Шестилетняя гонка «Сити» и «Ливерпуля»: кто из них впереди?

Ищем ответ в 4 графиках.

Противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» – одно из величайших в истории футбола. Нам повезло, что два лучших тренера современности почти одновременно начали работу в одной лиге и получили на руки сопоставимые (ну почти) ресурсы. Наблюдать за этой гонкой невероятно увлекательно, Гвардиола и Клопп рубятся уже почти шесть лет. Сегодня – важный этап противостояния, у которого точно еще будет продолжение. Чтобы ждать развязку в чемпионской гонке было не так утомительно, подведем промежуточные итоги.

Ниже нарисуем несколько графиков без претензий на железные выводы. Понимаем, что футбол – это гораздо больше, чем цифры и кривые. Сейчас мы просто развлекаемся в ожидании финиша в АПЛ и сверяем внутренние ощущения со статистикой.

Суммарные очки, xG и сложная математическая модель

Гвардиола ушел в отрыв по титулам – три чемпионства против одного, сегодня велики шансы закрепить это преимущество. Но настолько ли велико доминирование «Сити»?

Начнем с простейшего показателя – посчитаем суммарные очки «Ман Сити» и «Ливерпуля» в полные сезоны Гвардиолы и Клоппа. Оговорка про «полные сезоны» важна, немец начал работу в АПЛ на 9 месяцев раньше, в октябре 2015-го подхватив команду у Брендана Роджерса. Но за точку отсчета мы возьмем сезон-2016/17, перед которым Юрген и Пеп провели полноценные трансферные кампании и предсезонки.

Первый сезон – напряженнейшая гонка, дальше «Ман Сити» оторвался почти на три года. В конце ковидного сезона «Ливерпуль» был как никогда близок к тому, чтобы достать соперника. Но равенство продержалось недолго – сейчас «Сити» впереди почти на 30 очков, за один сезон такое не отыгрывается. По забитым голам тоже преимущество – 562 против 495, «Сити» и пропускает меньше – 182 против 202.

А вот по личным матчам впереди «Ливерпуль»: 6 побед, у «Сити» – 5, 5 ничьих. Но если брать только АПЛ, то впереди «Сити»: 4 победы, у «Ливерпуля» – 3, 5 ничьих.

Очки и личные матчи – первоочередные критерии, но они не в полной мере учитывают качество футбола и степень доминирования.

Для более углубленного взгляда возьмем два продвинутых показателя.

Для начала посмотрим на карту xG за четыре года (максимальная глубина на Fbref). Чтобы четче видеть тренды, мы нанесли на графики скользящую среднюю – средний xG за четырехматчевый отрезок. Без этого кривая была бы совсем ломаной и нечитаемой.

В целом здесь тоже доминирование Пепа на дистанции. Интересно, что «Сити» превосходил «Ливерпуль» по ожидаемым голам, даже когда уступил титул. Кстати, в том сезоне оборона «Ливерпуля» допускала очень много моментов – отчасти за счет высокой линии.

Последующие два года – относительное равенство, хотя «Сити» и впечатлял вспышками в атаке. Прямо сейчас «Ливерпуль» вышел вперед по текущей остроте. Но не слишком ли поздно?

У нас есть очки, есть xG, и теперь неплохо бы это все совместить. Как?

Кажется, лучший способ – рейтинг SPI (Soccer Power Index) от FiveThirtyEight. Мы использовали эту модель уже много раз. FiveThirtyEight – медиа, которое анализирует данные, оно выросло из блога и стало мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), а теперь увлеклось спортом. FiveThirtyEight присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг – учитываются результаты, xG и даже оценочная стоимость состава. У этого рейтинга есть архив – и он ведется как раз с лета 2016-го, когда началась эпоха Клоппа и Гвардиолы.

Еще раз: рейтинг учитывает как результаты, так и продвинутые показатели. Идеальную метрику сравнения силы команд еще не придумали, но SPI максимально к этому близок. Итак, смотрим 6-летнее движение «Ман Сити» и «Ливерпуля».

«Ливерпуль» почти всегда был ниже «Сити» (даже в сезон победы в ЛЧ), опережал соперника лишь трижды, один из случаев произошел совсем недавно – весной 2022-го. Сейчас команды идут вровень, и у «Ливерпуля» есть шанс выйти вперед. Такой продолжительный период клубы не были равны никогда. Это напрямую отражается в турнирной таблице АПЛ.

И в финале самое интересное – считаем деньги

Сколько потратили Пеп и Клопп на создание своих проектов? Здесь нам тоже придется сделать пару оговорок.

1. Когда оба тренера приходили в команды, исходный уровень несколько отличался. Чтобы подогнать игроков под стиль, каждому из тренеров требовались разные усилия и ресурсы. Например, Transfermarkt (помним о минусах) оценивал состав «Ливерпуля» в дебютный сезон Клоппа в 375 млн евро, состав «Сити» – в 499 млн евро.

2. Мы подсчитаем только трансферные расходы (вернее разницу между потраченными и заработанными деньгами) – без учета зарплат и агентских комиссий, потому что эти статьи расходов публикуются с опозданием (по текущему сезону данных нет).

Итак, наносим на график динамику трансферного баланса в эпоху Пепа и Клоппа. На кривых – суммарная разница между потраченными и заработанными на трансферах деньгами. К каждому последующему сезону мы прибавляем убытки предыдущего, чтобы в конечном счете привести кривую к общей сумме.

Очевидный вывод: с первого сезона Гвардиола тратит на трансферы заметно больше (кстати, в зарплатах перекос в сторону «Сити» тоже есть), хотя он и получил сразу более дорогой состав.

«Ливерпуль» тоже тратит, но продажа Коутиньо за 135 млн в «Барселону» поставила клуб в выигрышное положение на фоне конкурентов – на какое-то время даже удалось выйти в плюс! Надо признать, что в исходном составе Пеп не получил игроков, которых можно было продать за такие деньги.

С 2019-го убытки «Ливерпуля» и «Сити» примерно равны, пропасть между ними остается именно за счет первых сезонов (когда «Сити» тратил, а «Ливерпуль» зарабатывал), но не растет.

За пять лет «Сити» ушел в трансферный минус на 600 с лишним млн евро, «Ливерпуль» – на 200 млн с лишним.

Фанаты «Ливерпуля» могут назвать это главной причиной доминирования «Сити» за шестилетний отрезок, им ответят, что «ПСЖ» и «Барса» со схожими вливаниями не сумели построить проекты вроде «Ман Сити», поэтому деньги – малая часть процесса, их нужно разумно использовать. И там и там есть правда.

Но в воскресенье вечером вряд ли эти подсчеты будут иметь большое значение.

Фото: Gettyimages.ru