Кто проклял питерский «Зенит» в волейболе? Ноль титулов и 8 проигранных финалов, хотя клуб называли базовым для сборной

В нашем волейболе уникальный лидер: у питерского «Зенита» ни одного поражения в 17 матчах Суперлиги и всего пять проигранных сетов за четыре месяца.

Согласитесь, серия завораживает, даже несмотря на близость других фаворитов: у «Динамо» единственная осечка, у одноименного клуба из Казани – две.

Вообще, «Зенит» из Питера – легендарный клуб в российском волейболе.

Он появился в 2017-м (через год после баскетбольного) и сразу попал в Суперлигу решением Президиума Всероссийской федерации волейбола вместо развалившегося «Динамо-Краснодара» – без лишних спортивных формальностей в низших дивизионах. Финансовые гарантии обеспечил «Газпром», состав собрали из доступных, но уже топовых игроков, а команда сходу взяла серебро чемпионата России.

«Никаких других целей, кроме чемпионства, мы перед собой не ставим. Действительно, за год-полтора очень трудно создать команду, которая будет бороться за золотые медали, но у нас должна быть только такая цель», – обещал летом 2018-го глава наблюдательного совета «Зенита» и зампред правления «Газпрома» Сергей Хомяков.

Следующие пять сезонов «Зенит» самоотверженно гонялся хоть за каким-нибудь титулом, но тщетно – ощущение, что команда заколдована. Парадокс, граничащий с магией – у самой богатой команды страны нет ни одного титула. Вообще.

Судите сами:

• 8 раз «Зенит» останавливался в одном шаге от титула – добирался до золотого матча (по два раза в чемпионате России и Суперкубке, трижды – в Кубке России, еще раз в Кубке CEV – втором по значимости клубном турнире Европы), но всегда проигрывал. Представляете, как это обидно – сыграть 8 финалов, но не выиграть ни одного?

• Турниров, в которых «Зенит» не выходил в финал, даже меньше – всего 7, три из которых клуб заканчивал в полуфиналах. Еще два международных кубка «Зенит» просто не доиграл: Кубок CEV в 2020-м – из-за пандемии, а Лигу чемпионов в 2022-м – из-за отстранения российских клубов.

• Сезон-2020/21 вообще получился максимально обидным. «Зенит» прорвался в финалы сразу трех турниров (чемпионат России, Кубок России и Кубок CEV), но везде проиграл одному и тому же клубу – московскому «Динамо»: в декабре, марте и апреле.

• Питерский «Зенит» поначалу часто путали с казанским (даже генеральным спонсором у обеих команд выступал один и тот же «Газпром»), но позже их научились отличать по простому признаку: казанцы за время существования клуба-тезки взяли 10 титулов (в том числе и Лигу чемпионов), а питерцы до сих пор в режиме ожидания.

• Перед каждым следующим сезоном «Зенит» усиливал трансферную агрессию. Например, летом 2019 из Кемерово в Питер с несколькими игроками переехал финский тренер Туомас Саммельвуо, только что сделавший провинциальный «Кузбасс» чемпионом и заработавший этим пост главного тренера сборной России.

В разное время в команду заводили звезд из сборной России – Ивана Яковлева, Егора Клюку, Игоря Кобзаря, Федора Воронкова, Виктора Полетаева, но победные традиции они словно оставляли в прошлых клубах. Не помогло, даже когда чиновники из федерации неофициально стали называть «Зенит» базовым клубом для сборной.

• С первых дней существования «Зенит» считался зажиточным клубом – дебютный сезон питерцы провели с солидным для волейбола бюджетом порядка 400 млн рублей. Сейчас, по информации «Бизнес Online», годовая смета «Зенита» подбирается к 900 млн рублей – это в 1,5 раза больше, чем у ближайшего конкурента из Казани. Деньги, с которыми несолидно проигрывать, правда?

• Помните, как в отсутствие титулов у футбольного «Спартака» мемом стала его победа на предсезонном Copa del Sol? У «Зенита» тоже есть трофей, который клуб берет почти ежегодно (исключение – 2021-й, когда выиграла сборная Беларуси) перед началом сезона – домашний «Мемориал Вячеслава Платонова». Пять Кубков с этого мемориала – пока главные награды в музее «Зенита».

• Забавная деталь, но слоганом «Зенита» с первых дней существования выбрали оптимистичное «Рожденные чемпионами!». Но реальность показала, что мало родиться чемпионом, им надо стать.

Нынешний сезон без поражений в регулярке – идеальный заход, чтобы разорвать цепь из поражений.

«Зенит» продолжает искать дорогу к первой победе. Перед сезоном-2022/23 он мощно обустроил два легионерских слота – выкупил у китайского «Шанхая» контракт американского универсала Мэттью Андерсона и продлил соглашение с французским либеро Женей Гребенниковым. В профайле американца уже было 10 титулов с «Зенитом-Казанью», а француз в 2021-м привел сборную к олимпийскому золоту – лучшей пары иностранцев в этом сезоне, пожалуй, нет ни у кого в России.

Из российских звезд у «Зенита» тоже флеш-рояль: пара топ-связующих из сборной Игорь Кобзарь и Дмитрий Ковалев, диагональный Виктор Полетаев с лучшим в чемпионате показателем очков, набранных за сет, Егор Клюка в доигровке. Состав, который не может проигрывать по определению – серия из 17 побед в Суперлиге подряд подтверждает.

Но есть и аргументы против – «Зенит» по-прежнему дрожит в матчах, которые стоят дорого. Например, в групповом раунде Кубка России питерцы дома сражались за выход в «Финал четырех» с Казанью, и та ноябрьская игра стала провалом. Итог – лишь один выигранный сет и досрочный вылет из турнира, на который делали важную ставку.

В чемпионате все тоже будут решать конкретные матчи – уже весной. В это раз мужской формат переделали, отказавшись от прошлогоднего «Финала шести» и единственного золотого матча, в пользу плей-офф, который год назад идеально отрекламировали «Уралочка» и «Локомотив» из Калининграда.

И для «Зенита» эти матчи лягут грузом поражений из шести предыдущих сезонов.

Фото: vczenit-spb.ru; vk/vczenitspb; РИА Новости/Владимир Песня