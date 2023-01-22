73 комментария

Оформление титула «Зенита» именно в матче со «Спартаком» – символическое событие. Доминатор современности обыграл доминатора прошлого. Именно эти два клуба сформировали большие эпохи превосходства в чемпионатах России. «Спартак» – в конце 90-х и начале нулевых, когда взял шесть титулов подряд, «Зенит» – в конце десятых и начале двадцатых, когда взял пять титулов подряд (и это еще, кажется, не предел).

Вполне логичный вопрос: а чья гегемония мощнее? Хотя «Спартак» господствовал на год дольше, есть достаточно данных для сравнения эпох.

«Спартак» особенно сверкал в 1999-м, но победы «Зенита» крупнее

Поехали!

Пойдем от частного к общему и сначала оценим просто результаты матчей доминаторов. С какой разницей они побеждали и насколько стабильны были? К сожалению (может, и к счастью), «Спартак» доминировал еще до начала эпохи xG, поэтому подсчет классический – ориентируемся только на голы.

На графиках – средняя разница мячей в матче, цветные горизонтальные линии – среднее значение за весь период доминирования.

Пик того «Спартака» – чемпионский сезон-1999. Тогда спартаковцы разгромили сразу и ЦСКА (4:0), и «Зенит» (4:1), и «Локомотив» (3:0). Но в целом в эпоху доминирования они были скромнее и в некоторые моменты даже на дистанции 30 матчей опускались ниже +1 гола в среднем за матч. Интересно, что закат «Спартака» наступил плавно – его можно было спрогнозировать, ориентируясь на спад результатов в 2000-м.

«Зенит» раскачался ближе к концу сезона-2018/19 и очень скоро вышел на среднюю разницу +1,5 гола за игру. На пик петербуржцы вышли в прошлом сезоне – максимальный результат сопоставим со спартаковским (в районе +1,9 гола).

Средняя разница «Зенита» за весь период все же выше: петербуржцы побеждают в среднем с разницей в полтора гола, тогда как средний результат «Спартака» в конце 90-х – 1,2 гола.

Отрыв «Зенита» огромен, но у него нет такого конкурента, какой был у «Спартака»

В футболе главное – очки, а не разница в счете. Кто из доминаторов РПЛ побеждал чаще? И как далеко уходил от соперников?

В этой таблице уже больше контекста – указан отрыв по очкам, набранным в среднем за матч в период доминирования, а также положение соперников.

«Зенит» в эти пять лет берет в среднем по 2,3 очка за игру, тогда как «Спартак» в свое лучшее время – по 2,1. А уровень доминирования петербуржцев по очкам гораздо выше – посмотрите на отрывы доминаторов от преследователей. Но!

По картинке заметно, что уровень конкуренции в чемпионате в конце 90-х был немного другим. В эпоху доминирования «Зенита» никто из конкурентов не перевалил выше отметки 1,75 очка за игру, а у «Спартака» был преследователь посерьезнее – «Локомотив».

К «Зениту» ближе всего подобрался ЦСКА, который за 5 сезонов набрал на целых 78 очков меньше.

Вывод: мускулы «Зенита» сейчас проступают мощнее, чем когда-то спартаковские. Но для справедливости нужно уточнить, что и у конкурентов лидера сейчас нет такой силы, как в конце 90-х.

Стоп-стоп, разве можно сравнивать эпохи? Ведь тогда чемпионат России был сильнее?

Логичное возражение (даже если вы не болельщик «Спартака»): а сопоставим ли уровень чемпионата России в эти эпохи? В конце 90-х мы даже сверкали в еврокубках, а сейчас не играем совсем (и даже когда играли, это оборачивалось позорами). Может быть, когда доминировал «Спартак», уровень футбола в РПЛ был выше?

Есть способ проверить это – рейтинг Эло. Он составляется по результатам команд на дистанции и ведется с середины прошлого века. Общий принцип простой: за победы над сильными соперниками начисляется больше очков, чем за победы над слабыми, за поражения от слабых соперников отнимается больше очков, чем за поражения от сильных. Минус в том, что учитываются только результаты и игнорируется качество игры.

«Спартак» посыпался на закате своей эпохи, но если брать шесть лет, то средний рейтинг Эло у доминатора конца 90-х выше, чем у современного «Зенита». Хотя моментами петербуржцы взлетали выше.

Вывод: да, «Спартак» по рейтингу Эло выглядит крепче нынешнего «Зенита», хотя его доминирование было не таким ярким. Это отражалось и в еврокубках – в то время команда вышла в полуфинал Кубка УЕФА, а в Лиге чемпионов обыгрывала «Реал» и «Арсенал».

При этом нужно учитывать особенность рейтинга Эло: если успешно играешь с сильными командами, то очки набирать проще. У «Зенита» сейчас такой возможности нет, но даже когда была, получалось так себе.

Есть еще один показатель, по которому «Зенит» пока не догнал «Спартак»

Для удобства суммируем главное из графиков в одну таблицу!

Выводы те же: современный «Зенит» превосходит «Спартак» конца 90-х по всем ключевым параметрам, кроме рейтинга Эло, который команда Романцева повышала за счет более крепких соперников РПЛ и в еврокубках.

Но… Мы сравнили только эпохи доминирования, а ведь есть еще и титулы (у «Спартака» – 10, у «Зенита» 9 – речь именно про чемпионаты России). И здесь пока у петербуржцев нет превосходства.

Большая гонка продолжается.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Владимир Федоренко