Ночное Бескудниково
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РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?

Александр Дюков Александр Дюков
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Для начала – краткое содержание предыдущих эпизодов этого новогоднего сериала. 

В конце декабря РФС заморозил переход в Азию минимум на три месяца, оказалось, что острой необходимости железного решения прямо сейчас (как настаивали ранее) нет. К вечеру 30 декабря трезвая логика победила рассуждения в духе «лучше играть, чем не играть». 

«К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола – не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только ФИФА, – сказал босс РФС Александр Дюков. – Также есть большие сомнения в том, что российские клубы смогут принять участие в турнирах АФК уже в этом году, так как мы не успеем завершить процесс перехода до начала соревнований». 

Приоритет сейчас – возвращение в Европу (именно для этого создали рабочую группу), а не переход в Азию

РФС сообщил о создании «рабочей группы» – обычно это карикатурное словосочетание не несет никакого смысла, но сейчас немного другая история. Это не собрание ветеранов, а группа менеджеров, которая теоретически способна составить нормальный рабочий план – не о переходе в Азию, а о возвращении в Европу. В группу войдут представители УЕФА (включая президента Александера Чеферина), ФИФА и даже МОК. Об участии азиатских представителей никто не сообщал. 

«Цель рабочей группы – выработка предложений, мер и создание дорожной карты для скорейшего возвращения российских клубных команд и национальных сборных в официальные международные турниры. Предполагается, что группа будет сформирована сразу после новогодних праздников. Мы предполагаем, что работа группы продлится до 1 апреля 2023 года.

Предварительная договоренность о создании рабочей группы с УЕФА уже достигнута», – говорил Дюков 30 декабря. 

10 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что РФС на связи с УЕФА.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу, – сказал Митрофанов. – Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с ФИФА и МОК было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный».

Разве есть вариант возвращения в еврокубки и международные турниры? Кажется, да

УЕФА не заинтересован в уходе России, это косвенно дал понять Чеферин, когда не рекомендовал РФС двигаться в Азию. Участием в рабочей группе он подчеркивает, что возвращение возможно. 

«УЕФА хочет нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже хочет нас видеть», – говорил Дюков. 

Кроме того, по словам президента РФС, в возвращении российского футбола заинтересована и ФИФА. 

Но пока слишком много вводных, между которыми нужно маневрировать. РФС ждет четкого плана: когда возможно возвращение и на каких условиях. Может быть, речь пойдет о выступлениях под нейтральным флагом и на нейтральных аренах.

Очевидно, что нет простого ответа на вопрос, как вернуть российский футбол в систему УЕФА и ФИФА. Но, кажется, есть взаимное желание найти компромисс. И если бы все зависело только от футбольных органов, то его бы точно нашли. 

А зачем тут МОК?

Вероятно, МОК можно воспринимать как посредника между футболом и дипломатией. В конце 2022-го отношения Международного олимпийского комитета и России немного потеплели. Прозвучало несколько обнадеживающих заявлений и с той, и с другой сторон. 

Запутанное от главы МОК Томаса Баха: 

«Помимо санкций нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.

Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта.

К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию».

И от министра спорта России Олега Матыцина:

«Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт».

В начале декабря МОК поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии (ОСА). 

Возможно, смягчить позицию МОК помогло заявление Национального олимпийского комитета США, который выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024: «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Их возвращение действительно важно для [олимпийского] движения», – сказала глава НОК Сюзанна Лайонс.

По цепочке эта позиция дошла и до УЕФА. 

Привлечение к рабочей группе всех больших спортивных организаций важно для синхронизации – чтобы потом ничего не пришлось переигрывать. 

Эммм… И что дальше? 

РФС установил дедлайн для утверждения плана – конец марта. И тут есть два варианта. 

1. Компромисс находится, и дальше Россия получает четкие гарантии возвращения при определенных условиях.

2. Компромисса нет, и РФС снова оборачивается в сторону Азии. И тут возможны как резкие решения (экспресс-вступление в АКФ), так и новое затягивание. Азиатский отбор на ЧМ стартует осенью. Даты жеребьевки официально не подтверждены. 

Состав рабочей группы с участием УЕФА обещают утвердить на неделе. 

Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Даничев, Павел Бедняков; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Bernd Weißbrod/dpa

30 комментариев

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astv1
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Ответ Vitalijus Bilevicius
что значит "компромисс находится"? имхую, что пока идет война, ни о каком компромиссе речи быть не может. как только (ну, с натяжкой, конечно) войска уйдут, тогда возможно и появятся варианты компромиссов
украинские войска? Они просто скоро кончатся.
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Arsenal Canoneer
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Очевидно пиндосы давить на ФИФА и УЕФА, рано или поздно признают свои ошибки, минус таких больших организаций, а насчёт захотелок европейских стран, миленький соглашаются играт против России и российских клубов.
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Петроград
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Ответ ДМ-1чемпион
Это ничего не значит! В следующем сезоне клубы из Крыма, а потом и из новых территорий России будут выступать в чемпионатах России! И поэтому все эти комиссии, пустая болтовня.
Боже упаси
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And-Rover
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Вот товарищеские будут в межсезонье. Соперники из Болгарии, Дании и БиГ. Это как понимать тогда? У БиГ вроде бы клубом не владеет российский бизнесмен, а у датчан и болгар да, из снг владельцы.
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Петроград
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Ответ VDX00
А после сво захотят типа? Снимите уже розовые очки
Почему нет?
Как только закончилась война в Югославии, с неё сразу же сняли бан в спорте.
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Shuller18
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Отказываются играть-пусть получают технарь. Одни получат, вторые, третьи уже не захотят.
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Муслим Атангулов
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По любому , Россию вернут после окончания войны
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Moffo
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Ничего не будет на фоне эскалации войны. Никакого возвращения. Хоть обсовещайся. Уефа и фифа это не чиновники (даже если бы они закрыли на всё глаза). Уефа и фифа это клубы, сборные, спонсоры и болельщики. А они не будут играть, финансировать и смотреть это.
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RMA88
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Откуда такая уверенность?
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ДМ-1чемпион
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Ответ And-Rover
Собственно если в Волгограде будут Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия участвовать, то почему у Украины так горит то?
А у них всё горит, что касается России! Всё их существование преследует только одну цель, нагадить России!
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Burel
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Дюкова в Гаагу вместе со старшими земляками.
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Alex Legend
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Ответ VDX00
А после сво захотят типа? Снимите уже розовые очки
А смысл им будет дальше выпендриваться и ломать логистику?
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Eridan
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Возвратят сборную в отбор, клубы начнут играть с низших раундов. В России конечно никто играть не будет. Будут проводить матчи в Грузии/Казахстане, возможно в Сербии (вероятно, матчи потенциального ЛЧ).
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VDX00
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
А после сво захотят типа? Снимите уже розовые очки
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LeSang
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, уверен, большинство европейских стран откажутся играть с российскими клубами/сборной до окончания войны и уж тем более ехать в Россию никто не захочет... так что непонятно для чего все это..
Все правильно. И тут будут не только проблемы политического характера, но и логистического. Страны Европы захотят летать в Россию через Турцию или Тайланд? Да никогда в жизни. В общем и частном-эта рабочая группа, фуфло, которое покажет имитацию работы как со стороны Дюковых, так и Чифериных-и те и другие мерзкие бюрократы, которые хотят кушать. А поэтому нужно делать вид.
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starless
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Надо создать Сибирский футбольный союз и заявить соответствующую сборную в Азию.
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And-Rover
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Собственно если в Волгограде будут Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия участвовать, то почему у Украины так горит то?
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Strateg 7
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Проблески едва заметного и призрачного оптимизма касаемо возвращения в Европу.
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And-Rover
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Придут чиновники из УЕФА и скажут им что из-за давления на нас мы не можем изменить решение. Но деньги вы нам всегда платите. А там как уляжется конфликт, тогда милости просим. Это примерно так и будет.
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ДМ-1чемпион
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Это ничего не значит! В следующем сезоне клубы из Крыма, а потом и из новых территорий России будут выступать в чемпионатах России! И поэтому все эти комиссии, пустая болтовня.
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ManchesteR
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Привет тем, кто заминусовал мой коммент под новостью с цитатой Аршавина о том, что мы не нужны УЕФА. Я говорил о том, что УЕФА и ее продажным бюрократам плевать на спортивную составляющую, для них очень важно не потерять контракт на 40млн в год от газпрома.
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Vitalijus Bilevicius
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что значит "компромисс находится"? имхую, что пока идет война, ни о каком компромиссе речи быть не может. как только (ну, с натяжкой, конечно) войска уйдут, тогда возможно и появятся варианты компромиссов
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Утя Ваткин
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Ответ Burel
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Как бы в Аргентину на подлодках не успели свинтить.
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Pissy
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Комиссию возглавит ВВХ. И все буде добре)
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JealousNobody
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Ответ Burel
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Питер не трогай
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