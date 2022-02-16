«Нас посадили в чартер, откуда вышли уважаемые гости». В 2002-м русских двоеборцев выгнали с Олимпиады свои же – еще до конца соревнований

От редакции: ровно 20 лет прошло после Солт-Лейк-Сити-2002 – самых шумных Игр в новейшей истории. Кто-то запомнил их фрагментами из детства, для кого-то та Олимпиада была словно вчера, а те, кто родился позже, все равно что-то слышали о первой Олимпиаде XXI века.

Sports.ru продолжает ретросериал о главных сюжетах Солт-Лейка-2002, многие из которых сейчас кажутся невероятными.

Один из самых тихих и незаметных скандалов в сборной России на Играх-2002 случился в середине Олимпиады – прыгунов с трамплина и двоеборцев отправили домой, не дожидаясь окончания соревнований.

О решении внезапно объявили в ночь между двумя стартами в командном турнире – двоеборцы только закончили прыгать с трамплина и готовились к лыжной гонке.

Поначалу решение объяснили самой прозаичной причиной – травмами .

«Я сам попросил руководителей делегации о досрочной отправке команды. В частности, что касается двоеборцев, то Валерий Столяров и Алексей Цветков получили растяжения мышц и связок, причем достаточно серьезные, чтобы рассчитывать на планируемый результат.

Тренеры предполагали, что в командных соревнованиях их подопечные сумеют побороться за 6-е место, но после личного турнира, в котором наши финишировали на местах от 23-го до 35-го, они пришли к выводу, что не имеет смысла продолжать выступления и рисковать здоровьем травмированных спортсменов», – объяснял «СЭ» президент Федерации лыжного двоеборья и прыжков с трамплина России Владимир Славский.

Первый личный старт россияне не то чтобы провалили – Алексей Цветков финишировал 22-м, Алексей Баранников – 24-м, еще двое заехали в топ-35. В те годы двоеборье еще не считалось таким безнадежным видом, как сейчас, а Валерий Столяров на предыдущих Играх (в 1998-м) даже брал бронзу, но отчаяния такие результаты точно не вызывали.

О том, смогли бы двоеборцы побороться за шестое место в командном турнире, никто уже не узнает – прыжковую часть команда закончила девятой (и даже опередила норвежцев), но отставание от лидера получила космическое – 3 минуты 40 секунд. До желанного шестого места, правда, оставалось чуть меньше – 1,47.

Но следующим утром вся олимпийская деревня с удивлением наблюдала, как группа российских спортсменов грузит вещи в фургон, чтобы покинуть Солт-Лейк .

«Как объявили об отъезде? Да просто собрали и сказали: «Вы уезжаете, завтра – самолет». Забрали аккредитации, без них на Олимпиаде делать нечего. Для всех – шок. Это все-таки Олимпийские игры, четыре года к ним готовились. И мотивировка – «не можете побороться за высокие места» – странная. Медалей всего три. Что теперь – выгонять половину делегации?» – вспоминал спустя 12 лет в интервью Sports.ru двоеборец Валерий Столяров.

Но в объяснениях чиновников началось странное – они запутались, а травмы перестали быть главной причиной.

«Речь идет не о дисциплинарной мере, а о трезвом расчете. 17 февраля в Москву отправлялся чартер, в котором были свободные места, и представители Федерации лыжного двоеборья и прыжков с трамплина обратились к руководству российской делегации с предложением отправить группу спортсменов раньше срока – рассчитывать на высокие места в оставшихся стартах они уже не могли, а до этого, к сожалению, не проявили волевых качеств .

Так что мы лишь пошли навстречу предложению федерации. Повторяю, это трезвый расчет: следующий чартер отправится в Москву через неделю, 25 февраля, и мест для всех там могло не хватить», – первый вице-президент ОКР Владимир Васин объяснял отъезд экономическими причинами.

Славский тоже пересмотрел ситуацию – за сутки травмы с двоеборцев перенеслись на прыгунов.

«Причина неучастия в заключительном виде программы российских прыгунов достаточно банальна – травма. При приземлении на колено выпадает колоссальная нагрузка – до 500 кг. Вот один из наших спортсменов – Александр Белов – и набил колено. Чтобы не усугублять травму и не ставить под сомнение продолжение карьеры талантливого парня, на общем собрании команды решили отказаться от выступления в команде.

А вот причиной досрочного отъезда домой двоеборцев действительно стали посредственные результаты , но и в этом случае никакого давления сверху не было, все также решилось на общем собрании. Дело в том, что после предолимпийского сбора в Колорадо команда приехала совершенно разобранной. Лидер Валерий Столяров, бронзовый призер Игр-98, исполняя на тренировках прыжки, ни разу нормально не приземлился. Другие оказались немногим лучше.

Резона оставаться и продолжать мучиться мы не увидели. Причины провала проанализируем в спокойной обстановке в Москве. Олимпиада – не место для разбора полетов», – сам Славский, кстати, остался в Солт-Лейке до конца Олимпиады.

В российских СМИ популярной была и версия нарушения режима – якобы двоеборцев и прыгунов видели пьяными в олимпийской деревне, но никто из официальных лиц такую версию не упоминал.

Обе сборные покинули Олимпиаду, когда прыгунам с трамплина оставался еще один старт – командные соревнования, а двоеборцам – два: вторая часть командной гонки и индивидуальный спринт.

«Никаких травм не было, это ерунда, конечно. Единственное – мы почти две недели тренировались в Америке. И в последний момент, когда приехали на Игры, переклинило, обрубило. Не чувствовал трамплина – переворачивался в воздухе, заваливался набок. Пошла черная полоса. Хотя на предолимпийской неделе я прыгал под рекорд – 95-97 метров. А на Олимпиаде – вообще ступор и растерянность: 56-62 метра. К «столу» подъезжал и даже не знал, куда сдвинуться.

От первого личного старта сам отказался, понимал, что мозги не в порядке, а вот на спринт настраивался. Один прыжок плюс гонка – мог собраться, тем более с моим опытом. Но не дали», – Столяров в Солт-Лейке так и не выступил.

Спустя несколько дней не выдержал тренер сборной России по двоеборью Владимир Сорокин – его уволят вскоре после той Олимпиады.

«Славский сам был в шоке, когда его вызвали к руководителю рабочей группы по подготовке к зимней Олимпиаде-2002 Виктору Маматову и поставили перед фактом: ваши спортсмены отправляются в Москву первым же рейсом.

Во-первых, мы не могли понять, зачем руководству ОКР понадобилось отправлять нас чартером «Аэрофлота», когда у нас на руках были билеты другой авиакомпании — «Люфтганза» — на 23-е число. Причем переделывать их никто не собирался. В результате пришлось покупать билеты заново, причем платил за все не ОКР, а Госкомитет. Что и говорить, удачная экономия.

Одно могу сказать: федерация здесь совершенно ни при чем. И травм никаких особых у наших спортсменов не было. Что касается Славского, думаю, у него выбора не было: ему ведь хочется спокойно работать.

Это некрасивый, необдуманный жест. Но мы ведь — солдаты. А решают другие. Лично я перед отъездом в Солт-Лейк честно и открыто сказал руководству, что на медали мы не рассчитываем, разве что на бронзу в команде. И то вряд ли, потому что слабое звено у нас имелось. И все равно от нас ждали сенсаций. А когда не дождались – выкинули», – делился он в интервью «МК».

Реальная причина высылки российский спортсменов домой выяснилась только недели спустя – инсайдом выстрелили «Известия» со ссылкой на двоеборца Цветкова: «на наши места в олимпийской деревне тут же заселили только что прибывших из России туристов» .

Столяров в 2014-м подтвердил это в интервью Sports.ru – на их места действительно заселили гостей «Русского дома»: чиновников и артистов.

«Позор, конечно. Посадили в чартер, откуда вышли уважаемые гости. В ту пору очень тяжело было найти жилье в Америке, и мы подвернулись под горячую руку . Чиновники оказались нужнее спортсменов. Я вот, кстати, никогда не понимал, кого они там развлекают».

С участием спортсменов даже вышла «Большая стирка» на Первом канале («Пусть говорят» того времени) – запись не сохранилась, но никто из чиновников так и не понес ответственность за случившееся.

А весной 2002-го президиум Федерации прыжков с трамплина и двоеборья подвел итоги всего сезона и конкретной Олимпиады официальным постановлением:

«Главной причиной слабого выступления стала недостаточная настроенность на соревнования, отсутствие сильного лидера в команде, слабая психологическая подготовка. Неоправданная отправка команды с Олимпиады не дала возможности спортсменам успешнее выступить в оставшихся двух стартах, и по этой причине тренерский совет не дал оценку выступлению сборной команды на Олимпийских играх 2002».

Другие эпизоды сериала Sports.ru об Играх-2002:

Фото: eastnews.ru/George FREY; РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Анатолий Медведь; facebook.com/Валерий Столяров