Тедеско мгновенно вывел «Лейпциг» из кризиса. Теперь у «РБ» лучшие удары в Европе и одна внезапная тактическая идея

Доменико Тедеско оживил «РБ Лейпциг»: подхватил на 11-м месте в начале декабря и за 10 туров вернул в борьбу за лигочемпионские топ-4. Результаты отличные: в Бундеслиге семь побед, ничья и два поражения (одно из них – «Баварии»), успешный рывок в полуфинал Кубка Германии (там «Лейпциг» – очевидный фаворит) и победа в стыковом раунде Лиги Европы против «Сосьедада». Из-за отстранения «Спартака» клуб уже в 1/4 еврокубка.

Работа Тедеско – отличный пример кризис-менеджмента, когда тренер молниеносно вытаскивает команду из трясины.

Тедеско вернул строгость и дисциплину Нагельсманна. Игрокам этого сильно не хватало

Слабые результаты с экс-тренером «Лейпцига» Джесси Маршем не должны обманывать: «Лейпциг» все равно играл в приемлемый атакующий футбол, из серьезных недостатков выделялась только слабая игра в защите.

Глобальная проблема «Лейпцига» при Марше – несоответствие его игровых ценностей и желаний футболистов «РБ». Игроки уже переросли типичный футбол «Ред Булла» с нарочитой вертикальностью и иногда суицидальным давлением без мяча.

Вратарь Петер Гулачи хорошо объяснял противоречия: «Мы привыкли к футболу с контролем мяча. Осенью бывали эпизоды, когда мы инстинктивно возвращались к старым настройкам и делали все не так, как хотел Марш».

Марш сам это подтверждал: «У Нагельсманна специфические принципы тренировок, эти идеи делают его уникальным. У меня другое видение футбола. На командных собраниях мы чаще разбирали варианты игры от Юлиана – а не то, что хотел сделать я».

«Лейпциг» хорошо попал с Тедеско по двум причинам. Во-первых, ему близки тактические идеи позднего (странновато звучит для 34-летнего, да?) Нагельсманна – Юлиан в последнем сезоне с «РБ» все чаще использовал формацию 3-Х-Х, выстроил грамотную защиту, отказался от бесконечно высокого прессинга, наладил позиционную атаку с вариативными атакующими футболистами и обожал перегрузы на флангах (когда к одной бровке стягиваются почти все игроки атаки).

Во-вторых, Тедеско организует команду с жесткой дисциплиной. Это сильно контрастирует с установкой Марша на свободу и веселье, о которых он вечно говорил в интервью.

Внутри команды о Тедеско отзываются восторженно. У Доменико бывали внутренние конфликты (например, с Хеведесом в «Шальке»), здесь уже после первой игры против «Гладбаха» (4:1) звучали комплименты.

«Наш тренер предельно мотивирован, очень голоден до успехов, спокоен на тренировках, производит приятное впечатление, – говорил полузащитник Кевин Кампль. – У нас уже есть четкий план развития – вся команда хочет реализовывать его вместе с Тедеско».

Эту же мысль закреплял нападающий Юссуф Поульсен – уже позже, когда пошли победы: «Тедеско – топ-тренер. Очень рад, что он пришел в команду. Все ребята чувствуют, что с каждой неделей мы прогрессируем».

При Тедеско у «Лейпцига» лучшее качество ударов в Европе. И гигантский скачок по владению

Ключевые наблюдения по «Лейпцигу» Тедеско.

1. Главная стилистическая особенность нового «Лейпцига» – спокойный, уверенный и быстрый перепас. В матче против «Майнца» (4:1) можно отыскать фрагмент, который символизирует игру «РБ» при новом тренере. Больше трех минут (74:20-77:40) представлены в упрощенной формуле: 30 точных пасов «Лейпцига» – перехваченный прострел Анхелиньо – быстрый возраст мяча – 24 точных паса – неточный заброс Гвардиола из глубины. При этом лишь две передачи из 54 были сделаны на своей половине поля, но едва ли из остальных 52 нашлась хотя бы одна вскрывающая и рискованная.

Количество передач – показатель, который сильнее всего изменился при Тедеско. Число обостряющих пасов осталось примерно тем же, сильно возросла доля стерильного владения как оборонительного инструмента. «Лейпциг» вообще не торопится.

Единственный нюанс – длинные забросы центральных защитников при розыгрыше от ворот для выхода из-под высокого прессинга. Такую фишку Тедеско внедрял еще в «Шальке», а здесь появился идеальный адресат – Андре Силва.

Никакого противоречия нет – забросы нужны не для моментальной атаки за 5 секунд, а чтобы преодолеть первые линии давления. Силва обычно не забегает за спины защитникам, а принимает спиной к чужим воротам и скидывает мяч. Так «Лейпциг» продвигается к середине поля, где и начинает любимые долгие розыгрыши.

2. Важнейшее достижение Тедеско – улучшение качества моментов.

При невзрачном общем числе ударов «Лейпциг» прекрасно ищет позиции для лучшего завершения. Тут важно упомянуть о союзе чистого нападающего Андре Силвы и универсального таланта Кристофера Нкунку. Они забили больше половины голов «РБ» при Тедеско в Бундеслиге (14 из 25).

Тедеско сохраняет вариативность. В одних матчах ставит Силву и Нкунку в сдвоенный центр нападения, в других – пробует более смелый вариант: Нкунку играет чуть ниже, его место в нападении занимает другой форвард (Юссуф Поульсен или юный Уго Новоа).

3. Защита стала надежнее. Здесь есть очевидный прогресс: при Марше «Лейпциг» пропускал 1,3 мяча за игру, при Тедеско – 1. Еще заметнее улучшения выглядят при сравнении допущенных ударов (11,9 раньше, 10,1 сейчас) и допущенных xG (1,6 против 1,1). Это связано с отлаженной компактностью в командном движении без мяча. При Марше команда была удивительно плоха в опорной зоне, между центральными полузащитниками и центральными защитниками постоянно возникали дыры. При Тедеско таких проблем нет.

Тедеско пробует неожиданную идею. Она отлично подходит «Лейпцигу»

Теперь «Лейпциг» играет по схеме 3-4-1-2. Атакующая тройка максимально условна: много взаимозаменяемости, расположение часто зависит от схемы соперника. Против формаций с четырьмя защитниками в линию два форварда играют по двум ЦЗ, а ЦАП – по опорнику. Если у противника три ЦЗ, то нападение «Лейпцига» играет в линию, а расстановка превращается в 3-4-3. Базис, с которым Тедеско вряд ли кого-то удивит.

Внутри вполне понятной системы Тедеско пробует необычную фишку. Идея Доменико – в позиционных атаках центральный полузащитник смещается на фланг, занимая позицию латераля, а сам крайний защитник идет выше, но тоже располагается на бровке.

Можно возразить, что на самом деле Тедеско не делает ничего революционного. Такая смена позиций (опорник на край защиты, крайний защитник на край атаки, крайний нападающий ближе к центру атаки) довольно популярна в схемах 4-Х-Х. В Бундеслиге лучше всех этим пользовался «Гладбах» Марко Розе, там сверкал опорник Флориан Нойхаус, смещающийся на позицию левого защитника.

Зачем это вообще нужно? Вот причины: крайние защитники получают карт-бланш на высокие позиции (их зону страхует опорник), центральные полузащитники дают больше контроля в первой стадии и могут комфортно забрасывать диагонали, находясь глубоко на фланге, а центр нападения насыщается номинальным вингером, который освобождает бровку защитнику.

Тедеско адаптирует идею под формацию 3-Х-Х. Именно адаптирует, а не копирует, потому что отличия довольно серьезные.

Большая разница – из-за расположения центрального полузащитника. В 4-Х-Х он буквально занимает позицию крайка в линии защитников. У Тедеско этот игрок заметно выше, он принимает лишь косвенное участие в подготовке атаки.

Вот пример из матча против «Герты» – он интересен тем, что здесь идея с игроком центра поля у бровки реализуется сразу на двух флангах. Слева – Доминик Собослаи (по расстановке на игру он левый центральный полузащитник в 3-4-1-2), справа – Эмиль Форсберг (ЦАП). Бенджамин Хенрихс (левый латераль) и Норди Мукиеле (правый латераль) поднимаются гораздо выше.

И снова вопрос – зачем это нужно? Два ключевых преимущества для рисунка игры: мощный перегруз флангов (то, что очень любил в «РБ» еще Нагельсманн) и раскрытие сильных сторон латералей.

Перегруз – это сосредоточение большого числа игроков на ограниченных пространствах. Тедеско в «Лейпциге» ищет платформу для перегрузов именно на фланге. Туда регулярно стягиваются сразу четыре игрока (центральный полузащитник, латераль, ЦАП, один форвард). Бывает и пятый – либо еще одна восьмерка, либо крайний ЦЗ. Учитывая индивидуальные качества игроков (почти все хороши в быстром перепасе), Тедеско продавливает соперников на бровках.

Латерали «Лейпцига» реализуют потенциал: большинство перегрузов создаются на левом фланге, многие из них заканчиваются навесом Анхелиньо в штрафную – он в этом хорош. На правом фланге обычно играет либо Мукиеле, либо Клостерманн. Оба очень атлетичны для крайков и с любовью забегают в штрафную на дальнюю штангу как раз под навесы с левой бровки.

Еще один приятный бонус – забросы центральных полузащитников. Как здесь: Тайлер Адамс (правая восьмерка) сместился к флангу и свободно закинул мяч в атаку.

«Майнц» явно был просто не готов – ни один из центральных полузащитников не пошел за Адамсом к бровке, крайний левый защитник следил за Клостерманном и поздно выскочил к Тайлеру.

При очевидных плюсах задумка Тедеско таит и серьезные угрозы. Опасно оставлять громадное пространство в центре поля на одного футболиста (вернитесь к скриншоту из матча с «Гертой» и оцените, в какой изоляции Амаду Айдара). Креативные центральные полузащитники лишаются привычной свободы перемещения. Компактная защита с хорошим командным движением способна нейтрализовать перегрузы.

Важно понимать, что Доменико – не фанатик одной идеи. Просто это пока самая оригинальная надстройка тренера, которая исправно работает. Были матчи, где центральные полузащитники вообще не смещались на фланг и контролировали центр.

Прессинг «Лейпцига» – аккуратный, эффективный и без лишних рисков. Это почерк Тедеско

Сейчас «РБ» полностью отказался от постоянного высокого давления. Именно постоянного – прессинг у чужих ворот можно увидеть в каждой игре, но эпизоды еще ни разу не превращались в 90-минутный натиск. У Марша такое бывало, можно вспомнить его первую победу в клубе (4:0) против «Штутгарта» – пример, как одна команда удушает другую вечным давлением.

«Лейпциг» Тедеско действует спокойнее, чаще встречая соперника в среднем блоке. Прессинг инициирует один из форвардов, «РБ» обычно включается при передаче соперника на фланг. Если на левый (по отношению к «Лейпцигу»), в отбор включается Анхелиньо, высоко поднимаясь из защитной линии. Тут ничего необычного.

Но оригинальная заготовка все-таки есть. Если мяч идет на правый для «Лейпцига» фланг, туда часто идет прессинговать не латераль (по примеру Анхелиньо), а одна из восьмерок. Здесь – Тайлер Адамс.

Латераль остается в линии защиты, а позицию поднявшегося полузащитника прикрывает правый центральный защитник – Мохамед Симакан. Тедеско пользуется его универсальностью – в «Страсбуре» француз часто играл опорника.

«Лейпциг» хладнокровно действует без мяча: футболисты редко выбрасываются без поддержки, движения командные, обдуманные, группа выглядит компактной. Любопытное наблюдение – при успешном давлении игрок, вернувший владение, почти всегда моментально двигает мяч партнеру, который находится выше всех из прессингующих.

Вот как это выглядит. Кампль перехватил передачу и сразу направил мяч Нкунку.

Так «Лейпциг» избегает обрезов (если игрок, восстановивший владение, сразу потеряет мяч, все партнеры выше него будут отрезаны) и сразу думает об атаке. Партнер, получивший мяч, может как сам развернуться и разогнать атаку, так и сделать обдуманную скидку под набегающих игроков.

И не забываем про перегрузы – на них построен контрпрессинг «Лейпцига». Подумайте – на фланге уже собрано четыре футболиста. Они спокойно могут вступить в отбор и восстановить владение.

«При владении очень важно располагаться так, чтобы в любое время быть готовым к его потере», – это слова Тедеско, когда он еще работал в «Шальке». Не изменяет себе.

Тедеско прокачал Гвардиола, Силву и Кампля

Выше было много слов о командных механизмах, но очевидно, что на индивидуальном уровне Доменико тоже проделал отличную работу. Есть три игрока, которые сильно прибавили при новом тренере.

• Йошко Гвардиол освоился в роли левого центрального защитника. Марш перебрасывал его с фланга обороны в центр, никак не мог наладить химию между Гвардиолом и Анхелиньо. Теперь Йошко обрел стабильность, хорошо выглядит без мяча, а при владении радует забросами и проходами (у него элитный таранный дриблинг).

• Кевин Кампль наконец очнулся. Пока именно он чаще других берет на себя роль центрального полузащитника, смещающегося на фланг (давным-давно был профильным вингером). Словенец любит спокойный контроль, который ценит Тедеско. Без мяча бывают проблемы, при оптимальном составе Кевин может не проходить в основу, но такой игрок точно необходим хотя бы для ротации.

• Андре Силва перестал страдать. С Тедеско появились забросы, которые форвард просто обожает, а еще возникла схема, в которой Силва бил бомбардирские рекорды в «Айнтрахте»-2020/21.

Сам Доменико скромничает: «Однажды Массимилиано Аллегри сказал мне: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом». Я ничего особенного с Андре Силвой не делал. Иногда просто не нужно перегружать игрока советами по действиям и расположению».

Нкунку в этот список добавить сложно, учитывая, что в «Лейпциге» Марша он всегда оставался игроком, к которому просто невозможно придраться. Возможно, при Тедеско функционал Криса чуть сузился, но впечатление может быть обманчивым. Теперь нет привычной свободы перемещений, но в плане индивидуальных действий (тех же обводок) и созидательных задач Нкунку остается безусловным лидером. И постоянство с использованием Криса в роли второго форварда точно пошло на пользу – его реализация моментов просто восхищает (после прихода Тедеско 7 голов с 4,6 xG). Это уже игрок экстра-класса.

Что удивляет по персональной работе – Тедеско никому еще не придумал принципиально новое амплуа. Понятно, что это не самоцель, но тренд был заметен и в «Шальке», и в «Спартаке». Единственный мини-эксперимент – латераль Бен Хенрихс против «Штутгарта» вышел на замену, номинально став одним из игроков атакующей тройки (по факту – дополнительным футболистом в центре поля). Даже отдал ассист на Нкунку. Больше ничего специфичного в плане позиций не было.

Главный вопрос остается по атакующему полузащитнику Доминику Собослаи. Он был доступен во всех играх с Тедеско (14 во всех турнирах), но лишь четырежды выходил в основе. Это очень талантливый игрок, которому пока сильно не хватает стабильности (один классный матч сменяется тремя невзрачными). Есть и вопросы по игре без мяча – здесь он уступает остальным креативщикам Нкунку, Ольмо и Форсбергу.

Пока Тедеско еще в поиске оптимальных сочетаний – и благодарит команду, что при жесткой конкуренции игроки бьются вместе: «Единство – причина, по которой мы так хорошо идем. В командах размером с нашу важно сохранять мысль, что все поддерживают друг друга».

***

Больше всего восхищает, как легко Тедеско успокоил «Лейпциг». Команда точно была не беспомощной, но ее жутко колбасило, даже победы над проходными соперниками часто удавались вопреки.

С Доменико вдруг появилась прежняя гармония, чувство превосходства, уверенность в собственных силах. Если смотрели много «Спартака», то теперь удивитесь поведению тренера – он выглядит сдержанным. Конечно, знакомые эмоции проскакивают, но это точно не та экспрессия, которая в России восхищала одних и раздражала других.

В завершение – яркое доказательство, что «Лейпциг» – это во всех смыслах команда Тедеско. Он уже полностью управляет клубом.

Вот скриншот из игры с «Гладбахом»: восемь футболистов у своей штрафной компактно отражают атаку соперника. Ничего удивительного, счет 2:1, 91-я минута, нужно удержать победу.

А вот почти такой же момент из игры с «Майнцем». Только контекст совсем другой – «Лейпциг» ведет 2:0, «Майнц» в меньшинстве, а в защите у «РБ» та же компактность и дисциплина. При Марше такое выглядело бы сюрреалистично. Здесь все дорабатывают, никто не игнорит оборонительную работу, хотя результат уже добыт. Да и автобусом сложно назвать – впереди ждут Нкунку и Силва.

Видно, что футболисты готовы следовать за Тедеско. Сейчас главное – все-таки попасть в ЛЧ.

Можно даже попробовать выполнить задачу через победу в ЛЕ.

Фото: globallookpress.com/Sven Sonntag, Hartmut Boesener via imago-images.de, Bernd Thissen/dpa, Jan Woitas/dpa; Gettyimages.ru/Matthias Hangst