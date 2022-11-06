Турецкая карьера Дзюбы – в трех грустных картинках. Даже в 18 лет он играл чаще

Менее чем через три месяца после перехода в «Адану Демпирспор» Артем Дзюба ищет новую команду, переезд в этот турецкий клуб бесспорно оказался неудачным решением. Ниже картинки, которые покажут насколько.

Базовые показатели турецкой карьеры Дзюбы – без учета кубкового матча против «Адыяманспора» (5:0), в котором форвард не забил.

Все начиналось очень бодро, но с каждой игрой доверие к Дзюбе падало, а после третьего матча совсем исчезло.

Пока форвард идет к худшему результату за 16 лет (меньше играл только до 18-летия), хотя сезон еще не закончен, шанс значительно исправить эти показатели еще есть.

В «Адане» нападающий отыграл менее 16% от возможных минут (166), меньше было только в дебютном сезоне за «Спартак», когда Дзюбу только-только подпускали к основе.

Даже в 2009-м, когда Дзюба терял взаимопонимание с Карпиным, он провел 553 минуты за полсезона и даже шесть раз вышел в старте.

С того же 2009-го Дзюба проводил за сезон минимум 1000 минут. Этот темп еще можно сохранить – для этого в новой команде нужно выходить в старте почти во всех оставшихся матчах сезона.

Разумеется, недостаток игрового времени сказался и на голах – в Турции был всего один. В пересчете в мячи на 90 минут (0,54) это не худший показатель в карьере, но данные искажены, потому что Дзюба почти не играл.

В том самом конфликтном 2009-м Дзюба забил за «Спартак» дважды, в августе уехал в «Томь» и к финишу сезона (играли по системе весна-осень) забил еще три. В сезоне-2012/13 результативность была еще ниже (4 мяча в 25 матчах чемпионата) – и это сработало как повод круто изменить карьеру. Больше полноценных сезонов Дзюба в «Спартаке» не проводил, вернулся только на полгода перед отъездом в «Зенит» транзитом через «Ростов».

Теперь снова пора что-то менять.

Фото: East News/Ali Atmaca / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM