14 комментариев

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»
Босс нашей художественной гимнастики Ирина Винер внезапно получила 2-летнее отстранение от FIG (Международная федерация гимнастики).
Причина – публичные заявления Винер по итогам Олимпиады-2020 в Токио, где ее сборная не выиграла ни одного золота. А еще – похоже, буллинг представителя России в техническом комитете FIG Натальи Кузьминой.
Что случилось?
Сначала несколько цитат из релиза FIG:
«Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики уведомила о решении по дисциплинарному делу в отношении госпожи Ирины Винер-Усмановой (Россия) и Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
Разбирательство касалось предполагаемого ответного отзыва кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в Технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичных заявлений, сделанных в СМИ после поражения российской сборной на Олимпийских играх Токио-2020, которые признаны оскорбительными и нарушающими Правила FIG, а также отказа ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла следующее решение. Госпожа Винер-Усманова и Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) несут ответственность за нарушение Правил FIG.
Госпоже Винер-Усмановой не разрешается участвовать или получать любую аккредитацию в международных соревнованиях, включая, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии FIG на два года, которые начнутся через один день после отмены защитных мер FIG в отношении российских гимнастов. ФСГР наказывается предупреждением».
Конкретики в обосновании Дисциплинарной комиссии не так много – например, нет конкретного нарушения, которое инкриминируется Винер. Только общие темы: публичные заявления Винер на Играх-2020, отзыв Натальи Кузьминой с выборов в техком FIG и отказ от сотрудничества со следствием.
Почему только сейчас и с чего все началось?
Понятно, что точка отсчета в этом деле – Олимпиада-2020, которая проходила в июле-августе 2021-го. Получается, наказание настигло Винер через полтора года – не слишком ли долго для изучения обстоятельств, которые в общем-то на виду?
На самом деле, разбирательство в отношении Винер стартовало позже – в сентябре 2021-го. Жалобу подала Наталья Кузьмина, кандидатуру которой российская сторона отозвала с предстоящих выборов на пост главы техкома FIG по художественной гимнастике – она посчитала такое снятие незаконным.
«Мы ее выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила. Она на Олимпиаде сотворила такую гадость, никто бы не посмел сделать то, что она сделала», – объясняла позицию Винер.
Возможно, какие-то из ее слов – этих или сказанных в другое время – использовались как доказательства того факта, что отзыв кандидатуры Кузьминой был местью за результаты в Токио-2020.
А тогда все закончилось увлекательной многоходовкой:
1) комиссия в рамках обеспечительных мер предписала FIG восстановить Кузьмину в списке кандидатов, но прямо перед выборами это решение отменили – техком по художественной гимнастике на безальтернативной основе возглавила Ноха Абу Шабана из Египта;
2) Кузьмина на том же самом конгрессе FIG получила должность почетного вице-президента организации – и вряд ли многое потеряла от смены кресла;
3) а Россия из-за спешной и некрасивой процедуры отзыва своего кандидата лишилась места в президиуме FIG – президент ФСГР Василий Титов, который юридически оформлял эту историю, не получил нужного количества голосов на выборах вице-президента организации.
«Нам не простили ситуацию с Кузьминой, она сыграла свою негативную роль, очень непростые взаимоотношения с континентальными союзами – каждый очень сильно бился за своих кандидатов. Но это скорее персональная потеря, чем потеря для страны, и гимнастика наша от этого не пострадает», – храбрился Титов.
Следующие полтора года комиссия проводила расследование – сроки действительно вызывают вопросы, но, похоже, большая часть времени ушла на ожидание объяснений от российских чиновников.
Судя по формулировке «отказ от сотрудничества со следствием», объяснений не последовало, хотя важной частью проверки была не только корректность высказываний Винер, а их взаимосвязь со снятием с выборов Кузьминой.
Кто такая Кузьмина – получается, она в этой истории едва ли не главный персонаж?
Кузьмина с 2013 года возглавляла техком FIG по художественной гимнастике и, по сути, была главным человеком в этом спорте, отвечая не только за судейство, но и за тренды во всем виде. И именно ее Винер сделала синонимом поражения России на Играх в Токио, обвинив в нежелании отстаивать интересы России.
«Мы 20 лет выигрываем Олимпийские игры, выиграли все чемпионаты мира, за полтора месяца до Игр выиграли чемпионат Европы. И что получается на Олимпиаде? Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы, в другом, не имея на это никаких оснований.
Поэтому когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только о своем я», – жаловалась она президенту Путину на послеолимпийском совете по спорту.
Ответ Путина был емким: «Мы всем болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло, просто возникает вопрос, что там за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям Олимпийского движения».
«Мы проигрываем, не имея на это оснований. Вот вам и политика». Что сказала Ирина Винер, оказавшись перед Путиным
В ответ на эмоциональные жалобы Винер Кузьмина составила максимально холодный отчет о работе арбитров на Играх: «В судействе Олимпиады-2020 не выявлено никаких отклонений или нарушений, результаты в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными».
А что с публичными высказываниями Винер – они действительно были оскорбительными?
• После поражения сестер Авериных в Токио-2020 Винер действительно бушевала:
«Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на 7 десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете?
Судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю. Это просто позор художественной гимнастики. Такое судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Получается, это диверсия – Россию убирают по всем статьям. Я никогда не была политизирована, но будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет».
• После краха в групповом многоборье эмоций стало еще больше – добавились обвинения в ангажированности судей:
«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила.
Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили. Судьи – люди, не имеющие опыта, и технический комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике».
Истерика Винер уже надоела! Она ссорит наших спортсменов, вредит гимнастике, а больше всего – сестрам Авериным
• А на октябрьском чемпионате мира, где сестры не выиграли соревнования в ленте, снова досталось Кузьминой:
«Сегодня, видимо, Наталье Кузьминой, было очень неприятно, если Россия выиграет все золотые медали. Она это допустить не могла. Она, Кузьмина, в своем репертуаре. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело».
Каждый решит сам, насколько корректны эти слова, а для точной диагностики в дисциплинарном кодексе FIG есть такие виды нарушений:
1) наносить ущерб имиджу гимнастики, FIG или ее членов своим поведением, словами или поступками;
2) вести себя оскорбительно по отношению к членам FIG, гимнастам или официальным лицам;
3) преследовать или оскорблять любого человека любым способом по причине в частности его национального происхождения, рождения или иного статуса.
Кто принимал решение и что дальше?
В финале несколько формальностей.
Фонд гимнастической этики не является частью Международной федерации гимнастики, а считается независимым органом, который в 2019-м создан для рассмотрения нарушений правил и процедур FIG, включая нарушения этических норм.
Главные задачи, прописанные в уставе Фонда – защита гимнастов и других участников от домогательств и оскорблений, дисциплинарные разбирательства в соответствии с политикой FIG и мониторинг надлежащего управления и этических принципов FIG и ее членов.
Директор фонда – Александр Маклин, ранее занимавший должность генерального секретаря Международной федерации конного спорта (FEI). Конкретный случай Винер разбирала комиссия из трех человек во главе с Лоуренс Бургер из Швейцарии – ей ассистировали еще одна швейцарка Деспина Мавромати и британец Томас Хэйн.
У Винер есть 21 день на подачу апелляции. Но, кажется, это не тот случай.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Евгений Одиноков, Валерий Мельников, Владимир Песня, Владимир Астапкович; Facebook/fig.gymnastics
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Почетный вице-президент - это должность свадебного генерала. Почетное звание, а не должность, почетного вице-президента получают за продолжительную работу на высокой должности в FIG. Винер, между прочим, почетный член FIG, но не почетный вице-президент, ибо никогда руководителем техкома не была.
Кузьмина от смены кресла на почетное звание потеряла очень много. Она перестала непосредственным образом влиять на создание правил нового олимпийского цикла, и что намного важнее, не сможет больше осуществлять контроль судейства на ЧМ и ОИ.
Что до правил, действовавших во время ОИ в Токио, то Кузьмина как Президент Верховного Жюри была обязана заблокировать вывод оценки Ашрам на табло в зале (после вывода на табло оценка может быть изменена только в результате протеста гимнастки) и пересчитать её оценку трудности предмета, особенно в ленте. У Кузьминой на это по правилам было 10 секунд. Но я понимаю, автор, что вы не можете это правило найти, ибо правила FIG вы, скорей всего не читали и просто не знаете, где его искать ;)
Что же высказываний Винер, то всё было по делу. Изучите, как ведет себя мадам Deriugina, особенно послушайте ее матерный монолог в кике на ОИ в Рио (*б твою мать, суч*ры, просто суч*ры), и вообще. Но ей ничего за это не былои не будет, ибо после событий 2014 года на все нарушения со стороны украинок господа из FIG попросту закрывают глаза.
>>>2.3.6 Prevention of publication of impossible scores on the scoreboards and TV
In order to be able to intervene before the final score is released to the public, the respective Supervisor and the President of Superior Jury is given the possibility to stop the publication of the final score and to block the result system in order to intervene. For this purpose, the result system shall provide a clearly marked stop device or key which must be activated by either the Supervisor or the President of the Superior Jury within 10 (ten) seconds after the last score appeared.
Should the publication of the score not have been stopped within 10 seconds, the score is released automatically. The result system shall block automatically in case of non-allowed deviations between the D-Scores of the judges’ panel and the D-Score of the Supervisor as described in the clarifications specific for each discipline here below, as well as in the case of a deviation of more than 2.00 pts between any score given within a specific panel.