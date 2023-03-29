9 комментариев

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Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу

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Знакомимся.

Новым главным тренером «Торпедо» неожиданно стал 45-летний испанец Пеп Клотет.

«Уже до смешного доходит, – возмутился экс-тренер клуба Игорь Колыванов. – Как будто у нас специалистов своих нет. Клотет, по‑моему, вообще толком никого не тренировал. Это неуважение к российским тренерам. Грустно. Что еще скажешь?».

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объясняет назначение так: «Был большой список. Смотрели по определенным качествам. Обязательно – внедрение инноваций. Страсть к работе, готовность к развитию и обучению. Чтобы работал от рассвета до заката, позитивный. В списке были россияне, Жозеп – лучший вариант. Мы счастливы, что он к нам присоединился».

Судя по первому общению Савина и Клотета с прессой, кажется, что испанец может остаться в Москве, даже если «Торпедо» вылетит в Первую лигу.

А кто такой Клотет? С детства за «Барсу», тренировал молодежки «Эспаньола» и «Малаги»

Клотет – каталонец, родился в Барселоне и почти не играл в футбол. В конце девяностых немного выступал за клуб «Игуалада», который никогда не забирался выше третьей испанской лиги, но в то время вообще болтался в четвертой – в чемпионате Каталонии. Там Пеп получил судьбоносную травму: 

«У меня была травма колена, мне сделали одну из первых операций по восстановлению хряща. Я почти год не мог опираться на ногу, поэтому мне было важно ходить – и я смог тренировать детей в «Эспаньоле». 

Тренерская карьера Клотета началась, когда ему еще не было и 30. Он стартовал в каталонских командах, работал в том числе с молодежками «Эспаньола», где в сезоне-2008/2009 годах пересекался с Маурисио Почеттино – аргентинец тогда возглавлял основу.

Семья Клотета – с детства за «Барселону». Во времена Луи ван Гала Пеп нашел дырку в заборе и подсматривал за тренировками – увидел так почти 200 занятий. «Мой отец – сосьос «Барсы», – объяснял Клотет. – Мы ходили на матчи, и я смотрел на Терри Венейблса, Гари Линекера, Марка Хьюза. Именно Венейблс привнес английский менталитет в испанский футбол. Он сделал то, что невозможно повторить, и это за 30 лет до Гвардиолы».

Правда, несмотря на каталонское происхождение и школу, Клотет впитал разные стили европейских команд. «Нет единственного правильного способа игры, – рассказывал он. – Всегда нужно найти тот стиль, который подходит именно вам. Всегда есть смешение стилей, будь то «Барселона» или «Аякс». Поэтому Клотет с удовольствием ездил на стажировки к Клаудио Раньери и Рафе Бенитесу в «Валенсию», к Юппу Хайнкесу в «Баварию» и даже к Марсело Бьелсе в сборную Аргентины.

Возможно, из-за любви к героям английского футбола Клотета тянуло на Британские острова: в АПЛ и низших лигах он провел пять лет, сменив четыре клуба. Но перед этим ненадолго заглядывал в Скандинавию – восторгался уровнем жизни в Норвегии, когда тренировал «Викинг» («Там невозможно не быть счастливым»), и строил команду с ограниченными ресурсами в «Хальмстаде». Там он снимал ту же квартиру, что и до него Рой Ходжсон. «Возможно, даже спал в той же самой кровати!» – шутил Клотет.

После Швеции и Норвегии его привлек проект «Малаги» – она как раз в 2012-м прорвалась в Лигу чемпионов, а Пепа позвали тренировать вторую команду. Но вскоре у клуба закончились деньги, и Клотет ушел. Несмотря на это, сразу три игрока из дубля пробились в основу: Серхи Дардер, Саму Гарсия (который потом заглядывал в «Рубин») и Фабрис Олинга.

Пеп заслужил репутацию тренера, который умеет раскрывать молодых игроков. Параллельно он работал директором Федерации футбола Каталонии – разрабатывал курсы для тренеров, которые учились на лицензию Про. «Я был преподавателем, когда Пеп Гвардиола учился и тренировал «Барселону Б». Он был очень внимательным учеником», – рассказывал Клотет.

А уже после «Малаги» он наконец-то поехал в Англию.

В Англию Клотета пригласил Лаудруп (кумир после «Барсы»). Пеп воспитал Беллингема и возил команду в армейские казармы

В начале 2010-х «Суонси» поднялся в Премьер-лигу и экспериментировал с тренерами. Так в команде появился Микаэль Лаудруп, который за четыре года до этого провалился в «Спартаке».

Клотета Лаудрупу порекомендовал общий знакомый – испанец был в шоке, когда ему позвонил кумир детства и пригласил в Уэльс. Клотет отвечал за взаимодействие с академией: ему поручили улучшить структуру, уделив особое внимание методам тренировок и развитию тренерского состава (тут пригодился опыт в Федерации футбола Каталонии).

«Президент клуба Хью Дженкинс сказал, что они искали кого-то со знанием испанского стиля футбола, и им порекомендовали меня, – рассказывал Клотет. – Лаудруп был сильно за мою кандидатуру. Мне сказали, что он общался с кем-то в Барселоне, но я не знаю, с кем – для меня это было сюрпризом».

Впрочем, через полгода Микаэля уволили (после «Суонси» он тренировал только в двух катарских клубах, с 2018-го без работы), и Клотету устроили еще один сюрприз. Дженкинс пригласил в кабинет Пепа и Гарри Монка, экс-защитника, который работал в штабе Лаудрупа и совсем недавно завершил карьеру. Они были знакомы лишь заочно, даже не виделись и не контактировали – и не знали, что в этот момент между ними завяжется крепкая дружба.

«Я никогда не встречался с Гарри, но Дженкинс усадил нас в кабинете и сказал: «Вы будете работать вместе, возглавите команду уже со следующей недели». Мы были хорошей связкой для этого. Гарри был капитаном, он понимал британский футбол и как здесь работают игроки, а у меня был большой опыт в тренерской работе. Мы здорово работали друг на друга», – рассказывал Клотет.

Первым номером все же был Монк, а Клотет ассистировал. Они действительно сблизились: даже в сезоне-2015/16, когда Монк был близок к увольнению, Пеп отказался стать главным в «Брентфорде»: верил, что поможет «Суонси» выкарабкаться после провального старта. Не получилось. После этого они вместе поработали в «Лидсе», но затем Пеп вернулся к карьере главного – выбрал «Оксфорд Юнайтед».

Там он провел всего полгода, но запомнился особым подходом: Клотет погрузился в британскую культуру, любил гулять по университетскому центру города и ужинал в колледже Сент-Джонс – самом богатом и престижном колледже университета. «Я полностью погружаюсь в культуру, – признавался он. – Это тонкая настройка».

Еще Клотет вывозил команду на военную базу в Суррее – там они ночевали в казармах во время небольшой паузы в сезоне. «Это хороший опыт для всех, – говорил Пеп. – У Оксфорда большие связи с армией, я много изучал этот вопрос и встречался с ними. Армия в этой стране служит людям, основана на долге и командном духе.

Мы оставались в казармах, использовали их замечательные инструменты: техники восстановления, бассейн. Для нас организовали упражнения по лидерству, групповые занятия по решению вопросов, затем игроки поучаствовали в соревновании по стрельбе. Солдаты служили в Афганистане и поделились опытом. В первую очередь о командной работе, о стрессоустойчивости, адаптации к непривычным ситуациям и управлении ими. Конечно, это другая сфера, но есть общие черты с принципами футбола».

Правда, все это не помогло Клотету – через полгода его уволили. Он вообще не задерживался в командах больше года – в среднем работал чуть больше десяти месяцев. Но все это время оставался на связи с Монком, пока тот возглавлял «Мидлсбро», они регулярно созванивались и общались. Параллельно Клотет подрабатывал колумнистом в крупнейшей испанском медиа Marca, иногда выступал экспертом в испанской версии Sky Sports. 

Клотет и Монк воссоединились в «Бирмингеме» в 2018-м. Они занимались командой полгода, затем Монка уволили, но Клотет в этот раз не ушел вместе с ним, а стал исполняющим обязанности главного. Гарри же быстро нашел новую работу – в «Шеффилд Уэнсдей». И уже через пару месяцев рубился с «Бирмингемом» на поле и проехался по Клотету. «К сожалению, я не прислушивался к людям в футбольных кругах, которые предупреждали меня о нем, – говорил Монк. – Я допустил большую ошибку, мы с ним не общаемся. Когда я набираю штаб, важнее всего давать его членам возможности и оказывать полное доверие. За это они отплачивают. К сожалению, не у всех такой характер. Кое-кто преследует собственные цели худшими способами».

Несмотря на размолвку с Монком, в «Бирмингеме» Клотет провел неплохой отрезок, и интегрировав в состав 16-летнего Джуда Беллингема. Да, именно при нем англичанин дебютировал в главной команде и очень быстро пробился в старт. Причем Клотет специально выпускал его на фланге: объяснял, что игра с краю поможет в будущем, когда Беллингем станет звездой в центре.

«Я всегда говорил, что не вижу потолка в развитии Джуда. И не вижу до сих пор, – рассуждал Пеп. – У него огромные амбиции, мотивация, желание быть лучшим. Космический взлет! То, что мы смогли ему помочь и стать небольшой частью его пути, учитывая, чего он добился, – это потрясающе».

Италия: два увольнения за семь недель – все из-за сумасшедшего президента «Брешии» 

В 2021-м Клотет оказался в «Брешии» из Серии Б, его позвал эксцентричный президент клуба Массимо Челлино – экс-владелец «Лидса», с которым Пеп работал в йоркширском клубе.

Первый заход был относительно спокойным: Клотет вывел команду на лучшие показатели, набрав 34 очка в 17 матчах. Этого хватило для участия в плей-офф за выход в Серию А, но там клуб проиграл «Читтаделле». Челлино пытался влиять на выбор состава, и на тренировке у них с Пепом случился конфликт. Так тренер ушел из «Брешии». 

После этого Клотета пригласил СПАЛ, в клубе из Феррары он провел половину сезона и боролся за выживание. Клуб спасся от вылета, но испанец все равно ушел.

Летом 2022-го Челлино снова позвал Клотета в «Брешию», но получилось еще хлеще, чем в первый раз: клуб с небольшим бюджетом (по данным итальянских медиа, четвертый с конца в Серии Б) на старте сезона был вверху таблицы, но в конце декабря президент уволил Клотета. Команда месяц не побеждала и упала в середину таблицы.

«Это было вынужденное решение, меня подтолкнули к нему некоторые факты и отношение. Я и не собирался увольнять Клотета, я отправил команду работать на базу в качестве наказания. Я ждал звонка от Пепа – ждал, что он разозлится и займет твердую позицию. Так бы он вернул команду обратно. Но он этого не сделал – очевидно, он хотел, чтобы его уволили», – объяснял Челлино.

Методы президента многих бы шокировали: он установил камеры видеонаблюдения для просмотра тренировок, лично выдавал разрешения на медобследования травмированных и решал, появился ли тренер на пресс-конференциях. Но Клотета все это, видимо, не смущало и через три недели он возглавил «Брешию» в третий раз (его сменщик Федерико Альетти набрал одно очко в двух матчах). Правда, и на этом сага не закончилась: после его возвращения команда проиграла три матча подряд, и Челлино снова его уволил – второй раз за семь недель!

Но Клотет недолго оставался без работы – теперь будет спасать «Торпедо». Верим, в Москве ему будет поспокойнее, чем в Италии. 

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Телеграм-канал/твиттер Алфимова

Фото: Instagram/pepclotet

9 комментариев

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Космос Ссуцкого
С хера ли их должны уважать? Просто по факту, что у них российский паспорт. Если они не конкурентные как тренеры, в большинстве случаев. Вечно им что-то должны и они оскорблены. Прям как версия БЛМ или ЛГБТ, только на наш лад.
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Лучезарный
Ответ Младший котан
Спасибо за интересную статью. Будем посмотреть так сказать за новым интересным европейским тренером. Но конечно то, что Пеп нигде надолго не задерживался, не внушает оптимизма...
А Торпедо это разве про оптимизм? Печальнее только в Химках, но там куча штатных клоунов
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Роман Ижевский
Ну тут ведь как? Если бы в России были не только Колывановы, мы что видим - в современном футболе тренер должен во первых постоянно учиться, впитывать так сказать все новинки и последние веяния, а во вторых у него и самого должны быть в голове свои идеи. А если вот меня спросят умеет ли Колыванов читать я не дам однозначного ответа потому что не уверен. Физкультурники, бей вперёд, у того же Колыванова шансы были результата не было. Опять же вот молодого Галактионова заметили, потому что проявил себя, шанс получил. А в Торпедо можно назначать кого угодно, хуже то всё равно не будет, а тут хотя бы хайп! Если уж у этого Пепа ничего не выйдет останется последнее средство - назначить тренером этого как его! Человека С Не Мытыми Волосами, то бишь Мостового!
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Veld
- Мааама, я хочу посмотреть на Пепа в нашем РПЛ!
- Так посмотри, у нас есть Пеп, в Торпедо...
- Пеп в Топедо :stonks
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-2
-2
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Младший котан
Спасибо за интересную статью. Будем посмотреть так сказать за новым интересным европейским тренером. Но конечно то, что Пеп нигде надолго не задерживался, не внушает оптимизма...
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Никита Самарин
Клотет парень интересный, но как и почему он оказался в Торпедо (особенно в такой непростой ситуации для клуба), большая загадка.
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JBa
пока что ни одного коммента про Гвардиолу? странно, вроде уроки уже закончились
+5
0
+5
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zukarello
Неожиданная кандидатура , интересно будет за ним понаблюдать
+3
-1
+2
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Юранчик Заирулин
Это хорошо. Может Торпедо за молодежь возьмётся.
+2
0
+2
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