, 2,44 в 2019/20, 3,01 в 2020/21. Внушительные цифры в сравнении с лучшими по этому сезону. 

• Лидер – крайний защитник Марвин Платтенхардт из «Герты». Важный нюанс – он провел лишь 16,4 полных матча, борется за место в основе с Фредриком Бьерканом, приехавшим зимой из норвежского «Буде». Особенность Платтенхардта – он гораздо чаще угрожает передачами со штрафных, а не с угловых. 

• Остальные в топ-10 – мастера стандартов разной степени известности. Например, «Ренн» – лучшая команда Франции по ожидаемым голам с угловых и штрафных, во многом благодаря подачам Бурижо. 

Обводки, приведшие к удару

• Килиан Мбаппе на первой позиции. Отличный показатель, но в его карьере уже было и больше – в сезоне-2019/20 он набил 1,13 обводки, приведших к удару, на 90 минут. 

• Месси в последних трех сезонах за «Барсу» ювелирно заканчивал с 1,16. В «ПСЖ» просел до 0,57. Достаточно для попадания в топ-10 среди всех игроков топ-5 лиг, но уже не так внушает страх. 

• Многие в топ-10 прочно ассоциируются с дриблингом: тут и драйвовый Сен-Максимен, и Винисиус, научившийся трансформировать обводки в голы, и Софьян Буфаль – он единственный за последние годы по дриблинг-метрикам приближался к пиковому Месси на старте карьеры. У Буфаля в сезоне-2018/19 было 7,2 обводки за матч. 

Удары, приведшие к добиванию

• Результат Месси в текущем сезоне не сильно отличается от последних лет. Только в сезоне-2017/18 было значительно выше – 0,60 ударов с последующим добиванием. 

• 0,60 – показатель лидера кампании-2020/21 Лаутаро Мартинеса. Прямо за ним следуют Лоренцо Пеллегрини и Оливье Жиру. Полузащитник «Ромы» часто стреляет издали, а Жиру бьет из скопления защитников, партнеры часто оказываются первыми на отскоке. Любопытно, что топ-3 состоит только из игроков Серии А. 

• Большая часть топ-10 – центральные нападающие. Выделяются Пеллегрини, Пакета (оба – атакующие игроки центра поля) и пара фланговых форвардов из «Ливерпуля» Салах и Мане. 

Фолы, приведшие к удару

Важно проговорить: под такими фолами подразумеваются нарушения, после которых последовал прямой удар со штрафного. Значит, игроки в топе регулярно зарабатывают опасные стандарты.

• Месси неожиданно низко. Статистика прошлых лет: 0,99 в 2017/18, 0,93 в 2018/19, 0,84 в 2019/20 и 0,89 в 2020/21. Мощные показатели, с любым из них Лео лидировал бы и в этом году. Но в «ПСЖ» лишь 0,33.

• Неймар держит первое место, сразу за ним – Николас Гонсалес из «Фиорентины». Оба сильно страдают от травм, при этом способны за раз пройти несколько соперников. Уж кто-то точно зацепит.

• Список сильно отличается от лучших по обводкам, приведших к удару. Единственный футболист, попавший в оба топ-10, – Винисиус. Достаточно центральных нападающих: Гомес, Мората, Адамс. Эмболо тоже может сыграть в центре атаки. 

Есть еще один пункт – оборонительные действия (отборы и перехваты), приведшие к удару. Там цифры слишком малы даже в абсолютных значениях. Лидеры текущего сезона: левый защитник «Хетафе» Матиас Оливера и ЦАП «Монпелье» Тежи Саванье с 7 действиями.

Главный вопрос – кто лидирует по сумме всех предударных действий?

• Лионель Месси – не лучший футболист топ-5 лиг по предударным действиям. Он на второй позиции. 

Лео текущей версии уступает себе из четырех прошлых сезонов в «Барсе». Там показатель варьируется от 6,84 (2019/20) до 7,27 (2018/19). 

• Лидер сезона-2020/21– 35-летний Димитри Пайет. Он попал лишь в один топ-10 (по пасам), но был близок к лучшим по стандартам (1,51, гигантский отрыв от Месси с его 0,38) и по фолам (0,47). Итого: 6,55 действий, приведших к удару, в пересчете на 90 минут. Один из лучших игроков «Марселя».

• Все футболисты из главной десятки попадали в какой-то из топов выше. Пожалуй, главный сюрприз – Йонас Хофманн из гладбахской «Боруссии». Команда проводит слабый сезон (лишь 12-е место), сам футболист порой выбывает из-за травм, но старается приносить пользу.

А кто лидер по предголевым действиям?

• Нет, Месси и тут не первый. Даже чуть спустился – четвертое место. Ровно одно предголевое действие в пересчете на 90 минут. Тоже проседание в сравнении со временами в «Барсе».

• Лучший – атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц. Его показатель уже не изменится, он порвал кресты и точно не сыграет в конце сезона. Занимает 11-е место по предударным действиям. 

Мог быть вообще другой лидер – хорватский ЦАП «Ренна» Ловро Майер, но он на грани не прошел фильтр в 50% игрового времени, в начале сезона пропускал матчи из-за травмы и адаптации к Лиге 1. Его результат – 1,09. 

• Удивительно, как сильно отличаются списки лидеров по предударным и предголевым действиям. В обоих топах есть только… Месси.

Нужен контекст: почти все футболисты из топа по предголевым действиям довольно близки к топ-10 по предударным действиям. Сильно отстают только Брандт (3,73), Ройс (3,59) и Жезус (3,37). 

Предударные действия – это важный показатель?

Хороший инструмент, чтобы статистически зафиксировать созидательную силу футболиста. Главный плюс – разнообразие учитываемой информации. Считаются пасы с игры, стандарты, обводки, удары с последующими добиваниями, заработанные фолы, оборонительные действия. 

Проблема – в манипуляциях. Радикальные поклонники Месси могут легко козырять внушительными показателями – факт, но в «Барсе» было сильнее. Радикальные хейтеры Месси будут настаивать, что сезон провальный исключительно из-за низкого числа голов. Тоже факт, но это никак не влияет на восприятие предударных действий Месси. 

Статистика вообще не бывает вредной. Вредной бывает только ее надуманная интерпретация. 

Телеграм-канал автора

Главные беды «ПСЖ» (пока игровые): слабые позиционки, психика Неймара и неочевидный вред от Месси

Фото: East News/Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные