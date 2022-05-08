Думали, Карполь давно закончил? Нееет, в 84 разбудил «Уралочку» и мчит к золоту, в тайм-аутах перекрикивает внука – главного тренера

В нашем волейболе удивление – женский чемпионат внезапно может выиграть «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. В финальном плей-офф против прошлогоднего чемпиона «Локомотива» из Калининградской области счет 1-1, а «Уралочка» уже забрала у соперниц преимущество своей площадки.

Даже если вы не следите за женским волейболом, точно знаете главного человека в этом клубе – командой по-прежнему руководит легендарный Николай Карполь, которому на днях исполнилось 84 года.

Но сначала о том, почему возможное чемпионство «Уралочки» можно будет заносить в красную книгу.

• «Уралочка-НТМК» живет без титулов 17 лет . После золотой серии из 20 побед подряд в чемпионатах, которая началась еще при СССР, а оборвалась в 2006-м, случались только низшие ступени пьедестала – серебро в 2016-м и семь бронз.

• Регулярный чемпионат команда закончила лишь на 5-м месте с гигантским отставанием от двух «Динамо» из Москвы и Казани – 18 очков . В личных встречах с командами выше себя в таблице «Уралочка» выиграла всего один матч из восьми – лучшая иллюстрация раскладов перед плей-офф.

• В команде почти нет звезд уровня хотя бы сборной России – не самой сильной команды последних лет в женском волейболе. Вероятно, вы вспомните только Ксению Парубец, которая несколько лет назад считалась основной доигровщицей сборной, но из-за разрыва крестообразной связки давно потеряла место в основе. Остальные – непримечательные прежде волейболистки, собранные из клубов волейбольного подземелья России.

• Звездных легионеров в «Уралочке» тоже нет. Главная сила в атаке – кубинка Айлама Сесе Монтальво – два года назад приехала в клуб 19-летней волейболисткой, которую кубинская федерация отправила в Россию набирать скиллы для будущего.

• В последние годы «Уралочка» считалась командой, в которой готовят волейболисток на вырост для топ-клубов: например, уехавшие в 2020-м Анна Климец, Татьяна Романова, Екатерина Енина и Екатерина Евдокимова сейчас лидеры московского «Динамо» и «Локомотива».

После невзрачного регулярного сезона «Уралочка» внезапно преобразилась в плей-офф – последовательно уничтожила Тулицу (4-е место в сезоне) и казанское «Динамо-АкБарс» (1-е место), проиграв всего 2 сета в четырех матчах. Первый матч в финале команда Карполя тоже взяла в трех сетах, а вот во втором проиграла – 1-3, привезя серию в Нижний Тагил (здесь команда принимает соперников) с перспективой закончить ее на домашней арене.

Теперь о Карполе – конечно, он самый важный человек в «Уралочке».

Правда, формально главным тренером «Уралочки-НТМК» считается его внук Михаил – рокировка произошла в 2021-м. Карполь-старший после 52 сезонов во главе команды перешел на должность старшего тренера – по состоянию здоровья он не мог летать на дальние выезды и полноценно проводить все тренировки. Кстати, ради нынешнего плей-офф Карполь-старший сделал исключение – летал с командой и на полуфинал в Казань, и на финал в Калининград.

Их отношения с внуком – отдельная история. В 1993-м, когда Михаилу было 4 года, в автокатастрофе погибли его родители – сын Николая Карполя Василий с женой. Николай Васильевич и супруга усыновили внука и воспитывали его с детства, которое проходило в Хорватии – там с 1990 года старший Карполь работал тренером-консультантом в загребском клубе «Младоста» .

«Воспитанию своих детей я уделял мало времени. Чужим – куда больше. Мне не удалось сохранить сына. Отдавай я больше времени семье, а не работе, может быть, я сохранил бы его. Этому мешала моя работа», – признавался Карполь в интервью «Спорт-Экспрессу».

Михаил, кстати, поначалу пошел не в волейбол, а в большой теннис – по юношам выступал за сборную Хорватию, даже выигрывал чемпионат мира в своем возрасте вместе с Марином Чиличем. Но травма заставила закончить раньше времени – в Екатеринбурге Карполь-младший начал тренировать молодежный состав «Уралочки» в 2014-м, а позже подключился к работе с основой.

«Николай Васильевич порой кричит на меня больше, чем на девочек. Но я понимаю, что он хочет как можно быстрее передать мне свой опыт, научить всему тому, чему научился сам. Так что я не обижаюсь абсолютно, просто слушаю и делаю выводы. Он же не просто так кричит, он же умные вещи говорит. Так что стоит прислушаться», – рассказывал Михаил Карполь несколько лет назад.

84-летний Карполь действительно не изменился – он по-прежнему экспрессивен, эмоционален и резок . В тайм-аутах несмотря на штатное расписание, он главный – все так же перекрикивает трибуны и жестко выговаривает волейболисткам за каждую ошибку. Стиль, который не перепутать больше ни с кем.

Из тренерских титулов Карполя можно выкладывать мозаику: два олимпийских золота, один чемпионат мира и три чемпионата Европы, 11 побед в чемпионатах СССР, 14 – в чемпионатах России, 8 Кубков чемпионов.

Казалось бы, еще одно золото в чемпионате России кардинально ничего не изменит. Но не переживать за Карполя и его команду невозможно – такая прочная и взаимная любовь к волейболу заслуживает новых побед.

Фото: vk.com/uralochkantmk; vk.com/vc.loko