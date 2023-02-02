Почему растет пропасть между богатыми и бедными (АПЛ уходит в отрыв)? Игра в монетку объяснит ооочень упрощенно

Теоретический эксперимент.

Рейтинг богатейших клубов от Deloitte подтвердил: АПЛ – магнит для футбольных денег, английские клубы занимают 11 из 20 мест в топе. Доминирование очевидно, но еще ярче – динамика изменений. Вот майский график от Financial Times. Слева – общий доход лиг с 1995 года, справа – трансферные расходы.

Растут все, но АПЛ стремительнее, отрыв от остальных лиг все больше.

Для закрепления еще три тезиса.

1. Трансферные расходы АПЛ в этом сезоне – 3 млрд евро. Это на 300 млн евро больше, чем у Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятых.

2. Цитата из отчета Deloitte: «Пропасть между АПЛ и другими топ-лигами будет расти со стартом нового трехлетнего ТВ-цикла, в котором доходы от продажи международных прав увеличились на 26%».

3. И еще одна цитата оттуда же: «Клубы большой шестерки агрегируют 78% коммерческой выручки всех клубов АПЛ. Шестой клуб списка «Арсенал» (прибыль 325 млн фунтов) на 99 млн опережает седьмой «Лестер» (226 млн). Ожидается увеличение разрыва в ближайшем будущем – за счет возвращения матчдей-доходов (сократились из-за пандемии) и нового цикла международных ТВ-контрактов».

Выводы: растет разрыв как внутри АПЛ (по некоторым показателям), так и в мировом масштабе (между АПЛ и остальными). Как именно это повлияет на футбол и на ослабление конкуренции, сказать сложно.

В чем причина? Лучшие менеджеры, своевременные выходы на новые рынки, ярчайшая обертка, ближневосточные, американские (и немного российские) деньги. Все так. Пока одни продавали трансляции и футболки в Китай и выводили продукт на новый уровень, другие тонули в договорняках, коррупции и судейских скандалах, а третьи – искусственно закрыли свой футбол для иностранных денег. Все справедливо и логично.

А теперь отвлечемся от реальности и представим футбольный мир в вакууме. Предположим, двадцати клубам раздали по 100 миллионов евро и равные составы. И организовали бесконечный турнир по круговой системе. За каждый матч призовые – 20% от бюджета проигравшего. Но составы при этом остаются равными, то есть шансы в каждом матче – 50 на 50.

Что произойдет спустя несколько тысяч матчей? Возможно, первая мысль, которая вам придет в голову – у клубов будет плюс-минус столько же денег (в среднем по 100 млн у каждого, например, у беднейшего 50, у богатейшего – 150). Но математика говорит: нет, с большой долей вероятности у одного клуба будет 2 миллиарда, а у 19 – 0 евро.

Что за бред?!

Автор The Padding (медиа, которое очень необычно визуализирует большие данные) Алвин Чан в январе 2023-го выпустил исследование, где проверил так называемую теорию гаражной распродажи, которую чуть более 20 лет назад сформулировал индийский физик Анирбан Чакраборти.

Рекомендуем прочесть оригинал с потрясающей графикой, здесь кратко перескажем суть.

Название теория получила, потому что Чан приводил в пример человека, который продает вещи на лужайке у дома и закупается на таких же лужайках у соседей. Иногда ему везет (покупает дешевле реальной стоимости и продает дороже), иногда нет (продает дешевле реальной стоимости, а покупает дороже), но в конечном счете остается без денег. Почему? Лучше всего это объяснить на примере игры в монетку. Предположим, в комнате 100 человек, включая вас, у каждого по 100 долларов. Вы бросаете монетку со ставкой 20% от бюджета беднейшего.

Первый раунд, ставка 20 долларов (потому что у всех в кармане по 100): вы проиграли, у вас осталось 80 долларов, у победителя – 120 долларов.

Второй раунд (соперник тот же), ставка 16 долларов (20% от вашего бюджета): вы выиграли, у вас теперь 96 долларов, у соперника 104.

Промежуточный итог двух раундов: каждый из вас победил по разу, но у одного на 8 долларов больше. Хм…

После двух раундов картина распределения суммарного богатства будет такой.

А после 10 000 раундов примерно такой.

Скорее всего, вы останетесь с нулем, все деньги сосредоточатся в руках двух-трех человек.

Разберем, как это происходит в динамике. Ниже – симуляция 189 подбрасываний монетки в противостоянии с игроком, у которого 1000 долларов, при вашем бюджете в 100 долларов.

Меньше чем через две сотни циклов вы потеряете все, хотя на какое-то время уйдете в плюс. При этом вы выиграете примерно половину партий, то есть в монетке будете ничем не хуже соперника. Но он заберет все ваши деньги.

А какое отношение теория гаражной распродажи имеет к футболу?

В настоящем футболе клубы не отбирают деньги друг у друга, а зарабатывают на ТВ-правах и коммерции, разве корректно сравнивать его с игрой в монетку на деньги? Логично. Но зато в настоящем футболе богатые клубы и лиги покупают сильнейших игроков – то есть усиливают составы (и инфраструктуру), ослабляя бедных. Получается даже более разбалансированная картина, чем при игре в монетку – ведь в монетке шансы на выигрыш остаются равными в каждом раунде, а в реальном футболе – нет. То есть победитель в долгосрочном периоде уменьшает шансы проигравшего на победу. Да, бедный получает какую-то компенсацию и может тратить ее на усиление, но проблема в том, что богатый приумножает свое состояние быстрее (пример – АПЛ).

Получается теория гаражной распродажи объясняет экономическое расслоение в мировом футболе?

Конечно нет. Вернее объясняет, но далеко не на 100%. В футболе, а уж тем более в глобальной экономике, все гораздо сложнее. В игре есть только монетка и бюджет каждого участника, в футболе – сотни тысяч факторов, а в жизни – миллионы.

Теория гаражной распродажи основана на степенной функции, которую в 21 веке очень часто применяли в исследованиях экономических процессов. И в мире экономистов очень настороженно относились к подобным экспериментам эконофизиков, которые публиковали работы с претензией на открытие и объяснение глобальных процессов через математические формулы.

Например, в 2006-м в журнале Physica вышло большое предостережение.

«Легко генерировать наборы гипотетических данных, которые при группировании могут дать вводящую в заблуждение картину статистического распределения. Данные, полученные из логарифмически нормального распределения, легко могут быть неверно истолкованы как доказательство степенных законов.

Первоначальное воодушевление и последующее разочарование по поводу прогнозирования рыночных крахов в 2006-м посредством обнаружения логарифмических предвестников – красноречивый пример того, как легко исследователи могут быть введены в самозаблуждение с помощью комбинации интеллектуального анализа данных и явно хороших визуальных соответствий без более строгого анализа», – говорится в статье под названием «Тревожные тенденции в эконофизике».

Там же есть отдельный блок про различные теории распределения богатства.

«В экономике также важно понимать, что ключевые взаимосвязи могут меняться со временем. Например, есть важное предположение одного из первых нобелевских лауреатов о том, что распределение доходов и богатства заметно меняется во времени. Это так называемая гипотеза Кузнеца, доказывающая, что в процессе промышленного развития неравенство доходов сначала заметно возрастает, а затем сужается, принимая форму перевернутой буквы U. Есть веские причины, почему это может быть так. Например, по мере роста дохода на душу населения образование становится более доступным, увеличивая человеческий капитал все большей части населения. Кроме того, в долгосрочной перспективе происходит переход от относительно низкопроизводительного сектора сельского хозяйства к более высокопроизводительным секторам производства и услуг.

Вся литература на эту тему показывает, что в течение длительных периодов времени в распределении доходов и богатства происходят большие изменения. Теории, не принимающие этого во внимание, в лучшем случае частичны».

Логика простая: в симуляциях участники рынка – роботы, которые никогда не паникуют и никогда не анализируют, а на правила игры не влияют ни глобальные, ни локальные экономические и политические процессы.

При этом, по словам американского экономиста Габриэля Цукмана (участвовал в разработке налоговых правил в США), теорию гаражной распродажи все же можно считать за очень упрощенную модель распределения богатства.

Тем более что эта тема обсуждается и в футболе, и в мире десятилетиями и требует разных ракурсов.

Но ведь теория подтвердила очевидное (да еще не так чтобы убедительно). Она может принести какую-то практическую пользу?

Сложно сказать, в какой степени теория гаражной распродажи повлияла на расслоение в футболе, но она ярко показывает, как можно приостановить процесс. Сейчас объясним на примере.

Вот схема распределения телевизионных доходов АПЛ за сезон-2018/19 (данные SwissRamble)

От продажи домашних ТВ-прав поровну распределяется только 50% дохода, международные поступления делились поровну (уже действует другая схема) без дополнительных условий. Итог – только чуть более 30% общего дохода распределялись в зависимости от рейтинга клубов, остальное – равными частями на всех.

Чтобы проиллюстрировать, как именно это помогает, ненадолго вернемся к теории гаражной распродажи. Уже в 2002-м ее автор показал положительное влияние налогов на замедление экономического расслоения.

Давайте сохраним тот же принцип игры в монетку, но добавим одно правило: 5% состояния каждого участника распределяются между всеми равными долями после каждого раунда – вне зависимости от результатов. 10 тысяч симуляций – и….

Желтые графики – то, как все было бы по старым правилам.

Фиолетовые – по новым.

Итог: у богатейшего участника после введения налога было около 2600 долларов по итогам 10 тысяч раундов, у беднейшего – 300. Да, тоже расслоение, но уже не такое катастрофическое.

Всего 5-процентный налог резко изменил картину. И это очень напоминает современные принципы распределения телевизионных денег в АПЛ. Конечно, боссы лиги и их консультанты вряд ли основывались на теории гаражной распродажи, она лишь подсвечивает, как важно перераспределение и – главное – как каждый процент может поменять общую картину. Более гладкое распределение денег удерживает конкуренцию и снижает риски появления монополий. Это важно для здорового функционирования футбольной системы. Кому нужна лига, где через Х лет состояние одного-двух клубов будет больше, чем остальных вместе взятых?

Но остановить расслоение в футболе сложнее, чем при игре в монетку

Возвращаемся к тезису, что реальный мир устроен сложнее, вводных слишком много.

Например, топ-клубы АПЛ с 2019-го продавили новую схему распределения доходов от международных ТВ-прав. Теперь и там сумма зависит от места, первый получает в 1,8 раз больше, чем последний. А учитывая, что теперь АПЛ получает от заграничных ТВ-компаний больше, чем от внутренних (около 5,7 млрд евро), это существенные деньги. Как это повлияет на расслоение, покажут ближайшие отчеты.

При этом стоит признать, что в АПЛ наименьшая в Европе разбежка при распределении ТВ-прав. По отчету УЕФА первый клуб в Англии получает всего в 1,2 раза больше. В других лигах этот коэффициент выше, средний показатель по Европе – 2,1.

Это не значит, что в других лигах нет стремления, просто там пока чуть больше препятствий. Например, вот как в 2019-м распределялись ТВ-деньги в Ла Лиге. Бедный получил в 3,3 раза меньше богатого.

Картина улучшается – в 2020-м бедный получил в 2,9 раза меньше богатого (по данным того отчета УЕФА, но достаточно ли этого для приостановки процесса?

А вот как выглядит российская схема распределения. Распределение между последним и первым – 1 к 2,1.

Средний европейский коэффициент ТВ-распределения (разрыв между первым и последним) за 9 лет упал с 2,7 до 2,1. Это говорит, что большинство лиг идут вроде бы в правильном направлении. Но проблем все равно много.

Во-первых, если в одной лиге можно навести порядок, то как сбалансировать общую картину и остановить отрыв АПЛ? Кажется, с действующими инструментами это невозможно.

Во-вторых, даже в рамках одной страны есть сложности – зацикленность в развитии и продвижении только элитного дивизиона ведет к расслоению всей футбольной системы и создает закрытый клуб (а это мини-Суперлига в худшем проявлении). Поэтому какая-то часть доходов должна распределяться по всей футбольной пирамиде – именно этот вопрос сейчас громко обсуждается в Англии (там уже АПЛ отправляет в низшие лиги по 16% от общего ТВ-дохода) и чуть тише в остальных странах.

А вот основатели Суперлиги про него просто забыли, презентуя первую версию проекта. А вернее просто солгали о масштабах помощи всей футбольной пирамиде.

Игнорирование интересов подавляющего большинства – одна из главных причин провала, казалось, прорывной идеи. Тот случай, когда теория гаражной распродажи могла принести пользу, а не ввести в заблуждение.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Clive Mason; globallookpress.com/www.imago-images.de