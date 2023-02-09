Детали новой реформы от РФС: Вторая лига как в Испании и Германии, частично вернут «весну-осень»

Неужели?

РФС готовит реформу пирамиды российского футбола – ФНЛ поменяют так, что в одной из ее частей появится система «весна-осень»!

Действующий расклад вы знаете: есть РПЛ, Первая лига (18 команд) и Вторая (72 команды, четыре региональных группы). И все играют строго с лета по весну.

Теперь система поменяется:

• РПЛ • Первая лига (все так же 18 команд) • Вторая лига делится на два уровня. На первом: элита, 20 команд, особый формат групп • На втором уровне – региональное деление, более 60 команд, проще лицензирование и – революция – система «весна-осень».

Как это будет работать? Как один дивизион может жить по «весна-осень», а следующий – по «осень-весна»? Sports.ru изучил проект реформы и разобрался.

В чем суть реформы?

• Фактически в профессиональном футболе станет не три уровня, а четыре.

• В элитную часть Второй лиги попадут 20 команд: 4 вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше. Внимание на картинку:

• Оставшиеся команды Второй лиги переместят на уровень ниже – они продолжат играть в региональных группах, только теперь сезон будет проходить по системе «весна-осень», чего подавляющее большинство команд хотело очень давно.

• Чтобы состыковать «весна-осень» и «осень-весна» в разных уровнях, Вторая лига перейдет на уникальный гибридный формат. По ходу сезона в третьем дивизионе будут разыгрываться два этапа: осенний (первый) и весенний (второй).

По окончании осеннего этапа две худшие команды (19-е и 20-е места) вылетают, их заменяют лучшие команды четвертого дивизиона – у них как раз закончится сезон по «весна-осень». Весной команды тоже будут отсекаться – через стыки за право остаться во Второй лиге. Туда попадут две худшие команды весны и 17-18-е места осеннего этапа. Таким образом, четвертый дивизион играет по «весна-осень», а третий дивизион работает как гибрид, который осенью принимает новичков, а сам отправляет клубы на повышению в Первую лигу в мае.

• Деление профессионального футбола фактически на четыре уровня, где на последнем есть много региональных групп – европейский стандарт. В Германии пирамида дивизионов такая: 18 команд в вышке, 18 во второй Бундеслиге, дальше 20 команд и еще 5 групп по 18-21 команде. Во Франции – три лиги по 20 клубов и ниже четыре группы по 18.

• РФС точно изучал и опыт Испании, где до 2021 года все было так же, как сейчас в России: Примера и Сегунда – целостные лиги, а Сегунда Б поделена на четыре группы по 20 команд. Два года назад испанцы перестроились: Сегунда Б сократилась до 40 команд (2 группы по 20), а остальных отправили в четвертый дивизион.

Отдельные этапы осенью и весной, деление лиги на два уровня. Как в этом разобраться?

Давайте максимально просто разберем, как будет устроен третий дивизион.

• 20 команд поделены на две подгруппы – «золотую» и «серебряную». Напомним: в «золотую» попадут лучшие из старой Второй лиги и вылетевшие из Первой лиги.

• Чемпионат будет проходить в два этапа – осенний и весенний, чтобы синхронизировать «весну-осень» внизу и «осень-весну» наверху.

• Золотые команды играют только с золотым, серебряные – только с серебряными. Формат традиционный: каждый с каждым дома и в гостях, итого – по 18 туров осенью и весной.

• По итогам осеннего этапа происходит обмен командами: из «Золота» можно упасть в «Серебро» и наоборот. Четыре лучшие команды «Серебра» выходят в «Золото», а четыре худшие команды золотой подгруппы (с 7-го по 10-е места) вылетают в «Серебро». То же самое происходит по итогам весны – так формируется состав участников на новый сезон.

• Напрямую в Первую лигу выйдут два победителя весеннего этапа. Будет и стык: третье место весны сыграет с победителем осени (если его не будет в первой двойке весны).

• Вылетать напрямую в четвертый дивизион будут две команды – худшие в «серебряной» группе по итогам осени. Еще два вылетающих клуба определятся в стыках: 7-е и 8-е места «серебряной» группы по итогам осени против 9-го и 10-го мест весны.

Для удобства понимания – визуализация мест:

В чем смысл деления на осень и весну?

Явное повышение интриги.

Команды в «Золоте» всю осень будут бороться за право остаться наверху и сохранить шансы на Первую лигу, и всем есть что терять (7-10-е места падают в «Серебро»). Команды в «Серебре» тоже предельно мотивированы: можно хорошо провести несколько месяцев, подняться в «Золото», а весной даже выйти в Первую лигу.

Итого: на каждом этапе сезона всем есть что терять и что приобрести.

А какая мотивация для изменений? Почему не оставить как есть?

В текущем формате Вторая лига, мягко говоря, не самый перспективный турнир.

• Клубы, которые выходят из Второй лиги в Первую, просто неконкурентоспособны. Из девяти таких команд за последние два года пять оказывались в зоне вылета, еще одну – расформировали. Не в последнюю очередь это может быть связано с крайне неоднородным уровнем игры в самой Второй лиге – после сокращения отвалятся команды-пассажиры, борьбы будет больше.

• Слишком большой зимний перерыв – по сути, команды не играют зимой и весной четыре-пять месяцев, а потом вынуждены делать дополнительную паузу между сезонами летом (она очень важная, а получается предельно суетливой).

• Есть и финансовая проблема: большинство клубов Второй лиги живут за счет регионального или городского бюджета. А регионы и муниципалитеты утверждают бюджет в начале календарного года, поэтому драматичные смены курса в клубах могут происходить посреди сезона (а иногда клубы Второй лиги отказываются от повышения!).

• Еще одно доказательство нежизнеспособности Второй лиги: по подсчетам РФС, за последние пять лет образовались и уже расформировались 15 клубов. Средняя продолжительность жизни такого клуба – 2 года.

• Одна из целей реформы – объединить все уровни футбола. Сейчас большая часть юношеских соревнований и любительских МРО (межрегиональные соревнования) играются по системе «весна-осень». После введения четвертого дивизиона они будут существовать в единой системе – некоторым попасть в профессиональный футбол будет удобнее.

Когда все может запуститься?

По плану – уже летом 2023 года.

Элитный уровень Второй лиги начинает летом с «Золотом» и «Серебром», а четвертый дивизион проведет переходный сезон длиной в полгода – чтобы уже в начале 2024-го запуститься по «весна-осень».

Фото: ФК «Муром»; ФК «Текстильщик» Иваново/Александр Бормотин; СК «Ротор»/Александр Овсиенко