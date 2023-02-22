15 комментариев

Приличный список.

Еще один воспитанник «Спартака» начинает в «Локомотиве»: Артем Дзюба переехал в Черкизово после мучительного поиска нового клуба и сегодня играет против родного клуба. Вместе с ним в «Локо» зимой перебрался другой экс-спартаковец – Максим Глушенков.

Футболистов, которые вписали себя в историю «Локомотива» после «Спартака», довольно много – хватило на целую сборную.

Руслан Нигматуллин («Спартак» – 1995-1997; «Локомотив» – 1998-2001, 2003-2004)

Олег Романцев вытащил Нигматуллина из Татарстана, когда тот шикарно отыграл со «Спартаком» за КАМАЗ. Правда, в Москве у Руслана не получилось: за два года он не стал основным, регулярно ошибался и проигрывал конкуренцию.

В 1998-м его подписал «Локомотив» – и вот там Нигматуллин расцвел. «Семин той поры, с 1998-й по 2001 год, был просто идеальным тренером для меня. Потом отношения изменились. Наверное, и по моей вине тоже – сейчас-то я понимаю, что подвел команду, уехав в Италию», – рассказывал Руслан.

В 1999-2000-м стена Нигматуллина стояла 10 матчей (941 минуту) – это рекордная сухая серия в истории клуба. Особенно запомнился матч с «Тиролем»: «Именно к такому матчу и кульминационному моменту карьеры я планомерно шел несколько сезонов. То, что это произошло именно в том матче… Прежде всего сказалось скандальное решение УЕФА и невероятная принципиальность поединка. Можно сказать, нам передались силы всей страны».

Про одну из перекладин: «Я тогда криком мяч отбил. Физически ничего уже не мог сделать – только крикнуть вслед удару. Больше в арсенале ничего не оставалось. Может быть, помогло – мяч попал в перекладину», – рассказывал Нигматуллин.

Вскоре Нигматуллин уехал в «Верону», но там провел только один матч. Далее съездил в аренду в ЦСКА и вернулся в Италию – сезон провел в «Салернитане» из Серии Б, потому что сорвался переход в «Лацио». А затем случился второй приход в «Локо» – правда, Нигматуллин был уже не так хорош и сел за спину Овчинникова. Даже признавался, что не чувствовал причастности к чемпионству и был не рад той победе.

Вадим Евсеев («Спартак» – 1993-1999; «Локомотив» – 2000-2006)

Удивительно, но Евсеев провел в «Спартаке» столько же лет, сколько и в «Локомотиве». И по большей части он ассоциируется с Черкизово, хотя зацепил аж четыре чемпионства со «Спартаком», в том числе тот самый титул пионеротряда Ярцева в 1996-м.

Ушел он в «Локо» из «Спартака» только за игровой практикой. И быстро полюбился Юрию Семину.

В «Локо» Евсеев провел шесть лет, пока в команде не появился Анатолий Бышовец. Он выставил из клуба ветеранов и фактически легенд клуба: вместе с Евсеевым на выход отправился и Дмитрий Лоськов. С «Локомотивом» нынешний тренер «Шинника» дважды стал чемпионом, забирался в медали, играл в еврокубках и побеждал в Кубке.

«Перед тем как зайти в «Локомотив» за трудовой книжкой, заглянул к Семину. Попрощаться. И он мне даже сказал: «Если хочешь, можешь уже сейчас закончить и идти работать в клуб». В общем, в «Локомотиве» у меня остались хорошие отношения. Человеческие. Я одинаково благодарен и Юрию Семину, и Валерию Филатову. Эти два человека взяли меня в «Локомотив», и ни тот ни другой за все годы плохого мне никогда не делали. «Спартаку» я благодарен за то, что там мне дали проявить себя как футболисту. Семин же с Филатовым сделали из меня не только игрока, но и человека», – говорил Евсеев.

Роман Шишкин («Спартак» – 2004-2010; «Локомотив» – 2010-2017)

Шишкин дебютировал за «Спартак» еще в 2004-м при Невио Скале, но следующие два года просидел в дубле и собирался уходить. Затем в команде появился Владимир Федотов – и он поднял юниора до основы.

19-летний парень внезапно стал основным правым защитником в развеселом «Спартаке», на него даже обратил внимание Гус Хиддинк и вызвал в сборную России. При Черчесове Шишкин тоже играл много, а вот с Валерием Карпиным не заладилось.

«Закончился 2008-й, меня вызвали в клуб. Слышу от Карпина: «Ты даже в 18 не проходишь». Такого поворота никак не ожидал. Все-таки спартаковский воспитанник, мечтал играть в этой команде. Я был готов пахать и не боялся конкуренции. Но мне было сказано: езжай в аренду, здесь ловить нечего.

Пришлось уехать в Самару. В следующем сезоне все сборы прошел со «Спартаком». Выглядел неплохо, никаких претензий от тренеров. Тут «Амкар» зовет в аренду, и Карпин снова возвращается к теме: «Лучше ехать. Ты же не хочешь на лавке сидеть?» Я понимал, что это будет очередная ссылка, из которой, при всем уважении к «Амкару», вернуться в футбольную элиту будет гораздо сложнее. Уходить не стал и правильно сделал – летом пригласили в «Локомотив».

«Локо» стал для Шишкина более важным клубом, чем «Спартак» – почти шесть лет он был в «Локомотиве» основным. Но это был не лучший период в истории «Локо»: выше третьего места в чемпионате не забирались.

Александр Шешуков («Спартак» – 2002-2004, 2010-2012; «Локомотив» – 2014-2016)

Перед поездкой в «Локомотив» Шешуков дважды поиграл за родной «Спартак» – появился в команде в эпоху Андрея Червиченко, но не пригодился даже тогда. После аренд Шешуков хотел в основу, но Александр Старков (он потом еще и с Самедовым не поладил) его там не видел.

«Он обо мне и не знал. Сели, познакомились. Старков намекнул: «На сборы возьму, но как ты относишься к тому, что играть будешь за дубль?» Я сказал: «Хочу за основу!» – «Ладно, – говорит Старков, – давай мы с тобой тогда перед Новым годом созвонимся». Прошел Новый год, Старков мне не позвонил – и я уехал в «Луч», – вспоминал Шешуков.

Следующий его заход в «Спартак» случился только через 6 лет – в 2010-м, когда развалился ФК «Москва». Поначалу Шешуков был одним из любимчиков Валерия Карпина (помните же это грандиозное интервью и «Популярный стал #### вообще»? https://youtu.be/n10JahqFyQQ), но затем отношения испортились: «Из любимчика я превратился в игрока дубля».

«Все шло по нарастающей, недопонимание копилось по многим моментам. Например, по его требованиям к весу игроков, – вспоминал игрок. – Я Карпина спрашивал: «Валерий Георгиевич, объясните по-человечески: зачем такие жесткие рамки? И, главное, как в них вписаться тем, у кого метаболизм не такой, как у Макеева? У всех же по-разному усваивается пища. У него был один ответ: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри». Я отвечал: «Что, полтора дня не есть? Ну, кушать хочется». Карпин опять: «Да, не жри – и все».

В «Локомотив» Шешуков заглянул спустя два года, в 2014-м – тоже в эпоху Ольги Смородской. Там он был игроком запаса, но взял Кубок.

Алексей Косолапов («Спартак» – 1992; «Локомотив» – 1993-1997, 1998, 2001)

Лицо и капитан раннего семинского «Локомотива» 90-х, который брал первые медали в 1994-м (бронза) и 1995-м (серебро), а в 1996-м дорос до победы над «Спартаком» в финале Кубка – там Косолапов как раз забил два мяча.

Позже Косолапов захотел прокатиться в Испанию – но в хихонском «Спортинге» не сложилось, а возвращения в «Локо» получились скомканными.

«Я не сумел выиграть в «Локо» только золото чемпионата, – говорил Косолапов. – Но главное даже не в том, что он принес мне известность, медали, кубки. Главное – что мы сделали этот клуб солидным и уважаемым. В том есть часть и моего труда».

Но вообще Косолапов – воспитанник «Спартака», пусть за основу он почти и не играл. А его первым тренером был Игорь Нетто!

Александр Самедов («Спартак» – 2002-2005, 2017-2018; «Локомотив» – 2005-2008, 2012-2016)

Уникальный представитель этого списка: Самедов ушел из «Спартака», пришел в «Локо», ушел из «Локо», вернулся в «Локо», ушел в «Спартак» (стал чемпионом) и потом еще вернулся в «Локо» как селекционер!

Но вообще Самедов – воспитанник «Спартака». Дебютировал он за клуб еще в 2002-м, забивал три «Амкару» и до Александра Старкова был игроком основы и одной из больших надежд.

«Когда я узнал, что по инициативе Старкова на мое место покупают еще и Быстрова, то сразу же решил уйти. Трансфер состоялся буквально через неделю. Там просто сыграл мой характер: «Раз вы купили на мою позицию футболиста, то все, до свидания…» Даже конкурировать не хотелось», – признавался Самедов.

Первый заход в «Локо» затянулся на три года – но играл Самедов не больше, чем в «Спартаке». А затем он ушел в «Москву». «От «Москвы» поступило хорошее предложение. В деньгах я выиграл», – рассказывал Александр.

Однако через четыре года Самедов вернулся: «От меня в «Локомотиве» никогда не отказывались. Я даже больше скажу: меня и в тот раз не хотели отпускать. Это во-первых. И потом, уходил я одним игроком, а возвращался совсем другим. Более уверенным в себе».

Но этот период получился скорее конфликтным: «Локо» потряхивало, случился конфликт с Леонидом Кучуком. Тренера уволили, игроков обвиняли в сговоре с Ольгой Смородской и освистывали на трибунах, а Самедов объяснял все неоднозначно: «Вся правда не для вас». А уже через два года снова ушел.

Второй раз Самедов уходил из «Локо» после небольшого конфликта с Семиным. «Я не искал конфликт. У нас с ним были диалоги, моменты недопонимания. В итоге мы посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Семин – психолог. Ему важно, чтобы игроки беспрекословно слушали. Был момент, когда он мне сделал замечание, которое мне не понравилось. Я ответил. Потом он меня вызвал к себе и сказал: «Ты мне при всех отвечаешь». У нас так было 3-4 раза. Он меня меняет, а я потом в интервью что-нибудь ляпну».

А потом на горизонте появился «Спартак».

Дмитрий Торбинский («Спартак» – 2002-2007; «Локомотив» – 2008-2013)

В 2007-м у «Спартака» и очень яркого полузащитника Торбинского заполыхал конфликт. Руководство клуба (в частности, Сергей Шавло) заявило, что после вызова в сборную Торбинский требовал повышения зарплаты в пять-шесть раз. Не договорились – и за пару месяцев до истечения контракта Торбинский объявил о переходе в «Локомотив».

Фанаты освистали его, Леонид Федун бесился, а Шавло соглашался: «Пусть это будет на его совести. Мы это не осуждаем. Это прихоть игрока. Куда он хочет, туда пусть и идет. Мы не вправе его об этом спрашивать. Для нас главное, что он не хочет продлевать контракт. А, значит, на его место мы будем сейчас искать другого игрока. «Спартак» не тот клуб, который будет бегать за игроком и просить его продлить контракт. Если футболист не желает играть в «Спартаке», если такие времена уже настали, что российские игроки не хотят выступать за этот клуб, то мы не собираемся становиться на колени перед ними».

История попала в книгу Игоря Рабинера (да-да, «Как убивали «Спартак»). Он винил руководство клуба в неуважении, и сам Торбинский с ним соглашался.

«Потому что в России если не «Спартак», значит – «Локомотив», – объяснял Дмитрий переход. – Все-таки эта команда с традициями, с хорошим подбором футболистов, с инфраструктурой, команда, которая ставит всегда только большие задачи».

Правда, из-за травм карьера Торбинского в «Локомотиве» скомкалась: в обычном сезоне он не проводил больше 19 матчей и лишь в переходном чемпионате сыграл в 34. Кроме того, Торбинский не поладил с Юрием Семиным.

Торбинский мог уйти на пару лет раньше, в 2011-м, но остался из-за Ольги Смородской. Даже немного ожил – но травмы так и не дали ему раскрыться. В 2013-м Дмитрий перешел в «Рубин».

Илья Цымбаларь («Спартак» – 1993-1999; «Локомотив» – 2000)

Цымбаларь – легенда «Спартака». И не все вспомнят, что в 2000-м он на полгода заглядывал в «Локомотив» после конфликта с Олегом Романцевым.

Шестикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка ассоциировался со «Спартаком», сверкал в Лиге чемпионов и забивал «Реалу», но еще в середине девяностых Романцев ссылал его в дубль. Правда, потом вернул – как раз для больших свершений. Но вот в 1999-м они окончательно разошлись.

«У меня не все ладилось на тренировках. И я почувствовал, что пора сменить обстановку. Сообщил об этом Олегу Ивановичу. Он не стал препятствовать. Хотя, возможно, начни он отговаривать, я бы с радостью остался... А когда вернулся из Турции, Семин сразу позвал меня в «Локомотив», и обратного пути уже не было...» – говорил Цымбаларь о переходе.

В «Локомотиве» не заладилось: он мог выдать шикарный матч, как в победном финале Кубка с ЦСКА, а мог вообще не попасть в заявку. «Наверное, я не вписался в стиль игры «Локо», – говорил Цымбаларь. – Они играют в другой футбол, нежели «Спартак», – силовой, с длинными передачами».

За 10 матчей в чемпионате России Цымбаларь не набрал ни одного очка по гол+пас – и вскоре ушел.

Дмитрий Сычев («Спартак» – 2002; «Локомотив» – 2004-2015)

В 2002-м Сычев ворвался в основу «Спартака»: 10+4 в 19 матчах в команде, которая только погружалась в эпоху Андрея Червиченко, футболка «Кто мы? Мясо!» и слезы на ЧМ-2002.

Уже в августе обострился контрактный вопрос: на фоне конфликта с Червиченко, долгов и прочего Сычев разорвал соглашение со «Спартаком». Москвичи пошли в КДК – и добились четырехмесячной дисквалификации перспективного футболиста.

Получилась смута: Сычев не мог определиться с будущим и хотел перейти в киевское «Динамо», готовое заплатить «Спартаку» 6 млн евро. Дмитрий даже подписал с киевлянами предварительный контракт, но через несколько дней передумал и перебрался в «Марсель».

Впрочем, там у него тоже не сложилось. Год спустя он перебрался в «Локомотив». Сычев обеспечил «Локо» запредельную медийность в середине нулевых – его обсуждали все.

«Сычев к нашему стилю более всего и подходит. Мы предпочитаем комбинационный футбол, с большим количеством средних и коротких передач, и для завершения атак нам необходим игрок такого плана. Да и для самого Сычева, именно по его футбольным качествам, «Локомотив» – идеальный вариант», – говорил Семин.

Сычев идеально вписался в команду, и связка с Лоськовым выглядела особенно устрашающе в золотом 2004-м – и еще неизвестно, как бы она прославилась, не случись страшной травмы Дмитрия летом 2005-го. В составе «Локомотива» он также завоевал две бронзы РПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок. Четырежды Сычева включали в список 33-х лучших футболистов России.

Роман Павлюченко («Спартак» – 2003-2008; «Локомотив» – 2012-2015)

Павлюченко был героем «Спартака» в трудные времена: его взяли у «Ротора» в 2003-м, хотя он мог перейти в ЦСКА. В «Спартаке» Романа ждал сложный путь – через конец эпохи Романцева, через Червиченко, Чернышова, бромантан, 10-е место и шесть поражений подряд с Невио Скалой.

Перед сезоном-2003 Павлюченко пообещал забивать за «Спартак» не меньше десяти голов за сезон в РПЛ. И держал слово! Всего в чемпионатах России Роман забил за «Спартак» 69 мячей – больше на тот момент было только у Егора Титова, чуть позже его перегнал и Квинси Промес.

После легендарного Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию – но уже три года спустя вернулся. Но не в «Спартак», а в «Локомотив».

Однако в «Локо» Павлюченко сыграл вдвое меньше, чем в «Спартаке», и забил всего 15 голов. Основным форвардом он так и не стал, зато завоевал Кубок, чего у него не получилось со «Спартаком».

«Меня до сих пор спрашивают, как можно было уйти из «Тоттенхэма», – говорил Павлюченко. – Президент клуба Дэниэл Леви мне тогда сказал: «Пав, ты дурак». Ну как можно уехать из Англии в Россию?» «Не знаю, отпускайте меня», – ответил я. Хотелось домой, друзья, общение – вот этого не хватало, еды русской.

Спустя пару месяцев я так жалел, когда начались искусственные поля, а на матчи ходило по две тысячи человек. Когда мы уезжали из Лондона, то жена плакала и отговаривала меня. Сейчас я ей говорю: «Лариса, ты была права».

Из «Локомотива» Павлюченко ушел в 2015-м, когда ему было 33.

Максим Бузникин («Спартак» – 1997-2000; «Локомотив» – 2001-2005)

Бузникин появился в «Спартаке» в 1997-м: его еще в период пионеротряда-1996 в тольяттинской «Ладе» заметил Георгий Ярцев, но пришел Максим только год спустя – и уже под Олега Романцева.

Бузникин не всегда пробивался в основу, но регулярно забивал – 8 голов в 20 матчах в первом сезоне. Он здорово усиливал игру со скамейки.

Потом Романцев вовсе перестал верить в молодого нападающего. «Конфликта между мной и Романцевым не было, – рассказывал Бузникин. – Всем известно, что Олег Иванович – человек своеобразный. Может быть, ему не понравился мой стиль игры».

Бузникина обидело такое отношение – и, уходя в 2001-м в «Локомотив», он бросил вслед «Спартаку»: «С каждым годом «Спартак» все больше и больше деградирует». Тогда еще никто не знал, насколько он окажется прав.

Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; East News/BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; РИА Новости/Владимир Песня, Владимир Родионов, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Alexandr Fedorov/Pressphotos