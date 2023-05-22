68 комментариев

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«МЮ», «Ман Сити» или «Челси»? Сравниваем главных доминаторов в истории АПЛ

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Графики, графики, графики.

Небольшое вступление: в этом тексте мы считаем не деньги, а очки (деньги посчитаем в отдельном исследовании). То есть оцениваем только результаты, а не влияние богатства на эти результаты

«Ман Сити» за 7 лет при Пепе взял пять титулов АПЛ – его команда определенно вошла в историю лиги. Логичный вопрос: вошла как одна из лучших или лучшая?  

Если брать 30-летнюю историю Премьер-лиги, то до исторического доминирования «Сити» пока далеко. По суммарным очкам за все сезоны АПЛ клуб сильно отстает от соседей по городу, да и по титулам тоже (7 против 13) – слишком многое было упущено в 90-е и нулевые. Но темп приближения к вершине впечатляет. 

Оцените сами.

30 лет АПЛ за 30 секунд

 

• «Ман Сити» впервые появился в топ-10 по суммарным очкам в 2013-м. На тот момент впереди был «Блэкберн».  

• В 2015-м «Сити» поднялся на 9-е место, а в 2018-м прыгнул уже на седьмое, оставив позади «Ньюкасл».  

• В 2022-м «Сити» обошел «Эвертон», но до топ-5 пока далековато. Отставание от «Тоттенхэма» 130 очков – чтобы его погасить потребуется не один сезон и даже не два. А чтобы нагнать топ-4, вероятно, потребуется минимум десятилетие.  

• Несмотря на кризисные времена, «МЮ» сохраняет уверенное лидерство в суммарной таблице благодаря эпохе сэра Алекса, а «Арсенал» держит второе место – благодаря доминированию времен Венгера.  

• Группа со второго места по четвертое идет плотно – возможны изменения уже в ближайшие сезоны. 

Итак, вывод: на 30-летней дистанции «Ман Юнайтед» все еще лучший клуб Премьер-лиги, а «Ман Сити» нет в топ-5.

А чей чемпионский сезон самый мощный? 

Чтобы понять превосходство чемпиона над остальными, можно отталкиваться от количества набранных очков или считать отрыв. Но ведь часто бывает, что ранний чемпион расслабляется и за финальный отрезок теряет отрыв, потому что ему уже ничего не угрожает. Поэтому кажется, что лучший способ – зафиксировать, за сколько туров до конца команда оформила титул.

И здесь исторический расклад такой. 

• «Ливерпуль» из-за ковидных сдвигов календарно оформил самое позднее чемпионство в истории – 25 июня. Но по футбольному календарю оно было самым ранним – за 7 туров до финиша. Абсолютный рекорд!  

• В топ-10 три чемпионских сезона «МЮ», больше нет ни у кого. 

• Интересно, что на дистанции сезона мощнее всего «Сити» доминировал в первое чемпионство Пепа – тогда оформил титул за 5 туров до финиша, чего в АПЛ на тот момент не случалось 17 лет. Со времен «МЮ» Невилла, Склоулза, Гиггза, Бекхэма и Шеррингема. 

Вывод: после создания АПЛ ни одно команда не доминировала на дистанции сезона так, как «Ливерпуль» в сезоне-2019/20. У клуба всего одно чемпионство за 30 лет, но зато какое! 

Но одного сезона для футбольной эпохи мало, а 30 лет – много. Нужно что-то промежуточное.

Этот «Ман Сити» все же можно назвать самой доминирующей командой в истории АПЛ

5 лет – хороший отрезок для оценки превосходства команды в среднесрочном периоде. Чье доминирование на такой дистанции было мощнее: «МЮ» девяностых, нынешнего «Сити», а, может, «Челси» или «Арсенала» нулевых?

Как это высчитать? Возьмем скользящее среднее значение набранных очков за 5 лет. Что это вообще такое? 

Скользящее среднее за 5 лет – среднее количество очков, которые команда набирала за сезон в течение 5 предыдущих. Например, скользящее среднее для «МЮ» за сезон-1997/98 – это сумма очков с 1992-го, деленная на пять. За сезон-1998/99 – сумма очков с 1993-го, деленная на пять. И так далее. 

Для чего это нужно? На скользящее среднее на так влияют аномалии одного года, оно учитывает пять лет в комплексе, а значит четче отображает тренды на графике. То есть показывает не просто результат за сезон, а с учетом хвоста предыдущих сезонов.

Смотрим.

График составлен без учета финиша АПЛ, поэтому над результатом «Сити» стоит вопрос. Вполне возможно, что голубая кривая не поползет вниз так резко, а может, и вообще не поползет.

• До 2000-го доминирование «МЮ» бесспорно.  

• В середине нулевых вперед ненадолго вырвался «Арсенал», а затем и «Челси» (какой взлет!).  

• К 2009-му «Челси» взял 3 титула за пять лет, набирая в среднем по 87 очков за сезон (на пятилетней дистанции) – невиданное прежде доминирование, хотя в тот же период «МЮ» подобрался максимально близко.  

• Конец десятых – рывок «Ман Сити» на вершину! К сезону-2021/22 команда Пепа набирала в среднем по 93 очка за сезон – как никто прежде. В этом сезоне есть шанс а 94 очка! Невиданный прежде результат – на дистанции так не доминировала даже элитная версия «Ман Юнайтед».

Итак, выводы

«Ман Юнайтед» – с запасом лучший клуб АПЛ за всю историю! Рядом никого нет и близко. +200 по очкам от ближайшего преследователя.

«Ливерпуль» – премия «доминатор сезона». Никто кроме него не оформлял титул за 7 туров до финиша.

«Ман Сити» – доминатор на среднесрочной дистанции. Ни одна команда АПЛ не набирала в течение пяти сезонов в среднем больше 90 очков. 

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68 комментариев

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Rad0
Статью писал Артета?
+29
-2
+27
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КобеКириленко
Можно сделать два вывода. Первый: САФ великий тренер за 20 лет создал две великие команды( МЮ 1993-2003, 2007-2013). Второй: Челси уже до прихода Абрамовича был в топ 4, деньги Абрамовича просто сделала околотоп клуб топ-клубом, Боули же превращает Челси в середняка. Ну и заодно,что Пеп и Клопп лучшие тренеры последних десяти лет в мире.
+28
-5
+23
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Павел Тихонов
Автор
Ответ Rad0
Статью писал Артета?
Да!
+15
-1
+14
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kVazy
Ответ Митрандир цвета хаки
Арсенал Венгера - аномалия и выглядит белой вороной, среди всех этих клубов с миллиардными вливаниями бабла в составы. Венгер ставил футбол во главу угла. Игра его команды всегда дарила эмоции. Со всяким ширпотребом и нелеквидом с детсадов, конкурировать с чукотскими, амерскими, шейховскими акулами - достойнейший результат.
ну в первые две трети нулевых - у Арсенала состав то был топовый - не вспомню сейчас кого за сколько покупали, но в целом тратили нормально. Да согласен что он этот состав собирал не за один - два сезона, а с конца 90ых, но деньги тратил. В того же Сола Кэмпбелла по тем меркам впарили не хило.
+11
-1
+10
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kaviknat
"«Ман Юнайтед» – с запасом лучший клуб АПЛ за всю историю! Рядом никого нет и близко. +200 по очкам от ближайшего преследователя." - были сомнения?
+12
-3
+9
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Митрандир цвета хаки
Арсенал Венгера - аномалия и выглядит белой вороной, среди всех этих клубов с миллиардными вливаниями бабла в составы. Венгер ставил футбол во главу угла. Игра его команды всегда дарила эмоции. Со всяким ширпотребом и нелеквидом с детсадов, конкурировать с чукотскими, амерскими, шейховскими акулами - достойнейший результат.
+13
-6
+7
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Montenegro Serbian
Ответ Rad0
Статью писал Артета?
И не говори. У меня аж голова закружилась от количества прочитанных слов про "доминирование")
+7
0
+7
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Muni Klar
это логично, Сити как далеко позади была так и далеко.
+7
-1
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CyberUnited
Ответ Кашшай Чакырович
У Сити деньги появились только 15 лет назад , а если взять тупо 7 лет Гвардиолы и его очки ,то Мю Сафа слабее ,чем этот Сити Гвардиолы ,у Мю Сафа не было такой конкуренции как сейчас,а Сити все равно набирает очков больше чем тот Мю , в 10-ых годах вообще Ла лига была сильнейшим чемпионатом !
Откуда все берут инфу, что у МЮ не было конкуренции, а у сити она была прямо сумасшедшая??)) Или ты считаешь, что в этом году у сити была конкуренция в лице арсенала с его 81 очками? (столько же кстати Моур набрал в МЮ) Интрига закончилась в 31 туре, когда сити их снес. У сити Пепа была конкуренция всего 2 сезона, оба с ливерпулем. Хватит уже загонять эту чушь) И говорить что какая-то команда сейчас сильнее, чем команда 20-ти летней давности тоже ерунда.
+7
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Зеленый Хорек
Отлично! Хотел бы посмотреть такие же графики про другие чемпионаты
+5
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Артем Дэлькин
Судя по статистике, фанаты Арсенала должны на руках носить Венгера. Про МЮ молчу, там САФ ушел на коне. Еще удивляет, что Челси успел с 2004-го так выстрелить, что обогнали Ливерпуль.
+4
0
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kVazy
Ответ Митрандир цвета хаки
Арсенал Венгера - аномалия и выглядит белой вороной, среди всех этих клубов с миллиардными вливаниями бабла в составы. Венгер ставил футбол во главу угла. Игра его команды всегда дарила эмоции. Со всяким ширпотребом и нелеквидом с детсадов, конкурировать с чукотскими, амерскими, шейховскими акулами - достойнейший результат.
По игре того арсенала , полностью согласен - квадратик юнгберг - пирес - бергкамп - анри - чудо из чудес конечно, и все это сбализировалось стержнем еще старого английского арсенала - Парлор, Адамс, Симэн, хотя сам я и за МЮ)))
+4
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Tun
Ответ kaviknat
"«Ман Юнайтед» – с запасом лучший клуб АПЛ за всю историю! Рядом никого нет и близко. +200 по очкам от ближайшего преследователя." - были сомнения?
Каждый день их слышу от местных школьников, для которых АПЛ началась лет5 назад
+4
0
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fellx
Ответ Кашшай Чакырович
У Сити деньги появились только 15 лет назад , а если взять тупо 7 лет Гвардиолы и его очки ,то Мю Сафа слабее ,чем этот Сити Гвардиолы ,у Мю Сафа не было такой конкуренции как сейчас,а Сити все равно набирает очков больше чем тот Мю , в 10-ых годах вообще Ла лига была сильнейшим чемпионатом !
"у МЮ САФа не было такой конкуренции как сейчас".🤣 БЧК головного мозга
+5
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Aristokrat_13
У Челси, конечно, жеградация страшная по пятилетней скользящей
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anvlad116
У меня есть ещё одна таблица, в ней сумма очков, набранных командами, начиная с первого чемпионата 1889 года. В ней очки за победы учитывались именно так, как было в года проведения, то есть до 1981 года победа двухочковая, с сезона 1981-1982 - в три очка. В таблице на момент окончания чемпионата 2022 года лидеры такие: Ливерпуль - 5945 очков, Арсенал 5794, Ман-Юнайтед 5599, Эвертон 5540, Астон Вилла 4847, Ман-Сити 4524, Челси 4515, Тоттенхэм 4470, Ньюкасл 4061, Сандерленд 3507. Следующие пять - Вест Бромвич, Блэкберн, Вест Хэм, Болтон и Шеффилд Уэнсдей.
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Spartakkmk
Сити наглядно показывает, если бы не шейхи, в этот список никогда не попали бы.
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QWertY
Ферги гений, Гвардиола не меньший гений. Шотландец в своей время был чпокателем АПЛ, теперь им является Пеп.
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CyberUnited
Ответ Кашшай Чакырович
Смотри на количество очков набранных Сити и Мю ,это просто факт ,который ты никак не можешь оспорить , и я смотрю футбол с 1995 года ,мне есть что сравнить ! Этот Сити сильнейшая команда АПЛ в истории и одна из сильнейших в мире за всю историю ,просто даже чисто по игре ,Мю и близко не играл в такой футбол !
Если бы Сэр Алекс поставил себе цель набрать максимальное количество баллов когда чемпионат уже был выигран, он бы это сделал, а не выпускал бы 3-й состав на последние матчи. У Гвардиолы в сезоне 17/18 была именно такая цель, побить рекорды, поэтому до конца сезона он выпускал основной состав на все матчи, не смотря на то что МЮ отстал почти на 20 очков. Но это же никто никогда не учитывает)) Так что еще раз говорю, не сравнивайте команды, которые друг с другом никогда не играли и не сыграют.
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QWertY
Ответ Иван Баланар
Вывод можно сделать один: в соперниках по ЛЧ у Сити не было ни одного чемпиона своей страны. То есть они не встречались ни с одной командой, которая была на своём пике в этом сезоне. Это всё, что нужно знать про это распиаренное недоразумение, которое форсят фанбои АПЛ и 🤡 глорики Пепа.
МЮ(4 клуб АПЛ) в двух матчах по игре разобрал на тот момент безоговорочного лидера Лол Лиги, а Севилья, которая весь сезон в кризисе, в свою очередь разобрала МЮ. Будет интересно послушать, что ты на это скажешь))
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Fox Pyromaniac
Ответ Кашшай Чакырович
Открыл чемпионаты Англии с 1989 года , за 23 года при Фергюсоне команды набирали больше 90 очков всего 4 раза , в эпоху Гвардиолы всего за 7 лет уже 7 раз и в этом году Сити скорее всего наберёт 8 раз , а 100 очков ни одна команда не набирала в жизни ! Поэтому смешны эти споры какая команда лучше !
Открой с 1888! Ты обалдеешь!
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bm
Ответ kVazy
ну в первые две трети нулевых - у Арсенала состав то был топовый - не вспомню сейчас кого за сколько покупали, но в целом тратили нормально. Да согласен что он этот состав собирал не за один - два сезона, а с конца 90ых, но деньги тратил. В того же Сола Кэмпбелла по тем меркам впарили не хило.
Вообще-то Сол Кэмпбелл перешел в Арсенал на правах свободного агента. И это уже было начало нулевых
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Andrey7071
Ответ QWertY
У Бчк только один требл при Гвардиолы. И это в лайтовом чемпе где был лишь один соперник -автобусный Реал. А тут Сити, который укатывает всех в самом сильном чемпе и ЛЧ. Так что тот бчк эти парни разрывали бы. Слив засчитан, девочка кашаевича))
Причем тут Реал времен Гвардиолы, барса при нем все три чемпионата Испании забрала. А треблов у него в барсе больше не было из-за Жозе, который сначала с Интером его из лч выбил, а потом в финале кубка уже с Реалом его обыграл
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Иван Лапин
эх Блэкберн, куда же ты пропал(
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Rub1k
Ответ Muni Klar
это логично, Сити как далеко позади была так и далеко.
Ну Сити провел в АПЛ на 5 сезонов меньше, но это конечно не особо меняет ситуацию... МЮ явно впереди, но взять например 15 сезонов последних, то впереди будет уже Сити с отрывом в 100 очков, а например за 10 сезонов отрыв 160 очков и МЮ уже 5 по набору очков после Ливера , Челси и Арсенала. Так что Юнайтед пора просыпаться и показать былую мощь, так как пока выезжают на старых заслугх!
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