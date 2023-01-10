РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?

Для начала – краткое содержание предыдущих эпизодов этого новогоднего сериала.

В конце декабря РФС заморозил переход в Азию минимум на три месяца, оказалось, что острой необходимости железного решения прямо сейчас (как настаивали ранее) нет. К вечеру 30 декабря трезвая логика победила рассуждения в духе «лучше играть, чем не играть».

«К сожалению, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола – не гарантия участия нашей сборной в отборе к ЧМ. Такую гарантию может дать только ФИФА, – сказал босс РФС Александр Дюков. – Также есть большие сомнения в том, что российские клубы смогут принять участие в турнирах АФК уже в этом году, так как мы не успеем завершить процесс перехода до начала соревнований».

Приоритет сейчас – возвращение в Европу (именно для этого создали рабочую группу), а не переход в Азию

РФС сообщил о создании «рабочей группы» – обычно это карикатурное словосочетание не несет никакого смысла, но сейчас немного другая история. Это не собрание ветеранов, а группа менеджеров, которая теоретически способна составить нормальный рабочий план – не о переходе в Азию, а о возвращении в Европу. В группу войдут представители УЕФА (включая президента Александера Чеферина), ФИФА и даже МОК. Об участии азиатских представителей никто не сообщал.

«Цель рабочей группы – выработка предложений, мер и создание дорожной карты для скорейшего возвращения российских клубных команд и национальных сборных в официальные международные турниры. Предполагается, что группа будет сформирована сразу после новогодних праздников. Мы предполагаем, что работа группы продлится до 1 апреля 2023 года.

Предварительная договоренность о создании рабочей группы с УЕФА уже достигнута», – говорил Дюков 30 декабря.

10 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что РФС на связи с УЕФА.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу, – сказал Митрофанов. – Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с ФИФА и МОК было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный».

Разве есть вариант возвращения в еврокубки и международные турниры? Кажется, да

УЕФА не заинтересован в уходе России, это косвенно дал понять Чеферин, когда не рекомендовал РФС двигаться в Азию. Участием в рабочей группе он подчеркивает, что возвращение возможно.

«УЕФА хочет нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже хочет нас видеть», – говорил Дюков.

Кроме того, по словам президента РФС, в возвращении российского футбола заинтересована и ФИФА.

Но пока слишком много вводных, между которыми нужно маневрировать. РФС ждет четкого плана: когда возможно возвращение и на каких условиях. Может быть, речь пойдет о выступлениях под нейтральным флагом и на нейтральных аренах.

Очевидно, что нет простого ответа на вопрос, как вернуть российский футбол в систему УЕФА и ФИФА. Но, кажется, есть взаимное желание найти компромисс. И если бы все зависело только от футбольных органов, то его бы точно нашли.

А зачем тут МОК?

Вероятно, МОК можно воспринимать как посредника между футболом и дипломатией. В конце 2022-го отношения Международного олимпийского комитета и России немного потеплели. Прозвучало несколько обнадеживающих заявлений и с той, и с другой сторон.

Запутанное от главы МОК Томаса Баха:

«Помимо санкций нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.

Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта.

К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию».

И от министра спорта России Олега Матыцина:

«Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт».

В начале декабря МОК поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии (ОСА).

Возможно, смягчить позицию МОК помогло заявление Национального олимпийского комитета США, который выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024: «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Их возвращение действительно важно для [олимпийского] движения», – сказала глава НОК Сюзанна Лайонс.

По цепочке эта позиция дошла и до УЕФА.

Привлечение к рабочей группе всех больших спортивных организаций важно для синхронизации – чтобы потом ничего не пришлось переигрывать.

Эммм… И что дальше?

РФС установил дедлайн для утверждения плана – конец марта. И тут есть два варианта.

1. Компромисс находится, и дальше Россия получает четкие гарантии возвращения при определенных условиях.

2. Компромисса нет, и РФС снова оборачивается в сторону Азии. И тут возможны как резкие решения (экспресс-вступление в АКФ), так и новое затягивание. Азиатский отбор на ЧМ стартует осенью. Даты жеребьевки официально не подтверждены.

Состав рабочей группы с участием УЕФА обещают утвердить на неделе.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Даничев, Павел Бедняков; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Bernd Weißbrod/dpa