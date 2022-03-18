«Он получил российский паспорт, но для него это ничего не значит». Волейболист Пашицкий сбежал из «Зенита» в Польшу

В нашем спорте большой скандал из-за контракта и отъезда из страны – волейболист Дмитрий Пашицкий, имея действующее соглашение с питерским «Зенитом», начал тренировки с польским клубом из Гданьска.

Пашицкий – не первый спортсмен, который оставляет российский клуб, но прежде разрывы или приостановки контрактов обходились без лишнего шума: в футболе, хоккее или баскетболе с легионерами получалось договариваться.

Разберемся, почему в волейболе возникли проблемы.

1. Во вторник клуб «Трефл» из Гданьска организовал пресс-конференцию, на которой вместе с президентом клуба Дариушем Гадомским и главным тренером Михалом Винярским появился Пашицкий в форме польской команды.

«Ситуация на данный момент такова, что, к сожалению, полюбовно решить вопрос Димы с российским клубом не удалось. Дима разорвал контракт с Петербургом с учетом всех последствий этого решения, но для того, чтобы он играл в другой стране, необходимо согласие Федерации волейбола России.

К сожалению, Федерация не хочет давать такого согласия, поэтому должен вмешаться вышестоящий орган — Международная федерация волейбола (FIVB). Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить формальности с FIVB не позднее завтрашнего дня и зарегистрировать Диму для участия в польских соревнованиях», – заявил на пресс-конференции президент клуба Дариуш Гадомский.

2. В отличие от FIFA, Международная федерация волейбола не разрешала легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке – все вопросы решались индивидуально.

Так, из нижегородского АСК ушел латвийский волейболист Денис Петровс, а украинцы Юрий Синица, Ян Ерещенко и Илья Ковалев договорились о расторжении контрактов с «Самотлором», «Енисеем» и «Газпромом-Югрой».

Большинство легионеров, кстати, продолжают играть в России – несколько сербов, финн Лаури Керминен в московском «Динамо», француз Николас Марешаль в «Урале», канадец Джон Гордон Перрри в Новосибирске, американец Мика Кристенсен и поляк Бартош Беднож в Казани.

Более того, ВФВ даже приняла поправки в регламент, согласно которым командам разрешено дозаявлять новых иностранцев в рамках лимита (два человека) до 15 апреля – по официальной формулировке «в связи с отъездом из России спортсменов ряда стран, вызванным требованиями правительств или федераций их стран».

Про разрешение Пашицкому на переход в другой чемпионат в ВФВ молчали – по регламенту игрок должен был получить от федерации трансферный сертификат, выполнив для этого несколько юридических процедур (написать заявление на имя президента ВФВ, получить согласие от предыдущего клуба и оформить запрос от нового, заплатить 2 тысячи евро).

Но формальностей не потребовалось – Международная федерация волейбола сделала исключение для Пашицкого, разрешив ему переход в польский чемпионат без международного сертификата.

В среду Дмитрий уже провел первый матч чемпионата Польши за Гданьск.

3. Последний матч за «Зенит» Пашицкий сыграл 27 февраля против «Кузбасса», а затем клуб объявил, что в связи с последними событиями Дмитрию предоставлен бессрочный отпуск. Контракт, по словам представителей клуба, продолжал действовать.

Сейчас официальная реакция «Зенита» – смесь гнева и обиды.

Вот полная цитата из официального заявления:

«Когда Дмитрий Пашицкий получил травму в матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом», по ходу которого он был заменен, «Зенит» пошел игроку навстречу и согласился отпустить его в бессрочный отпуск для самостоятельного лечения и решения личных проблем. Ни для кого не секрет, что на момент начала спецоперации на Украине на территории страны находились родственники Дмитрия, поэтому волейболист тяжело переживал начало конфликта , о чем и написал 2 марта на странице в Facebook.

Наш клуб отнесся к этой проблеме с пониманием и не возражал против того, что игрок временно покинет команду. Попыток категорически настоять на том, что Дмитрию предстоит продолжить выполнение профессиональных обязанностей согласно действующему контракту, с нашей стороны не было.

Соглашение Пашицкого с «Зенитом» действует, контракт с игроком не расторгнут, что он опять же недавно подтвердил очередной публикацией в Facebook.

В этой ситуации мы удивлены тем фактом, что Дмитрий, во-первых, появляется на пресс-конференции и на тренировках в экипировке другого клуба, во-вторых, из уст представителей этого клуба звучат слова о том, что контракт Пашицкого с «Зенитом» уже разорван. Это не соответствует действительности.

Хотелось бы напомнить, что Дмитрий при деятельной помощи клуба добровольно получил 14 августа 2020 года российский паспорт. Сейчас мы видим, что этот факт, похоже, ничего не значит для гражданина РФ Дмитрия Пашицкого . Кстати, в одном из интервью в 2020 году он сказал ровно следующее: «Я считаю себя больше русским, чем украинцем».

Уважаемый Дмитрий, если уже сегодня выяснится, что в силу создавшихся обстоятельств Вы действительно окажетесь де-юре игроком команды «Трефл» (Гданьск), то нам останется только сделать выводы из этой крайне неприятной ситуации. Хотелось бы сказать, что в конце февраля и начале марта далеко не одна российская команда столкнулась с необходимостью отпускать своих игроков, в том числе и ключевых, непосредственно по ходу сезона.

В это непростое время клубы повсеместно идут навстречу спортсменам и не препятствуют их отъезду и корректному расторжению контрактов. Точно так же готовы были поступить и мы. В том случае, если бы Вы, Дмитрий, еще находясь в Петербурге, выразили бы внятное желание покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, то Вас бы поняли.

А сейчас мы Вас уже не очень понимаем. Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завершается таким образом».

4. Сам Пашицкий объяснял ситуацию осторожно.

«Последние две недели были для меня как американские горки. Сначала я принял решение уехать из России, очень боялся за семью, которая была в Киеве. Потом поступило предложение из Гданьска. Когда мне удалось забрать близких в Польшу, начать тренироваться с командой, возникли сложности с возможностью моего перехода. Я надеюсь, что все закончится положительно» .

Дмитрий – не самый известный волейболист даже в российском чемпионате. Вот что о нем известно:

• Пашицкому 34 года, в России он играет с 2017-го – сначала за «Кузбасс», с которым выиграл чемпионат России, затем за питерский «Зенит», в который перешел вслед за финским тренером Туомасом Саммельвуо.

• о российском гражданстве Пашицкий задумывался еще в 2018-м, но процесс ускорился в 2020-м сразу после перехода в «Зенит» – спустя два месяца Дмитрий получил российский паспорт. Правда, вызова в сборную России от Саммельвуо так и не дождался.

«Я всегда считал себя русским. У меня дедушка с Алтая, бабушка – из Иркутска. Последние годы я здесь живу. Может быть, останусь жить в дальнейшем», – рассказывал в конце 2019-го Пашицкий изданию «Бизнес-Онлайн».

• Пашицкий, хоть и родился в Киеве, с трех лет жил в Латвии, карьеру начинал в эстонских клубах, а в чемпионате Польши уже играл – с 2014-го по 2017-й.

«Всю сознательную жизнь я провел в Риге. Да, у меня украинское гражданство, но связи с этой страной не чувствую, потому что там не живу», – говорил Пашицкий три года назад, переехав в Россию.

В чемпионате России питерский «Зенит» занимает 5-е место, отставая на 22 очка от «Зенита-Казань». Теперь – без Пашицкого, который был основным центральным блокирующим (а еще без тренера Саммельвуо, который сосредоточился на сборной России) – клубу придется совсем сложно.

Фото: VK/vczenitspb