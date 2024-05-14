Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек

Назначение Михаила Дегтярева министром спорта – процедура, которая на первый взгляд выглядит шоковой.

Репутация фриковатого депутата, который парился в бане с Жириновским , мечтал перекрасить Кремль, поменять гимн на «Боже, Царя храни!» и вытирал в кабинете ноги о коврик с портретом Обамы, с Дегтяревым уже навсегда.

Никакие госдолжности не сотрут прошлого, в котором главный спортивный чиновник поздравлял проигравшую финал молодежку с победой 10-летней давности, показанной в то же время на главном спортивном канале, получал звание мастера спорта по фехтованию, давно закончив с большим спортом, и смачно подтягивался на камеру ровно один раз.

Но к новой должности Дегтярева все это не имеет никакого отношения – она слишком абстрактная и в последние годы по большому счету техническая.

Давайте вспомним предыдущего министра спорта Олега Матыцина. Или его предшественника Павла Колобкова. Что они привнесли в наш спорт за 4-летние сроки – даже если забыть про отстранение сборных от международных турниров?

Детские тренеры стали зарабатывать больше, их зарплаты стали логичнее и справедливее?

Открылось больше бесплатных секций? Соревнования для детей и любителей стали доступнее?

Появились прозрачные программы перехода из юношеского спорта в профессиональный – без агентов, связей, откатов?

Спортивные объекты получили хорошие бюджеты, и их больше не заставляют зарабатывать самостоятельно, выходя на самоокупаемость?

В комитетах по физкультуре и спорту маленьких городов теперь занимаются реальным развитием спорта, а не бумажной отчетностью, в которой количество занимающихся спортом иногда превышает общее количество населения?

Допинг в стране стал табуированным или хотя бы чем-то неприличным?

Вообще, в последние годы есть ощущение, что Минспорт существует только ради одной цифры – 70% занимающихся спортом к 2030 году . Все остальное – приложение к большой задаче.

«Наша цель – чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом», – один из первых тезисов Дегтярева тоже об этом.

Но разве хоть у одного человека в стране есть сомнения, что эта цель будет достигнута, даже если назначить министром Станислава Позднякова (главу Олимпийского комитета России), который по привычке продолжит запрещать спортсменам заниматься спортом.

Пример Позднякова, кстати – яркая иллюстрация того, что великий спортсмен не всегда становится великим чиновником. Скорее наоборот – практика убеждает, что большим спортсменам, чтобы сохранить любовь болельщиков, лучше в политику не ходить.

В этом измерении назначение Дегтярева – максимально логичное, которое точно не испортит его карьеру.

Больше того – вы удивитесь, как изменится его риторика на новом посту. Это будет предельно осторожный, дипломатичный и даже скучный чиновник, который забудет, что когда-то троллил Госдуму своими законопроектами.

Конечно, Дегтярев понимает, что министр спорта – должность совсем не политическая. Это даже не главный человек в спорте – как может показаться на первый взгляд.

Над ним кроме президента всегда будут нависать три влиятельных тяжеловеса, наделенных спортивными полномочиями: советник президента по спорту Игорь Левитин, курирующий Минспорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а теперь еще и помощник Путина Алексей Дюмин (экс-губернатор Тульской области), который будет следить за спортом в администрации президента.

Дегтяреву, конечно, достанутся чисто технические моменты. Стратегические решения – об участии нейтральных спортсменов в Олимпиадах, количестве легионеров в чемпионатах или объемах финансирования массового спорта и спорта сборных – точно будут решаться в других кабинетах.

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», – свежий девиз Дегтярева, под которым ему и предстоит работать дальше.

Даже грустно, словно птицу заперли в клетку. Четыре года назад он был свободнее и мог позволить себе больше.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Павел Лисицын; youtube.com/ /скриншот с видео