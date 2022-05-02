Предударные действия Месси – уже мем. Он точно лучший по этому показателю?

Артем Денисов выяснил – нет.

В субботу появилась новость о том, что Лионель Месси реализует лишь 8,3% голевых моментов (данные WhoScored). Это худший результат среди 165 игроков топ-5 лиг, имеющих хотя бы 10 голевых моментов за сезон.

Три самых заплюсованных (и саркастичных) комментария: «Он предреализует», «Зато у Месси лучшая предреализация», «Предзолотой» (в ответ на комментарий «Золотой мяч в студию»).

А что у Месси по предударным действиям на самом деле?

Это легко проверить благодаря открытому статистическому порталу FBref. Здесь все: предголевые действия; предударные действия; пасы с игры, приведшие к удару; пасы со стандартов, приведшие к удару; обводки, приведшие к удару; удары, приведшие к добиванию; фолы, приведшие к удару; оборонительные действия, приведшие к удару.

Давайте посмотрим на лучших в топ-5 лигах. Фильтр – минимум 50% сыгранного времени. Результаты берем в пересчете на 90 минут.

Пасы с игры, приведшие к удару

• Спойлер: единственный показатель в статистике предударных действий, в котором Лионель Месси занимает первое место.

• Только в одном из последних четырех сезонов Месси в «Барселоне» (по ним есть открытая продвинутая статистика) было лучше – 4,29 паса, приведших к удару, в Ла Лиге-2018/19. Худший результат – 3,91 в сезоне-2018/19. Забавно, учитывая, что тогда Месси оформил 21 ассист в чемпионате Испании, это его рекорд.

• За Месси следуют Томас Мюллер и Димитри Пайет. В абсолютных значениях у них больше всех передач, приведших к удару, – 113 и 112. У Месси – 89 и девятое место.

• Сразу две команды с двумя представителями в топ-10: «Бавария» с Мюллером и Гнабри и «Манчестер Сити» с Грилишем и де Брюйне. Хотя Грилиш с трудом прошел фильтр, у него чуть больше 18 полных матчей за клуб в АПЛ.

• Бонус: у Эдена Азара 4,55 паса с игры, приведших к удару, но лишь 7,7 игр за «Реал» в Ла Лиге.

Пасы со стандартных положений, приведшие к удару

• Месси лишь на 155-м месте. Не сильно удивляет: по угловым он только на третьей позиции в «ПСЖ», впереди Неймар и Ди Мария. Из атакующих игроков Лео больше всех исполняет штрафные, но важна специфика: Месси чаще бьет прямыми ударами, а не подает. С неочевидных позиций «ПСЖ» обычно коротко разыгрывает, а не грузит в штрафную.

• В последних трех сезонах в «Барсе» было лучше: 2,03 в 2018/19, 2,44 в 2019/20, 3,01 в 2020/21. Внушительные цифры в сравнении с лучшими по этому сезону.

• Лидер – крайний защитник Марвин Платтенхардт из «Герты». Важный нюанс – он провел лишь 16,4 полных матча, борется за место в основе с Фредриком Бьерканом, приехавшим зимой из норвежского «Буде». Особенность Платтенхардта – он гораздо чаще угрожает передачами со штрафных, а не с угловых.

• Остальные в топ-10 – мастера стандартов разной степени известности. Например, «Ренн» – лучшая команда Франции по ожидаемым голам с угловых и штрафных, во многом благодаря подачам Бурижо.

Обводки, приведшие к удару

• Килиан Мбаппе на первой позиции. Отличный показатель, но в его карьере уже было и больше – в сезоне-2019/20 он набил 1,13 обводки, приведших к удару, на 90 минут.

• Месси в последних трех сезонах за «Барсу» ювелирно заканчивал с 1,16. В «ПСЖ» просел до 0,57. Достаточно для попадания в топ-10 среди всех игроков топ-5 лиг, но уже не так внушает страх.

• Многие в топ-10 прочно ассоциируются с дриблингом: тут и драйвовый Сен-Максимен, и Винисиус, научившийся трансформировать обводки в голы, и Софьян Буфаль – он единственный за последние годы по дриблинг-метрикам приближался к пиковому Месси на старте карьеры. У Буфаля в сезоне-2018/19 было 7,2 обводки за матч.

Удары, приведшие к добиванию

• Результат Месси в текущем сезоне не сильно отличается от последних лет. Только в сезоне-2017/18 было значительно выше – 0,60 ударов с последующим добиванием.

• 0,60 – показатель лидера кампании-2020/21 Лаутаро Мартинеса. Прямо за ним следуют Лоренцо Пеллегрини и Оливье Жиру. Полузащитник «Ромы» часто стреляет издали, а Жиру бьет из скопления защитников, партнеры часто оказываются первыми на отскоке. Любопытно, что топ-3 состоит только из игроков Серии А.

• Большая часть топ-10 – центральные нападающие. Выделяются Пеллегрини, Пакета (оба – атакующие игроки центра поля) и пара фланговых форвардов из «Ливерпуля» Салах и Мане.

Фолы, приведшие к удару

Важно проговорить: под такими фолами подразумеваются нарушения, после которых последовал прямой удар со штрафного. Значит, игроки в топе регулярно зарабатывают опасные стандарты.

• Месси неожиданно низко. Статистика прошлых лет: 0,99 в 2017/18, 0,93 в 2018/19, 0,84 в 2019/20 и 0,89 в 2020/21. Мощные показатели, с любым из них Лео лидировал бы и в этом году. Но в «ПСЖ» лишь 0,33.

• Неймар держит первое место, сразу за ним – Николас Гонсалес из «Фиорентины». Оба сильно страдают от травм, при этом способны за раз пройти несколько соперников. Уж кто-то точно зацепит.

• Список сильно отличается от лучших по обводкам, приведших к удару. Единственный футболист, попавший в оба топ-10, – Винисиус. Достаточно центральных нападающих: Гомес, Мората, Адамс. Эмболо тоже может сыграть в центре атаки.

Есть еще один пункт – оборонительные действия (отборы и перехваты), приведшие к удару. Там цифры слишком малы даже в абсолютных значениях. Лидеры текущего сезона: левый защитник «Хетафе» Матиас Оливера и ЦАП «Монпелье» Тежи Саванье с 7 действиями.

Главный вопрос – кто лидирует по сумме всех предударных действий?

• Лионель Месси – не лучший футболист топ-5 лиг по предударным действиям. Он на второй позиции.

Лео текущей версии уступает себе из четырех прошлых сезонов в «Барсе». Там показатель варьируется от 6,84 (2019/20) до 7,27 (2018/19).

• Лидер сезона-2020/21– 35-летний Димитри Пайет. Он попал лишь в один топ-10 (по пасам), но был близок к лучшим по стандартам (1,51, гигантский отрыв от Месси с его 0,38) и по фолам (0,47). Итого: 6,55 действий, приведших к удару, в пересчете на 90 минут. Один из лучших игроков «Марселя».

• Все футболисты из главной десятки попадали в какой-то из топов выше. Пожалуй, главный сюрприз – Йонас Хофманн из гладбахской «Боруссии». Команда проводит слабый сезон (лишь 12-е место), сам футболист порой выбывает из-за травм, но старается приносить пользу.

А кто лидер по предголевым действиям?

• Нет, Месси и тут не первый. Даже чуть спустился – четвертое место. Ровно одно предголевое действие в пересчете на 90 минут. Тоже проседание в сравнении со временами в «Барсе».

• Лучший – атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц. Его показатель уже не изменится, он порвал кресты и точно не сыграет в конце сезона. Занимает 11-е место по предударным действиям.

Мог быть вообще другой лидер – хорватский ЦАП «Ренна» Ловро Майер, но он на грани не прошел фильтр в 50% игрового времени, в начале сезона пропускал матчи из-за травмы и адаптации к Лиге 1. Его результат – 1,09.

• Удивительно, как сильно отличаются списки лидеров по предударным и предголевым действиям. В обоих топах есть только… Месси.

Нужен контекст: почти все футболисты из топа по предголевым действиям довольно близки к топ-10 по предударным действиям. Сильно отстают только Брандт (3,73), Ройс (3,59) и Жезус (3,37).

Предударные действия – это важный показатель?

Хороший инструмент, чтобы статистически зафиксировать созидательную силу футболиста. Главный плюс – разнообразие учитываемой информации. Считаются пасы с игры, стандарты, обводки, удары с последующими добиваниями, заработанные фолы, оборонительные действия.

Проблема – в манипуляциях. Радикальные поклонники Месси могут легко козырять внушительными показателями – факт, но в «Барсе» было сильнее. Радикальные хейтеры Месси будут настаивать, что сезон провальный исключительно из-за низкого числа голов. Тоже факт, но это никак не влияет на восприятие предударных действий Месси.

Статистика вообще не бывает вредной. Вредной бывает только ее надуманная интерпретация.

Фото: East News/Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency