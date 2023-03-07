14 комментариев

Босс нашей художественной гимнастики Ирина Винер внезапно получила 2-летнее отстранение от FIG (Международная федерация гимнастики).

Причина – публичные заявления Винер по итогам Олимпиады-2020 в Токио, где ее сборная не выиграла ни одного золота. А еще – похоже, буллинг представителя России в техническом комитете FIG Натальи Кузьминой.

Что случилось?

Сначала несколько цитат из релиза FIG:

«Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики уведомила о решении по дисциплинарному делу в отношении госпожи Ирины Винер-Усмановой (Россия) и Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Разбирательство касалось предполагаемого ответного отзыва кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в Технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичных заявлений, сделанных в СМИ после поражения российской сборной на Олимпийских играх Токио-2020, которые признаны оскорбительными и нарушающими Правила FIG, а также отказа ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла следующее решение. Госпожа Винер-Усманова и Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) несут ответственность за нарушение Правил FIG.

Госпоже Винер-Усмановой не разрешается участвовать или получать любую аккредитацию в международных соревнованиях, включая, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии FIG на два года, которые начнутся через один день после отмены защитных мер FIG в отношении российских гимнастов. ФСГР наказывается предупреждением».

Конкретики в обосновании Дисциплинарной комиссии не так много – например, нет конкретного нарушения, которое инкриминируется Винер. Только общие темы: публичные заявления Винер на Играх-2020, отзыв Натальи Кузьминой с выборов в техком FIG и отказ от сотрудничества со следствием .

Почему только сейчас и с чего все началось?

Понятно, что точка отсчета в этом деле – Олимпиада-2020, которая проходила в июле-августе 2021-го. Получается, наказание настигло Винер через полтора года – не слишком ли долго для изучения обстоятельств, которые в общем-то на виду?

На самом деле, разбирательство в отношении Винер стартовало позже – в сентябре 2021-го. Жалобу подала Наталья Кузьмина, кандидатуру которой российская сторона отозвала с предстоящих выборов на пост главы техкома FIG по художественной гимнастике – она посчитала такое снятие незаконным .

«Мы ее выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила. Она на Олимпиаде сотворила такую гадость, никто бы не посмел сделать то, что она сделала», – объясняла позицию Винер.

Возможно, какие-то из ее слов – этих или сказанных в другое время – использовались как доказательства того факта, что отзыв кандидатуры Кузьминой был местью за результаты в Токио-2020 .

А тогда все закончилось увлекательной многоходовкой:

1) комиссия в рамках обеспечительных мер предписала FIG восстановить Кузьмину в списке кандидатов, но прямо перед выборами это решение отменили – техком по художественной гимнастике на безальтернативной основе возглавила Ноха Абу Шабана из Египта;

2) Кузьмина на том же самом конгрессе FIG получила должность почетного вице-президента организации – и вряд ли многое потеряла от смены кресла;

3) а Россия из-за спешной и некрасивой процедуры отзыва своего кандидата лишилась места в президиуме FIG – президент ФСГР Василий Титов, который юридически оформлял эту историю, не получил нужного количества голосов на выборах вице-президента организации.

«Нам не простили ситуацию с Кузьминой, она сыграла свою негативную роль, очень непростые взаимоотношения с континентальными союзами – каждый очень сильно бился за своих кандидатов. Но это скорее персональная потеря, чем потеря для страны, и гимнастика наша от этого не пострадает», – храбрился Титов.

Следующие полтора года комиссия проводила расследование – сроки действительно вызывают вопросы, но, похоже, большая часть времени ушла на ожидание объяснений от российских чиновников .

Судя по формулировке «отказ от сотрудничества со следствием», объяснений не последовало, хотя важной частью проверки была не только корректность высказываний Винер, а их взаимосвязь со снятием с выборов Кузьминой.

Кто такая Кузьмина – получается, она в этой истории едва ли не главный персонаж?

Кузьмина с 2013 года возглавляла техком FIG по художественной гимнастике и, по сути, была главным человеком в этом спорте, отвечая не только за судейство, но и за тренды во всем виде. И именно ее Винер сделала синонимом поражения России на Играх в Токио, обвинив в нежелании отстаивать интересы России.

«Мы 20 лет выигрываем Олимпийские игры, выиграли все чемпионаты мира, за полтора месяца до Игр выиграли чемпионат Европы. И что получается на Олимпиаде? Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы, в другом, не имея на это никаких оснований .

Поэтому когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только о своем я», – жаловалась она президенту Путину на послеолимпийском совете по спорту.

Ответ Путина был емким: «Мы всем болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло, просто возникает вопрос, что там за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям Олимпийского движения» .

В ответ на эмоциональные жалобы Винер Кузьмина составила максимально холодный отчет о работе арбитров на Играх: «В судействе Олимпиады-2020 не выявлено никаких отклонений или нарушений, результаты в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными».

А что с публичными высказываниями Винер – они действительно были оскорбительными?

• После поражения сестер Авериных в Токио-2020 Винер действительно бушевала:

«Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на 7 десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете?

Судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю. Это просто позор художественной гимнастики . Такое судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Получается, это диверсия – Россию убирают по всем статьям . Я никогда не была политизирована, но будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет».

• После краха в групповом многоборье эмоций стало еще больше – добавились обвинения в ангажированности судей:

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила.

Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили. Судьи – люди, не имеющие опыта, и технический комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике».

• А на октябрьском чемпионате мира, где сестры не выиграли соревнования в ленте, снова досталось Кузьминой:

«Сегодня, видимо, Наталье Кузьминой, было очень неприятно, если Россия выиграет все золотые медали. Она это допустить не могла. Она, Кузьмина, в своем репертуаре. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело».

Каждый решит сам, насколько корректны эти слова, а для точной диагностики в дисциплинарном кодексе FIG есть такие виды нарушений:

1) наносить ущерб имиджу гимнастики, FIG или ее членов своим поведением, словами или поступками;

2) вести себя оскорбительно по отношению к членам FIG, гимнастам или официальным лицам;

3) преследовать или оскорблять любого человека любым способом по причине в частности его национального происхождения, рождения или иного статуса.

Кто принимал решение и что дальше?

В финале несколько формальностей.

Фонд гимнастической этики не является частью Международной федерации гимнастики, а считается независимым органом, который в 2019-м создан для рассмотрения нарушений правил и процедур FIG, включая нарушения этических норм.

Главные задачи, прописанные в уставе Фонда – защита гимнастов и других участников от домогательств и оскорблений, дисциплинарные разбирательства в соответствии с политикой FIG и мониторинг надлежащего управления и этических принципов FIG и ее членов.

Директор фонда – Александр Маклин, ранее занимавший должность генерального секретаря Международной федерации конного спорта (FEI). Конкретный случай Винер разбирала комиссия из трех человек во главе с Лоуренс Бургер из Швейцарии – ей ассистировали еще одна швейцарка Деспина Мавромати и британец Томас Хэйн.

У Винер есть 21 день на подачу апелляции. Но, кажется, это не тот случай.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Евгений Одиноков, Валерий Мельников, Владимир Песня, Владимир Астапкович; Facebook/fig.gymnastics