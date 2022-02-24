«Спартак» (мини-футбольный) снялся с чемпионата России. Это самый несчастный клуб – он умирает в пятый раз

Мини-футбольный «Спартак» снялся с Высшей лиги чемпионата России – после 19 туров клуб лидировал в конференции «Запад» второго по значимости дивизиона. И имел серьезные перспективы для выхода в Суперлигу, но вместо этого объявил о расформировании.

Официальное заявление клуба – отдельный жанр, в котором реальность оказалась перевернутой, а причиной названо отсутствие патриотизма у футболистов, побежавших в другие команды, не желая играть за ромбик на груди.

Вот оно полностью:

«Дабы исключить спекуляции на этом событии, считаем важным сообщить, что руководство клуба до последнего дня искало все возможности для сохранения клуба. И возможность сохранить клуб была.

Да, клуб последние два месяца испытывал определенные финансовые затруднения, которые в том числе отражались на задержках заработных плат футболистов. Клуб имел задолженности перед игроками за 2 последних месяца. 18 февраля игроки приняли совместное решение не лететь в Сургут на игру против «Факела», хотя клуб был готов найти деньги на перелет и проживание игроков.

Сегодня, в последний день работы трансферного окна, руководство нашло возможность продолжать финансировать выступление команды, но, связавшись с офисом Ассоциации мини-футбола России, мы от них узнали, что группа игроков «Спартака» написала личные заявления и сменила команды, перейдя в станы конкурентов . Еще вчера игроки были проинформированы о том, что клуб получил гарантии по финансам и ожидает технически прихода средств на счета.

Этого оказалось недостаточно. Сама федерация мини-футбола, похоже, тоже оказалась не заинтересованной в сохранении одного из клубов и даже не проинформировала «Спартак» о фактах полученных заявлений, а также способствовала уходу из нашего клуба ряда футболистов.

В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола. Особенно печально осознавать, что для многих игроков и функционеров «Спартак» – это трамплин для продажи себя . После первого круга более половины игроков пытались покинуть клуб из-за предложенных им более выгодных финансовых условий со стороны клубов-конкурентов и в ультимативной форме заявляли о своем уходе из клуба».

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На самом деле, «Спартак» – самая многострадальная команда в нашем мини-футболе. Она прекращает существование уже в четвертый раз.

Архивные подробности – как и почему это происходило раньше.

• Клуб появился в начале 90-х и после серебра в Высшей лиге чемпионата СНГ следующие четыре сезона (с 1993-го по 1996-й) выступал в российской Высшей лиге (главной на тот момент в нашем мини-футболе), но до медалей не добирался: два четвертых места, одно пятое. Команда сотрудничала с большим «Спартаком» Романцева, а иногда даже получала оттуда футболистов, не проходивших в основу – так в мини-футболе появились Альмир Каюмов, Сергей Крестов, Олег Кужлев.

Но уже в 1995-м у «Спартака» начались финансовые проблемы – для их преодоления перед сезоном пришлось объединиться с командой «Новорусь», но под брендом «Спартак-Новорусь» удалось сыграть лишь 10 туров. Дальше последовало снятие – первое в истории, но совсем не последнее.

• В 1999-м в мини-футболе появился новый «Спартак» – Евгения Ловчева. В мини-футбол Серафимыч попал в середине 90-х, тренируя команду «Минкас», которая представляла Управление московской инкассации, но в 1998-м там начались перебои с финансированием. Ловчев нашел выход в переходе под крыло общества «Спартак» – так получилось собрать достойный бюджет и пригласить в команду топовых бразильцев.

Это было золотое время «Спартака» – в 2001-м он стал чемпионом России, прервав гегемонию «Дины», в 2002-м взял Кубок, а Ловчев на скамейке из каждого матча устраивал маленький спектакль.

• В конце сезона-2006-2007 в клубе заговорили о проблемах – команда скатилась на 9-е место, а футболисты разбегались. Перед стартом следующего чемпионата Ловчев объявил об отказе от Суперлиги, но заявил команду в Высшую лигу – на один уровень ниже.

Там «Спартак» прошелся катком, не проиграв ни одного из 32 матчей, и заработал возвращение в Суперлигу. Но, несмотря на переезд в подмосковную Рузу, денег хватило только до декабря – администрация города отказалась от финансирования, а клуб – от дальнейшего участия в турнире. Все матчи в сезоне-2008/09 с его участием были аннулированы.

«МФК «Спартак» сообщает о снятии с соревнований команд основного, дублирующего, молодежных составов. Причина – отсутствие финансирования клуба на протяжении нескольких месяцев. Большинство игроков основного состава уже трудоустроено в другие клубы. В ближайшее время РОО «Мини-футбольный клуб «Спартак» прекратит свое существование как юридическая единица», – констатировал смерть клуба официальный сайт.

• в 2013-м команда возродилась – в этот раз за него взялись 33-летний бизнесмен Игорь Снежницкий и бывший игрок сборной Андрей Ткачук. Тренировать пригласили еще одного известного футболиста из прошлого – Бесика Зоидзе, который в первый же сезон вывел «Спартак» в Суперлигу. Но там руководители снова наткнулись на нехватку денег – в 2015-м после 12-го места было решено переждать до лучших времен в Высшей лиге.

«Уведомляю о том, что МФК «Спартак» временно приостанавливает свою деятельность из-за нестабильного финансового положения и отсутствия источников формирования имущества клуба, в связи с чем в настоящее время не может подтвердить участие в соревнованиях сезона-2015/2016.

Сложившаяся экономическая ситуация в стране является дополнительной нагрузкой на руководство клуба. Думаю, в следующем сезоне кризис закончится, обещают же экономический рост в 2016 году. Будем надеяться на лучшее», – излучал оптимизм новый президент «Спартака» Александр Борисов.

Поговаривали, что в какой-то момент интерес к клубу проявлял даже Леонид Федун, но дальше слов дело не пошло – на пятый сезон в Высшей лиге деньги закончились.

• Объявление о снятии с чемпионата-2019/20 пришло после 7-го тура – «Спартак» уверенно шел последним в конференции «Запад» с 4 очками и главным тренером Эдером Соузой из Бразилии.

«Это решение далось нам с большим трудом, однако оно вынужденное, чтобы не тянуть груз прошлых ошибок сквозь весь сезон и не продолжать расстраивать болельщиков, руководство приняло решение о снятии с текущего чемпионата.

К сожалению, иногда необходимо сделать один шаг назад, чтобы потом – два вперед. Официально: основная команда будет расформирована, впереди нас ждет большая работа, в том числе и селекционная, а главной задачей станет формирование новой, сильной команды. Данное решение не означает закрытие клуба», – говорил спортивный директор Андрей Цуканов.

• «Спартак» действительно вернулся через год, подтвердив участие в Высшей лиге-2020/21 всего за неделю до старта.

«Кто-то из ребят не выходил на площадку около семи месяцев, некоторые готовили себя в индивидуальном порядке, а у кого-то вообще не было возможности тренироваться, – по словам главного тренера Сергея Абрамова, команду экстренно собирали в последний момент.

Прошлый сезон команда закончила на 3-м месте, а в нынешнем даже лидировала в зоне «Запад» – тем внезапнее стало объявление о новом снятии.

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В манифесте очередного президента «Спартака» Александра Лихачева (в прошлом – активиста фанатского движения большого «Спартака») максимально полное объяснение краха:

«Спартак» не интересен российскому мини-футболу. Мы играли на свои деньги, на личные, без долевого участия других сторон – посмотрите на таблицы и попробуйте найти похожих. Но мы не видели глобального интереса у большинства клубов и лиги пытаться зарабатывать, быть интересными, привлекать спонсоров и работать с ними.

Мини-футбол как спорт не интересен российскому зрителю. Мини-футбол не знаком российскому зрителю, так как никто не занимается продвижением мини-футбола, его пиаром и маркетингом . Мы пытались пробиться на «Матч ТВ», приезжали, писали письма, разговаривали по телефону. Мы просили всего лишь об одной игре – чтобы за целый сезон нас показали всего один раз. Хотели оценить рейтинги и показать, что мы можем делать интересно и привлекать болельщиков в эту игру. Но это не интересно.

Мини-футбол не интересен спонсорам. «Спартак» стал первым клубом, который смог подписать титульного партнера не по указке, а в ходе переговоров, пытаясь предлагать себя и быть кому-то интересным. Более того, таких партнеров было три. Но и они трезво оценивали маркетинговые возможности мини-футбола, поэтому и вложения их были незначительными для бюджета клуба.

Мини-футбольный «Спартак» не интересен спартаковским болельщикам – в глобальном плане. Наверное, это оказалось решающим фактором на грани между существованием и завершением своего пути. Перед началом сезона я оббежал не один десяток болельщиков с просьбами финансово поддержать клуб, находящийся в частных красно-белых руках – даже не просто перечислением денег, а покупкой билетов на выезд или съемом квартиры для иногородних игроков. В общем бюджете клуба такая помощь составила менее 1%.

Аудитория наших игр также вызывала у нас боль. Мы использовали все возможные инструменты, приглашая на наши игры болельщиков и фанатов. Максимально в этом сезоне мы собрали порядка 650-700 человек. Но были игры, когда приходило и 63 болельщика. Чаще приходило 200-300 человек . На иную свадьбу собиралось и больше. И никакие ветераны клуба, никакая реклама, листовки не могли это изменить. Это не хорошо и не плохо. Это данность, в которой мы находились. Это мини-футбол».

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«Спартак» – не единственный клуб в нашем мини-футболе, который не выжил.

Вот список погибших команд из Суперлиги за последние 10 лет:

«Спартак-Щелково» – 2012 год

ЦСКА – 2012 год

«Липецк» – 2013 год

«Мытищи» – 2015 год

«Ямал» – 2015 год

«Дина» – 2018 год

«Прогресс» Глазов – 2018 год

«Динамо» Москва – 2020 год

«Динамо-Самара» – 2022 год

И это наш мини-футбол – бессмысленный и беспощадный.

Фото: МФК «Спартак» Москва/Василий Пономарев, Андрей Кондров, Анастасия Никольская; amfr.ru; РИА Новости/Александр Поляков