Так Суперлига выглядела бы сейчас…

Никакой закрытой системы, лифты между лигами, по 20 новых участников ежегодно: в двухминутной презентации, которую, кажется, озвучила нейросеть, Суперлига выглядит складно. Но если заполнять шарики из схем реальными клубами, появляются вопросы.

Ключевое и самое уязвимое: в первый сезон участников выберут по прозрачным критериям на основе результатов.

Так как критерии не опубликовали, логично предположить, что их пока нет.

Есть два очевидных пути: два рейтинга, на которых можно основываться.

1. Клубный рейтинг УЕФА, который учитывает результаты в еврокубках за пять сезонов.

Минус: придется использовать коэффициенты ненавистного УЕФА.

2. Рейтинг Эло, который как раз базируется на результатах по прозрачной системе (за победы над сильными добавляется больше очков, за поражения от слабых – больше отнимается. И наоборот).

Минус: все 64 места Суперлиги займут клубы топ-5, организаторов ждет бунт остальной Европы.

Поэтому логично предположить, что Суперлига пойдет по первому пути – возможно, с корректировками.

Если бы турнир запускали завтра, расклад был бы примерно такой.

Коротко о формате: в группах каждый играет с каждым, далее плей-офф с 1/4 финала и двумя матчами на каждой стадии, кроме финала. Из Звездной и Золотой лиги вылетают по два клуба (по два поднимаются), из Голубой лиги вылетает 20 команд.

Что важно зафиксировать?

● В Суперлиге нет российских клубов, так как они выпали из топ-64 рейтинга УЕФА. В мире без бойкота в Голубую лигу, скорее всего, попали бы «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Выше – маловероятно.

● В топ-16 не было бы ни одного клуба из лиг вне большой футбольной пятерки (АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1). Для сравнения: в 1/8 финала нынешней ЛЧ вышли «Копенгаген», ПСВ и «Порту».

● Несколько топ-клубов рискуют остаться вне Звездой лиги: например, сейчас туда не влезли бы «Арсенал» и «Милан», а «Ювентус» Аньелли (одного из создателей лиги) балансировал бы на грани Звездной и Золотой лиги.

● Сверкающий в этом сезоне «Реал Сосьедад» в Суперлиге играл бы не с «Интером» и «ПСЖ», а с «Лацио» и «Гентом».

● Чтобы сыграть с лучшими, ярчайшей «Жироне» нужно прорываться наверх три года после успешного сезона в Ла Лиге.

● Максимальное количество матчей за сезон: 19! У команд из Золотой лиги все – против сильнейших команд Европы (не факт, что это радостная новость для тренеров и игроков). В новом формате ЛЧ максимум 15 матчей на команду. Условный «Ман Сити» за сезон провел бы в АПЛ и Суперлиге суммарно 57 матчей. И это еще без кубковых – от них, вероятно, придется отказаться.

15 главных вопросов к такой Суперлиге

1. Как именно заполнятся слоты в первый сезон?

2. Какая доля и в каких лигах достанется клубам не из топ-5?

3. Обещают, что система будет прозрачной, но справедливой ли, будет ли шанс у условного «Порту»?

4. Готовы ли топ-клубы вроде «Милана» начинать с Голубой лиги и годами прорываться в Звездную?

5. А если нет, как удовлетворить и их?

6. Матчи планируют среди недели, но найдется ли 19 слотов?

7. Кубки со сказочными играми топ-клубов на деревенских стадионах отдаем в музей футбола?

8. И да, посоветовался ли кто-то с топ-тренерами?

9. Останутся ли топ-матчи именно топ-матчами, если играть будут усталые от жизни люди? При 57 матчах за сезон плюс сборная (и, возможно, кубки) выжатых будет только больше. Для сравнения: в прошлом сезоне «Ман Сити» провел 61 игру, но в АПЛ и ЛЧ суммарно – 51. При этом не все еврокубковые матчи были высокоинтенсивными. В Суперлиге календарь сложнее.

10. Кто заполнит 20 слотов в Голубой лиге после первого сезона?

11. Как их распределить среди 55 ассоциаций, какая часть достанется топ-лигам, а какая остальным?

12. Сейчас шанс попасть в группу ЛЧ есть даже у минского «Динамо» (Беларусь на 49-м месте в рейтинге УЕФА) – путь далекий, но понятный. Получается, Суперлига его исключает? Предполагается ли отборочный турнир?

13. Если да, почему о нем ничего не сказано?

14. Если нет – как маленькой стране (где вдруг взлетит уровень футбола) заработать квоту, если ее клубы отрезаны от остальных?

15. При первой презентации проекта создатели Суперлиги ограничились одним лозунгом, сейчас к лозунгу добавили три слайда с шариками. Неужели они считают, что этого достаточно?

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press