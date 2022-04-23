Измеряем скорость ВАР в РПЛ: больше часа ушло на паузы в апреле, каждая проверка АПЛ в среднем на минуту короче

Наверняка ВАР-паузы в РПЛ теперь утомляют вас гораздо сильнее. Вот три проверки, которые вышли за рамки разумного.

• 5 минут и 25 секунд Василий Казарцев (главный) и Владислав Безбордов (ВАР) рассматривали обмен ударами форварда «Локо» Яна Кухты и защитника «Сочи» Родригао в 25-м туре. Итог: красные обоим.

• 4 минуты и 35 секунд совещались Ян Бобровский (главный) и Иван Сиденков (ВАР) перед тем, как отменить пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом».

• 4 минуты и 13 секунд ушло у Игоря Панина (главный) и Яна Бобровского (ВАР) на обсуждение возможного пенальти в ворота ЦСКА за несколько секунд до финального свистка матча с «Уралом». Тот самый день, когда босс екатеринбуржцев Григорий Иванов назвал судью Панина козлом.

Аж семь пауз дольше трех минут только за апрель!

В 24-м и 25-м тура повторы смотрели на 5-10 минут дольше, чем в начале весны

«Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно», – сказал 6 апреля босс РПЛ Ашот Хачатурянц. Возможно, это была реакция на заметный рост судейских скандалов в лиге.

Рефери мгновенно приняли инструкцию к исполнению.

Суммарное время просмотра повторов резко увеличилось, если сравнивать с первыми весенними турами. Уточнение: речь именно о случаях, когда матч останавливается для просмотра повтора, а на табло загорается «Проверка ВАР». Известно, что видеосудьи работают постоянно и проводят десятки тихих проверок.

В 19-м туре сыграли всего 6 матчей, поэтому для справедливости мы посчитали сумму с поправкой – вместо почти 13 минут получилось 17 с небольшим.

Но тренд все равно очевиден: с 23-го тура ВАР в РПЛ смотрят на 5-10 минут дольше, чем в предыдущих весенних турах!

На это в первую очередь повлияла частота остановок матчей: 11 ВАР-пауз в 25-м туре и 10 в 24-м, для сравнения в 23-м было 8, а в 22-м – 7.

Сами паузы тоже затягиваются: в прошедших двух турах судьи замирали с приложенной к уху рукой или у монитора на 15-30 секунд дольше, чем весной до этого.

Для сравнения: средняя пауза на ВАР за матч в мире – 40 секунд (данные 2020-го, исследование Journal of Sports Sciences, в выборку попали более двух тысяч матчей из 13 стран). Более свежие данные из АПЛ: средняя длительность ВАР-паузы – примерно 84 секунды, что затягивает матчи в среднем на 22 секунды.

Хачатурянц после апрельских туров уточнил: он не призывал увлекаться повторами

Когда паузы уже трудно было не замечать, глава лиги скорректировал инструкцию:

«Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с ВАР, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту. Согласно протоколу ВАР, приоритет отдается верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки нужно ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения», – сказал Хачатурянц в интервью «Матч ТВ».

Интересно, что ВАР-паузы распределяются по матчам неравномерно, все зависит от особенностей игры: например, в 5 матчах из 16 (в 24-м и 25-м турах) судьи пользовались повторами больше одного раза, а еще в 5 матчах не использовали функцию вовсе.

Если вы смотрели матчи «Локо» с «Сочи» и «Ростовом», ВАР отнял у вас 25 минут, а если игры «Динамо» с «Нижним» и «Ахматом» – не отнял ни секунды.

Именно поэтому средняя продолжительность матчей в РПЛ в прошедших турах увеличилась незначительно, но в целом весной в Премьер-лиге играют на полторы минуты дольше, чем зимой.

Конечно, на эту кривую влияет не только ВАР, а совокупность факторов. Например, взлет графика на летних турах отчасти можно связать с паузами на водопой. Велика роль и случайных обстоятельств – технические сложности, травмы и стычки.

Как в целом ВАР-технология повлияла на время матчей в РПЛ?

Создатели Суперлиги говорят, что зрителям нужен более концентрированный футбол, но пока РПЛ движется в обратную сторону.

Мы высчитали среднюю продолжительность матчей во всех сезонах после перехода на осень-весну. Тренд очевиден.

ВАР пришел в РПЛ в сезоне-2019/20 – и продолжительность матчей увеличилась примерно на 45 секунд. Но какой именно вклад внесла система видеоповторов, сказать сложно – исторической статистики ВАР-пауз нет, а продолжительность матчей росла и без видеосудей.

Интересно, что через год после введения повторов среднее время матчей сократилось – впервые за 7 лет. Возможно, это связано и с тем, что за год видеосудьи освоили технологию.

Но теперь снова – рост. И Хачатурянц как раз связывает затянутые судейские паузы с неопытностью.

«Безусловно, мы хотели бы более быстрых решений, но мы имеем определенный уровень подготовки арбитров: 8 из них не провели 30 матчей в РПЛ. При этом важно понимать, что научиться работать без матчей в РПЛ арбитры не могут, а сразу принимать быстрые и верные решения невозможно».

Здесь нет никакого противоречия. ВАР в России работает уже почти три года, но опытного костяка судей, способных быстро и верно принимать решения, по-прежнему нет. А если отстранять по 5-10 рефери за сезон (в том числе и пожизненно), то вряд ли он появится в ближайшие годы.