«Герта» – самая грустная команда Европы. Сожгли 500 млн евро за 3 года и еле-еле выживают в Бундеслиге с Феликсом Магатом

Инвестор жалеет о вложенных деньгах.

Уже третий год подряд в «Герту» вбухивают десятки миллионов евро, 170 млн сожгли на трансферы (больше из немцев только «Бавария», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Байер»), говорят о лигочемпионских амбициях.

Результат? Клуб с трудом цепляется за выживание в первой Бундеслиге.

Это печальная история о том, как серую мышь (штамп, но исторически главная ассоциация с «Гертой» на родине) вдруг захотели раскрасить в пестрый мировой бренд. Получился клоун кислотных цветов, над которым издевается вся футбольная Германия.

3 года назад «Герту» подхватил инвестор, который в 16 лет казался бизнесменом-вундеркиндом. Он дважды обанкротился и чудом выжил в авиакатастрофе в Казахстане

В июне 2019 года инвестиционная компания Tennor Holding BV приобрела 37,5% акций товарищества, которому принадлежит футбольный клуб «Герта». Цена вопроса – 125 миллионов евро.

Крупнейшая инвестиционная сделка в истории немецкого футбола. До этого в топе была только «Бавария» с продажами акций Audi (90 млн за 8,33%) и Allianz (110 млн за 8,33%). В ноябре 2019-го Tennor Holding увеличил долю до максимально разрешенных 49,9% акций, заплатив еще 99 млн евро.

Уже до сделки Tennor Holding не казался безликой корпорацией, которая вдруг решила прокачать случайную футбольную команду. В «Герте» был заинтересован соучредитель и глава компании Ларс Виндхорст.

У Виндхорста удивительная карьера. В 14 лет (это 1990-й год) он превратил семейный гараж в компьютерную лабораторию, где собирал ПК. Привлек школьных товарищей к сборке устройств из китайских комплектующих. Через родителей организовал поставки из Азии в 14-тысячный немецкий Раден.

В 16 о Виндхорсте знала вся Германия. Его называли местным Биллом Гейтсом, канцлер Гельмут Коль перед поездкой в Азию пригласил Ларса в официальную правительственную делегацию. Там юноша раздобыл деловые контакты для расширения компьютерной компании (официально основал ее в 17) и стал самым молодым участником Всемирного экономического форума.

В 1993-м его Windhorst Electronics стартовала с 80 сотрудников и оборота в 90 миллионов евро. В 18 Виндхорст основал азиатское отделение, в 20 компьютерный бизнес расширился до инвестиционной группы в области электроники, промышленности, торговли и недвижимости. Филиалы по всей Европе, в Китае и во Вьетнаме.

Все было хорошо до лопнувшего пузыря доткомов. Взлетевшие в конце 90-х акции интернет-компаний грохнулись из-за утраты доверия к ценным бумагам высокотехнологичных фирм. В 2003 году компания Виндхорста обанкротилась.

Sapinda, новый инвестиционный проект Ларса, запустился почти мгновенно. Его прибил мировой экономический кризис 2008 года. После банкротства последовала реструктуризация и создание новой материнской компании под тем же названием. В Германии против Виндхорста активизировалась прокуратура с обвинениями в мошенничестве и растрате, Ларс уладил вопросы уплатой штрафов, возмещением ущерба и условным сроком на 1 год. С тех пор Sapinda инвестирует во что угодно – от продуктов пищевой промышленности до люксовых брендов одежды.

Между двумя банкротствами в биографии Виндхорста поместился более страшный эпизод – авиакатастрофа. В декабре 2007-го самолет с бизнесменом на борту врезался в стену после схода с взлетно-посадочной полосы в Алматы. Это был бизнес-джет с двумя пилотами и единственным пассажиром – в Казахстане была дозаправка. Один из пилотов погиб, второй, как и Виндхорст, получил ожоги и травмы черепа и груди. Заметный след после крушения – оторванная часть мочки уха. После нескольких недель в берлинской клинике Ларс вернулся к работе. С тех пор Виндхорст влип в еще несколько мутных скандалов и с трудом увернулся от третьего банкротства.

По информации швейцарского делового издания Bilanz, в 2021 году состояние Виндхорста – 365 млн евро. Один из партнеров Ларса анонимно добавил деталь к его портрету в интервью The Financial Times: «Его главная цель – заработать миллиард долларов. Хотя живет он так, будто уже имеет миллиард долларов».

Главный вопрос – зачем Виндхорсту «Герта»? Наивный ответ: любовь к футболу с жертвенной готовностью вкладывать деньги, не ожидая прибыли. Инвестиции в немецкие клубы – это имиджевая история. Даже преуспев, бизнесмен не может вывести из команды деньги, они идут на трансферы и инфраструктуру.

Вариант увлекательнее: Виндхорст решил улучшить бизнес-репутацию за счет футбольного клуба. Экономист Кристоф Бройер из Немецкого спортивного университета в Кельне объяснял в интервью ESPN: «Модель доминирующего инвестора в европейском футболе видит конечной целью не финансовую прибыль, а социальное одобрение. Инвесторы приходят в спорт, чтобы повысить репутацию и расширить сети знакомств. Они зарабатывают не деньги, а доступ в нужное общество».

Один нюанс в случае с Виндхорстом намекает именно на такой сценарий – незадолго до покупки Ларс сменил название инвестиционной группы с Sapinda на Tennor. Так чуть затуманил былые проблемы с законом.

Вероятно, Виндхорст недооценил Бундеслигу, посчитав, что мощными стартовыми вливаниями поднимет команду, обойдя клубы без раздутых финансов, и легко утвердится в статусе свежего успешного инвестора. В идеалистическом плане все равно заметна пробоина – традиционалистская футбольная Германия не любит инвесторов-выскочек, так что едва ли Виндхорст влюбил бы в себя кого-то кроме чересчур лояльных фанатов «Герты».

В реальности Ларс просто стал посмешищем.

Виндхорст придумал концепцию «Клуба большого города». Теперь это главный мем в Бундеслиге

Big City Club – на английском звучит точно эпичнее, чем «Клуб большого города».

Идея Виндхорста понятна: «Мы хотим сделать из «Герты» клуб большого города. Такие есть в Лондоне, Париже и Мадриде. Звучит амбициозно, но давайте придерживаться этого термина. Нам нужны большая сцена, где игрокам будет комфортно и интересно жить, и достойное окружение с яркими фанатами. Берлин – отличное место».

Наверняка увлеченный фанат футбола задумывался: почему в Берлине никогда не было грандов? В Лондоне несколько топов и сгусток крепышей, в Мадриде – то же самое, в Риме – огненное дерби «Ромы» и «Лацио», в Париже вполне успешно создали тот самый клуб большого города – маркетинг «ПСЖ» работает замечательно.

В Берлине кроме «Герты» веселится максимально народный «Унион», чьи фанаты ударят в морду того, кто назовет команду не командой, а брендом. Конечно, «Унион» еще сильнее отдалился от соседа с замашками на глобализацию. Да и в Германии концепцию «Клуба большого города» сразу восприняли враждебно – тут все решают футбольные традиции, а не размер населенного пункта. «Хоффенхайм» из 30-тысячного Зинсхайма передает привет. И да, это тоже случай с одним мощным инвестором – вот только Дитмар Хопп реальный фанат клуба, игравший в молодежке «Хоффе». Стал миллиардером и не забыл о первой любви.

Чем дольше «Герта» барахтается в борьбе за выживание, тем больше насмешек летит в Big City Club. Доходит до того, что в серьезных интервью Виндхорсту предлагают отречься от концепта. Он держится: «Такой вызов не проходит гладко. Но я по-прежнему считаю, что Берлин – мегаполис Германии, большой европейский город, и «Герта» в футбольном плане будет соответствовать Берлину».

А вот спортивный директор Фреди Бобич уже давным-давно сдался: «Лично я ни разу не говорил о Big City Club. Это не наш официальный лозунг, он был привнесен извне, до сих пор подкрепляется только вечными упоминаниями в медиа».

Мемы – очевидное следствие. Виндхорст в ответ на издевки пытался сблизиться с фан-базой через твиттер, создал персональный аккаунт.

Начиналось красиво: бизнесмен в тредах разоблачал инсайды немецких медиа. Например, в июне 2021-го прошелся по Manager-Magazin и авторитетному Der Spiegel, которые сообщали об остановившихся инвестициях. Виндхорст прямо в твиттере отчитался о всех вложениях и уместно припомнил, что еще в 2019-м Manager-Magazin забрасывал фейки о быстром разрыве Tennor Holding и «Герты».

Продолжил скучнее. Твиты наполнились канцеляризмами, а при переходе на живую речь Ларс срывался. Вот пример из марта 2022-го, когда фанат «Герты» обвинил Виндхорста в глупых тратах, начавшихся с прихода Юргена Клинсманна на пост главного тренера: «Меня забавляет и ужасает та ерунда, которую вы несете. 24 ноября 2019 года после 0:4 от «Аугсбурга» мне позвонил мистер Притц (тогда – спортивный директор клуба – Sports.ru) и сообщил, что хочет убедить Юргена Клинсманна. Он хотел, чтобы Клинсманн немедленно прилетел в Берлин из Лос-Анджелеса, и спросил, могу ли я помочь в переговорах».

Еще один провал – съемки документального фильма. «Цель – продать фильм потоковым сервисам вроде Amazon, чтобы оживить «Герту» как бренд международного уровня», – объяснял представитель Tennor Group Андрес Фритценкоттер.

Виндхорст выделил на производство один миллион евро, но результат ему не понравился. «В одном эпизоде сотрудник «Герты» охарактеризовал мистера Виндхорста как несимпатичного человека, в нескольких сценах над Виндхорстом шутили. Это не подходит для показа», – вердикт Фритценкоттера.

Внутри «Герты» все равно хотели выпустить фильм, но итоговый монтаж требовал денег, которые Виндхорст, разумеется, не дал.

Спортивный менеджмент «Герты» – тоже мрак. Много странных тренеров и плохих трансферов

Виндхорст не в одиночку истязает «Герту». Он скорее спонсирует страдания – с вечной перестановкой тренеров и о-о-очень странными трансферами с непонятными суммами.

• В ноябре 2019-го Юрген Клинсманн возглавил «Герту», идущую на 15-м месте в Бундеслиге. Два главных факта: во-первых, Клинсманн сменил Анте Човича, который до этого шесть лет рулил второй командой, а всего отдал системе клуба около 20 лет. Во-вторых, Юрген управлял клубом 76 дней и расстался с «Гертой» в фэйсбуке, объяснив, что хотел большего влияния на спортивный менеджмент. Забавно, что тренер надеялся остаться в руководящем органе, но Виндхорст раскритиковал Клинсманна и вычеркнул его.

• Следующим главным тренером стал Бруно Лаббадиа, у которого есть один талант – бороться за выживание в Бундеслиге. И вот такого персонажа пригласили в клуб, который за зимнее трансферное окно отдал 77 миллионов евро: 25 за опорника «Лиона» Тузара, 24 за форварда «Милана» Пионтека, 18 за креативщика «Лейпцига» Кунью и 10 за опорника «Штутгарта» Аскасибара. Сразу заиграл только Кунья, которого летом 2021-го перепродали в «Атлетико» за 21 млн. Остальные растворились в серой массе: Пионтек не тащил, Аскасибар валялся с травмами, Тузар даже здоровым не проходил в основу. Команда закончила сезон-2019/20 на 10-й позиции.

• В сезоне-2020/21 стало хуже – лишь 14-е место со спусками в зону вылета. В середине сезона уволили Лаббадию и спортдира Притца, вернулся легендарный Пал Дардаи – экс-игрок (1997-2011) и экс-тренер (2015-2019) «Герты». Он удержал команду в элите, жестко ругал состав за безволие и поднимал в основу своего сына Мартона. Не прям кумовство, ведь Мартон играл терпимо, но было много критики.

• 29 ноября 2021-го Дардаи убрали – и назначили Тайфуна Коркута, который ни разу не работал в одном клубе даже один полный сезон. Это первое решение по тренеру от Фреди Бобича, который стал спортдиром «Герты» весной 2021-го.

Бобич – спорный персонаж. Его много превозносили за успехи «Айнтрахта», но в резюме есть и провальные проекты. Фреди работает по одному шаблону: агрессивная скупка игроков с надеждой, что вроде бы индивидуально яркие игроки соберутся в цельную команду. «Герта» сильно обновилась, забрав много средних ребят (Сердар, Рихтер, Маолида, Эккеленкамп) и добавив к ним Стефана Йоветича и Кевина-Принса Боатенга в роли свободных агентов.

«Ментальность важнее качества», – объяснял Бобич. Итог: Боатенг – полный провал (0+0 по гол+пас), Йоветич – лучший бомбардир клуба с 6 мячами. Оба, конечно, очень много травмируются.

Коркут продержался недолго. 14 марта 2022-го «Герту» на 17-м месте (зона вылета) подхватил Феликс Магат. Резонный вопрос: какой толк от его исключительной методики без полной предсезонки? Он не прокачает физику в перерывах между играми, никакого тактического гения тоже не будет. Ну да, если останется летом, «Герта» перебегает всех в Бундеслиге. Или во второй Бундеслиге – но перебегает точно. Вряд ли эта цель приоритетнее спасения в элите.

Единственный пункт, за который можно хвалить Бобича, – обновление клубной иерархии. Он заново собрал скаутский отдел, пригласив опытных бойцов из «Айнтрахта» и Леонардо Скирполи из «Арсенала», который любит возиться с цифрами. Занялся реструктуризацией молодежной академии, найдя нового директора и пересмотрев методики работы. Берлин – пятый по величине город Европы, местных талантов достаточно, но их постоянно забирают другие клубы восточной Германии.

За 3 тура до конца «Герта» идет на безопасном 15-м месте, в четырех очках от стыков.

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В феврале 2022-го Виндхорст дал интервью изданию Capital и ответил на вопрос, считает ли он инвестиции в «Герту» ошибкой: «Честно говоря, да, к сожалению. Пока что я только сталкиваюсь с проблемами и потерями. Единственный положительный опыт – знакомство с профессионалами среди членов клуба. Хотя встречались и случаи кумовства».

При этом Виндхорст оговорился, что он не сдается. Будут новые инвестиции ради успеха – пускай путь к нему займет больше времени, чем планировалось изначально.

А что с деньгами, которые Ларс предоставлял ранее? О них в марте отчитался Фреди Бобич: «Виндхорст вложил в клуб почти 500 миллионов евро. К сожалению, все они уже потрачены».

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; globallookpress.com/M. Popow, Christophe Gateau, Andreas Gora