73 комментария

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Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

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Футбол Футбол

Оформление титула «Зенита» именно в матче со «Спартаком» – символическое событие. Доминатор современности обыграл доминатора прошлого. Именно эти два клуба сформировали большие эпохи превосходства в чемпионатах России. «Спартак» – в конце 90-х и начале нулевых, когда взял шесть титулов подряд, «Зенит» – в конце десятых и начале двадцатых, когда взял пять титулов подряд (и это еще, кажется, не предел).

Вполне логичный вопрос: а чья гегемония мощнее? Хотя «Спартак» господствовал на год дольше, есть достаточно данных для сравнения эпох.

«Спартак» особенно сверкал в 1999-м, но победы «Зенита» крупнее

Поехали!

Пойдем от частного к общему и сначала оценим просто результаты матчей доминаторов. С какой разницей они побеждали и насколько стабильны были? К сожалению (может, и к счастью), «Спартак» доминировал еще до начала эпохи xG, поэтому подсчет классический – ориентируемся только на голы. 

На графиках – средняя разница мячей в матче, цветные горизонтальные линии – среднее значение за весь период доминирования. 

Пик того «Спартака» – чемпионский сезон-1999. Тогда спартаковцы разгромили сразу и ЦСКА (4:0), и «Зенит» (4:1), и «Локомотив» (3:0). Но в целом в эпоху доминирования они были скромнее и в некоторые моменты даже на дистанции 30 матчей опускались ниже +1 гола в среднем за матч. Интересно, что закат «Спартака» наступил плавно – его можно было спрогнозировать, ориентируясь на спад результатов в 2000-м.

«Зенит» раскачался ближе к концу сезона-2018/19 и очень скоро вышел на среднюю разницу +1,5 гола за игру. На пик петербуржцы вышли в прошлом сезоне – максимальный результат сопоставим со спартаковским (в районе +1,9 гола). 

Средняя разница «Зенита» за весь период все же выше: петербуржцы побеждают в среднем с разницей в полтора гола, тогда как средний результат «Спартака» в конце 90-х – 1,2 гола. 

Отрыв «Зенита» огромен, но у него нет такого конкурента, какой был у «Спартака»

В футболе главное – очки, а не разница в счете. Кто из доминаторов РПЛ побеждал чаще? И как далеко уходил от соперников?  

В этой таблице уже больше контекста – указан отрыв по очкам, набранным в среднем за матч в период доминирования, а также положение соперников.

«Зенит» в эти пять лет берет в среднем по 2,3 очка за игру, тогда как «Спартак» в свое лучшее время – по 2,1. А уровень доминирования петербуржцев по очкам гораздо выше – посмотрите на отрывы доминаторов от преследователей. Но! 

По картинке заметно, что уровень конкуренции в чемпионате в конце 90-х был немного другим. В эпоху доминирования «Зенита» никто из конкурентов не перевалил выше отметки 1,75 очка за игру, а у «Спартака» был преследователь посерьезнее – «Локомотив».  

К «Зениту» ближе всего подобрался ЦСКА, который за 5 сезонов набрал на целых 78 очков меньше.

Вывод: мускулы «Зенита» сейчас проступают мощнее, чем когда-то спартаковские. Но для справедливости нужно уточнить, что и у конкурентов лидера сейчас нет такой силы, как в конце 90-х. 

Стоп-стоп, разве можно сравнивать эпохи? Ведь тогда чемпионат России был сильнее? 

Логичное возражение (даже если вы не болельщик «Спартака»): а сопоставим ли уровень чемпионата России в эти эпохи? В конце 90-х мы даже сверкали в еврокубках, а сейчас не играем совсем (и даже когда играли, это оборачивалось позорами). Может быть, когда доминировал «Спартак», уровень футбола в РПЛ был выше? 

Есть способ проверить это – рейтинг Эло. Он составляется по результатам команд на дистанции и ведется с середины прошлого века. Общий принцип простой: за победы над сильными соперниками начисляется больше очков, чем за победы над слабыми, за поражения от слабых соперников отнимается больше очков, чем за поражения от сильных. Минус в том, что учитываются только результаты и игнорируется качество игры. 

«Спартак» посыпался на закате своей эпохи, но если брать шесть лет, то средний рейтинг Эло у доминатора конца 90-х выше, чем у современного «Зенита». Хотя моментами петербуржцы взлетали выше.  

Вывод: да, «Спартак» по рейтингу Эло выглядит крепче нынешнего «Зенита», хотя его доминирование было не таким ярким. Это отражалось и в еврокубках – в то время команда вышла в полуфинал Кубка УЕФА, а в Лиге чемпионов обыгрывала «Реал» и «Арсенал».  

При этом нужно учитывать особенность рейтинга Эло: если успешно играешь с сильными командами, то очки набирать проще. У «Зенита» сейчас такой возможности нет, но даже когда была, получалось так себе.

Есть еще один показатель, по которому «Зенит» пока не догнал «Спартак»

Для удобства суммируем главное из графиков в одну таблицу!  

Выводы те же: современный «Зенит» превосходит «Спартак» конца 90-х по всем ключевым параметрам, кроме рейтинга Эло, который команда Романцева повышала за счет более крепких соперников РПЛ и в еврокубках. 

Но… Мы сравнили только эпохи доминирования, а ведь есть еще и титулы (у «Спартака» – 10, у «Зенита» 9 – речь именно про чемпионаты России). И здесь пока у петербуржцев нет превосходства.

Большая гонка продолжается.

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В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Владимир Федоренко

73 комментария

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Никита Вахрушев
Спартак Романцева в 90ые успел добраться до полуфинала Кубка Чемпионов , Кубка Кубков и Кубка УЕФА, а так же выиграть все шесть матчей в группе Лиги Чемпионов . Зенит Семака максимум до 1/8 Лиги Европы добирался и дважды занял последнее место в группе Лиги Чемпионов
+75
-15
+60
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Rostal
При прочих равных Спартак хоть играл в Еврокубках не 1-17 в группе которая проходится 2м составом,а 4-1 выносил Арсенал например.Поэтому тут всё очевидно
+60
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+37
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Andy93
Про преследователей показательная картинка: Палыч русский Венгер противостоящий САФу-Романцеву.
+29
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Дави На кнопы
Спартак 90-х👍
+28
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Andre Remati
Ответ Rostal
При прочих равных Спартак хоть играл в Еврокубках не 1-17 в группе которая проходится 2м составом,а 4-1 выносил Арсенал например.Поэтому тут всё очевидно
При прочих равных Зенит никогда 0-7 не проигрывал в ЛЧ и 0-18 по разнице тоже не было.
+26
-18
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zozikuk
Бред какой то сравнивать. Да в 90-е Спартак забирал лучших, но потому что Спартак ,да денег поболе платили но не так. А нынешний зенит - это позор России. Или даже не позор а сущность. Есть Газпром - который национальное достояние , при этом тратя деньги всех граждан страны, не важно , за кого оно болеют , на покупку игроков за сотни миллионов . Вот и все. Сделайте их финансистом частную компанию , или область и ничего от них не останется. Противный клуб. Ничтожны они. Радуются чемпионству за наши деньги.
+18
-10
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dembel69
И Спартак и Зенит гегемонили(ят) за счет тугриков. Как у других команд появились(ятся) сопоставимые монеты все, караул!!!! Хотя по мне(я болельщик ЦСКА) Спартак 90-х был круче! Смотреть было приятно, гнул свою игру, настоящих звезд не покупал , а делал звезд, в отличии от Зенита(ну кроме Пятницкого, Кечинова и еще кое кого). А тут и Халк, и Витцель, и Семак, и Дзюба, и Тимощук, и нынешние заморцы
+17
-9
+8
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AlexM37
Гегемония - конечно спартаковская, гейгемония - ну, понятно чья. Этого "доминатора" любой европейский средний клубишко в труху укатает. Да и сегодня СМ был не хуже...
+14
-8
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Трусики Бочкаревой
Ответ Никита Вахрушев
Спартак Романцева в 90ые успел добраться до полуфинала Кубка Чемпионов , Кубка Кубков и Кубка УЕФА, а так же выиграть все шесть матчей в группе Лиги Чемпионов . Зенит Семака максимум до 1/8 Лиги Европы добирался и дважды занял последнее место в группе Лиги Чемпионов
1:18 еще было
+6
-1
+5
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Andre Remati
Ответ FCSM Dagirov
Спартак выигрывал за счёт мастерства игроков, не как зенит за счёт судей
Я напомню, что был, например, разгром 7-1. Какие там были ошибки судей?
+8
-3
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Gibraltar
Ответ Rostal
При прочих равных Спартак хоть играл в Еврокубках не 1-17 в группе которая проходится 2м составом,а 4-1 выносил Арсенал например.Поэтому тут всё очевидно
А где трофеи в еврокубках
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Антоша Спирин
Хаааа. Даже сравнивать нечего. Тот Спартак был эталоном Сов/Рос футбола. И по результатам, и по игре. Так что не кощунствовал бы автор.
+9
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La Crosse Bobcats
Ответ Rostal
При прочих равных Спартак хоть играл в Еврокубках не 1-17 в группе которая проходится 2м составом,а 4-1 выносил Арсенал например.Поэтому тут всё очевидно
в очередной раз подивлюсь удивительно избирательной памяти болельщиков Спартака. вынос Арсенала 4-1 мы помним, а выносы Спартака в ТОЙ ЖЕ ГРУППЕ, В ТОМ ЖЕ СЕЗОНЕ по 0-3 от Лиона и Баварии и соответственно почетное последнее место в группе почему то нет. непотяно что за 1-17, но Спартак как раз имел в группе 1-18, бггг.
+6
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Карпов Стас
Весь сайт твердит про купленные чемпионства Спартака ( хотя не застали их в силу возраста..), а у Зенита гегемония...
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-9
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Coodesnik
Ответ Rostal
При прочих равных Спартак хоть играл в Еврокубках не 1-17 в группе которая проходится 2м составом,а 4-1 выносил Арсенал например.Поэтому тут всё очевидно
При прочих равных у Зенита 2 евротрофея,а сколько у спортачка?
+4
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bamboocha01
Сравнили несравнимое. По уровню чемпионата вообще несопоставимо, тогда был другой футбол, другие методики подготовки, другое питание футболистов. Чтоб сравнить нужен какой то рейтинг игр в еврокубках с учётом силы команд соперников, сравнивать же чемпионаты России вообще некорректно. Но если судить навскидку то тогда разница между Спартаком и европейскими топами всё же была намного меньше чем сейчас у Зенита. И ещё как показатель можно сравнить сколько игроков Спартака тогда уходили в европейские команды и сколько игроков зенита ушли в Европу. По мне Спартак 90х был намного сильнее сегодняшнего зенита, там столько денег не было чтоб удержать лидеров зарплатой и всё равно каждый год выигрывали.
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idemidov
Ответ dembel69
И Спартак и Зенит гегемонили(ят) за счет тугриков. Как у других команд появились(ятся) сопоставимые монеты все, караул!!!! Хотя по мне(я болельщик ЦСКА) Спартак 90-х был круче! Смотреть было приятно, гнул свою игру, настоящих звезд не покупал , а делал звезд, в отличии от Зенита(ну кроме Пятницкого, Кечинова и еще кое кого). А тут и Халк, и Витцель, и Семак, и Дзюба, и Тимощук, и нынешние заморцы
Кечинов-то какой звездой по Спартака был? Он из чемпионата Узбекистана приехал. Пятницкий хоть в Союзе был заметным игроком.
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Gibraltar
Ответ Никита Вахрушев
Спартак Романцева в 90ые успел добраться до полуфинала Кубка Чемпионов , Кубка Кубков и Кубка УЕФА, а так же выиграть все шесть матчей в группе Лиги Чемпионов . Зенит Семака максимум до 1/8 Лиги Европы добирался и дважды занял последнее место в группе Лиги Чемпионов
ЗЕНИТ играл в еврокубках и выигрывал а спартак просто играл … В этом вся разница , ЗЕНИТ и ЦСКА это гордость Российского Футбола
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Никита Вахрушев
Ответ Gibraltar
ЗЕНИТ играл в еврокубках и выигрывал а спартак просто играл … В этом вся разница , ЗЕНИТ и ЦСКА это гордость Российского Футбола
У Зенита времен Газпрома и Спартака абсолютно разные возможности . Спартак вынужден был распродавать состав после шести побед в группе чтобы выжить и лидеры уходили в Миллуол, Овьедо и тд, так как там зарплата была существенно выше , Зенит покупал Тимощука за 20 миллионов долларов и делал Аршавину личку 3 миллиона долларов , что было на уровне топ игроков второго эшелона в Европе
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Father in building
Конечно Спартак 90-х, в ЛЧ в группе было 6 из 6 побед, обыгрывали Арсенал и Реал, мешкам такое и не снилось.
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burefan
Спортс наготовил статей на все случаи истории😀
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bedLaM
Да тут вообще некорректно сравнивать, во первых разные эпохи, во вторых уровень чемпионата, в третьих разные финансовые возможности, Спартак 90ых постоянно продавал лидеров, а зенит только покупает лидеров у других.
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Semen B
Ответ Никита Вахрушев
Спартак Романцева в 90ые успел добраться до полуфинала Кубка Чемпионов , Кубка Кубков и Кубка УЕФА, а так же выиграть все шесть матчей в группе Лиги Чемпионов . Зенит Семака максимум до 1/8 Лиги Европы добирался и дважды занял последнее место в группе Лиги Чемпионов
Правило Босмана и другой формат лиги чемпионов.
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Rundatgame
Гегемонию Зенита очень круто подчеркивает вот эта таблица https://i.sprts.ru/preset/wysiwyg/8/12/0d266ecfd11ed803aed2e5628254a.jpeg
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Dr. Heisenberg
Период "гегемонии Зенита" и сейчас воспринимается как застой и деградация российского футбола, а со временем это оценка только уточнится и обрастет последствиями. Плюс в гегемонии Зенита 70-80% административной составляющей, а Спартак все-таки собственными усилиями и предприимчивостью сумел создать себе финансовые и прочие возможности.
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