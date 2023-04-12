66 комментариев

Эмоции Макса Алфимова.

«Балтика» наконец-то в Премьер-лиге. Калининграда не было в элите 25 лет, последний раз выбирался из Первой лиги в 1995-м – за полгода до моего рождения.

Это были золотые годы калининградского футбола. «Балтика» даже залетала в еврокубки – в 1996-м финишировала седьмой и дебютировала в Кубке Интертото.

Геннадий Полищук, человек, который привел меня в медиа, тогда работал на калининградском «Радио-БАС». Это была первая негосударственная радиостанция, и на ней вели репортажи с игр «Балтики».

Геннадий Григорьевич рассказывал, как порой было сложно работать с выездных матчей. Мобильных телефонов не было, поэтому комментаторы работали с проводным. Особенно запомнились две его истории. Первая – как раз из еврокубков, когда «Балтике» попался «Спартак» из Варны: болгарского языка он не знал, а когда спросил у прохожего, как добраться до стадиона, то получил ответ «направо» – и ходил кругами, кто ж знал, что «направо» по-болгарски – это прямо.

Вторая история из Питера. «Балтика» и «Зенит» сыграли 2:2 в очень противоречивом матче с голом «Балтики» в добавленное время. Геннадий Григорьевич вместо комментаторской рубки сидел на краю трибуны болельщиков «Зенита»: только туда доставал провод телефона (кстати, именно тогда накалилось балтийское дерби). Когда Сергей Булатов воткнул мяч в сетку, вся трибуна взорвалась негодованием – и Полищуку пришлось срочно покидать место. Уезжал со стадиона он в автобусе с командой – и их забросали камнями и бутылками.

Через неделю после гола «Зениту» Булатов забил еще и два «Жемчужине» – в мой первый день рождения.

После вылета «Балтики» Полищук еще 17 лет ходил на матчи и писал то в местные газеты, то на сайты про первый дивизион (помните, был такой Onedivision.ru?). Не переставал даже после вылета калининградцев во Вторую лигу.

Тогда я как раз заинтересовался футболом, но у клуба все было плохо. Над «Балтикой» обычно смеялись: как-то на местном ТВ показали сюжет, как чемпион области «Продгород» обыграл профессионалов в товарищеском матче.

«Балтика» – самый стабильный участник Первой лиги. С 1998-го калининградцы пропустили только два сезона – но из второго дивизиона возвращались очень быстро. Не зря же «Балтика» стала единственным клубом, набравшим в пердиве 1000 очков. Прекрасная характеристика для вечного неудачника.

Многие за это время успели подняться в Высшую лигу/РПЛ, вылететь, расформироваться, обанкротиться (некоторые – даже не по одному разу), снова выйти в РПЛ, снова вылететь (как «Ротор», например). «Балтика» же все это время существует – без переименований, без смен юридического лица из-за финансов.

Помню, как перед матчем с «Содовиком» из Стерлитамака ветераны Северной трибуны старого стадиона «Балтика» горько шутили: у «Содовика» много денег, а у «Балтики» их нет. Через пару лет «Содовик» расформировали, а «Балтика» – вот она, здесь.

Помню, как в брянское «Динамо» уходил капитан и лучший бомбардир команды Дмитрий Голубов. «Динамо» боролось за выход в РПЛ, а «Балтика» была середняком, нуждающимся в деньгах. Голубов потом выводил «Уфу» в РПЛ. А «Балтика» все это время оставалась середняком. Лишь иногда – с претензиями на что-то большее, с редкими просветами в виде кубковых матчей с командами РПЛ – «Зенитом» (2012), «Локомотивом» (2019, 2022), «Динамо» (2022)

Помню, как Александр Колинько, завершив карьеру, приехал на один из матчей в Калининград, перекинулся парой слов со старыми знакомыми, и на вопрос про долги по зарплате с широченной улыбкой ответил: «А когда это в «Балтике» не было долгов?».

Возможно, доброжелательная атмосфера и помогла калининградскому клубу пережить все турбулентные времена. С игроками всегда договаривались – до кризисных ситуаций не доходило.

«Балтика» всегда генерировала кадры для клубов Премьер-лиги – каждый год кто-то из бывших футболистов калининградской команды закреплялся в РПЛ.

• Гиорги Шелия – основной вратарь «Ахмата», конкурировал в Калининграде еще с Александром Колинько.

• Дмитрий Стоцкий – воспитанник и экс-капитан, пылит в «Пари НН», поиграл за «Уфу» и «Краснодар».

• Артем Макарчук вообще доигрался через «Сочи» до сборной России – хотя еще несколько лет назад пробрался в состав «Балтики», когда у той совсем не было денег.

• Артем Мещанинов и Игорь Юрганов – пара центрдефов «Сочи», которая была основной в Калининграде при Калешине.

• Ильнур Альшин – левый край «Факела», который расцвел в «Балтике».

За все это время «Балтика» лишь пару раз была близка к РПЛ. 10 лет назад Евгений Перевертайло сколотил банду из игроков, в которых никто не верил – и команду быстро разобрали. Некоторые сделали неплохую карьеру в РПЛ (Стоцкий, Дмитрий Сысуев), некоторые больше не играли на таком уровне.

Успех притормозил губернатор Николай Цуканов. «Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-лигу содержать», – говорил он. Тогда спонсором «Балтики» стал «Росатом», но деньги быстро закончились – проект Балтийской АЭС свернули, нужда в рекламе пропала. А Цуканов оправдывался, что его не так поняли.

После этого – безденежье, странные менеджерские решения (вроде введения новой эмблемы против воли болельщиков), непонятные трансферы, два недовылета (спасал регламент и лицензирование команд Второй лиги, которые не могли выйти в пердив), переезд с родного стадиона на арену, построенную к ЧМ в не самой удобной локации.

Когда «Балтика» набрала ветеранов с опытом игры в РПЛ (Касаев, Торбинский, Григорьев, Дядюн, Портнягин), а на скамейке был Валерий Непомнящий, казалось, что вот-вот – и будет Премьер-лига. Но все повалилось. С трибун уже новой современной арены зазвучал свист и «вот бы не вылететь» под смешки.

Зимой 2019-го многое изменилось. Сменилось руководство, вернули эмблему, появился системный Евгений Калешин на посту главного – и команда ожила, даже несмотря на спасение от вылета лишь благодаря лицензированию. Калешин с поклонением стилю Марсело Бьелсы собрал костяк, который вот уже три года в «Балтике». Нынешнюю команду в этом плане отличает большая стабильность, что редкость для Первой лиги и подвала РПЛ. У Калешина не получилось в Калининграде, хотя он явно проникся и клубом, и городом – символично, что формально именно его «Акрон», сыграв вничью с «Аланией», вывел «Балтику» в Премьер-лигу.

Несмотря на то, что Сергей Игнашевич радикально изменил футбол Калешина (тягучее владение сменилось физически мощным вертикальным футболом с очень агрессивным прессингом), костяк действительно сохранился. И этот подход радует – верится, что и с выходом в РПЛ не будет слишком масштабной перестройки состава. Эта команда заслужила попробовать себя против топов.

Игнашевич вообще один из главных долгожителей Первой лиги. Он в Калининграде уже почти два года, только двое в лиге работают дольше: Ильдар Ахметзянов в КАМАЗе и Кирилл Новиков в «Нефтехимике». Даже в РПЛ только трое дольше на посту – Сергей Семак («Зенит»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Оренбург»). Интересно, что двое – как раз вышли из Первой лиги.

***

Мы пережили худшие моменты за эти 25 лет. Дважды вылетали во Вторую лигу (и оперативно возвращались в стиле непобедимого «Арсенала»), толкались за выживание, почти вылетали, но спасались благодаря регламенту, страдали от продажи лидеров (но радовались, когда у них получалось в Премьер-лиге, пусть и без нас).

Даже не верится, что в следующем сезоне в Калининград приедут не «Нефтехимик», «Носта» и «Содовик», а «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Выросло целое поколение калининградцев, которые болеют за «Спартак», «Зенит», ЦСКА – а за «Балтику» так, лишь фоном. У этой команды большой шанс наконец-то переломить эту тенденцию.

Жаль, что это застанут не все, кто помнит «Балтику» в РПЛ 90-х. Как Геннадий Григорьевич Полищук – в 2015-м он скончался после продолжительной болезни.

Это был долгий и мучительный путь, но мы вернулись.

Фото: ФК «Балтика»; РИА Новости/Игорь Зарембо