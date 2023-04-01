Матч «Арсенала» против «Кристал Пэлас» перед перерывом на сборные, 74-я минута. Киран Тирни обозначает намерение прострелить, защитник бросается, чтобы закрыть ближний угол.

Но мяч уходит в гигантскую свободную зону в центре штрафной «Кристал Пэлас» (где два игрока «Арсенала»), Сака забивает четвертый гол.

Только что вы видели один из интереснейших трюков «Арсенала» в этом сезоне – пас низом назад под удар или катбэк (cutback).

Треть мячей с игры лидер английского сезона забил именно передачами на подключающихся из глубины, большинство из которых попадают под определение катбэка.

В футболе есть стереотип, что в целом пас назад – безопасный, но не особо перспективный вариант, который используют для сохранения мяча и выманивания соперника в прессинг, когда нет вариантов обострить передачей вперед.

«У меня такой менталитет: обожаю создавать и ненавижу играть назад, – говорил недавно полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев в интервью Александру Дорскому. – Даже когда партнер играет назад, мне это не нравится. Конечно, я понимаю, что игра вперед не всегда правильна».

Учитывая оговорку, Бакаев, конечно, знает о пользе таких действий для позиционного футбола и скорее говорит о передачах из центральных зон. Но в понимании многих любые пасы назад противоречат созиданию.

Хотя в современном футболе они превращаются в грозное оружие.

Слово Хуанме Лильо, бывшему ассистенту Пепа в «Ман Сити».

«Есть одна вещь, которую мы должны принимать во внимание – становится все больше и больше голов после передач назад, – писал он для The Athletic во время чемпионата мира в Катаре. – Поскольку команды стараются играть как можно дальше от ворот, то обычно когда они прорывают оборону соперника, игроки в центре поля опережают футболиста, у которого мяч. А я постоянно говорю своим нападающим: чем ближе ты к воротам, тем дальше от гола.

Каждая команда так озабочена обороной и контролем пространства у ворот, что открывается много возможностей подальше от них».

Лильо имеет в виду случаи, когда защищающийся прижимается к воротам, оставляя свободную зону на границе штрафной.

Чемпионат мира действительно подсвечивает тренд: в Катаре после передач назад забили 18 голов, тогда как в 2018-м только 8. 18 было и в 2014-м, но по xG ударов после передач назад именно ЧМ-2022 на первом месте с 2010-го (в эру продвинутой статистики).

Почему? Потому что по статистике опаснее катбэков только проникающие передачи: средняя реализация (числа выведены на основе исследования пятилетнего периода в топ-5 плюс МЛС) – 25%.

Правда, нужно учитывать нюанс: автор рафика Джош Хоббс считал катбэками только передачи назад из зоны у лицевой линии (ограничена продолженной линией вратарской), «Арсенал» Артеты действует пошире.

Несомненно, лондонцы подхватили новый тренд крепче всех. В этом сезоне они лидируют по доле пасов назад под удар при создании моментов с игры.

Правда, по голам такого типа Артета пока уступает учителю – 12 против 14. Лидерство «Арсенала» и «Ман Сити» по обостряющим пасам назад – неслучайно, о стилистическом сходстве лидеров вряд ли стоит напоминать лишний раз.

Как именно это работает?

Причина успеха катбэков «Арсенала» – базисный принцип нападения, который предполагает максимальную ширину. На тренировочной базе клуба в Колни поле разделено на пять вертикальных каналов.

Артета требует, чтобы в атаке был заполнен каждый канал. На выходе получается схема 3-2-5, которая вынуждает соперника сводить большие силы в линию обороны (как правило, минимум 5 футболистов), а иногда даже больше.

К чему это иногда приводит? Если одно пространство заполняется, то какое-то освобождается. Ниже – момент матча против «Ноттингема». Соперник быстро вернулся назад и сел в глубокую оборону. Впереди минимум места, кажется, у Риса Нелсона один вариант – двоечка с Эдегором. Так думает и соперник.

Но… Нелсон катит мяч назад – на Томаса Парти, которого мгновение назад еще не было в кадре. Результат – гол из-за пределов штрафной.

Матч с «Тоттенхэмом». Похожая ситуация, только соперник еще плотнее устроился сзади. И снова бросается в глаза большая зона над линией защиты. Это не катбэк в классическом понимании (если такое есть), но смысл тот же – за счет пары передач назад «Арсенал» открывает игрока в огромной свободной зоне перед штрафной.

В итоге Сака отдает на Уайта, который снова подключает Парти. Гол из-за штрафной в девятку ворот Льориса.

Прием работает и в быстрых атаках. Матч против «Эвертона». Леандро Троссард мчит по флангу, и сопернику очевидно, что он будет простреливать.

Но затем он умно катит назад на Эдегора, у которого много пространства и времени для завершения.

И это как раз очень похоже на гол Сака в ворота «Кристал Пэлас».

Пользу такого приема идеально описывал Мичу (бывший игрок «Овьедо», «Райо Вальекано» и «Суонси»).

«По-испански это называется ллегада. Думаю, это мой лучший прием в футболе. Когда вы оказываетесь в зоне второй линии (или подбора – Sports.ru), то вас никто не опекает. Потому что кто должен делать это? Центральный полузащитник? Защитник? Такие открывания вместе с ударом в касание – один из моих лучших приемов».

Сейчас прием бросается в глаза на фоне успеха, но в целом его вряд ли можно назвать открытием. В прошлом сезоне по количеству ключевых передач назад «Арсенал» уступил только «Ман Сити» и забил таким образом больше трети голов.

Например, в ворота «Ман Юнайтед» – Эдегор после передачи Мартинелли.

«Я знаю, что Мартин всегда находится на этой позиции на тренировках, – говорил потом бразилец. – Он всегда говорит: «Когда ты идешь широко, я буду в центре штрафной».

После прибытия Габи Жезуса, мастера открываний во второй линии (во многом из-за работы с Пепом), этот прием превратился в оружие.

Несмотря на шаблонность, противостоять таким обострениям непросто. Можно выдергивать кого-то из линии защиты, а это нарушит плотность и даст свободу атакующей пятерке «Арсенала». Можно стягивать игроков атаки назад, но это минимизирует шансы на быструю контратаку.

Пасы назад были оружием еще при Эмери! Но не такие

По передачам назад от лицевой линии «Арсенал» Эмери (сезон-2018/19) тоже уступал только «Ман Сити». Но типология была другой: в большинстве случаев крайний защитник (чаще всего Сеад Колашинац) упирался в лицевую, а дальше отбрасывал назад на кого-то из нападающих. Катбэки больше походили на классические прострелы, но иногда все же напоминали те, что «Арсенал» практикует сейчас – например, пас Бельерина под гол Озила «Лестеру».

Но разнообразия «Арсеналу» все равно недоставало, во многом из-за другого подбора исполнителей. В какой-то момент пасы назад сделали «Арсенал» Эмери предсказуемым и даже породили мем Cutback FC.

У «Арсенала» Артеты катбэки – лишь один из вариантов, пусть и очень-очень эффективный.

Фото: globallookpress.com/ Andrew Yates