С каким лого на футболке Италия выиграла Евро-2020? А кто одевал Россию в 1996-м?

На чемпионатах Европы можно следить не только за футболом, но и за соревнованием стилей – у кого самая красивая или необычная форма, и с какими техническими спонсорами сборные чаще всего берут титулы.

А также можно переносить эстетику футбольной культуры по эту сторону экрана – например, подобрать себе стиль под Евро в онлайн-магазине Amazing Red , где представлены лучшие спортивные бренды (Puma, Nike, Asics, New Balance, Reebok и другие).

Специально для тех, кто любит футбольную эстетику, мы сделали тест по брендам и формам на Евро – пройдите его прямо сейчас! И делитесь результатами в комментариях.