Как Месси выглядит в больших финалах? 2 гола в 8 матчах, 0 голевых, но цифры говорят не все

«Мы улучшали игру от матча к матчу. То, что мы делали, было сложно, потому что каждый матч был финалом. Мы сыграли пять финалов и выиграли пять. Будем надеяться, что так будет и в следующем», – сказал Месси перед решающей игрой с Францией на ЧМ-2022.

Мысль про пять финалов (матчи на ЧМ после Саудовской Аравии) ясна, но все же настоящий финал – событие другого уровня. Решающие игры за трофеи уровня Лиги чемпионов, чемпионата мира, Евро или Копа Америка – невероятное испытание для больших игроков. Матч только один, и есть большая вероятность, что другого шанса в карьере не будет. Выдержит ли игрок психологически – вопрос, от которого во многом зависит его результат.

Но как именно Месси реагирует на давление больших матчей? Тащит или замыкается? Похож ли он на себя в минуты, которые определяют успех его карьеры?

Ниже – показатели главных финалов в карьере Лео – и за сборную, и за «Барселону». Здесь только матчи с максимальным напряжением – за Лигу чемпионов, Копа Америка и титул чемпиона мира.

В правой колонке – средние показатели Лео по карьере. Учитывайте, что это очень условный ориентир – по ходу карьеры роль Месси менялась и в «Барсе», и в сборной.

Данные – Opta (подписывайтесь на их телеграм-канал)

А теперь немного контекста, потому что без него цифры не имеют никакого смысла.

Копа-2007. Месси вышел в старте против Бразилии вместе с легендарным аргентинским составом: Дзанетти, Хайнце, Рикельме, Верон и Тевес. Лео играл скорее оттянутого форварда, но не так часто включался в игру – тем более что бразильцы сохраняли контроль над игрой даже после быстрого гола. Вся Аргентина провела плохой матч, Месси – не исключение. У него был только один удар во втором тайме – заблокированный.

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ЛЧ-2009. Финал против «Ман Юнайтед» начался с шоу Роналду – опасно бил со штрафного, принимал на грудь и лупил в дальний угол из штрафной. На Месси поначалу отбрасывали тень и Тьерри Анри, и Самюэль Это’О. Они завершали, а созидали Хави с Иньестой. Но во втором тайме шанс представился. Месси застал навес Хави на линии вратарской между Фердинандом и О’Ши и в нетипичном для себя прыжке загрузил мяч головой в дальний угол. Таким образом закрепил преимущество «Барсы» и выиграл свою первую ЛЧ. УЕФА признал лучшим игроком встречи Хави, а вот фанаты – Месси!

ЛЧ-2011. Ярчайший финал в карьере Месси – и по цифрам, и по визуальным впечатлениям. Лео вышел ложной девяткой и всю игру изводил «Ман Юнайтед» то смещениями вглубь, то рывками оттуда, то игрой на острие. Пасовал пяткой, шел в дриблинг на Фердинанда, угрожающе замыкал на дальней штанге, а в итоге забил важнейший гол – один из лучших в карьере. Воспользовался разрывом между защитой и полузащитой «Ман Юнайтед», протащил мяч до района полукруга и оттуда дальним ударом положил ван Дер Сару. Признан лучшим игроком матча и по версии УЕФА, и по версии болельщиков.

ЧМ-2014. Месси контролировал мяч реже обычного, потому что Германия играла первым номером (64% владения). Но все равно сохранял остроту – пару раз отвозил Хуммельса на правом фланге атаке, а в начале второго тайма очень опасно пробил с угла штрафной – рядом со штангой. Финальное спасение тоже доверили Лео – в пользу Аргентины назначили штрафной метров с 30 на исходе дополнительного времени. Не забил.

ЛЧ-2015. Формально Месси не поучаствовал ни в одном голе в ворота «Юве», но если присмотреться за цифры, оставил след в каждом. Во-первых, сделал важный перевод на Жорди Альбу в затяжной комбинации, которая привела к голу Ракитича – помог нарушить баланс обороны «Юве». Во-вторых, его удар привел к добиванию Суареса в середине второго тайма – ключевой гол, который переломил ход матча. В-третьих, именно Месси выиграл борьбу в центре поля в компенсированное время, дотащил мяч до чужой финальной трети, а через несколько секунд Неймар поставил точку в финале.

Копа-2015. Показатели Месси очень скромные, но он мог создать два гола – в первом тайме со стандарта закрутил на Агуэро прямо во вратарскую (тот самый единственный пас под удар), а в компенсированное время ко второму вышел из окружения в центре поля на дриблинге и запустил контратаку, которая завершилась замыканием Лавесси на дальней штанге. Если бы Эсекьель тогда правильно поставил ногу, первый трофей со сборной Лео взял бы гораздо раньше. В серии пенальти Лео был единственным аргентинцем с реализованным ударом.

Копа-2016. Чилийцы в жесткой манере лишили Месси комфорта, но он нашел выход – все основное время собирал для соперника карточки. Получая пару метров свободного пространства, Лео шел в рывок – и на таких движениях удалил с поля Марсело Диаса и вручил желтую Арангису. Лео был вовлечен в игру, раздавал пасы под удар, но сам с игры получил только один крепкий момент – в контратаке в компенсированное время. Ну а дальше был промах с точки, который перечеркнул весь предыдущий вклад.

Копа-2021. Один из лучших вечеров в карьере Месси – Аргентина одолела Бразилию 1:0 и взяла первый трофей при Лео. Но индивидуально лидер сыграл тускловато. Яркая иллюстрация его действий: момент в компенсированное время. Месси мог ставить точку, но вместо удара наступил на мяч во вратарской и неловко упал. Оставил Бразилии шанс на ничью, но она им не воспользовалась. Единственный удар Лео в той игре тоже нельзя назвать воспламеняющим, а в голевой комбинации он не участвовал.

Немного осторожных выводов

• В большинстве матчей показатели Лео ниже его среднего уровня. Но это иллюстрирует не только его стресс, а степень напряжения и соперничества в финалах. Это почти другой вид спорта. Упаковывать хет-трики в финалах, как в играх с условным «Леганесом», невозможно.

• Из 8 финалов Месси выиграл четыре, три из них – с «Барселоной».

• Из пяти финалов с Аргентиной Месси выиграл только один.

• В карьере Месси был один суперяркий финал (ЛЧ-2011) и один просто яркий (ЛЧ-2009).

• Лео забил в финалах два гола (оба за «Барсу»). С 2011-го он провел еще 5 решающих больших матчей – и ушел без голов.

• Вовлечение Месси в финалах – почти всегда максимальное, особенно в сборной Аргентины. Чувствует ответственность и старается тащить. Это видно по касаниям мяча.

• Финал Копы-2021 – не самая лучшая игра Месси. И по цифрам, и визуально. Но она принесла долгожданный трофей, и это все что нужно Лео.

Сегодня девятый большой финал для Лео. Важнейший в карьере.

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Mike Stobe, Laurence Griffiths, Shaun Botterill, Pedro Vilela; globallookpress.com/Pedro Mera/ZUMAPRESS.com