12 комментариев

ЧМ-2023 в Белграде – первый для российских борцов после отстранения.

Международная федерация (UWW) после всех проверок допустила на него по десять россиян в вольной, греко-римской и женской борьбе – по одному в каждом весе.

«Для нашего вида спорта очень важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Конечно, это непростой процесс, учитывая события, которые сейчас происходят на политической сцене. Но мы стараемся не быть подверженными политике настолько, насколько можем, – позиция президента UWW Ненада Лаловича.

На самом деле, борцов из России на чемпионате больше в несколько раз. Борьба – спорт, в котором спортсменам слишком тесно в рамках нашей сборной, поэтому они часто уезжают в другие страны – и это не тенденция последних лет.

Так было всегда – достаточно вспомнить депутата Артура Таймазова (на фото), бравшего медали и сдававшего положительный допинг-тест за Узбекистан, или президента Российского союза спортсменов Давида Мусульбеса, который выступал за Словакию.

Вы удивитесь, но только в вольной борьбе на ЧМ-2023 выступает 57 спортсменов, выросших в России – это 16% от общего количества участников (всего 349).

Кроме России они представляют 18 стран – Беларусь, Болгарию (по 5), Азербайджан, Бахрейн, Словакию, Северную Македонию (по 4), Венгрию (3), Албанию, Кыгрызстан, Румынию, Сербию, Таджикистан, Узбекистан, Францию (по 2), Австралию, Бельгию, Испанию, Казахстан (по одному).

Мощная география, не правда ли?

И это не ноунеймы, а люди, которые вовсю побеждают. Вот несколько примеров:

• Зелимхан Абакаров в 2021-м получил гражданство Албании, а уже через год стал чемпионом мира – это первое золото Албании в истории. В Белграде-2023 30-летний борец победил в бронзовом финале россиянина Заура Угуева.

• 28-летний Владимир Егоров из Якутии с 2015-го выступает за Северную Македонию и в 2022-м, наконец, выиграл чемпионат Европы.

• Исмаил Мусукаев тоже выиграл Евро-2022, но за Венгрию, которую представляет с 2019-го. До этого он дважды брал серебро на чемпионате России за Кабардино-Балкарию.

• Рамазан Рамазанов в Белграде-2023 взял бронзу и принес Болгарии олимпийскую лицензию в категории до 70 кг. Его сверстнику 29-летнему россиянину Евгению Жербаеву с 19-го места это не удалось.

• На пути к финалу в категории до 74 кг россиянин Заурбек Сидаков расправился с сербом Хетагом Цаболовым, который брал золото за Россию еще на ЧМ в 2014-м, а в 2021-м сменил гражданство.

• 27-летний Таймураз Салказанов забирал для Словакии три последних чемпионата Европы подряд.

• В финальном протоколе категории до 86 кг выше россиянина Арслана Багаева (12 место) расположились сразу три бывших соотечественника: француз Рахим Магомадов на 8-м, а бахрейнец Магомед Шарипов и узбек Джабраил Шапиев поделили 5-е.

• Дагестанский борец Осман Нурмагомедов после перехода в Азербайджан дважды поднимался на подиумов ЧМ и трижды – чемпионата Европы. В Белграде новая попытка – финал против коренного казахстанца Ризабека Айтмухана.

• У Адбулрашида Садулаева в категории 97 кг сразу 7 соперников, когда-то выступавших в России и отчаявшихся выйти из-за его спины.

Магомедхан Магомедов до переезда в Азербайджан выигрывал за Россию юниорский чемпионат мира, Магомедгаджи Нуров после перехода в Северную Македонию добился статуса знаменосца на Олимпиаде, Владислав Байцаев два года назад переехал в Венгрию ради отбора на Игры-2024, уже упомянутый Осман Нурмагомедов хорош в Азербайджане, Ахмед Тажудинов – в Бахрейне, Ахмед Батаев – в Болгарии, а Магомед Ибрагимов – в Узбекистане.

И это данные только из вольной борьбы – в греко-римской знаковых фамилий наберется не меньше .

Но даже с такими масштабными вливаниями в чужие школы у России в первые три дня Белграда-2023 все не так плохо: финалы Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова, серебро Абасгаджи Магомедова, бронзовый поединок Заура Угуева и семь олимпийских лицензий из десяти.

Фото: eastnews.ru/Markus Gilliar/DPA, www.imago-images.de/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Paul Gilham