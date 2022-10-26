Факт для Неймара и Тите: первый пенальти решает почти все. После 0:1 спаслась только одна команда в истории ЧМ

Популярный вопрос после поражения Бразилии в серии пенальти с Хорватами в 1/4 финала ЧМ: почему Неймар с процентом реализации 83 (средний по вселенной – 75) был в очереди пятым? Разве есть смысл экономить удар одного из лучших пенальтистов на конец серии?

Тренеры используют разные стратегии, определяя очередность бьющих, но история категорична: первые удары очень часто определяют победителя.

Серии пенальти на чемпионатах мира ввели с 1978-го, но впервые они пригодились в 1982-м. С тех пор был только один случай, когда команда спасала серию, проигрывая после первых ударов 0:1.

Смотрите сами. Берем только те случаи, когда после обмена стартовыми ударами одна из сборных выходила вперед 1:0.

✅ЧМ-1986, Франция – Бразилия (1:0 после промаха Сократеса, итоговый счет 4:3) ✅ЧМ-1990, Аргентина – Югославия(1:0 после промаха Стойковича, итоговый счет 3:2) ❌ЧМ-1994, Швеция – Румыния (0:1 после промаха Мильда, итоговый счет 5:4) ✅ЧМ-2006, Португалия – Англия (1:0 после промаха Лэмпарда, итоговый счет 3:1) ✅ЧМ-2014, Бразилия – Чили (1:0 после промаха Пинильи, итоговый счет 3:2) ✅ЧМ-2014, Аргентина – Нидерланды (1:0 после промаха Влара, итоговый счет 4:2) ✅ЧМ-2018, Хорватия – Россия (1:0 после промаха Смолова, итоговый счет 4:3) ✅ЧМ-2022, Марокко – Испания (1:0 после промаха Сарабии, итоговый счет 3:0) ✅ЧМ-2022, Хорватия – Япония (1:0 после промаха Минамино, итоговый счет 3:1) ✅ЧМ-2022, Хорватия – Бразилия (1:0 после промаха Родриго, итоговый счет 4:2)

То есть промах в первом ударе = поражение?

Не совсем, мы рассмотрели только те случаи, когда первый пенальти не реализовывала только одна команда. А ведь соперник тоже может промазать. Но! Всего на чемпионатах мира пробили 33 серии пенальти, и только в 5 случаях итоговый победитель смазал первый удар. В 4 из этих 5 случаев соперник тоже промахивался.

Так что первый удар точно нужно доверять очень надежному пенальтисту. У сборной Бразилии к точке подошел Родриго, который за карьеру пробил только три пенальти (доступная статистика учитывает только пенальти, назначенные во время матчей). В карьере Неймара было 89 таких ударов. Как оказалось, Тите сделал неоптимальный выбор.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay