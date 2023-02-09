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Детали новой реформы от РФС: Вторая лига как в Испании и Германии, частично вернут «весну-осень»

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Неужели?

РФС готовит реформу пирамиды российского футбола – ФНЛ поменяют так, что в одной из ее частей появится система «весна-осень»!

Действующий расклад вы знаете: есть РПЛ, Первая лига (18 команд) и Вторая (72 команды, четыре региональных группы). И все играют строго с лета по весну. 

Теперь система поменяется: 

• РПЛ • Первая лига (все так же 18 команд) • Вторая лига делится на два уровня. На первом: элита, 20 команд, особый формат групп • На втором уровне – региональное деление, более 60 команд, проще лицензирование и – революция – система «весна-осень».

Как это будет работать? Как один дивизион может жить по «весна-осень», а следующий – по «осень-весна»? Sports.ru изучил проект реформы и разобрался.

В чем суть реформы?

• Фактически в профессиональном футболе станет не три уровня, а четыре. 

• В элитную часть Второй лиги попадут 20 команд: 4 вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше. Внимание на картинку:

• Оставшиеся команды Второй лиги переместят на уровень ниже – они продолжат играть в региональных группах, только теперь сезон будет проходить по системе «весна-осень», чего подавляющее большинство команд хотело очень давно.

• Чтобы состыковать «весна-осень» и «осень-весна» в разных уровнях, Вторая лига перейдет на уникальный гибридный формат. По ходу сезона в третьем дивизионе будут разыгрываться два этапа: осенний (первый) и весенний (второй). 

По окончании осеннего этапа две худшие команды (19-е и 20-е места) вылетают, их заменяют лучшие команды четвертого дивизиона – у них как раз закончится сезон по «весна-осень». Весной команды тоже будут отсекаться – через стыки за право остаться во Второй лиге. Туда попадут две худшие команды весны и 17-18-е места осеннего этапа. Таким образом, четвертый дивизион играет по «весна-осень», а третий дивизион работает как гибрид, который осенью принимает новичков, а сам отправляет клубы на повышению в Первую лигу в мае.

• Деление профессионального футбола фактически на четыре уровня, где на последнем есть много региональных групп – европейский стандарт. В Германии пирамида дивизионов такая: 18 команд в вышке, 18 во второй Бундеслиге, дальше 20 команд и еще 5 групп по 18-21 команде. Во Франции – три лиги по 20 клубов и ниже четыре группы по 18. 

• РФС точно изучал и опыт Испании, где до 2021 года все было так же, как сейчас в России: Примера и Сегунда – целостные лиги, а Сегунда Б поделена на четыре группы по 20 команд. Два года назад испанцы перестроились: Сегунда Б сократилась до 40 команд (2 группы по 20), а остальных отправили в четвертый дивизион.

Отдельные этапы осенью и весной, деление лиги на два уровня. Как в этом разобраться? 

Давайте максимально просто разберем, как будет устроен третий дивизион. 

• 20 команд поделены на две подгруппы – «золотую» и «серебряную». Напомним: в «золотую» попадут лучшие из старой Второй лиги и вылетевшие из Первой лиги. 

• Чемпионат будет проходить в два этапа – осенний и весенний, чтобы синхронизировать «весну-осень» внизу и «осень-весну» наверху. 

• Золотые команды играют только с золотым, серебряные – только с серебряными. Формат традиционный: каждый с каждым дома и в гостях, итого – по 18 туров осенью и весной. 

• По итогам осеннего этапа происходит обмен командами: из «Золота» можно упасть в «Серебро» и наоборот. Четыре лучшие команды «Серебра» выходят в «Золото», а четыре худшие команды золотой подгруппы (с 7-го по 10-е места) вылетают в «Серебро». То же самое происходит по итогам весны – так формируется состав участников на новый сезон.

• Напрямую в Первую лигу выйдут два победителя весеннего этапа. Будет и стык: третье место весны сыграет с победителем осени (если его не будет в первой двойке весны).

• Вылетать напрямую в четвертый дивизион будут две команды – худшие в «серебряной» группе по итогам осени. Еще два вылетающих клуба определятся в стыках: 7-е и 8-е места «серебряной» группы по итогам осени против 9-го и 10-го мест весны.

Для удобства понимания – визуализация мест:

В чем смысл деления на осень и весну?

Явное повышение интриги. 

Команды в «Золоте» всю осень будут бороться за право остаться наверху и сохранить шансы на Первую лигу, и всем есть что терять (7-10-е места падают в «Серебро»). Команды в «Серебре» тоже предельно мотивированы: можно хорошо провести несколько месяцев, подняться в «Золото», а весной даже выйти в Первую лигу. 

Итого: на каждом этапе сезона всем есть что терять и что приобрести.

А какая мотивация для изменений? Почему не оставить как есть?

В текущем формате Вторая лига, мягко говоря, не самый перспективный турнир.

• Клубы, которые выходят из Второй лиги в Первую, просто неконкурентоспособны. Из девяти таких команд за последние два года пять оказывались в зоне вылета, еще одну – расформировали. Не в последнюю очередь это может быть связано с крайне неоднородным уровнем игры в самой Второй лиге – после сокращения отвалятся команды-пассажиры, борьбы будет больше.

• Слишком большой зимний перерыв – по сути, команды не играют зимой и весной четыре-пять месяцев, а потом вынуждены делать дополнительную паузу между сезонами летом (она очень важная, а получается предельно суетливой).

• Есть и финансовая проблема: большинство клубов Второй лиги живут за счет регионального или городского бюджета. А регионы и муниципалитеты утверждают бюджет в начале календарного года, поэтому драматичные смены курса в клубах могут происходить посреди сезона (а иногда клубы Второй лиги отказываются от повышения!).

• Еще одно доказательство нежизнеспособности Второй лиги: по подсчетам РФС, за последние пять лет образовались и уже расформировались 15 клубов. Средняя продолжительность жизни такого клуба – 2 года.

• Одна из целей реформы – объединить все уровни футбола. Сейчас большая часть юношеских соревнований и любительских МРО (межрегиональные соревнования) играются по системе «весна-осень». После введения четвертого дивизиона они будут существовать в единой системе – некоторым попасть в профессиональный футбол будет удобнее.  

Когда все может запуститься?

По плану – уже летом 2023 года.

Элитный уровень Второй лиги начинает летом с «Золотом» и «Серебром», а четвертый дивизион проведет переходный сезон длиной в полгода – чтобы уже в начале 2024-го запуститься по «весна-осень».

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?

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Телеграм-канал/твиттер Алфимова

Фото: ФК «Муром»; ФК «Текстильщик» Иваново/Александр Бормотин; СК «Ротор»/Александр Овсиенко

48 комментариев

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Вадим Слуцкий
В чём чиновники РФС обнаруживают удивительное постоянство? В непрерывных реформах.
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Андрей Федоров
да ниче не выйдет, запутаются вусмерть и отменят потом. У нас маленечко не умеют ниче
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Андрей Федоров
Ответ Capitan_RAF
один фиг я не понимаю одного момента. каким образом клубы Вторлиги будут выживать в вопросе полетов. у нас в Сибири клубы сдыхают, потому что это бред летать с Сахалина в какую нибудь Калугу или Курск. Да даже с Иркутска в Калугу летать денег нет. У нас в 22 году вполне неплохой третий дивизион прошел. хоть что то более адекватное, чем летать за тридевять земель. потому что если с нищенским финансированием футбольный клуб сделать можно, то когда половину бюджета сжирают перелеты - ну и на кой хрен за повышения бороться.
в вопросе полетов ещё и физически становится выживать сложнее
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Rjbson
ну это нормально...
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jihar85
А если команда заняла 9-10 место в весеннем этапе Серебряной группы, а в осеннем собралась и вошла в четверку, ей куда? В стыки на вылет или в Золотую группу?
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Консервативный глор
Ответ Genriwhite
Если у клуба нет денег то он будет в четвертом дивизионе спокойно играть в своем регионе и не надо будет никуда летать. А если хочешь на уровень выше то и бюджет тогда больше делай.
Только вот в четвёртом дивизионе опять возникнет проблема Сибири и Дальнего Востока - бюджет нужно будет иметь на уровне 3 дива, так как транспортные расходы велики, команд не наберётся и опять будет зона "Восторг" с пятью командами, которые будут катать междусобойчики и никуда не повышаться.
+1
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Андрей Лоел
Пока Газпром в футболе,перемен к лучшему не будет.
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окосевший йагупоп
Ответ Валентина Николаевна
А из Серебряной лиги в Золотую лигу после первого круга команда будет переходить с каким количеством очков? Если со всеми набранными, тогда у топов будет искушение специально опуститься в Серебряную, обыграть всех петрушек и набрать максимальное количество очков (20*3) = 60. И затем без труда во второй части сезона уже в Золотой группе спокойно довести дело до путевки в Первую лигу. Так, получается?
я думаю, что обнулять будут и для золота, и для серебра. По крайней мере это будет справедливо.
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LLiriKK
Систему «осень-весна», сумасшедший переход к которой не дал нашему футболу НИЧЕГО, нужно вообще убирать из российского футбола! До этого «гениального» изобретения имени Фурсенко-Мутко наши клубы были конкурентноспособны и брали еврокубки, а команды в регионах не умирали как мухи.
+4
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Евгений Семенченко
снова кровати переставляют...
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Брэд Либил
Ответ Валентина Николаевна
А из Серебряной лиги в Золотую лигу после первого круга команда будет переходить с каким количеством очков? Если со всеми набранными, тогда у топов будет искушение специально опуститься в Серебряную, обыграть всех петрушек и набрать максимальное количество очков (20*3) = 60. И затем без труда во второй части сезона уже в Золотой группе спокойно довести дело до путевки в Первую лигу. Так, получается?
Все очки обнуляются.
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Валентина Николаевна
А из Серебряной лиги в Золотую лигу после первого круга команда будет переходить с каким количеством очков? Если со всеми набранными, тогда у топов будет искушение специально опуститься в Серебряную, обыграть всех петрушек и набрать максимальное количество очков (20*3) = 60. И затем без труда во второй части сезона уже в Золотой группе спокойно довести дело до путевки в Первую лигу. Так, получается?
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Брэд Либил
Ответ Step_up
По-моему надо ФНЛ делить на региональные группы. Штук 6: Восточная Сибирь и Дальний Восток, Урал и Западная Сибирь, Поволжье, Юг, Центр, Северо-запад. Победители могли бы разыгрывать путёвки в РФПЛ в режиме трёх финалов (тогда из РФПЛ должны вылетать тоже трое) или весеннего группового этапа, из которого два места выходили бы напрямую, а ещё два - выходили бы в стыки. Это сократило бы транспортные расходы. И позволило бы каждой региональной группе иметь шанс зайти в РФПЛ.
Отличный план. Сегодня Хабаровск претендует на выход в РПЛ и играет с Аланией, Рубином, Арсеналом, Балтикой, Шинником и прочими в конкурентной среде, а завтра будет играть десять матчей в год с анадырским Оленезабойщиком. Вот уж разовьётся клуб после такого до небесных высот. У нас же и так слишком маленький разрыв между РПЛ и Первой лигой.
+1
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Capitan_RAF
Ответ dimonivanov
Весну-осень для низшего уровня проф футбола нужно было изначально оставлять без изменений. Проснулись спустя 10 лет, когда на востоке футбола уже практически не осталось. Но все новое это хорошо забытое старое. В 90-е уже была укрупненная вторая лига и регональная третья, но от этого быстро отказались, потому что небогатому втордиву было сложно массово летать на более далекие расстояния.
на востоке футбола не осталось не из-за системы, а из за банальной потери финансирования.
тот же Байкал например сразу после успеха в виде выхода в ФНЛ и матча 1/16 кубка с ЦСКА умер после смены власти в регионе и полной отмены финансирования
+9
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Step_up
По-моему надо ФНЛ делить на региональные группы. Штук 6: Восточная Сибирь и Дальний Восток, Урал и Западная Сибирь, Поволжье, Юг, Центр, Северо-запад. Победители могли бы разыгрывать путёвки в РФПЛ в режиме трёх финалов (тогда из РФПЛ должны вылетать тоже трое) или весеннего группового этапа, из которого два места выходили бы напрямую, а ещё два - выходили бы в стыки. Это сократило бы транспортные расходы. И позволило бы каждой региональной группе иметь шанс зайти в РФПЛ.
0
-3
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Capitan_RAF
Ответ Capitan_RAF
один фиг я не понимаю одного момента. каким образом клубы Вторлиги будут выживать в вопросе полетов. у нас в Сибири клубы сдыхают, потому что это бред летать с Сахалина в какую нибудь Калугу или Курск. Да даже с Иркутска в Калугу летать денег нет. У нас в 22 году вполне неплохой третий дивизион прошел. хоть что то более адекватное, чем летать за тридевять земель. потому что если с нищенским финансированием футбольный клуб сделать можно, то когда половину бюджета сжирают перелеты - ну и на кой хрен за повышения бороться.
кстати, даже на уровне третьего дивизиона было прикольно устроить городское дерби между ФК Иркутск и ФШ Байкал. (хотя второй уже чуть ли не фармклубом стал, когда посереди сезона из него самых лучших игроков забрали в Иркутск)
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Genriwhite
Ответ Tahir Turk
При чем здесь весна осень, а как командам из Хабаровска летать в условный Калининград, точнее не как, а где взять денег? Почему бы не начать реформы с того, что уменьшить бюджеты клубов, необходимые для лицензирования? Или уменьшить необходимую вместимость стадионов? Но то, что РФС хотя бы шевелится не может не радовать
Если у клуба нет денег то он будет в четвертом дивизионе спокойно играть в своем регионе и не надо будет никуда летать. А если хочешь на уровень выше то и бюджет тогда больше делай.
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dimonivanov
Весну-осень для низшего уровня проф футбола нужно было изначально оставлять без изменений. Проснулись спустя 10 лет, когда на востоке футбола уже практически не осталось.
Но все новое это хорошо забытое старое. В 90-е уже была укрупненная вторая лига и регональная третья, но от этого быстро отказались, потому что небогатому втордиву было сложно массово летать на более далекие расстояния.
+5
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Capitan_RAF
один фиг я не понимаю одного момента.
каким образом клубы Вторлиги будут выживать в вопросе полетов.
у нас в Сибири клубы сдыхают, потому что это бред летать с Сахалина в какую нибудь Калугу или Курск. Да даже с Иркутска в Калугу летать денег нет. У нас в 22 году вполне неплохой третий дивизион прошел. хоть что то более адекватное, чем летать за тридевять земель.

потому что если с нищенским финансированием футбольный клуб сделать можно, то когда половину бюджета сжирают перелеты - ну и на кой хрен за повышения бороться.
+13
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Брэд Либил
Ответ Tahir Turk
Я думал, ты имеешь ввиду по 5 команд...ну чо ты так сразу душишь 😀
¯_(ツ)_/¯
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Алексей Степанюк
Ответ Bashibuzuck
Да переведите вы весь футбол на весна-осень, видно же что другой формат нам не идет, результаты упали, интерес в провинции тоже, не говоря уже что куча клубов просто умерли только из-за того, что нет инфраструктуры для игры поздней осенью и зимой
да сколько раз повторить - весна осень и осень весна различаются только ПОРЯДКОМ КРУГОВ в РПЛ. В РПЛ все равно пауза летом была всегда под игры ЧЕ и ЧМ, поэтому там летом и не было большого числа игр. а даты последних туров и тем более ЛЕ и ЛЧ совпадают в обоих системах.

В лигах ниже РПЛ (от ФНЛ и ниже) летом паузы нет, и все играют, потому там и возможна весна-осень. потому и стоит играть в РПЛ осень-весна (чтобы совпадал календарь/еврокубки если они еще будут когда-то, также как и летняя пауза). А вот в ФНЛ и ниже стоит играть весну осень, так как их туры можно сдвинуть ближе к летним месяцам без потерь.
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Tahir Turk
Ответ Брэд Либил
Большой футбол 5-на-5 сменами по 10 минут, йеееее!
Я думал, ты имеешь ввиду по 5 команд...ну чо ты так сразу душишь 😀
0
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Брэд Либил
Ответ Tahir Turk
Почему нет? Практика футболистам из низших дивизионов будет обеспечена, соответственно рост уровня футбола, рост зрительского интереса, рост посещаемости. В КХЛ же работает, людям не надоело смотреть одни и те же матчи
Большой футбол 5-на-5 сменами по 10 минут, йеееее!
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no_one_perfect
Хоть и сложно, но даже чувствуется определенная логика... слон чтоль в зоопарке умер...
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Брэд Либил
Нравятся мне люди, которые как мантру под каждым таким постом начинают "поделите ФНЛ на регионы!!!!". Ну вот поделят и что? Лига сильнее станет? Да нет, только деградирует, так как это будет лига составленная не столько по спортивному принципу, сколько по региональному. Есть вторая лига как пример, где лидеры просто варятся в неинтересных матчам со вчерашними кружками физкультуры, хотя могли бы играть друг с другом (что кстати решит эта реформа, если её реализуют).
У нас расстояния на востоке меньше станут от того, что вы ФНЛ поделите? Будет пять лет экспериментов с явным перекосом Первой лиги в сторону западного дивизиона для того, чтобы в конце заявить "ну вот "зона Восток" как-то не сработала, давайте расформиурем". Проходили это уже во Второй лиге, где сейчас все восточные клубы в итоге по европейским дивизионам разбросали.
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