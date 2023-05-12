11 комментариев

Мастер поиска новых ролей.

Вступительное слово форварду «Ман Сити» Хулиану Альваресу: «Я знал, как работает Пеп, еще до того, как пришел в клуб, но даже я был удивлен уровнем ротации. Пеп почти никогда не выбирает один и тот же стартовый состав на два матча подряд — вы всегда должны быть начеку и готовы на 100 процентов, чтобы быть в распоряжении тренера, когда придет ваше время».

Перед 35-м матчем в сезоне АПЛ «Ман Сити» по потерянным очкам (4) оторвался от «Арсенала» и идет фаворитом в борьбе за титул (шансы 87% по модели FiveThitryEight) – и ротация одна из причин этого. В таком интенсивном сезоне с учетом ЧМ невозможно провести все матчи без изменений. Пеп понял это еще на старте и воспользовался ресурсом.

Ниже простая таблица, которая отражает масштабы ротации Пепа. Суммируем все изменения в составе от матча к матчу.

У «Сити» суммарно 85 изменений в старте – в среднем по 2,5 на одну игру, один из самых высоких показателей в АПЛ.

Поразительно, но у главного конкурента «Сити» в борьбе за чемпионство уровень ротации – самый низкий в АПЛ. Артета меняет в среднем только по одному футболисту и на большой дистанции явно больше нагружает состав. Так ли удивительно, что апрель стал худшим месяцем лондонцев в сезоне?

Пеп же заранее предполагал, что команде весной нужна будет свежесть.

«Я провожу ротацию, потому что чувствую от некоторых [посыл]: «Я так устал» , – объяснял Пеп. – Люди в штабе мне указывали, что кто-то из футболистов устал. Вот почему я делаю это [ротирую состав]. Я серьезно отношусь к Премьер-лиге, вы можете терять очки в октябре, ноябре, декабре, но сейчас – нет. Ущерб от этого огромен».

Если ротация – это так хорошо, то почему «Челси» и «Ливерпуль» провалили сезон?

Клопп менял почти по три футболиста за матч, а у лондонцев средний показатель вообще 3,6, наивысший в АПЛ. И если «Ливерпуль» к финишу ожил, то для «Челси» трюк с ротацией не сработал (7 поражений в 10 матчах с середины марта). В чем причина? Ответ: не у всех ротация была добровольной, тренеры часто вынуждены менять состав из-за травм.

В таблице сумма дней, которые пропустили игроки каждой команды АПЛ. Учитываются только травмы, полученные в этом сезоне. Например, поэтому 46 пропущенных игр Стюарта Далласа из «Лидса» не отражены в данных.

«Ливерпуль» и «Челси» – в топ-3, между ними «Ман Юнайтед». Да-да, данные показывают, что это три самых травматичных клуба лиги.

Тогда как «Сити» только 15-й – тот случай, когда идти в хвосте очень приятно. У «Арсенала» травм больше, некоторые из них существенно повлияли на сезон (Салиба и Смит Роу)

Выводы: «Челси» и «Ливерпуль» проводили вынужденную ротацию (у лондонцев к тому же пришло ооочень много новичков), тогда как Пеп – тасовал состав в свое удовольствие в большей части сезона. Похожий случай – «Саутгемптон». Третий по темпу ротации и всего 12-й по травмам, но аутсайдер лиги скорее просто искал способы спасения (подбирая разные варианты), а не наслаждался глубиной состава.

Кстати, о глубине…

С составом «Сити» ротировать проще простого?

Давний тезис Юргена Клоппа: тягаться по ресурсами с «Сити» крайне сложно, у них заведомое преимущество из-за большего выбора футболистов.

Давайте внимательно изучим ростер Пепа. Конечно, летом действительно пришли качественные новички (одного из них зовут Эрлинг Холанд), но дело не только в именах.

У «Сити» в этом сезоне нет одной постоянной схемы, поэтому рассмотрим две самых популярных. Первая – 4-3-3. Рядом с фамилией игрока указано время, которое он провел на позиции в этой схеме (доступны данные по АПЛ и еврокубкам).

У Пепа пять центральных защитников, появление каждого из которых в старте не удивит. Каждый может появиться на любой позиции в обороне, разве что Лапорта тяжело представить как правого ЦЗ.

На флангах выбор как будто бы небольшой. Если забыть уехавшего в «Баварию» Канселу, то видим, что из профильных крайних защитников есть только Кайл Уокер, а также 18-летний воспитанник «Сити» Рико Льюис и 22-летний Серхио Гомес, купленный за 22 млн евро у «Андерлехта» (точно не готовая суперзвезда). Но глубина создается за счет переквалифицировавшихся центральных защитников, и эта опция – явная заслуга Пепа.

На три позиции в центре поля – четыре претендента. Левее Гюндоган или Бернарду, в центре Родри, справа – КДБ.

На две фланговых позиции в атаке – четыре потенциальных игрока основы, включая того же Бернарду. И снова отмечаем умение Пепа создавать игрокам сразу несколько основных ролей – Силву легко можно представить как полузащите, так и на флангах атаки (а, возможно, и в центре как ложную девятку). За счет этого снова создается необходимая глубина.

В атаке главный выбор один, но в случае чего есть Хулиан Альварес и даже КДБ, который может играть ложную девятку.

Дальше изучим наиболее актуальную весной 3-2-4-1. По данным Opta, «Сити» сыграл в этой формации 1665 минут.

На три позиции ЦЗ шесть игроков. Очень богато, каждую роль в центре защиты могут закрывать минимум три футболиста.

В опорной зоне тоже выбор широкий, хотя еще в начале сезона профильный опорный полузащитник был только один – Родри. Но к нему добавился Стоунз, который также освоил роль правого защитника, тот самый Рико Льюис (современный правый защитник с навыками центрального) и, конечно, Бернарду Силва, который пока не сыграл разве что в центре обороны.

Глубина среди центральных атакующих полузащитников достигается тоже за счет Бернарду Силвы, а также за счет Хулиана Альвареса, который сильно отличается от Эрлинга Холанда по диапазону действий – гораздо чаще смещается в полузащиту, даже когда выходит в центре атаки.

На флангах и в центре атаки выбор тот же, что и про 4-3-3.

Выводы: нельзя сказать, что «Сити» предоставил Пепу роскошный состав с двумя-тремя игроками на каждую позицию. Да, выбор выглядит богато, но во много из-за того, что Гвардиола нашел игрокам разные роли, что способствует ротации.

Поэтому только два полевых футболиста «Сити» отыграли более 80% минут (один из них Холанд, который не может не играть в здоровом состоянии), у остальных очень комфортный режим.

Обратите внимание, что только два игрока в пиковом футбольном возрасте (рассчитывается по распределению времени среди возрастов на основе большой выборки) отыграли менее 50% минут, остальные 7 появляются на поле очень часто.

А что у «Арсенала»? Состав Артеты гораздо скуднее?

«Арсенал» почти весь сезон провел при схеме 4-3-3, и выбор Артеты был таким.

На каждой позиции у Артеты есть явно основной игрок, который по игровому времени существенно превосходит конкурентов.

До травмы Вильяма Салиба (середина марта) «Арсенал» по сути играл в два центральных защитника почти без ротации. При этом в составе был Роб Холдинг и 23-летний поляк Якуб Кивер, купленный в этом сезоне за 25 млн евро у «Специи», но по разным причинам Артета доверял им гораздо меньше.

На флангах защиты выбор есть: три игрока слева (с учетом универсализма Томиясу) и два справа (помним, что у Пепа из чистых крайних защитников есть только Уокер и молодой Льюис).

Костяк в центре поля – Гранит Джака, Томас Парти и Мартин Эдегор. Если есть возможность, Артета выпускает именно их, небольшую глубину создают 31-летний Жоржиньо (пришел в январе из «Челси»), которого Артета, кажется, не считает надежным игроком старта, и Фабиу Виейра. Альбер-Мбойо Локонга зимой отправился в аренду.

Фланги атаки Артета почти не ротирует, хотя это энергоемкая позиция. Габриэл Мартинелии и Букайо Сака отыграли там почти весь сезон. Новичок Леандро Троссард в случае чего может подменить бразильца, но с весны почти перестал появляться в старте. Зимой бельгиец в основном подменял травмированного Габи Жезуса в роли ложной девятки.

Вывод: как минимум количественно у «Арсенала» есть простор для ротации (Томиясу, Виейра, Эль-Ненни, Нкетиа, Нелсон, Троссард) – в сезоне задействовано 25 футболистов, тогда как у «Сити» на двух меньше, но при этом Артета гораааздо реже вносит изменения в старт (5 против 85). Но по каким-то причинам тренер лондонцев четко разделяет состав на основу и игроков подмены. И здесь, возможно, уместна мысль о среднем уровне состава, который все же ниже, чем у «Сити».

Следствие этого – огромная пропасть по игровому времени между основой и остальными. Ее хорошо заметно на таблице распределения времени. Сразу шесть полевых провели более 80% от возможных минут (помним, что у «Сити» только два).

А еще, кажется, «Арсеналу» для чемпионства пока не хватает зрелости. Только пять полевых игроков, которые сыграли более 50% минут, попадают в пиковую возрастную зону . Остальные либо сыграли меньше, либо еще молоды. Отмотав к распределению «Сити», вы заметите, что у Пепа таких футболистов 7.

Выводы

1. Пеп добровольно ротирует состав чаще остальных тренеров АПЛ. Есть те, у кого больше изменений в старте, но они вынужденные.

2. У «Сити» самый низкий уровень травм среди топ-клубов. Причина или следствие ротации? У «Арсенала» игроки пропустили почти в два раза больше из-за повреждений, но тем не менее на фоне показателей «Ливерпуля», «Челси», «Ман Юнайтед» и «Ньюкасла» у Артеты все не так плохо.

3. Количественно основа «Сити» не больше, чем у «Арсенала». Но благодаря тому, что Пеп находит игрокам разные роли, глубина больше.

4. У «Сити» плавное распределение времени, у «Арсенала» большая пропасть между основой и запасом.

5. Ключевые игроки «Сити» находятся в оптимальном футбольном возрасте, тогда как «Арсенал» еще молод.

И пятый тезис настраивает нас на то, что в следующем сезоне гонка должна быть еще острее. Если команды останутся на том же курсе.

Дизайн: Марина Семенова, Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill