Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?

Надо разобраться.

Вы регулярно видите в новостях рейтинги от международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). На днях от нее появился рейтинг сильнейших мировых футбольных лиг за 2022 год – и он выглядит очень непривычно.

Лидером оказался чемпионат Бразилии (опередил АПЛ и все европейские лиги топ-5 во второй раз подряд), а РПЛ заняла последнее место из возможных – 80-е. Впереди Замбия, Таиланд и даже слабейшие представители УЕФА вроде Фарерских островов.

Что именно такого необычного считает этот рейтинг? Как ведется подсчет? Какие критерии учитываются? Чем вообще занимается IFFHS и как к ней относятся?

Что такое IFFHS?

К ФИФА эта организация не имеет никакого отношения. Ее основал в 1984 году немец Альфредо Пеге с упором как раз на историю. И первое время ее исследования публиковались в ежеквартальных немецких журналах.

«В качестве теста Пеге поставил мне задачу: подготовить очерк по истории русского футбола до 1900 года. Все сделал, и Пеге прислал рецензию из одного предложения, до сих пор помню: «Лучше невозможно».

Я сразу понял, что его не интересуют голы, очки и секунды. Ему нужна социология, отношение общества, вещи на стыке культуры и спорта. Тогда я и получил известность в мировой среде футбольных историков», – рассказывал петербургский футбольный историк Юрий Лукосяк в интервью Sports.ru о том, как работал с IFFHS.

Пеге называл себя «последним идеалистом в Европе», а на сайте IFFHS скромно отмечалось, что его избрание в 1984-м главой этой организации «спровоцировало протесты по всей ГДР».

У Пеге яркая биография. В Лейпциге в возрасте 28 лет он уже был заведующим кафедрой клинической химии и лабораторной диагностики в университетской клинике и к футболу отношения не имел – только как болельщик и любитель. По его словам, когда он основал IFFHS и общался с заграничными единомышленниками, уже спустя два месяца пришлось бежать с семьей из ГДР в ФРГ, потому что к нему пришли из Штази. Спецслужбы угрожали отправить Пеге в психиатрическую клинику, если он не закроет новосозданную организацию – якобы набралось слишком много зарубежных контактов. Есть ли этому какие-то подтверждения? Нет – немецкие журналисты ничего похожего не находили.

С девяностых IFFHS вместо исторических обзоров и подсчетов стала собирать регулярные актуальные рейтинги игроков, клубов, лиг и даже судей, развивая цитируемость.

Поначалу IFFHS даже вручала премии и находила спонсоров – так, благодаря сети отелей она устраивала World Football Gala. Немецкий производитель экипировки Uhlsport был титульным спонсором приза лучшему вратарю года, а adidas – приза лучшему игроку года. Когда в 1991-м ФИФА учредила свои награды, от этого приза отказались.

Пеге настаивал, что в его IFFHS входят больше 200 специалистов из 120 разных стран, а лучших выбирают «профессионалы». Но в исполнительном комитете не было представителей из больших футбольных стран вроде Англии, Аргентины, Испании, а остальные участники – люди, которых с трудом можно найти в интернете.

Например, сейчас в составе исполкома 14 человек – из Аргентины, Франции, Бразилии. Есть даже россиянин – Игорь Гольдес. Но к вопросу об известности: если прогуглить имя вице-президента IFFHS из Франции (Robert Ley) на английском, то вам выпадет ссылка на другого Роберта Лея – рейхсляйтера НСДАП в нацистской Германии. Если конкретизировать и добавить название федерации к имени, то максимум – это инстаграм и профиль французского Лея на LinkedIn.

Но пока вернемся к истории существования IFFHS – ведь в девяностых и начале нулевых она реально имела вес в мировом футболе. Долгое время церемонии награждения IFFHS транслировались на немецком и итальянском телевидении, а в 2006-м сам Альфредо Пеге вручал награды Жозе Моуринью, Петру Чеху и арбитру Маркусу Мерку.

Но многих смущали механизмы выбора – и уже тогда к премиям IFFHS относились несерьезно. «Почему бы им сразу не выбрать лучшего водителя автобуса года или лучший хот-дог года на стадионе?» – иронизировал Михаэль Беккер, агент Михаэля Баллака. Его клиент на церемонии награждения не приезжал.

Катастрофа для федерации случилась тогда же, в 2006-м. Типография из Касселя подала в суд на IFFHS за 3,5 тысячи евро, сумму оплатил Альфредо Пеге, но затем встал вопрос о судебных издержках. Стало известно, что заказ он размещал не на свое имя, а от имени «всемирно признанной международной федерации IFFHS», соответственно, и оплачивать штрафы тоже должен был через нее.

В ходе повторного судебного разбирательства выяснилось, что IFFHS вообще не зарегистрирована! Ни как ассоциация, ни как организация – и существует только виртуально. После этого и без того не самый сильный уровень доверия к организации снизился, от нее ушли все спонсоры, а вручения призов и прямые эфиры на немецком телевидении остались историей.

«Эта IFFHS – нечто совершенно непонятное, – говорил футбольный историк из Кельнского университета Карл Леннартц. – Это шоу одного Пеге». Если поначалу многие медиа публиковали отчеты, то после таких новостей от IFFHS стали отказываться. Одним из первых стало авторитетное немецкое агентство DPA, за ней – и другие.

Пеге перевез IFFHS в Абу-Даби и обижался на СМИ: «Замалчивание важной международной информации – это сталинская практика. Мы это делаем вовсе не для пиара». После смерти Пеге в 2013-м IFFHS какое-то время перестала обновлять сайт (единственный доступный канал информации), а затем избрала нового президента – саудовца Салеха Бахвини.

Сайт перезапустили уже в международном домене, но он превратился исключительно в место публикации рейтингов – все исторические справки и подсчеты оттуда пропали.

Как вообще рассчитываются эти рейтинги?

Критерии, которые IFFHS использует для создания субъективных рейтингов вроде лучшего игрока мира и сильнейшей лиги мира, найти крайне тяжело. На официальном сайте их просто нет – никакой методологии, никаких критериев, ничего. Только список клубов/лиг, конфедерация и количество начисленных очков.

Но до 2013 года некоторые детали все же раскрывали – если схемы не менялись с 1991-го, вряд ли изменились сейчас.

Например, очки для рейтинга лиг рассчитываются так: сумма общего количества очков (они определяются победами, поражениями и ничьими) пяти лучших команд в каждой лиге за календарный год. Достижения из прошлого года в ежегодных рейтингах не учитываются.

Есть еще рейтинг клубов, который базируется на той же схеме. Давайте разберемся – как начисляются эти самые очки клубам?

Страны делятся на четыре уровня (как – непонятно, вероятно, основываясь на рейтинге лиг за прошлый год). Клубы из стран первого уровня в лиге получают 4 очка за победу, 2 за ничью и 0 за поражение, клубы из стран второго уровня – 3-1,5-0 соответственно и так далее, в кубках (только с четвертьфиналов) – 12-6-0, 8-4-0 и так далее.

За игру в международных турнирах очки клубам начисляют одинаково – вне зависимости от домашних лиг. Но тут тоже есть деление по уровню турниров: Лига чемпионов, Кубок Либертадорес, Суперкубок Европы и Рекопа (аналог Суперкубка) – топовый уровень, здесь дают 14 очков за победу, 7 за ничью и 0 за поражение.

Лига Европы и Южноамериканский кубок – попроще, тут выписывают очки по схеме 12-6-0. Ну и дальше – еще ниже. Важно: в международных турнирах Азии и Африки очков начисляют меньше, чем в европейских и южноамериканских – своеобразный континентальный коэффициент.

Похоже, что РПЛ оказалась так низко в этом рейтинге (а в прошлом году была 36-й, например) из-за двух факторов: неучастия в еврокубках и малом количестве матчей в чемпионате.

А почему так высоко оказалась Бразилия? У чемпионатов, которые разыгрываются в календарном году, из-за ЧМ-2022 было преимущество – многие матчи европейских лиг перенесли на весну и лето 2023-го, поэтому у бразильских клубов было просто больше возможностей набрать очки в зачет этого рейтинга.

Вдобавок первая пятерка Серии А здорово выступила в международных турнирах: победа в Кубке Либертадорес, в Рекопе, все вышли в полуфиналы/четвертьфиналы, выиграли Кубок. А вот представители Англии не все были так успешны: «Тоттенхэм» и «Арсенал» весной не играли в еврокубках, «Челси» забрался не очень далеко.

Но при этом «Ливерпуль» и «Челси» провалили старт нового сезона, «Тоттенхэм» тоже не блещет – поэтому неудивительно, что АПЛ в итоге оказалась чуть ниже. Пожалуй, только «Манчестер Сити» из первой пятерки стабилен.

Стоит ли к рейтингам IFFHS относиться серьезно? Вряд ли – когда награды из рук босса организации получали Чех и Моуринью, к IFFHS были уже вопросы. А теперь, когда репутация федерации стала еще более мутной, доверять им вряд ли стоит.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Shaun Botterill; РИА Новости/Алексей Филиппов; iffhs.com