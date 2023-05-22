68 комментариев

Графики, графики, графики.

Небольшое вступление: в этом тексте мы считаем не деньги, а очки (деньги посчитаем в отдельном исследовании). То есть оцениваем только результаты, а не влияние богатства на эти результаты

«Ман Сити» за 7 лет при Пепе взял пять титулов АПЛ – его команда определенно вошла в историю лиги. Логичный вопрос: вошла как одна из лучших или лучшая?

Если брать 30-летнюю историю Премьер-лиги, то до исторического доминирования «Сити» пока далеко. По суммарным очкам за все сезоны АПЛ клуб сильно отстает от соседей по городу, да и по титулам тоже (7 против 13) – слишком многое было упущено в 90-е и нулевые. Но темп приближения к вершине впечатляет.

Оцените сами.

30 лет АПЛ за 30 секунд

• «Ман Сити» впервые появился в топ-10 по суммарным очкам в 2013-м. На тот момент впереди был «Блэкберн».

• В 2015-м «Сити» поднялся на 9-е место, а в 2018-м прыгнул уже на седьмое, оставив позади «Ньюкасл».

• В 2022-м «Сити» обошел «Эвертон», но до топ-5 пока далековато. Отставание от «Тоттенхэма» 130 очков – чтобы его погасить потребуется не один сезон и даже не два. А чтобы нагнать топ-4, вероятно, потребуется минимум десятилетие.

• Несмотря на кризисные времена, «МЮ» сохраняет уверенное лидерство в суммарной таблице благодаря эпохе сэра Алекса, а «Арсенал» держит второе место – благодаря доминированию времен Венгера.

• Группа со второго места по четвертое идет плотно – возможны изменения уже в ближайшие сезоны.

Итак, вывод: на 30-летней дистанции «Ман Юнайтед» все еще лучший клуб Премьер-лиги, а «Ман Сити» нет в топ-5.

А чей чемпионский сезон самый мощный?

Чтобы понять превосходство чемпиона над остальными, можно отталкиваться от количества набранных очков или считать отрыв. Но ведь часто бывает, что ранний чемпион расслабляется и за финальный отрезок теряет отрыв, потому что ему уже ничего не угрожает. Поэтому кажется, что лучший способ – зафиксировать, за сколько туров до конца команда оформила титул.

И здесь исторический расклад такой.

• «Ливерпуль» из-за ковидных сдвигов календарно оформил самое позднее чемпионство в истории – 25 июня. Но по футбольному календарю оно было самым ранним – за 7 туров до финиша. Абсолютный рекорд!

• В топ-10 три чемпионских сезона «МЮ», больше нет ни у кого.

• Интересно, что на дистанции сезона мощнее всего «Сити» доминировал в первое чемпионство Пепа – тогда оформил титул за 5 туров до финиша, чего в АПЛ на тот момент не случалось 17 лет. Со времен «МЮ» Невилла, Склоулза, Гиггза, Бекхэма и Шеррингема.

Вывод: после создания АПЛ ни одно команда не доминировала на дистанции сезона так, как «Ливерпуль» в сезоне-2019/20. У клуба всего одно чемпионство за 30 лет, но зато какое!

Но одного сезона для футбольной эпохи мало, а 30 лет – много. Нужно что-то промежуточное.

Этот «Ман Сити» все же можно назвать самой доминирующей командой в истории АПЛ

5 лет – хороший отрезок для оценки превосходства команды в среднесрочном периоде. Чье доминирование на такой дистанции было мощнее: «МЮ» девяностых, нынешнего «Сити», а, может, «Челси» или «Арсенала» нулевых?

Как это высчитать? Возьмем скользящее среднее значение набранных очков за 5 лет. Что это вообще такое?

Скользящее среднее за 5 лет – среднее количество очков, которые команда набирала за сезон в течение 5 предыдущих. Например, скользящее среднее для «МЮ» за сезон-1997/98 – это сумма очков с 1992-го, деленная на пять. За сезон-1998/99 – сумма очков с 1993-го, деленная на пять. И так далее.

Для чего это нужно? На скользящее среднее на так влияют аномалии одного года, оно учитывает пять лет в комплексе, а значит четче отображает тренды на графике. То есть показывает не просто результат за сезон, а с учетом хвоста предыдущих сезонов.

Смотрим.

График составлен без учета финиша АПЛ, поэтому над результатом «Сити» стоит вопрос. Вполне возможно, что голубая кривая не поползет вниз так резко, а может, и вообще не поползет.

• До 2000-го доминирование «МЮ» бесспорно.

• В середине нулевых вперед ненадолго вырвался «Арсенал», а затем и «Челси» (какой взлет!).

• К 2009-му «Челси» взял 3 титула за пять лет, набирая в среднем по 87 очков за сезон (на пятилетней дистанции) – невиданное прежде доминирование, хотя в тот же период «МЮ» подобрался максимально близко.

• Конец десятых – рывок «Ман Сити» на вершину! К сезону-2021/22 команда Пепа набирала в среднем по 93 очка за сезон – как никто прежде. В этом сезоне есть шанс а 94 очка! Невиданный прежде результат – на дистанции так не доминировала даже элитная версия «Ман Юнайтед».

Итак, выводы

«Ман Юнайтед» – с запасом лучший клуб АПЛ за всю историю! Рядом никого нет и близко. +200 по очкам от ближайшего преследователя.

«Ливерпуль» – премия «доминатор сезона». Никто кроме него не оформлял титул за 7 туров до финиша.

«Ман Сити» – доминатор на среднесрочной дистанции. Ни одна команда АПЛ не набирала в течение пяти сезонов в среднем больше 90 очков.