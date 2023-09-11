38 комментариев

Всемирные игры дружбы – новое спортивное событие, которое осенью 2024-го импортозаместит большинству наших спортсменов Олимпиаду в Париже.

Помощник президента Игорь Левитин сегодня порадовал их обещанием считать медалистов Игр дружбы олимпийскими призерами. Будущих гостей тоже наверняка впечатлил.

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново.

Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады», – щедрость Левитина вызывает уважение.

Похоже, у бобслеиста Александра Зубкова – официально первого олимпийского чемпиона на территории России – появятся последователи.

Подробностей про грядущие Игры Дружбы пока не так много:

• Об их проведении объявили в июне на Петербургском международном экономическом форуме: «Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве первых летних Игр дружбы, подготовка уже началась».

Игры примут Москва и Екатеринбург (водные виды) с 15 по 29 сентября.

• О количестве стран, готовых через год отправить в Россию делегации, говорить рано. Чиновники обещают более 5 тысяч спортсменов, а предварительное согласие получено от Китая, многих африканских стран и некоторых государств Южной Америки.

• Позже стала известна предварительная программа из 27 видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

Список немного странный – например, в нем нашлось место баскетболу, а волейболу с гандболом – нет. Почему-то отсутствуют велоспорт, гребля, бадминтон, стрельба (пулевая и из лука), пятиборье, парусный спорт, триатлон – возможно, спортсменам из этих видов больше не нужны ни деньги, ни слава.

Зато повезло людям из спортивного программирования, падела (разновидность тенниса), шахмат, пляжного футбола и акробатического рок-н-ролла – на территории России их приравняют к олимпийским чемпионам в максимально неолимпийских дисциплинах.

• Точное количество событий на новых Играх пока неизвестно, а значит, сложно прогнозировать финальную сумму, которая потребуется на гонорары призерам. Платить обещают всем, даже иностранцам, которые приедут в Москву.

Но примерные цифры понятны.

По действующему распоряжению правительства, разовое вознаграждение от государства за олимпийское золото на Играх-2020 в Токио составляло 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн. Урезать призовые для Игр дружбы было бы несолидно, поэтому с большой вероятностью цена пьедестала в личной дисциплине там составит 8,2 млн рублей.

Дальше – простая математика.

Если олимпийский масштаб, как обещают организаторы, будет выдержан, то даже на 300 комплектов медалей (в Париже-2024 разыграют 329) потребуется 2,5 млрд рублей – без учета эстафет, парных и групповых дисциплин, а также командных видов. А с учетом – больше 3 млрд. Для сравнения – с выплатами призерам Токио-2020 правительство уложилось в 406 млн рублей.

• Это больше трети от суммы, которую планируется выделить на проведение Игр дружбы – в августе комитет Госдумы по спорту сообщал, что потребуется больше 8 млрд рублей. По данным Sport24, стоимость Игр дружбы в России составит 8,3 млрд рублей: 3,3 возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальная сумма – из других источников.

И последняя цифра для понимания масштабов – на весь массовый спорт в России в 2022 году израсходован 71 млрд рублей.

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin PoolGlobal Look Press; РИА Новости/Алексей Никольский