Фукуока-2023 – второй водный чемпионат мира подряд, который проходит без сборной России.

World Aquatics (Международная ассоциация водных видов спорта) не спешит с возвращением россиян – первый отчет рабочей группы, созданной для изучения возможностей допуска, ожидается уже после чемпионата мира.

«До конца года, думаю, по линии World Aquatics мы нигде участвовать не будем», – в словах главы российского плавания Владимира Сальникова оптимизма не прослеживалось еще весной.

«Своих спортсменов готовлю именно к тому, чтобы не питали ненужных иллюзий и научились показывать результат на внутренних соревнованиях», – вторил боссу главный тренер сборной России Сергей Чепик.

И это грустный сценарий в моменте, когда российское плавание дождалось, кажется, дико талантливого поколения. Возможно, оно даже сильнее команды 90-х, в которой выделялись Попов и Панкратов; а чемпионат в Фукуоке, вероятно, мог стать лучшим в истории сборной России.

На самом деле, Россия никогда не зажигала в плавании на чемпионатах мира: рекорд из четырех побед остался в далеком 1994-м, а 16-медальный прорыв в Кванджу-2019 хоть и включал в себя лишь три золота, но все равно казался трамплином в будущее.

И сборная действительно росла – даже 1,5 года без топ-стартов не сделали ее слабее.

Смотрите сами:

• Сразу два пловца из России остаются мировыми лидерами сезона на своих дистанциях: у Олега Костина рекорд России и лучший результат сезона на полтиннике баттерфляем, а Евгения Чикунова выстрелила мировым рекордом на дистанции 200 метров брассом.

Все официально – результат 18-летней россиянки с апрельского чемпионата России уже ратифицировала международная федерация и оценили соперницы.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», – эмоции Татьяны Шонмакер из ЮАР, с рекорда которой Чикунова магически срезала 1,4 секунды.

• Еще на четырех дистанциях наши заочно дышат в спину лидерам сезона:

1) снова Евгения Чикунова, но уже на сотне, расположилась в 0,17 секунды за результатом Лилли Кинг;

2) Климент Колесников проиграл две сотые Джастину Рессу на дистанции 50 м на спине;

3) еще один спинист Евгений Рылов на 200 метрах уступает только Райану Мерфи – между ними 0,47 секунды;

4) наконец, быстрее Кирилла Пригоды 200-метровку брассом в 2023-м плыл только Леон Маршан – его время на чемпионате Франции лучше на 0,88 секунды.

«Если честно, то скучаю по международным турнирам, как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу. Но в какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», – философия 27-летнего Пригоды, который входит в мировые топ-10 и на сотне, где брал бронзу еще на ЧМ-2017.

• Несколько пловцов стали открытием чемпионата России – их результаты уже в мировой элите, хотя некоторые еще не выезжали на взрослые топ-турниры:

1) 21-летний Павел Самусенко на апрельском чемпионате России сбросил с личного рекорда 0,17 секунды и сразу ворвался в мировые топ-5 на дистанции 50 метров на спине.

2) Александр Степанов в 19 лет стал новой надеждой России на длинных дистанциях. В апреле он на 4 секунды обновил рекорд России на 800 метров – предыдущий (от легендарного Юрия Прилукова) держался почти 14 лет. Быстрее в 2023-м плыли лишь трое, а, например, на Играх-2020 такой результат означал борьбу за медали.

3) 23-летний Петр Жихарев вырвался в лидеры российского баттерфляя почти одновременно с отстранением сборной России: два титула чемпиона России на дистанции 100 метров, мировые топ-6 сезона и близкие к рекорду России секунды, с которыми не стыдно появиться в финале чемпионата мира. И это в острой борьбе с призером ЧМ-2019 на сотне Андреем Минаковым.

4) Егор Юрченко удивил в коротком баттерфляе на чемпионате России и сохраняет место в топ-6 сезона – крепкая заявка на большое будущее для 21-летнего пловца.

5) Илья Бородин давно в элите комплексного плавания и, несмотря на 20-летний возраст, снес уже несколько собственных национальных рекордов, все ближе приближаясь к мировым лидерам. Его результат на 400 метров в топ-5 сезона, а до Леона Маршана чуть больше секунды.

«Я должен привыкать плавать один. Это и есть самый большой раздражитель – плыть в одиночестве», – Бородин словно смирился жить без больших стартов еще после пропуска Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус.

6) Арина Суркова несколько сезонов ходила в перспективных и универсальных, но только в 2023-м вышла на уровень 900-очковых результатов по системе FINA, причем сразу в двух 50-метровых дисциплинах – кролем и баттерфляем. В баттерфляе ее рекорд России замыкает топ-4 сезона, результат в вольном стиле – 12-й.

Похоже, инерция прогресса в российском плавании слишком высока – на потенциал команды не повлияла даже череда потерь после Токио-2020:

• чемпион мира и бывший рекордсмен мира в длинном брассе Антон Чупков поставил карьеру на паузу весной 2023-го и пока не объявлял о желании вернуться;

• легенда женского брасса Юлия Ефимова не выступала на официальных турнирах больше полутора лет – и не факт, что это когда-то случится;

• лидер женской сборной на длинных дистанциях Анастасия Кирпичникова недавно сменила гражданство и будет выступать за сборную Франции.

Но, похоже, главные испытания впереди, а нашему плаванию предстоит борьба со временем – и не столько заочная против секунд соперников, сколько с бесконечным ожиданием возвращения на большие турниры.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Ильнар Тухбатов