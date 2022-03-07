Джуд Беллингем – новый лидер «Боруссии». В 18 пихает игрокам на 10 лет старше, а сам слушается родителей

Луч света.

«Боруссия» проводит грустный сезон: ранний вылет из еврокубков (даже не в плей-офф Лиги чемпионов), провал в Кубке Германии, системные проблемы в обороне, да еще и контрактная волокита с Эрлингом Холандом, который к тому же слишком часто травмируется. Обогнать «Баварию» в Бундеслиге тоже кажется невозможным, есть только уверенная позиция в топ-4.

На этом фоне прогресс Джуда Беллингема выглядит особенно ценно. Даже без скидок на возраст он уверенно держится одним из лучших футболистов «Дортмунда». В 18 лет Джуд спокойно принимает роль лидера большого европейского клуба.

В контексте «Боруссии» такие комплименты не очень удивляют, да? На самом деле Беллингем сильно отличается от прошлых молодых звезд «Дортмунда»: Джейдона Санчо, Кристиана Пулишича, Усмана Дембеле. Влияние Беллингема на команду уже сейчас гораздо выше – и дело не только в его системообразующем месте в игровой схеме.

Беллингем уже строит партнеров. Самый зрелый молодой человек – его главная характеристика

«Ты не можешь отдать ни одного гребаного паса, ты ###### (гребаное) дерьмо! Каждый чертов раз», – так 18-летний Беллингем обратился к 28-летнему Нико Шульцу, когда тот отдал неудобную передачу во втором матче ЛЕ против «Рейнджерс».

Это не первый раз, когда Джуд отчитывает партнера прямо на поле. В декабре 2021-го отхватил Тома Менье в игре с «Гройтер Фюртом». Еще пару раз Беллингем отчитывал Акселя Витцеля.

Клуб нормально воспринимает эмоциональность Беллингема. «Внутри команды нет проблемы, – говорил тренер Марко Розе после инцидента с Шульцем. – Джуд просто хочет, чтобы команда преуспевала в каждом матче. В нем кипит целенаправленная агрессия, он играет в очень мужественный футбол – и требует этого от остальных. Восхищаюсь его игровым менталитетом и волей к победе».

Беллингем – уже один из лидеров раздевалки, и дело не только в том, что он претенциозно пихает партнерам. Джуд всегда дипломатично общается с прессой – через нее делает аккуратные послания и болельщикам, и даже команде. Например, перед той же ответной игрой с «Рейнджерс» он объяснил, что «Боруссии» важно качественно сыграть в обороне, а атака точно справится. Правда, не очень помогло – словами защиту «Дортмунда» не вылечить.

Или, например, был монолог про капитана Марко Ройса, когда команда выдала несколько кризисных матчей, а болельщики боялись, что между капитаном и тренером зреет конфликт. Беллингем всех успокоил: «Весь состав уважает Марко – и не только потому что так принято. Он тоже нас всех уважает – молодых игроков, ветеранов команды. Он искренне заботится о нас, так что достоин только самых теплых слов».

Немецкие медиа порой пытаются разжигать, что в «Боруссии» не всем нравится отношение Беллингема, но это остается на уровне слухов. Партнеры Джуда как раз говорят, что их восхищает настрой англичанина. «Кажется, я уже раз 25 говорил Джуду, что люблю его, – рассказывал Матс Хуммельс. – Он самый зрелый и самый серьезный 18-летний парень, которого я когда-либо знал».

Такая характеристика (про зрелость в юном возрасте) – едва ли не самая популярная. Вот схожая позиция Эйди Бутройда, экс-тренера молодежной сборной Англии: «Он самый взрослой молодой игрок, с которым я работал. Всегда следит за старшими товарищами». Пеп Гвардиола, столкнувшись с Беллингемом в 1/4 ЛЧ-2020/21, тоже сказал об этом: «Не могу поверить, что 17-летний способен так играть. Это фантастический игрок». Хотя тут речь скорее о его игровых качествах.

В «Боруссии» всегда хватало молодых талантливых футболистов, но едва ли хотя бы один из них был готов оставаться лидером команды за пределами поля. Дембеле со всеми ругался, а Пулишич и Санчо никогда не претендовали на статус ментальных лидеров – сейчас то же самое можно сказать про Джованни Рейну. В теории была фигура Холанда, но в этом сезоне Эрлинг выглядит отстраненным.

Фанаты обожают Беллингема. Он публично разрывает слухи о трансферах, подкалывает «Шальке», первым выступил против Суперлиги

Джуд быстро завоевал любовь болельщиков – он активно общается с фанатами в соцсетях, а медиа регулярно уточняют, что после игр (особенно с неудачным исходом) Беллингем дольше других остается перед трибунами. На форумах «Дортмунда» шутят, что соперники не могут обменяться с Джудом футболками – почти после каждого матча он отдает их какому-нибудь болельщику.

Глобально это вполне очевидные сюжеты. Англичанин делает много других вещей, чтобы минимизировать дистанцию между ним и фан-базой.

Кажется, самая нестандартная деталь – реакция Беллингема на трансферные слухи. Обычно молодые футболисты игнорируют любые вопросы по трансферам или отвечают скучным шаблоном. Джуд поступает иначе.

В ноябре 2021-го издание FourFourTwo сообщило, что Джуд подтвердил переход в «Ливерпуль» следующим летом. Фанаты даже не успели повозмущаться – Беллингем ретвитнул пост и добавил гифку смеющегося себя. Вскоре удалил, но разговоры о «Ливерпуле» исчезли, а болельщики успокоились.

Или недавний пример с «Ман Юнайтед» – фанат «Дортмунда» подскочил к Джуду на улице и задал вопрос про переход в «МЮ», снимая футболиста на камеру. Беллингем лишь с насмешкой ответил: «Не». Без отшучиваний или совсем уж странного молчания.

Джуд отлично понимает, за какой клуб он играет. Беллингем уже несколько раз иронично поддевал «Шальке», главного исторического соперника «Дортмунда». Однажды вспомнил про него, когда рассуждал о перспективах брата Джоба: «Моя мечта, чтобы брат тоже играл за «Боруссию», но я не буду давить. Могу лишь пообещать, что он точно не окажется в «Шальке».

Или лаконичные три причины, почему «Боруссия» точно лучше «Шальке»: «Стадион, фанаты, а еще мы в Бундеслиге». Разумеется, сказано сразу после вылета «Шальке» во второй дивизион.

Беллингем бывает и серьезным – весной 2021-го он стал первым футболистом «Дортмунда», который публично выступил против создания Суперлиги. Еще до того, как клуб объявил официальную позицию. «Создано бедными, украдено богатыми», – баннер болельщиков, который Джуд опубликовал в сторис инстаграма.

Наконец, фанаты обожают интервью Джуда после матча. Он старается избегать откровенных банальностей – и часто красиво признается в любви к клубу. Пример после победы над «Майнцем» (3:1) в октябре 2021-го: «Сложно было ходить после финального свистка, бывают матчи, когда я максимально изможден. Просто хочется отдавать все, когда видишь этих фанатов. Мурашек у меня нет только потому, что у меня их вообще никогда не бывает».

У Джуда прекрасные родители, которые хотят не мгновенных денег, а долгую и успешную карьеру сына

Беллингем – выходец из рабочей семьи Бирмингема. Его отец Марк – капитан полиции, в прошлом – звезда Нон-лиг (порядка 700 голов в 850 матчах). Уже в «Бирмингеме», где парень впервые сверкнул, у родителей были связи: глава академии дружил с отцом Джуда. Блатом это назвать сложно, учитывая уровень Беллингема.

Джуд был на просмотрах у многих топ-клубов мира, им интересовались «Ман Юнайтед», «Ливерпуль», «Аякс». Родители советовали именно «Дортмунд» – считали, что там будет и стабильно высокий уровень игры, и лучшие возможности для быстрого попадания в старт. Так и получилось.

Есть еще несколько эпизодов, иллюстрирующих рассудительность родителей Беллингема.

С мамой Джуд почти не обсуждает футбол. Это совместное решение: «Близким кажется, что я чересчур одержим мельчайшими деталями. Разговоры на другие темы снимают с меня лишнюю психологическую нагрузку».

Родители также настояли на том, чтобы во время зимней паузы в Бундеслиге Джуд не приезжал в Англию к отцу и брату. В Германии приезжающие из Англии садились на строгий карантин, из-за которого Беллингем мог пропустить первую игру 2022 года против «Айнтрахта».

Еще один грамотный ход родных – разговор с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом перед октябрьскими международными матчами. Англия спокойно пробивалась на ЧМ, и родители попросили Саутгейта не приглашать Джуда, который с начала сезона без пауз играл и за клуб, и за сборную. Саутгейт отнесся с пониманием. Уже в ноябре Беллингем вернулся.

Очевидно, что родители контролируют сына, но они точно не кажутся тиранами, которые выжимают из ребенка все силы ради финансовой выгоды. Такая помощь точно пригодится 18-летнему футболисту с амбициями стать игроком экстра-класса.

Тем более, что такие амбиции есть и у брата Джуда – Джоба Беллингема. Он тоже вырос в академии «Бирмингема» и уже дебютировал за главную команду в возрасте 16 лет и 107 дней. Старшего не обогнал – Джуд стартовал в 16 лет и 38 дней. Два самых юных футболиста «Бирмингема» в истории.

А как играет Беллингем? Возможно, он растет самым универсальным полузащитником в мире

Он умеет все – так можно одним мазком визуализировать портрет Беллингема.

Подробнее: Джуд качественно контролирует мяч, идет в обводку, стабильно обостряет пасами (либо созидает на сольных проходах), умеет отбирать, хорошо читает передачи соперников и блокирует их, активно вступает в единоборства (в том числе и верховые), отлично прессингует, прекрасно владеет телом и собирает много фолов. Из классических скиллов центральных полузащитников Беллингем разве что не очень любит диагонали и другие переводы.

Вот статс-метрики, в которых Беллингем особенно преуспевает. Атакующие показатели соседствует с оборонительными.

Главное преимущество Беллингема и его главная слабость связаны друг с другом. Лучший навык Джуда – проходы из глубины со слаломным дриблингом. В этом компоненте он не просто хорош, а уже железно входит в число лучших в мире. Помогает и физическая ловкость, и замечательное понимание пространства. Умно ловит моменты для движения вперед, техники хватает, чтобы разобраться с соперниками. Бесценное качество для созидания в позиционных атаках.

Но тут возникает серьезная проблема с принятием решений. Когда Джуд вдруг вскрывает опорную зону проходом, он не всегда правильно оценивает варианты для продолжения атаки – чаще всего идет до конца и пробует завершать. Иногда оправдано, но часто его успевают накрыть – даже если позиция терпимая, у Беллингема нет времени для подготовки удара. Получается мимо/слабо/заблокировано. С пасами тоже есть трудности – то не на ход, то в офсайд, то банально неточно.

Это напрягает, учитывая, что в центре поля Беллингем рассудителен.

Но важно помнить, что Джуду все-таки всего 18. И все, кто работал с ним, отмечают его феноменальное желание улучшать игру. Вот пример от Марко Розе: «Беллингем знает, что в некоторых аспектах есть огромный потенциал для роста. Мы каждый день работаем с ним».

А вот комплимент от Люсьена Фавра, первого тренера Джуда в «Дортмунде»: «Меня интересует игровой интеллект. При оценке Беллингема я не смотрю на его дату рождения. У него уже достаточная техническая оснащенность, хорошее чувство пространства. С ним легко работать».

Нельзя забывать и про вариативность Беллингема: бокс-ту-бокс, ЦАП, левый вингер, правый вингер. В «Бирмингеме» его пробовали в опорной зоне, центральным защитником, вторым форвардом. Розе это подмечал: «Джуд может сыграть на любой позиции. Ему лишь надо четко поставить задачи – он их обязательно выполнит». У Марко англичанин уже пробовал сложные гибридные роли – например, в номинальных 4-1-2-1-2 (ромб) играл левым центральным полузащитником, эпизодами превращался в левого вингера, а еще менялся с партнерами, становясь то ЦАПом, то опорником.

Пожалуй, главная задача на ближайшие сезоны – улучшить несколько навыков до экстра-уровня. Тогда будет готовый игрок в центр поля для сильнейших клубов мира на долгие годы.

Фото: globallookpress.com/Moritz Mueller via imago-images.de, Friso Gentsch/dpa, Bernd Thissen/dpa, Ettore Griffoni/Keystone Press Agency, Dennis Ewert/RHR-FOTO; instagram.com/judebellingham; instagram.com/bvb09