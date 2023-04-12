66 комментариев

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«Балтика» – в РПЛ! Я ждал этого всю жизнь

Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
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Эмоции Макса Алфимова.

«Балтика» наконец-то в Премьер-лиге. Калининграда не было в элите 25 лет, последний раз выбирался из Первой лиги в 1995-м – за полгода до моего рождения. 

Это были золотые годы калининградского футбола. «Балтика» даже залетала в еврокубки – в 1996-м финишировала седьмой и дебютировала в Кубке Интертото. 

Геннадий Полищук, человек, который привел меня в медиа, тогда работал на калининградском «Радио-БАС». Это была первая негосударственная радиостанция, и на ней вели репортажи с игр «Балтики».

Геннадий Григорьевич рассказывал, как порой было сложно работать с выездных матчей. Мобильных телефонов не было, поэтому комментаторы работали с проводным. Особенно запомнились две его истории. Первая – как раз из еврокубков, когда «Балтике» попался «Спартак» из Варны: болгарского языка он не знал, а когда спросил у прохожего, как добраться до стадиона, то получил ответ «направо» – и ходил кругами, кто ж знал, что  «направо» по-болгарски – это прямо.

Вторая история из Питера. «Балтика» и «Зенит» сыграли 2:2 в очень противоречивом матче с голом «Балтики» в добавленное время. Геннадий Григорьевич вместо комментаторской рубки сидел на краю трибуны болельщиков «Зенита»: только туда доставал провод телефона (кстати, именно тогда накалилось балтийское дерби). Когда Сергей Булатов воткнул мяч в сетку, вся трибуна взорвалась негодованием – и Полищуку пришлось срочно покидать место. Уезжал со стадиона он в автобусе с командой – и их забросали камнями и бутылками.

Через неделю после гола «Зениту» Булатов забил еще и два «Жемчужине» – в мой первый день рождения.

После вылета «Балтики» Полищук еще 17 лет ходил на матчи и писал то в местные газеты, то на сайты про первый дивизион (помните, был такой Onedivision.ru?). Не переставал даже после вылета калининградцев во Вторую лигу. 

Тогда я как раз заинтересовался футболом, но у клуба все было плохо. Над «Балтикой» обычно смеялись: как-то на местном ТВ показали сюжет, как чемпион области «Продгород» обыграл профессионалов в товарищеском матче.

«Балтика» – самый стабильный участник Первой лиги. С 1998-го калининградцы пропустили только два сезона – но из второго дивизиона возвращались очень быстро. Не зря же «Балтика» стала единственным клубом, набравшим в пердиве 1000 очков. Прекрасная характеристика для вечного неудачника.

Многие за это время успели подняться в Высшую лигу/РПЛ, вылететь, расформироваться, обанкротиться (некоторые – даже не по одному разу), снова выйти в РПЛ, снова вылететь (как «Ротор», например). «Балтика» же все это время существует – без переименований, без смен юридического лица из-за финансов.

Помню, как перед матчем с «Содовиком» из Стерлитамака ветераны Северной трибуны старого стадиона «Балтика» горько шутили: у «Содовика» много денег, а у «Балтики» их нет. Через пару лет «Содовик» расформировали, а «Балтика» – вот она, здесь.

Помню, как в брянское «Динамо» уходил капитан и лучший бомбардир команды Дмитрий Голубов. «Динамо» боролось за выход в РПЛ, а «Балтика» была середняком, нуждающимся в деньгах. Голубов потом выводил «Уфу» в РПЛ. А «Балтика» все это время оставалась середняком. Лишь иногда – с претензиями на что-то большее, с редкими просветами в виде кубковых матчей с командами РПЛ – «Зенитом» (2012), «Локомотивом» (2019, 2022), «Динамо» (2022)

Помню, как Александр Колинько, завершив карьеру, приехал на один из матчей в Калининград, перекинулся парой слов со старыми знакомыми, и на вопрос про долги по зарплате с широченной улыбкой ответил: «А когда это в «Балтике» не было долгов?».

Возможно, доброжелательная атмосфера и помогла калининградскому клубу пережить все турбулентные времена. С игроками всегда договаривались – до кризисных ситуаций не доходило.

«Балтика» всегда генерировала кадры для клубов Премьер-лиги – каждый год кто-то из бывших футболистов калининградской команды закреплялся в РПЛ. 

• Гиорги Шелия – основной вратарь «Ахмата», конкурировал в Калининграде еще с Александром Колинько. 

• Дмитрий Стоцкий – воспитанник и экс-капитан, пылит в «Пари НН», поиграл за «Уфу» и «Краснодар». 

• Артем Макарчук вообще доигрался через «Сочи» до сборной России – хотя еще несколько лет назад пробрался в состав «Балтики», когда у той совсем не было денег. 

• Артем Мещанинов и Игорь Юрганов – пара центрдефов «Сочи», которая была основной в Калининграде при Калешине.

• Ильнур Альшин – левый край «Факела», который расцвел в «Балтике».

За все это время «Балтика» лишь пару раз была близка к РПЛ. 10 лет назад Евгений Перевертайло сколотил банду из игроков, в которых никто не верил – и команду быстро разобрали. Некоторые сделали неплохую карьеру в РПЛ (Стоцкий, Дмитрий Сысуев), некоторые больше не играли на таком уровне. 

Успех притормозил губернатор Николай Цуканов. «Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-лигу содержать», – говорил он. Тогда спонсором «Балтики» стал «Росатом», но деньги быстро закончились – проект Балтийской АЭС свернули, нужда в рекламе пропала. А Цуканов оправдывался, что его не так поняли.

После этого – безденежье, странные менеджерские решения (вроде введения новой эмблемы против воли болельщиков), непонятные трансферы, два недовылета (спасал регламент и лицензирование команд Второй лиги, которые не могли выйти в пердив), переезд с родного стадиона на арену, построенную к ЧМ в не самой удобной локации. 

Когда «Балтика» набрала ветеранов с опытом игры в РПЛ (Касаев, Торбинский, Григорьев, Дядюн, Портнягин), а на скамейке был Валерий Непомнящий, казалось, что вот-вот – и будет Премьер-лига. Но все повалилось. С трибун уже новой современной арены зазвучал свист и «вот бы не вылететь» под смешки.

Зимой 2019-го многое изменилось. Сменилось руководство, вернули эмблему, появился системный Евгений Калешин на посту главного – и команда ожила, даже несмотря на спасение от вылета лишь благодаря лицензированию. Калешин с поклонением стилю Марсело Бьелсы собрал костяк, который вот уже три года в «Балтике». Нынешнюю команду в этом плане отличает большая стабильность, что редкость для Первой лиги и подвала РПЛ. У Калешина не получилось в Калининграде, хотя он явно проникся и клубом, и городом – символично, что формально именно его «Акрон», сыграв вничью с «Аланией», вывел «Балтику» в Премьер-лигу. 

Несмотря на то, что Сергей Игнашевич радикально изменил футбол Калешина (тягучее владение сменилось физически мощным вертикальным футболом с очень агрессивным прессингом), костяк действительно сохранился. И этот подход радует – верится, что и с выходом в РПЛ не будет слишком масштабной перестройки состава. Эта команда заслужила попробовать себя против топов.

Игнашевич вообще один из главных долгожителей Первой лиги. Он в Калининграде уже почти два года, только двое в лиге работают дольше: Ильдар Ахметзянов в КАМАЗе и Кирилл Новиков в «Нефтехимике». Даже в РПЛ только трое дольше на посту – Сергей Семак («Зенит»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Оренбург»). Интересно, что двое – как раз вышли из Первой лиги.

***

Мы пережили худшие моменты за эти 25 лет. Дважды вылетали во Вторую лигу (и оперативно возвращались в стиле непобедимого «Арсенала»), толкались за выживание, почти вылетали, но спасались благодаря регламенту, страдали от продажи лидеров (но радовались, когда у них получалось в Премьер-лиге, пусть и без нас).

Даже не верится, что в следующем сезоне в Калининград приедут не «Нефтехимик», «Носта» и «Содовик», а «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Выросло целое поколение калининградцев, которые болеют за «Спартак», «Зенит», ЦСКА – а за «Балтику» так, лишь фоном. У этой команды большой шанс наконец-то переломить эту тенденцию.

Жаль, что это застанут не все, кто помнит «Балтику» в РПЛ 90-х. Как Геннадий Григорьевич Полищук – в 2015-м он скончался после продолжительной болезни.

Это был долгий и мучительный путь, но мы вернулись.

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

«Балтика» – в РПЛ спустя 25 лет! Игнашевич вывел Калининград в элиту с сумасшедшей беспроигрышной серией

Фото: ФК «Балтика»РИА Новости/Игорь Зарембо

66 комментариев

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Dj_dale
К сожалению, много раз уже видел такие посты радости, а потом, уже к концу первого круга, становилось понятно, что этот сезон - разовая акция, и не более. Желаю болелам Калининграда не повторить судьбу многих других и закрепиться в элите.
+64
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+62
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Makeav
Похожие чувства ощущаю, притом тоже был на матче с Содовиком. Благодаря этим матчам вообще узнал о таком городе, как Стерлитамак лол.

Честно говоря, с каким-то даже оптимизмом смотрю в будущий сезон. Деньги вроде есть, тренер подходящий, есть молодежь и, боже, наконец-то адекватное руководство. После всякий проходимцев это главное.

Единственное, что огорчает — фанайди. Как бы я не в следующем сезоне посетить все матчи, но его оформлять не буду. Даже если опять 25 лет не будем играть вышке. Принципиальность и солидарность с другими болельщиками важнее. Но надеюсь, первые пару матчей без него пройдёт и чото удасться посетить)

А так — всех с повышением и удачи сегодня!
+30
-4
+26
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justbored
Aww. Для некоторых из нас это "дискотека 90-х", а тут у кого-то целая жизнь прошла в ожидании, оказывается.
+23
0
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кuraakula belov
Матч Зенита с Балтикой с противоречивым голом стал первым осознанной игрой, которую я в свои 6 лет запомнил. Ещё удивлялся как Зенит может играть против Балтики, если Балтийское море вот оно у нас🌊
+21
0
+21
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Jan Paskel
я этого ждал до прошлого года.

Сам я из Литвы, и мотался бы с радостью на матчи РПЛ, Спартак, Локо, ЦСКА....

Да даже папа мне в начале 00-ых обещал, что если Балтика выйдет, то свозит меня на пару матчей. Можно даже сказать, что я болею за Балтику - читал обзоры их матчей, следил за местом а таблице.

Молодцы, вышли, поздравляю....
+21
-4
+17
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Vasili Khodeev
Геннадий Полищук был огромной души человеком, я его знал немного, несколько раз общались. его неторопливый голос от репортажей со стадионов до сих пор в ушах. да, тяжело болел. но думаю, для многих калининградцев его голос - это ассоциация с той "Балтикой"
+12
0
+12
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Max Bochkov
Написали уже про период нулевых, написали уже про период 90-х, а я еще помню период 80-х, когда всё это зарождалось. Я имею ввиду болельщицкую любовь к "Балтике" и вот это футбольное явление. Это всё уже тогда было, просто на совсем локальном местном уровне.
Я тех футболистов до сих пор помню - Бондарев, Войтюк, Бирюков, Чепель, Рудько, Никифоров, Коган, Копылов и многие другие. Они же нам пацанам, как герои были. Помнится и битком забитая старая "Балтика" с безразмерными лавочками, и фанатские марши болельщиков Балтрайона домой, и море алкоголя на трибунах, и реальный уже тогда фан-движ на Западной трибуне с ПТУшниками. "Балтика" тогда относилась к спортобществу "Спартак" и поэтому было круто приходить на матчи в польских пионерских красно-белых галстуках. И "Стена плача" тогда тоже существовала (поймут только местные))...

Откровенно говоря, у нынешнего клуба толком ничего от тех лет и не осталось уже. Стадион другой, старая аудитория забыта, традиции и фанатские кричалки тоже. Это нормально - изменился мир, изменились мы, изменился футбол, изменилась "Балтика". Но вот я по прежнему помню. И даже где-то немного горжусь...)
+8
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Сибирский литовец
Сергей Герасимец ( форвард Шахтера, Динамо мн и сборной Белорусии ) тогда был в Балтике , потом его переманил Бышовец в Зенит в 97 м , во 2 круге помню .
Кстати Герасимец , как и Михайличенко был воспитанник Бышовцв в школе Киевского Динамо
+8
0
+8
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Max Bochkov
Ответ masek
А ещё Балтика когда-то была спонсором Зенита. Даже огромная надувная бутылка стояла на Петровском.
В итоге, когда играли друг против друга, на футболках "Балтики" было написано "Хольстен", а на футболках "Зенита" - "Балтика"...)
+7
0
+7
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Kolg
Да, те 2-2 на Петровиче я наблюдал с фанатской трибуны, 8 доп минут от Хусаинова)) эхх... Времена...
+6
0
+6
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Максимилиан Алфимов
Автор
Ответ Брэд Либил
это всё круто, но приписывать Альшина к кадрам Балтики - это совсем натягивание совы на глобус. он ещё в первый воронежский срок был чудо как хорош. и потом много где играл на классном уровне.
Это правда, но с Тосно он выходил в РПЛ – и там не заиграл. А вот после Балтики заиграл. Прогресс большой был у него тут, все же два года отыграл
+8
-2
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Брэд Либил
это всё круто, но приписывать Альшина к кадрам Балтики - это совсем натягивание совы на глобус. он ещё в первый воронежский срок был чудо как хорош. и потом много где играл на классном уровне.
+6
0
+6
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Антон Ивонов
Не будете с "Содовиком" - станете с "Пищевиком"
дело-то житейское...
(с)
+8
-2
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Max Bochkov
Ответ Makeav
Похожие чувства ощущаю, притом тоже был на матче с Содовиком. Благодаря этим матчам вообще узнал о таком городе, как Стерлитамак лол. Честно говоря, с каким-то даже оптимизмом смотрю в будущий сезон. Деньги вроде есть, тренер подходящий, есть молодежь и, боже, наконец-то адекватное руководство. После всякий проходимцев это главное. Единственное, что огорчает — фанайди. Как бы я не в следующем сезоне посетить все матчи, но его оформлять не буду. Даже если опять 25 лет не будем играть вышке. Принципиальность и солидарность с другими болельщиками важнее. Но надеюсь, первые пару матчей без него пройдёт и чото удасться посетить) А так — всех с повышением и удачи сегодня!
Жму руку. Я на "Балтику" первый раз попал в 84-м, с тех пор и болею, но чувство собственного достоинства в данном случае важней футбола. Так что пусть этот собачий паспорт друг другу делают, а мы подождём...)
+7
-1
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Spartanec-Kaliningrad
Мы все ждали)
+6
0
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доктор Ливси
Ответ Егор Егоров
Извините, а что вдруг за попытка обосрать Содовик?
Содовик — это попутный продукт добавления Спартака в заголовок на главной. Просто кликбейт. Ничего личного
+6
-1
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Mike Mission
На стадионе «Балтика» огромная толпа -
Кого сегодня «Балтика» поставит на попа?
+5
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Max Bochkov
Ответ Vasili Khodeev
Геннадий Полищук был огромной души человеком, я его знал немного, несколько раз общались. его неторопливый голос от репортажей со стадионов до сих пор в ушах. да, тяжело болел. но думаю, для многих калининградцев его голос - это ассоциация с той "Балтикой"
Помню, как они на своём "Радио БАС" объявили конкурс на написание текста к первому гимну "Балтики". Там все в теме были - и Полищук (умер уже), и Кобзарь (умер уже) и Макс Михайлов (убили при "освобождении" заложников Норд-Оста). Люди звонили на 22-88-10 и начитывали свои стихи для гимна, а Полищук просто записывал на слух. Потом выбрали лучший, с помощью симфонического дирижера Фельдмана написали музыку и получилось "На "Балтике" за "Балтику"...
Может в деталях ошибаюсь, но вот так запомнилось...)
+6
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sp.msk.86
как минимум только из-за стадиона можно порадоваться))
+4
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masek
Ответ кuraakula belov
Матч Зенита с Балтикой с противоречивым голом стал первым осознанной игрой, которую я в свои 6 лет запомнил. Ещё удивлялся как Зенит может играть против Балтики, если Балтийское море вот оно у нас🌊
А ещё Балтика когда-то была спонсором Зенита. Даже огромная надувная бутылка стояла на Петровском.
+5
-1
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Юрий Успенский
До мурашек
Всех поздравляю
Жаль что смотреть придется по телевизору
+3
0
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Айрат Ситдиков
Ответ Dj_dale
К сожалению, много раз уже видел такие посты радости, а потом, уже к концу первого круга, становилось понятно, что этот сезон - разовая акция, и не более. Желаю болелам Калининграда не повторить судьбу многих других и закрепиться в элите.
Да лучше в фнл играть) делать там в этой рпл нечего. Билеты дорожают, фан уйди вводят.
+5
-2
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Максимилиан Алфимов
Автор
Ответ Max Bochkov
Написали уже про период нулевых, написали уже про период 90-х, а я еще помню период 80-х, когда всё это зарождалось. Я имею ввиду болельщицкую любовь к "Балтике" и вот это футбольное явление. Это всё уже тогда было, просто на совсем локальном местном уровне. Я тех футболистов до сих пор помню - Бондарев, Войтюк, Бирюков, Чепель, Рудько, Никифоров, Коган, Копылов и многие другие. Они же нам пацанам, как герои были. Помнится и битком забитая старая "Балтика" с безразмерными лавочками, и фанатские марши болельщиков Балтрайона домой, и море алкоголя на трибунах, и реальный уже тогда фан-движ на Западной трибуне с ПТУшниками. "Балтика" тогда относилась к спортобществу "Спартак" и поэтому было круто приходить на матчи в польских пионерских красно-белых галстуках. И "Стена плача" тогда тоже существовала (поймут только местные))... Откровенно говоря, у нынешнего клуба толком ничего от тех лет и не осталось уже. Стадион другой, старая аудитория забыта, традиции и фанатские кричалки тоже. Это нормально - изменился мир, изменились мы, изменился футбол, изменилась "Балтика". Но вот я по прежнему помню. И даже где-то немного горжусь...)
Стена плача и в нулевых существовала, помню, было забавно – все за Северной трибуной по делам, а менты просто стоят и смотрят))
+3
0
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skreamer
С возвращением, Легенда! Помазун, Силин, Булатов, братья Аджинджал. Помним!
+3
0
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Сибирский литовец
Леонид Ткаченко , как же я забыл?
Тренер харьковского Металлиста в 80-е, он возглавлял Балтику
+3
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