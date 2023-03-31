7 комментариев

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«Я собирал бутылки, и мне не было стыдно. Очень хотелось есть». Каким был Плющенко, когда еще ничего не выиграл

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Евгений Плющенко Евгений Плющенко
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Фигурное катание Фигурное катание

Евгений Плющенко – фигурист с максимально противоречивым бэкграундом, но как бы к нему ни относились, его карьера легендарна.

 Несколько уникальных цифр из биографии Плющенко:

💥 17 лет – на столько растянулась его взрослая карьера: с 1997-го по 2014-й. Даже с учетом пропущенных сезонов (их 4) это удивительный срок для фигурного катания;

💥 4 Олимпиады подряд – с каждой Плющенко увозил медаль;

💥 3 победы на чемпионатах мира, 7 – на чемпионатах Европы и 10 – на чемпионатах России. Титулов хватило бы на несколько поколений современных фигуристов.

Но все это – лишь очевидные и поверхностные знания, благодаря которым фамилия Плющенко стала синонимом фигуриста. Сейчас он тренер, который развивает новое направление в фигурном катании – спортивная академия, ориентированная на бизнес, но это история уже совсем о другом Плющенко.  

Возможно, того Евгения, которого знают сейчас, не было бы, не пройди он испытания в детстве. Он много и часто рассказывал о том, как тяжело ему и его семье пришлось в 90-е.

Для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирают редакция и пользователи, дедлайн – 31 марта в 23:59 по московскому времени) мы собрали 11 коротких историй о маленьком Жене – из времени, когда бедствовали почти все.

В голосовании редакции Плющенко занял 4-е место. Среди пользователей – уверенно держится в топ-10.

Пока жил один в Питере – курил, бродяжничал и прогуливал школу

В Петербург Плющенко переехал ради тренировок у Алексея Мишина – родители остались в Волгограде, чтобы не тратить лишних денег. 12-летний Женя почти год один жил в квартире тренера, предназначенной для приезжих спортсменов, питался бутербродами и пельменями. А в свободное от тренировок время бродяжничал по питерским дворам.

Там он возобновил привычку курить (первые опыты случились еще в родном Волгограде), смело прогуливал уроки, а стипендию, которую получал в спортивной школе, тратил на самое необходимое – еду, сигареты и проезд до ледового дворца.

«Как тут откажешься, когда никто тебя не контролирует, а старшие спортсмены время от времени предлагают вместе покурить! Когда стоишь рядом со старшими ребятами в подворотне и затягиваешься, чувствуешь себя почти таким же крутым, как они», – приехавшая проведать Евгения мама была в ужасе.

После этого родители Плющенко поняли, как рискованно оставлять одного ребенка в городе, полном соблазнов – мама тоже перебралась в Питер.

Купил маме пальто на первые деньги, накопленные со стипендии. И очень гордился

Евгений все равно откладывал понемногу, чтобы сделать первый настоящий подарок маме – им стало пальто, купленное на волгоградском рынке во время его недолгих каникул. 

«Мы поехали на рынок и выбрали для мамы пальто. Ярко-синее. Мама в нем была очень красивая, и я безумно собой гордился», – вспоминал Плющенко.

Деньги в семье зарабатывал только отец, но их не хватало на жизнь в Питере

Переезд мамы в Питер оставил ее без работы – в семье зарабатывал только Виктор Плющенко, оставшийся в Волгограде с сестрой Евгения. Бывший военный впахивал на двух работах, но денег все равно не хватало. 

«Мой отец из породы настоящих мужчин. Когда-то он служил в танковых войсках, был командиром танка. На БАМе работал плотником, столяром и каменщиком.

Когда мы переехали в Волгоград, у нас были и квартира, и машина. Тогда нам и в голову не могло прийти, что мы столкнемся с такими обстоятельствами, при которых денег порой не будет хватать даже на хлеб», – в какой-то момент родители Евгения поняли, что больше не могут содержать его увлечение фигурным катанием. Отец даже прислал деньги на обратные билеты в Волгоград.

«Это ошибка. Дальше все будет по-другому. У вас очень перспективный и талантливый сын, надо подождать. Терпите», – отговорил Мишин, с которым Евгений и мама пришли прощаться.

Жили в коммуналке с алкоголиками 

Мишин часто помогал семье Плющенко деньгами на продукты, но однажды попросил их освободить квартиру. Снять удалось только комнату в коммуналке рядом с соседями-алкоголиками за 200 рублей – сумма, на которую они могли жить почти полгода.

«Случалось и такое, что у нас не оставалось ни копейки. За помощью к Мишину мы больше обращаться не смели: было ужасно неудобно, тогда он казался нам недоступным, и мы его даже побаивались. Я нервничал, и на тренировках у меня многое не получалось. Мама постоянно плакала», – жуткую атмосферу того времени спасали только переданные через проводника конверты с небольшими суммами от отца.

Бутылки – главная ассоциация из детства, которая позволяла не голодать

Когда деньги заканчивались, Евгений с мамой шли собирать бутылки – самым проходным местом считалась территория у Петропавловской крепости.

«Мама садилась на лавочку, а я высматривал тех, кто пьет пиво. Дожидался, пока человек допьет, подходил и тихо спрашивал: можно у вас бутылку забрать? Потом бежал к маме, и она прятала наш трофей в пакет», – какое-то время это было основным доходом Плющенко.

Бутылки сдавали, а заработанные деньги тратили почти сразу – покупали и тут же съедали хлеб, фрукты, иногда баловали себя пирожными. Одно из детских воспоминаний Плющенко – разрезанное напополам яблоко на столе: одна половинка – на утро, вторая – на вечер.

«Мама мне говорила: да, мы собираем бутылки, но ничего плохого в этом нет, не надо этого стыдиться. А мне и не было стыдно. Я прекрасно понимал, что ничего плохого не делаю. Тем более что очень хотелось есть.

Откусывая от только что купленного батона, я пытался успокоить маму: мам, не переживай, я буду много тренироваться. Я постараюсь заработать побольше денег, и когда-нибудь мы купим в Питере жилье. И папа с Леной к нам приедут», – большая мечта появилась у Плющенко в 12 лет.

Плющенко помогал деньгами не только Мишин, но и директор «Юбилейного»

Еще один человек, помогавший Жене с деньгами, – директор дворца «Юбилейный», в котором проходили тренировки, Татьяна Меньшикова.

Как-то у входа она застала врасплох маму Евгения вопросом «как ваши дела?» – та вместо ответа расплакалась. Узнав подробности, Меньшикова достала из кошелька 200 рублей с требованием накормить ребенка, а потом еще не раз приносила им деньги. 

По воспоминаниям Евгения, от голода его спасали только сборы, где кормили три раза в день.

На гастролях в Германии завидовал детям, которым дарили подарки

Еще одно воспоминание Плющенко из детства – поездка с группой «Юбилейного» на гастроли в Германию. Там детей селили не в отелях, а в домах немцев – Евгению досталась пожилая и очень прижимистая семья.

Все друзья рассказывали, как немцы ежедневно водят их в магазины за подарками – кому куртку, кому джинсы – и вызывали зависть. А когда Евгений дождался поездки в супермаркет и выбрал бейсболку Chicago Bulls, выяснилось, что это был экскурсионный выезд, не предполагавший покупок.

«Мы ехали и думали: «Надо же, как нам не повезло с немцами! Вон у всех какие щедрые: и куртки, и джинсы, и футболки им подарили. А мне даже не купили!» Разочарованию не было предела, расстроились мы ужасно. Видимо, свои немецкие подарки мы должны были выстрадать», – только в последний день перед отъездом пенсионеры привезли Евгения с другом в магазин, позволив им выбрать несколько вещей.

В 13 лет заработал 1,5 тысячи долларов

Первые серьезные деньги Плющенко получил за 6-е место на юниорском ЧМ-96 (выиграл Ягудин) – из призовых ему досталось 1500 долларов.

На эти деньги можно было начать новую жизнь – они с мамой поменяли съемную квартиру, купив в нее телевизор и видеомагнитофон, взяли велосипед для поездок на тренировки, а еще обновили гардероб покупками в московских магазинах: пару костюмов маме, рубашку – папе и кофту – сестре.

Все изменилось в 1997-м – из нищеты вырвала победа на ЮЧМ

Спустя год за победу на ЮЧМ 14-летний Плющенко получит уже 10 тысяч долларов – баснословную для России сумму по тем временам, когда за доллар давали почти 6 тысяч рублей.

«Отныне можно было нормально питаться, одеваться, хорошо себя чувствовать. Мы жили все в той же комнате, но это была уже совсем другая жизнь. Это была не только моя победа. Это была победа всей моей семьи», – золото в Сеуле-1997 стало точкой отсчета в новой жизни Плющенко.

Часть призовых Евгений отдал отцу на покупку новой машины – темно-зеленые «Жигули» 99-й модели, на которой потом он учился вождению.

На призовые от взрослых побед купил квартиру

Следующие призовые (за серебро уже на взрослом Евро-98 и бронзу на ЧМ-98) в памяти Евгения прочно ассоциируются с масштабной покупкой – квартирой.

«Сразу решил: покупаю квартиру для своей семьи, мы уже достаточно настрадались с мамой в коммуналке», – квартиру в новостройке выбирали втроем: Женя, мама и Мишин.

«Когда мы переехали, я был горд, что это случилось благодаря мне. Был счастлив за свою семью, что мы все-таки сделали это, сумели преодолеть трудности и выбраться из нищеты. Я сиял сам, постоянно заглядывал в глаза своим родителям и радовался, что они тоже счастливы. Квартира казалась дворцом, я бегал по ней и постоянно повторял: какая она большая! Там можно кататься на велосипеде. Я прятался от мамы, а она меня искала. Это было здорово».

Привычка дарить подарки – из детства

Немецкая поездка, по словам Плющенко, навсегда оставила в нем комплекс дарителя – когда у него появились деньги, он начал совершать импульсные подарки друзьям. 

«Иногда после тренировки мы с пацанами – моими ровесниками, у которых еще не было никаких титулов, заваливались в какую-нибудь кафешку, и я всех угощал. Или шли с младшими по магазинам, и я покупал подарки: кому кроссовки, кому свитер, кому машинку с пультом управления. Очень хотелось праздника. Не только для себя, но и для тех, кто пока еще ничего не добился. У меня уже все это есть, пусть и у других будет», – привычка, которую Плющенко донес сквозь годы.

Теперь в виде айфона за ультрапрыжки для учениц.

***

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В тексте использованы цитаты из книги Евгения Плющенко «О чем молчит лед».

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов; из личного архива Евгения Плющенко

7 комментариев

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Irgachali Tursunbaev
Ответ Agura
Вот не верю я в эту слезливую историю с бутылками, хотя 90-е пережила в сознательном возрасте. Было трудно всем, не только Плющенко с матерью. Но тем, кому действительно не хватало денег на еду, искали возможность заработать, а не заниматься спортом, причем одним из самых дорогих видов. К тому же действительно голодный ребенок просто не имеет физических сил, чтобы переносить повышенные физические нагрузки. Сборы же, на которых Плющенко сытно питался, ,как известно, носят эпизодический характер. У подростков часто бывает повышенный аппетит и чувство голода, даже при хорошем питании. Таковы особенности организма в этот период. А если к этому прибавить необходимость следить за весом, как делают все фигуристы, то вся картина выглядит несколько иначе.
а в сиротинушку Горбачеву веришь хоть
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Irina29
В 90-е всем было трудно, большинство детей собирали и сдавали бутылки, чтоб купить еду, родители пахали на двух-трех работах, чтоб минимум обеспечить. У Плющенко мне кажется уж сильно преувеличена история, что прям бедный и несчастный голодал, не верю, что родители не могли своему ребёнку обеспечить питание нормальное, и вообще отослать в Питер в 90-е ребёнка одного это идиотизм, хорошо что мать потом додумалась приехать.
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Bahmut
Я сейчас заплачу) С развалом СССР батя шахтер и мама на шахте на поверхности в админ здании работала, начали получать копейки и то не всегда платили, задержки по зарплате до полугода доходили, но чтобы мама со мной ходила бутылки собирать? Хватало на еду и то только с продуктовыми талонами в магазине отоваривали. Кстати в те времена на джинсовые прикиды как у Женечки на фото точно денег в семье небыло, как и на костюмы с рубашечками для отца. Так и вижу как Евгеша в джинсовом прикиде ходит по райончику и слезливо клянчит пустые бутылки у алкашей. Зачем такое придумывать и унижать собственную маму, что с этим человеком?
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Александр Шульгин
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0
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Agura
Вот не верю я в эту слезливую историю с бутылками, хотя 90-е пережила в сознательном возрасте. Было трудно всем, не только Плющенко с матерью.
Но тем, кому действительно не хватало денег на еду, искали возможность заработать, а не заниматься спортом, причем одним из самых дорогих видов.
К тому же действительно голодный ребенок просто не имеет физических сил, чтобы переносить повышенные физические нагрузки. Сборы же, на которых Плющенко сытно питался, ,как известно, носят эпизодический характер.
У подростков часто бывает повышенный аппетит и чувство голода, даже при хорошем питании. Таковы особенности организма в этот период. А если к этому прибавить необходимость следить за весом, как делают все фигуристы, то вся картина выглядит несколько иначе.
+7
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igls54
Бэкграунд у Жени неважный исключительно из-за г-жи Рудковской
+3
0
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Denis Travin
... детский алкоголизм - страшная вещь.
Как же так получилось, что папа - подполковник, а мама - глав. врач больницы не смогли обеспечить сына минимальными cуточными в СПб?
И почему Мишин А. ждал целый год, прежде чем приютить крошку у себя?
+5
-5
0
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