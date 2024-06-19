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С каким лого на футболке Италия выиграла Евро-2020? А кто одевал Россию в 1996-м?

2 k

На чемпионатах Европы можно следить не только за футболом, но и за соревнованием стилей – у кого самая красивая или необычная форма, и с какими техническими спонсорами сборные чаще всего берут титулы.  

А также можно переносить эстетику футбольной культуры по эту сторону экрана – например, подобрать себе стиль под Евро в онлайн-магазине Amazing Red, где представлены лучшие спортивные бренды (Puma, Nike, Asics, New Balance, Reebok и другие). 

Специально для тех, кто любит футбольную эстетику, мы сделали тест по брендам и формам на Евро – пройдите его прямо сейчас! И делитесь результатами в комментариях.

logoЕвро-2024
logoстиль
logoигровая форма
Красный значит красивый
Красный значит красивый
Блог
Блог магазина AMAZING RED
8 комментариев
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7/8. Наиглупейшая ошибка во 2 вопросе :(
+7
-1
+6
Ответ JENNINGS
7/8. Наиглупейшая ошибка во 2 вопросе :(
Тот же результат, та же ошибка.
+2
0
+2
Тоже 7 из 8, но я в первом вопросе затупил, пока только 1 матч глянул на турнире, не знал, как оно тут.
+1
0
+1
8/8 -- чтение "Культуры джерси", Модеста, P A L L A и других мэтров индустрии спортивной моды не прошло зря
(всё это как водится не_реклама)
+1
0
+1
хороший тест. а Рибоку надо законодательно запретить делать футбольную форму для сборных
0
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Спонсор
7/ 8
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И когда это всегда датчане в Hummel? 10 лет играли в Адидас.
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8/8. Не зря каждый раз, когда новое Евро, смотрю спонсоров сборных. Восьмой вопрос наугад ответил.
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