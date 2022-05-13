Холанд – голевая машина. Но мощнее (и надежнее) ли, чем Левандовски, Мбаппе, Роналду и другие?

Ответы – в графиках.

Холанд в «Сити» – редкий случай, когда мало кто сомневается в выборе клуба. Трансфер настолько мощный, что реагируют даже конкуренты.

Юрген Клопп: «Холанд заметно усилит «Сити». Это хороший игрок. «Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры. Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится. Он настоящий зверь».

Такая развернутая и восторженная реакция на чужую сделку – редкий случай на топ-уровне. Холанд – уже минимум два с половиной года один из самых заметных игроков в мире. Кого он уже превзошел? Кого превзойдет вот-вот? А до кого ему вряд ли добраться?

Считаем!

По конверсии (голы в минуты) Холанд уступает только одному футболисту

Холанд на слуху уже давно, но в по-настоящему конкурентную среду он попал зимой 2020-го, когда переехал из «РБ Зальцбурга» в «Боруссию». Вскоре началась пандемия, и год получился скомканным. Для чистоты эксперимента давайте оценим голевую статистику Холанда за два полных сезона в Бундеслиге и сравним его с конкурентами.

Норвежец отыграл 4229 минут в чемпионате и забил 48 мячей. Для премиум-уровня это мало, средне или запредельно? Ответ – на графике.

По голам Холанд в пятерке, впереди только Левандовски, Мбаппе и Бензема, но! Норвежец отыграл почти на 1000 минут меньше основной группы конкурентов. Отсюда – высочайшая конверсия: в среднем по голу в 88 минут. Для сравнения: Мбаппе забивает каждые 102 минуты, Бензема – каждые 109 минут.

Только один человек в мире может смотреть на показатели Холанда снисходительно. График еще раз фиксирует величие Роберта Левандовского. В топ-футболе равных ему страйкеров все еще нет. 75 мячей за два сезона, в среднем по голу за 71 минуту.

13 мячей поляка с пенальти не сильно повлияли на расклад, ведь с точки бьют и его конкуренты (у Холанда 7 голов), но все же правильно отдельно оценить и голы с игры.

Без учета пенальти преимущество над остальными еще больше. Но до Левандовского далеко

Строим еще один график, чтобы:

• наглядно сравнить не абсолютные, а средние показатели на 90 минут, и отфильтровать пенальти;

• посмотреть, как именно Холанд конвертирует моменты в голы. Забивает больше ожидаемого или меньше.

График еще более наглядно фиксирует, как же хорош Холанд, когда здоров и выходит на поле. Он забивает чуть больше ожидаемого (на дистанции xG и реальные голы как правильно сходятся), значительно отстает от Левандовского, но при этом превосходит топовых конкурентов вроде Мбаппе, Салаха, Роналду и Бензема.

Важнейшая деталь: Холанд значительно моложе самых заметных игроков из этого графика. Понятно, что если даже в мире норвежцу почти нет равных, то в своем возрасте он тоже господствует. Но насколько?

Холанд и Влахович – ярчайшие нападающие поколения. Правда, Эрлинг забивает чаще

На графике все футболисты топ-5 лиг, которые родились в 2000 году и позже. Да-да, Холанду только в июле исполнится 22.

Душан Влахович (на полгода старше) – ближайший конкурент, но он провел почти на 2000 минут больше в эти два сезона и забил меньше. Остальных нет и близко.

«Он быстрее меня, но в остальном мы конкурируем», – серб явно настроен на продолжение борьбы.

Удивительный пример превосходства Холанда над ровесниками мы увидели еще на молодежном ЧМ-2019. Холанд взошел на бомбардирский трон, забив 9 мячей (все – в одном матче с Гондурасом), но при этом Норвегия даже не вышла из группы. Никто из других игроков не забил тогда больше 4 голов за турнир.

Страшно прогнозировать, что будет в будущем, но можно попробовать.

Так резво начинал только Мбаппе. Криштиану и Месси – позади

Чтобы осознать аномальность темпа Холанда, посмотрим, как начинали другие звезды: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе и Левандовски. Горизонтальная ось – возраст, вертикальная – голы.

Холанд движется резвее молодого Месси и Роналду, не говоря уже про Бензема и Левадонского, которые созрели позже. При этом даже после конца эпохи Месси и Роналду у Холанда не получится править безраздельно – Мбаппе идет примерно в том же темпе и пока явно не сбавляет. А ведь Холанд еще и явно не удовлетворен своими показателями.

«Думаю, у меня должно быть больше голов, чем матчей», – говорил Эрлинг в сентябре 2021-го.

Его жадность (в хорошем смысле) проявляется и в выборе позиции для ударов. Холанд в «Дортмунде» с каждым месяцем закреплялся в роли классического форварда – если поначалу захватывал фланги, то в этом сезоне большая часть его ударов – из самого центра штрафной. А их частота растет. Но при этом вес среднестатистического удара снизился: в сезоне-19/20 0,23xG, в следующих – 0,18xG. Как это объяснить? В центре штрафной выше плотность, что влияет на качество момента (чем больше защитников на пути удара, тем меньше xG). Плюс по карте видно, что Холанд все дальше уходил от вратарской, то есть получал минимум ситуаций, где нужно просто замкнуть прострел.

Философия Пепа не предполагает жестких позиций, и, вероятно, Холанда ждут новые задачи – возможно, придется отказаться от сосредоточенности на центре штрафной. Трансфер точно повлияет как на футболиста (явно он узнает кое-что новое о футболе), так и на «Сити» (вспомнит, как играть с центрфорвардом).

Другой важный вопрос. 25 голов за сезон, 3,6 удара на 90 минут – максимальный ли это темп в карьере Холанда или еще не предел? По графикам видно, что Месси и Роналду значительно прибавляли после 22-24 лет. Как будет с Холандом и Мбаппе – одна из главных интриг современного футбола.

Важнейшая часть этой интриги – здоровье норвежца.

Опасения из-за травм Холанда разумны. Из премиум-игроков меньше играет только Неймар

Вы точно обратили внимание, что Холанд значительно уступает конкурентам по сыгранным минутам. Это улучшает его позиции на графиках продуктивности, но – что гораздо важнее – вызывает опасения. Даже Клопп сделал оговорку про здоровье, когда расхваливал покупку конкурента:

«Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он зверюга».

Как часто Холанд бывает не в форме? Сравним с конкурентами. Для чистоты эксперимента возьмем те же два прошедших сезона. Достаточная дистанция, чтобы оценить текущее здоровье.

Считаем процент матчей, когда футболист был доступен (не только в чемпионате, но и во всех турнирах).

Каким бы забивным ни был игрок, его доступность – важнейший фактор. За два с половиной сезона в «Боруссии» Холанд вылетал 9 раз и суммарно пропустил 28 матчей. На премиум-уровне хуже показатель только у сверхтравматичного Неймара. По данным испанских медиа, это здорово отпугнуло «Реал». Если игрок доступен в 73% матчей, велика вероятность, что оставшиеся 27% выпадут на важнейшие игры в плей-офф ЛЧ.

Но есть обнадеживающий вывод из текста о здоровье Холанда: по отношению к футболу и жизни норвежец все же ближе к Роналду, чем к Неймару. Больше сна, правильной еды, вдумчивого восстановления, меньше вечеринок, трансатлантических перелетов и нефутбольных мыслей.

Есть шанс, что эти 73% – издержки возраста. С каждым годом Холанд будет все лучше понимать свой организм. И процент доступности норвежца должен расти. Если что-нибудь не изменится.

Фото: East News/Ralf Ibing/DPA