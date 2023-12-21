Ночное Бескудниково
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Так Суперлига выглядела бы сейчас…

Флорентино Перес Флорентино Перес
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Никакой закрытой системы, лифты между лигами, по 20 новых участников ежегодно: в двухминутной презентации, которую, кажется, озвучила нейросеть, Суперлига выглядит складно. Но если заполнять шарики из схем реальными клубами, появляются вопросы. 

Ключевое и самое уязвимое: в первый сезон участников выберут по прозрачным критериям на основе результатов. 

Так как критерии не опубликовали, логично предположить, что их пока нет. 

Есть два очевидных пути: два рейтинга, на которых можно основываться.

1. Клубный рейтинг УЕФА, который учитывает результаты в еврокубках за пять сезонов. 

Минус: придется использовать коэффициенты ненавистного УЕФА.

2. Рейтинг Эло, который как раз базируется на результатах по прозрачной системе (за победы над сильными добавляется больше очков, за поражения от слабых – больше отнимается. И наоборот). 

Минус: все 64 места Суперлиги займут клубы топ-5, организаторов ждет бунт остальной Европы. 

Поэтому логично предположить, что Суперлига пойдет по первому пути – возможно, с корректировками.

Если бы турнир запускали завтра, расклад был бы примерно такой.

Коротко о формате: в группах каждый играет с каждым, далее плей-офф с 1/4 финала и двумя матчами на каждой стадии, кроме финала. Из Звездной и Золотой лиги вылетают по два клуба (по два поднимаются), из Голубой лиги вылетает 20 команд. 

Что важно зафиксировать?

● В Суперлиге нет российских клубов, так как они выпали из топ-64 рейтинга УЕФА. В мире без бойкота в Голубую лигу, скорее всего, попали бы «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Выше – маловероятно. 

● В топ-16 не было бы ни одного клуба из лиг вне большой футбольной пятерки (АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1). Для сравнения: в 1/8 финала нынешней ЛЧ вышли «Копенгаген», ПСВ и «Порту».

● Несколько топ-клубов рискуют остаться вне Звездой лиги: например, сейчас туда не влезли бы «Арсенал» и «Милан», а «Ювентус» Аньелли (одного из создателей лиги) балансировал бы на грани Звездной и Золотой лиги. 

● Сверкающий в этом сезоне «Реал Сосьедад» в Суперлиге играл бы не с «Интером» и «ПСЖ», а с «Лацио» и «Гентом». 

● Чтобы сыграть с лучшими, ярчайшей «Жироне» нужно прорываться наверх три года после успешного сезона в Ла Лиге.  

● Максимальное количество матчей за сезон: 19! У команд из Золотой лиги все – против сильнейших команд Европы (не факт, что это радостная новость для тренеров и игроков). В новом формате ЛЧ максимум 15 матчей на команду. Условный «Ман Сити» за сезон провел бы в АПЛ и Суперлиге суммарно 57 матчей. И это еще без кубковых – от них, вероятно, придется отказаться. 

15 главных вопросов к такой Суперлиге

1. Как именно заполнятся слоты в первый сезон? 

2. Какая доля и в каких лигах достанется клубам не из топ-5?  

3. Обещают, что система будет прозрачной, но справедливой ли, будет ли шанс у условного «Порту»? 

4. Готовы ли топ-клубы вроде «Милана» начинать с Голубой лиги и годами прорываться в Звездную? 

5. А если нет, как удовлетворить и их? 

6. Матчи планируют среди недели, но найдется ли 19 слотов? 

7. Кубки со сказочными играми топ-клубов на деревенских стадионах отдаем в музей футбола? 

8. И да, посоветовался ли кто-то с топ-тренерами? 

9. Останутся ли топ-матчи именно топ-матчами, если играть будут усталые от жизни люди? При 57 матчах за сезон плюс сборная (и, возможно, кубки) выжатых будет только больше. Для сравнения: в прошлом сезоне «Ман Сити» провел 61 игру, но в АПЛ и ЛЧ суммарно – 51. При этом не все еврокубковые матчи были высокоинтенсивными. В Суперлиге календарь сложнее. 

10. Кто заполнит 20 слотов в Голубой лиге после первого сезона? 

11. Как их распределить среди 55 ассоциаций, какая часть достанется топ-лигам, а какая остальным?

12. Сейчас шанс попасть в группу ЛЧ есть даже у минского «Динамо» (Беларусь на 49-м месте в рейтинге УЕФА) – путь далекий, но понятный. Получается, Суперлига его исключает? Предполагается ли отборочный турнир?

13.  Если да, почему о нем ничего не сказано? 

14. Если нет – как маленькой стране (где вдруг взлетит уровень футбола) заработать квоту, если ее клубы отрезаны от остальных? 

15. При первой презентации проекта создатели Суперлиги ограничились одним лозунгом, сейчас к лозунгу добавили три слайда с шариками. Неужели они считают, что этого достаточно?

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

20 комментариев
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почти мастер лига из ретро песов)
+30
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+30
Как только задаются конкретные вопросы, всë становится предельно понятно - непродуманный проект, судорожно склëпанный руководителями клубов, у которых с каждым годом всë хуже дела с финансами - «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». Смешно наблюдать, как люди верят в чистоту мотивов создателей Суперлиги.

У них одна цель - любой ценой получить как можно больше денег, чтобы не уйти с ведущих ролей в мировом футболе. А когда задаешься вопросом, почему нельзя жить по средствам, экономически грамотно распоряжаться тем, что есть, приумножая и зарабатывая и так колоссальные деньги, то все садятся в лужу.

Позор этим клубам и Суперлиге. Гадкая и грязная идея под видом спасителя футбольного царства. Потому еще противнее от этой идеи.
+36
-11
+25
Погодите!! Я ещё с новым форматом Лиги Чемпионов не разобрался. Сжальтесь
+20
0
+20
Пока что в лучшем случае это выглядит так, что Реалу и Барселоне добавятся несколько итальянских клубов и на этом все.Коммерческий потенциал конечно "безумный" у такого предприятия.
+12
-2
+10
Ответ Yordy Reyna
Как только задаются конкретные вопросы, всë становится предельно понятно - непродуманный проект, судорожно склëпанный руководителями клубов, у которых с каждым годом всë хуже дела с финансами - «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». Смешно наблюдать, как люди верят в чистоту мотивов создателей Суперлиги. У них одна цель - любой ценой получить как можно больше денег, чтобы не уйти с ведущих ролей в мировом футболе. А когда задаешься вопросом, почему нельзя жить по средствам, экономически грамотно распоряжаться тем, что есть, приумножая и зарабатывая и так колоссальные деньги, то все садятся в лужу. Позор этим клубам и Суперлиге. Гадкая и грязная идея под видом спасителя футбольного царства. Потому еще противнее от этой идеи.
Это проект лиги, а не готовая к запуску лига. Ее может будут еще 10 лет запускать и улучшать. Тебе показана первичная концепция, помимо этого руководство лиги выкатило для таких как-ты черновой регламент и схему финансирования. С каких пор два величайших клуба 21 века, один из которых еще и величайших клуб в истории, должны считать тот мизер, который им забрасывают УЕФА и Ла Лига? Как с такими доходами продолжать конкурировать с клубами-государствами, коих ежегодно все больше? Как конкурировать в доходах с АПЛ, когда Ла Лига своими руками планомерно уничтожает лигу идиотскими решениями?

Здесь нет абсолютно ничего грязного, особенно если вспоминать, сколько клубов было на старте и по какой причине они все ливнули из проекта (уверен временно, как было и во вермя запуска КЕЧ, когда британские команды отказывались от участия). УЕФА нужен конкурент, если еще одна такая большая организация появиться просто напросто не может, то почему сами команды не могут создать турнир со своим финансированием и спонсорством? Если у уефашных идет пена изо рта, то это довольно многословно говорит, что монополисты просто не хотят, чтобы без их ведома кто-то зарабатывал деньги. Суперлига не отменяет национальные лиги или ЛЧ, это лишь альтернатива и новое слово для клубов, захотят будут участвовать, нет так нет, но УЕФА и ФИФА теперь пусть сидят ровно, пока арабы им купюры в карманы перекладывают. Поэтому мне удивительны такие защитнички УЕФА, как ты, ладно клубы и организации, но ты то куда лезешь. Если есть идеи лучше, чем у функционеров, CEO и топ-менеджеров, то напиши им на почту, уверен они выслушают такого умного человека, может и в штаб возьмут лол
+11
-5
+6
Самое смешное, что будущее Суперлиги уже каждый может посмотреть в реальности. Имя ему - баскетбольная Евролига. Сначала регулярные матчи а-ля Барселона-Панатинаикос виделись чем-то свежим. Потом все наелись и успокоились.

Сейчас ещё до экватора турнира половина матчей превращается в товарняки, топ-клубы показывают что-то, похожее на игру, лишь в плей-офф, а в одной лиге сосуществуют Реал и Црвена Звезда (разница бюджетов - в 8 раз).
+5
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+4
Ответ ymuller
Да, играть все те же матчи чемпа и плюсом еще 14 матчей с топами будет тяжело. Поэтому нужно сокращать нацчемпы на треть, сбрасывать балласт, и тогда количество матчей можно будет даже и увеличить
ни одна национальная федерация не пойдет на сокращение внутреннего чемпионата.
+4
-1
+3
Если честно, не понимаю, чем это лучше ЛЧ и ЛЕ. Я бы даже сказал, что это в сто раз хуже
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+2
Ответ Вадим__Ситов
Погодите!! Я ещё с новым форматом Лиги Чемпионов не разобрался. Сжальтесь
Да, можешь и не разбираться. Через 5-10 лет они что-нибудь новое придумают. Уже даже следить за всем этим не хочется, неинтересно. Только к одному привыкнешь, так сразу что-то новое появляется.
+2
0
+2
Арсенал в золотой лиге, а вильреал в звездной ахахаха.

Пс забыл что до этого сезона, арсенал в лч играл 8 лет назад)
+1
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Чего все так занервничали? ) Та же ЛЧ, только вид сбоку)
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Суперлига отличная идея, если все сделать по уму. А у Переса всё через Ж, поэтому никто не хочет играть в этом уг.
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Милан в Голубой лиге, вы серьёзно?
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Поражаюсь Пересу. Какой же он недотёпа!
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Автор фантазер, какая Славия в золотой лиге мешков? Какой Карабах в синей? Это тебе не соревнования УЕФА, тут такого нельзя будет даже представить
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Ответ Любезный Коссутий
ни одна национальная федерация не пойдет на сокращение внутреннего чемпионата.
кто знает, сейчас нет, через 5 лет может пойдут, уже шел разговор о сокращении некоторых чемпионатов из-за реформы ЛЧ, пока это отложили, но всегда можно вернуться
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Ответ ymuller
Да, играть все те же матчи чемпа и плюсом еще 14 матчей с топами будет тяжело. Поэтому нужно сокращать нацчемпы на треть, сбрасывать балласт, и тогда количество матчей можно будет даже и увеличить
Сейчас в АПЛ выплаты последнему месту по итогам сезона выше, чем победителю ЛЧ. Интересно, какой дурак согласиться от казаться от этих выплат, чтобы самым богатым клубам стало легче зарабатывать?
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